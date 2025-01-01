DocumentaçãoSeções
Os sinais do oscilador DeMarker

Este módulo de sinais baseia-se nos modelos de mercado do oscilador DeMarker. O mecanismo de tomada de decisões das negociações é baseado em sinais obtidos a partir dos módulos descritos em seção separada.

Condições da Geração dos Sinais

Abaixo temos a descrição das condições do módulo para o sinal a um Expert Advisor.

Tipo de Sinal

Descrição das Condições

Para Comprar
  • Reversão atrás do nível sobrevendido - O oscilador se volta para cima e seu valor na barra analisada está atrás do nível de sobrevendido (valor padrão é 0,3).

DeMarker - Sinal para Comprar

 

  • Divergência - o valor da primeira parte da linha do indicador no fundo (a) é menor do que um ponto posterior (b) em relação ao valor correspondente da mínima (Low) do preço da barra (A) que é maior do que o valor correspondente da mínima (Low) do preço da barra (B).

DeMarker - Sinal para Comprar

  • Divergência Dupla - a linha do oscilador forma três consequentes fundos (a/b/c), onde o valor de a < b < c; correspondendo a três mínimas (Low) de preço das barras formadas (A/B/C), onde o valor da mínima do preço A > B > C.

DeMarker - Sinal para Comprar

Para Vender
  • Reversão atrás do nível sobrecomprado - O oscilador se volta para baixo e seu valor na barra analisada está atrás do nível sobrecomprado (valor padrão é 0,7).

DeMarker - Sinal para vender

 

  • Divergência - o valor da primeira parte da linha do indicador no topo (a) é maior do que um ponto posterior (b) em relação ao valor correspondente da máxima (High) do preço da barra (A) que é menor do que o valor correspondente da máxima (High) do preço da barra (B).

DeMarker - Sinal para vender

 

  • Divergência Dupla - a linha do oscilador forma três consequentes topos (a/b/c), onde o valor de a > b > c; correspondendo a três máximas (High) de preço das barras formadas (A/B/C), onde o valor da máxima do preço A < B < C.

DeMarker - Sinal para vender

Sem objeções para comprar

Valor do oscilador cresce na barra analisada.

Sem objeções para vender

Valor do oscilador decresce na barra analisada.

Observação

Dependendo do modo de operação de um Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), a barra analisada é a barra atual (com índice 0), ou a última barra formada (com índice 1).

Parâmetros Ajustáveis

Este módulo tem os seguintes parâmetros ajustáveis:

Parâmetro

Descrição

Weight

Peso de sinal do módulo no intervalo de 0 a 1.

PeriodDeM

Período de cálculo do oscilador.