Sinais do Filtro de Tempo Intradiário

Este módulo é baseado no pressuposto de que a eficiência dos modelos de mercado muda no decorrer do tempo. Usando este módulo, você pode filtrar sinais recebidos de outros módulos por horas e dias da semana. Isso permite aumentar a qualidade dos sinais gerados devido ao corte dos períodos de tempo desfavoráveis. O mecanismo das tomadas de decisões com base nos sinais dos módulos é descrito em seção separada.

Condições da Geração dos Sinais

Abaixo temos a descrição das condições do módulo para o sinal a um Expert Advisor.

Tipo de Sinal Descrição das Condições Para Comprar Nenhum sinal. Para Vender Nenhum sinal. Sem objeções para comprar A data e a hora atual atendem os parâmetros especificados. Sem objeções para vender A data e a hora atual atendem os parâmetros especificados.

Parâmetros Ajustáveis

Este módulo tem os seguintes parâmetros ajustáveis: