Os sinais do oscilador Williams Percent Range

Este módulo de sinais baseia-se nos modelos de mercado do oscilador Williams Percent Range. O mecanismo de tomada de decisões das negociações é baseado em sinais obtidos a partir dos módulos descritos em seção separada.

Condições da Geração dos Sinais

Abaixo temos a descrição das condições do módulo para o sinal a um Expert Advisor.

Tipo de Sinal Descrição das Condições Para Comprar Reversão atrás do nível sobrevendido - O oscilador se volta cima e seu valor na barra analisada está por atrás do nível sobrevendido (valor padrão é de -20). Divergência - o valor da primeira parte da linha do indicador no fundo (a) é menor do que um ponto posterior (b) em relação ao valor correspondente da mínima (Low) do preço da barra (A) que é maior do que o valor correspondente da mínima (Low) do preço da barra (B). Para Vender Reversão atrás do nível sobrecomprado - O oscilador se volta para baixo e seu valor na barra analisada está atrás do nível de sobrecomprado (valor padrão é -80). Divergência - o valor da primeira parte da linha do indicador no topo (a) é maior do que um ponto posterior (b) em relação ao valor correspondente da máxima (High) do preço da barra (A) que é menor do que o valor correspondente da máxima (High) do preço da barra (B). Sem objeções para comprar Valor do oscilador cresce na barra analisada. Sem objeções para vender Valor do oscilador decresce na barra analisada.

Observação

Dependendo do modo de operação de um Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), a barra analisada é a barra atual (com índice 0), ou a última barra formada (com índice 1).

Lembre-se que o oscilador Williams Percent Range tem uma escala reversa. O seu valor máximo é -100, o mínimo é 0.

Parâmetros Ajustáveis

Este módulo tem os seguintes parâmetros ajustáveis: