Signals of the Intraday Time Filter 

Sinais do Filtro de Tempo Intradiário

Este módulo é baseado no pressuposto de que a eficiência dos modelos de mercado muda no decorrer do tempo. Usando este módulo, você pode filtrar sinais recebidos de outros módulos por horas e dias da semana. Isso permite aumentar a qualidade dos sinais gerados devido ao corte dos períodos de tempo desfavoráveis. O mecanismo das tomadas de decisões com base nos sinais dos módulos é descrito em seção separada.

Condições da Geração dos Sinais

Abaixo temos a descrição das condições do módulo para o sinal a um Expert Advisor.

Tipo de Sinal

Descrição das Condições

Para Comprar

Nenhum sinal.

Para Vender

Nenhum sinal.

Sem objeções para comprar

A data e a hora atual atendem os parâmetros especificados.

Sem objeções para vender

A data e a hora atual atendem os parâmetros especificados.

Parâmetros Ajustáveis

Este módulo tem os seguintes parâmetros ajustáveis:

Parâmetro

Descrição

Weight

Peso de sinal do módulo no intervalo de 0 a 1.

GoodHourOfDay

Hora do dia (de 0 a 23), quando os sinais de negociação serão habilitados. Se o valor é -1, os sinais serão habilitados por todo o dia.

BadHoursOfDay

O campo bit. Cada bit deste campo corresponde a uma hora do dia (bit 0 - 0 hora, ..., 23 bit - 23 horas). Se o valor de um bit é igual a 0, os sinais de negociação serão ativados durante a hora correspondente. Se o valor de um bit é igual a 1, os sinais de negociação serão desativados durante a hora correspondente. Um número específico é representado como um número binário e é usado como máscara de bit.

Horas desabilitadas têm maior prioridade do que as habilitadas.

GoodDayOfWeek

Número de um único dia na semana (de 0 a 6, onde 0 é domingo), quando os sinais de negociação serão habilitados. Se o valor for -1, os sinais serão habilitados em qualquer dia.

BadDaysOfWeek

O campo bit. Cada bit deste campo corresponde a um dia da semana (bit 0 - Domingo, ..., 6 bit - sábado). Se o valor de um bit é igual a 0, os sinais de negociação serão ativados durante o dia correspondente. Se o valor de um bit é igual a 1, os sinais de negociação serão desativados durante o dia correspondente. Um número específico é representado como um número binário e é usado como máscara de bit.

Dias desabilitados têm maior prioridade do que os habilitados.

 