Sinais do Filtro de Tempo Intradiário
Este módulo é baseado no pressuposto de que a eficiência dos modelos de mercado muda no decorrer do tempo. Usando este módulo, você pode filtrar sinais recebidos de outros módulos por horas e dias da semana. Isso permite aumentar a qualidade dos sinais gerados devido ao corte dos períodos de tempo desfavoráveis. O mecanismo das tomadas de decisões com base nos sinais dos módulos é descrito em seção separada.
Condições da Geração dos Sinais
Abaixo temos a descrição das condições do módulo para o sinal a um Expert Advisor.
|
Tipo de Sinal
|
Descrição das Condições
|
Para Comprar
|
Nenhum sinal.
|
Para Vender
|
Nenhum sinal.
|
Sem objeções para comprar
|
A data e a hora atual atendem os parâmetros especificados.
|
Sem objeções para vender
|
A data e a hora atual atendem os parâmetros especificados.
Parâmetros Ajustáveis
Este módulo tem os seguintes parâmetros ajustáveis:
|
Parâmetro
|
Descrição
|
Weight
|
Peso de sinal do módulo no intervalo de 0 a 1.
|
GoodHourOfDay
|
Hora do dia (de 0 a 23), quando os sinais de negociação serão habilitados. Se o valor é -1, os sinais serão habilitados por todo o dia.
|
BadHoursOfDay
|
O campo bit. Cada bit deste campo corresponde a uma hora do dia (bit 0 - 0 hora, ..., 23 bit - 23 horas). Se o valor de um bit é igual a 0, os sinais de negociação serão ativados durante a hora correspondente. Se o valor de um bit é igual a 1, os sinais de negociação serão desativados durante a hora correspondente. Um número específico é representado como um número binário e é usado como máscara de bit.
Horas desabilitadas têm maior prioridade do que as habilitadas.
|
GoodDayOfWeek
|
Número de um único dia na semana (de 0 a 6, onde 0 é domingo), quando os sinais de negociação serão habilitados. Se o valor for -1, os sinais serão habilitados em qualquer dia.
|
BadDaysOfWeek
|
O campo bit. Cada bit deste campo corresponde a um dia da semana (bit 0 - Domingo, ..., 6 bit - sábado). Se o valor de um bit é igual a 0, os sinais de negociação serão ativados durante o dia correspondente. Se o valor de um bit é igual a 1, os sinais de negociação serão desativados durante o dia correspondente. Um número específico é representado como um número binário e é usado como máscara de bit.
Dias desabilitados têm maior prioridade do que os habilitados.