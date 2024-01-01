FileLoad

Ele lê todo o conteúdo do arquivo binário especificado numa variedade transferida de tipos numéricos ou estruturas simples. A função permite ler rapidamente os dados de um tipo conhecido na matriz apropriada.

long FileLoad(

const string file_name,

void& buffer[],

int common_flag=0

);

Parâmetros

file_name

[in] Nome do arquivo a partir do qual serão lidos os dados.

buffer

[out] Matriz de tipos numéricos ou estruturas simples.

common_flag=0

[in] Sinalizador de arquivo que indica o modo de trabalho. Se este parâmetro não for especificado, o arquivo é procurado na subpasta MQL5\Files (ou <diretório_do_agente_de_teste>\MQL5\Files em caso de teste).

Valor de retorno

Número de elementos lidos ou -1 em caso de falha.

Observação

A função FileLoad() lê, a partir do arquivo, o número de bytes múltiplo do tamanho da matriz. Por exemplo, suponha que o tamanho do arquivo é 10 bytes e a leitura de dados é realizada numa matriz do tipo double (sizeof(double)=8). Neste caso, você vai ler apenas 8 bytes, os restantes 2 bytes no final do arquivo serão simplesmente descartados e a função FileLoad() retornará 1 (lido 1 elemento).

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileLoad.mq5 |

//| Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property script_show_inputs

//--- input parameters

input int bars_to_save=10; // número de barras

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string filename=_Symbol+"_rates.bin";

MqlRates rates[];

//---

int copied=CopyRates(_Symbol,_Period,0,bars_to_save,rates);

if(copied!=-1)

{

PrintFormat(" CopyRates(%s) copied %d bars",_Symbol,copied);

//--- escrevemos as cotações no arquivo

if(!FileSave(filename,rates,FILE_COMMON))

PrintFormat("FileSave() failed, error=%d",GetLastError());

}

else

PrintFormat("Failed CopyRates(%s), error=",_Symbol,GetLastError());

//--- agora lemos estas cotações de volta para o arquivo

ArrayFree(rates);

long count=FileLoad(filename,rates,FILE_COMMON);

if(count!=-1)

{

Print("Time\tOpen\tHigh\tLow\tClose\tTick Voulme\tSpread\tReal Volume");

for(int i=0;i<count;i++)

{

PrintFormat("%s\t%G\t%G\t%G\t%G\t%I64u\t%d\t%I64u",

TimeToString(rates[i].time,TIME_DATE|TIME_SECONDS),

rates[i].open,rates[i].high,rates[i].low,rates[i].close,

rates[i].tick_volume,rates[i].spread,rates[i].real_volume);

}

}

}

Veja também

Estruturas e classes, FileReadArray, FileReadStruct, FileSave