CRadioButton 

Color (Método Get)

Obtém a cor da etiqueta associada com o controle.

color  Color()  const

Valor de retorno

Cor da etiqueta.

Color (Método Set)

Define a cor da etiqueta associada com o controle.

bool  Color(
   const color  value      // color
   )

Parâmetros

value

[in]  Nova cor da etiqueta.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.