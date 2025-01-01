DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasMódulos de Sinais de NegociaçãoSignals of the Oscillator Commodity Channel Index 

Os sinais do Oscillator Commodity Channel Index

Este módulo de sinais baseia-se nos modelos de mercado do oscilador Commodity Channel Index. O mecanismo de tomada de decisões das negociações é baseado em sinais obtidos a partir dos módulos descritos em seção separada.

Condições da Geração dos Sinais

Abaixo temos a descrição das condições do módulo para o sinal a um Expert Advisor.

Tipo de Sinal

Descrição das Condições

Para Comprar
  • Reversão no nível sobrevendido - O oscilador retorna para cima e seu valor na barra analisada está atrás do nível sobrevendido (valor padrão é -100).

Commodity Channel Index - Comprar Sinal

 

  • Divergência - o valor da primeira parte da linha do indicador no fundo (a) é menor do que um ponto posterior (b) em relação ao valor correspondente da mínima (Low) do preço da barra (A) que é maior do que o valor correspondente da mínima (Low) do preço da barra (B).

Commodity Channel Index - Comprar Sinal

 

  • Divergência Dupla - a linha do oscilador forma três consequentes fundos (a/b/c), onde o valor de a < b < c; correspondendo a três mínimas (Low) de preço das barras formadas (A/B/C), onde o valor da mínima do preço A > B > C.

Commodity Channel Index - Comprar Sinal

Para Vender
  • Reversão no nível sobrecomprado - O oscilador retorna para baixo e seu valor na barra analisada está atrás do nível sobrecomprado (valor padrão é 100).

Commodity Channel Index - Vender Sinal

 

  • Divergência - o valor da primeira parte da linha do indicador no topo (a) é maior do que um ponto posterior (b) em relação ao valor correspondente da máxima (High) do preço da barra (A) que é menor do que o valor correspondente da máxima (High) do preço da barra (B).

Commodity Channel Index - Vender Sinal

 

  • Divergência Dupla - a linha do oscilador forma três consequentes topos (a/b/c), onde o valor de a > b > c; correspondendo a três máximas (High) de preço das barras formadas (A/B/C), onde o valor da máxima do preço A < B < C.

Commodity Channel Index - Vender Sinal

Sem objeções para comprar

Valor do oscilador cresce na barra analisada.

Sem objeções para vender

Valor do oscilador decresce na barra analisada.

Observação

Dependendo do modo de operação de um Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), a barra analisada é a barra atual (com índice 0), ou a última barra formada (com índice 1).

Parâmetros Ajustáveis

Este módulo tem os seguintes parâmetros ajustáveis:

Parâmetro

Descrição

Weight

Peso de sinal do módulo no intervalo de 0 a 1.

PeriodCCI

Período de cálculo do oscilador.

Applied

As séries de preços utilizadas para o cálculo do oscilador.