Os sinais do indicador Envelopes

Este módulo de sinais baseia-se nos modelos de mercado do indicador Envelopes. O mecanismo de tomada de decisões das negociações é baseado em sinais obtidos a partir dos módulos descritos em seção separada.

Condições da Geração dos Sinais

Abaixo temos a descrição das condições do módulo para o sinal a um Expert Advisor.

Tipo de Sinal Descrição das Condições Para Comprar O preço está perto da linha inferior do indicador na barra analisada. O preço cruzou a linha superior do indicador na barra analisada. Para Vender O preço é perto da linha superior do indicador na barra analisada. O preço cruzou a linha inferior do indicador na barra analisada. Sem objeções para comprar Nenhum sinal. Sem objeções para vender Nenhum sinal.

Observação

Dependendo do modo de operação de um Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), a barra analisada é a barra atual (com índice 0), ou a última barra formada (com índice 1).

Parâmetros Ajustáveis

Este módulo tem os seguintes parâmetros ajustáveis: