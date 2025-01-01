DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasMódulos de Sinais de NegociaçãoSignals of the Indicator Envelopes 

Os sinais do indicador Envelopes

Este módulo de sinais baseia-se nos modelos de mercado do indicador Envelopes. O mecanismo de tomada de decisões das negociações é baseado em sinais obtidos a partir dos módulos descritos em seção separada.

Condições da Geração dos Sinais

Abaixo temos a descrição das condições do módulo para o sinal a um Expert Advisor.

Tipo de Sinal

Descrição das Condições

Para Comprar
  • O preço está perto da linha inferior do indicador na barra analisada.

Envelopes - Comprar Signal

 

  • O preço cruzou a linha superior do indicador na barra analisada.

Envelopes - Comprar Signal

Para Vender
  • O preço é perto da linha superior do indicador na barra analisada.

Envelopes - Vender Sinal

 

  • O preço cruzou a linha inferior do indicador na barra analisada.

Envelopes - Vender Sinal

Sem objeções para comprar

Nenhum sinal.

Sem objeções para vender

Nenhum sinal.

Observação

Dependendo do modo de operação de um Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), a barra analisada é a barra atual (com índice 0), ou a última barra formada (com índice 1).

Parâmetros Ajustáveis

Este módulo tem os seguintes parâmetros ajustáveis:

Parâmetro

Descrição

Weight

Peso de sinal do módulo no intervalo de 0 a 1.

PeriodMA

Período de cálculo do indicador.

Shift

Deslocamento do indicador ao longo do eixo do tempo (em barras).

Method

Método de média.

Applied

As séries de preços utilizadas para o cálculo do indicador.

Deviation

Desvio das bordas do envelope a partir da linha central (MA), em termos percentuais.

 