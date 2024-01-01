- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileLoad
Ele lê todo o conteúdo do arquivo binário especificado numa variedade transferida de tipos numéricos ou estruturas simples. A função permite ler rapidamente os dados de um tipo conhecido na matriz apropriada.
|
long FileLoad(
Parâmetros
file_name
[in] Nome do arquivo a partir do qual serão lidos os dados.
buffer
[out] Matriz de tipos numéricos ou estruturas simples.
common_flag=0
[in] Sinalizador de arquivo que indica o modo de trabalho. Se este parâmetro não for especificado, o arquivo é procurado na subpasta MQL5\Files (ou <diretório_do_agente_de_teste>\MQL5\Files em caso de teste).
Valor de retorno
Número de elementos lidos ou -1 em caso de falha.
Observação
A função FileLoad() lê, a partir do arquivo, o número de bytes múltiplo do tamanho da matriz. Por exemplo, suponha que o tamanho do arquivo é 10 bytes e a leitura de dados é realizada numa matriz do tipo double (sizeof(double)=8). Neste caso, você vai ler apenas 8 bytes, os restantes 2 bytes no final do arquivo serão simplesmente descartados e a função FileLoad() retornará 1 (lido 1 elemento).
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Veja também
Estruturas e classes, FileReadArray, FileReadStruct, FileSave