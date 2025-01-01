- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
A função retorna o valor de uma propriedade correspondente do ambiente do programa mql5. A propriedade deve ser do tipo string.
string TerminalInfoString(
Parâmetros
property_id
[in] Identificador de uma propriedade. Pode ser um dos valores do enumerador ENUM_TERMINAL_INFO_STRING.
Valor de retorno
Valor do tipo string.
Observação
Para obter o valor da propriedade, usa a função TerminalInfoString().