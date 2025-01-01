Os sinais do oscilador Relative Vigor Index

Este módulo de sinais baseia-se nos modelos de mercado do oscilador Relativa Índice Vigor. O mecanismo de tomada de decisões das negociações é baseado em sinais obtidos a partir dos módulos descritos em seção separada.

Condições da Geração dos Sinais

Abaixo temos a descrição das condições do módulo para o sinal a um Expert Advisor.

Tipo de Sinal Descrição das Condições Para Comprar Cruzamento da linha principal e de sinal - A linha principal está acima da linha de sinal em relação a barra analisada e abaixo da linha do sinal na anterior. Para Vender Cruzamento da linha principal e de sinal - A linha principal está abaixo da linha de sinal em relação a barra analisada e acima da linha do sinal na anterior. Sem objeções para comprar Valor do oscilador cresce na barra analisada. Sem objeções para vender Valor do oscilador decresce na barra analisada.

Observação

Dependendo do modo de operação de um Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), a barra analisada é a barra atual (com índice 0), ou a última barra formada (com índice 1).

Parâmetros Ajustáveis

Este módulo tem os seguintes parâmetros ajustáveis: