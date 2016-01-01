- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileSave
Armazena no arquivo binário todos os elementos da matriz transferida como parâmetro. A função permite armazenar rapidamente -numa cadeia de caracteres- matrizes de tipos numéricos ou estruturas simples.
|
bool FileSave(
Parâmetros
file_name
[in] Nome do arquivo no qual será armazenada a matriz de dados.
buffer
[in] Matriz de tipos numéricos ou estruturas simples.
common_flag=0
[in] Sinalizador de arquivo que indica o modo de trabalho. Se este parâmetro não for especificado, o arquivo será armazenado na subpasta MQL5\Files (ou <diretório_do_agente_de_teste>\MQL5\Files em caso de teste).
Valor de retorno
Em caso de falha, a função retorna false.
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Veja também
Estruturas e classes, FileWriteArray, FileWriteStruct, FileLoad, FileWrite