CMoneyFixedMargin

CMoneyFixedMargin é o algoritmo da classe de gestão do dinheiro, com base em negociação com margem fixa predefinida.

Descrição

Declaração

class CMoneyFixedMargin: public CExpertMoney

Título

#include <Expert\Money\MoneyFixedMargin.mqh>

Hierarquia de herança CObject CExpertBase CExpertMoney CMoneyFixedMargin

Métodos de classe

Métodos de Dinheiro e Gerenciamento de Riscos virtual CheckOpenLong Obtém o volume de negociação para posição comprada virtual CheckOpenShort Obtém o volume de negociação para posição vendida