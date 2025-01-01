DocumentaçãoSeções
CMoneyFixedMargin é o algoritmo da classe de gestão do dinheiro, com base em negociação com margem fixa predefinida.

CMoneyFixedMargin implementa o algoritmo do gerenciamento de dinheiro, com base em negociação com margem fixa predefinida.

   class CMoneyFixedMargin: public CExpertMoney

   #include <Expert\Money\MoneyFixedMargin.mqh>

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyFixedMargin

virtual CheckOpenLong

Obtém o volume de negociação para posição comprada

virtual CheckOpenShort

Obtém o volume de negociação para posição vendida

