Propriedades do Terminal Cliente

Identificadores para obter informações do terminal do cliente com as funções TerminalInfoInteger() e TerminalInfoString(). Como parâmetro, essas funções recebem valores dos enums ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER e ENUM_TERMINAL_INFO_STRING, respectivamente.

ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER

Identificador Descrição Tipo TERMINAL_BUILD Número do build do terminal em execução int TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT Flag indicando presença de dados de autenticação da MQL5.community no terminal int TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION Presença de conexão com a MQL5.community bool TERMINAL_CONNECTED Presença de conexão com o servidor de negociação bool TERMINAL_DLLS_ALLOWED Permissão para uso de DLL bool TERMINAL_TRADE_ALLOWED Permissão para negociar bool TERMINAL_EMAIL_ENABLED Permissão para envio de e-mails utilizando o servidor SMTP e login especificados nas configurações do terminal bool TERMINAL_FTP_ENABLED Permissão para envio de relatórios via FTP para o servidor indicado na conta de negociação configurada no terminal bool TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED Permissão para envio de notificações para smartphone bool TERMINAL_MAXBARS Quantidade máxima de barras no gráfico int TERMINAL_MQID Flag indicando presença de MetaQuotes ID para envio de notificações Push bool TERMINAL_CODEPAGE Número da página de código do idioma configurado no terminal do cliente int TERMINAL_CPU_CORES Número de processadores no sistema int TERMINAL_DISK_SPACE Espaço livre em disco disponível para a pasta MQL5\Files do terminal (agente), em MB int TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL Tamanho da memória física do sistema, em MB int TERMINAL_MEMORY_TOTAL Tamanho da memória disponível para o processo do terminal (agente), em MB int TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE Memória livre do processo do terminal (agente), MB int TERMINAL_MEMORY_USED Memória usada pelo terminal (agente), MB int TERMINAL_X64 Indicação do "terminal 64-bit" bool TERMINAL_OPENCL_SUPPORT A versão do OpenCL suportado no formato 0x00010002 = 1.2. "0" significa que OpenCL não é suportado int TERMINAL_SCREEN_DPI A qualidade de resolução ao exibir informações no ecrã é medida pelo número de pontos por polegada linear da superfície (DPI). O conhecimento desse parâmetro permite que você especifique as dimensões dos objetos gráficos de modo que pareçam iguais em monitores com uma resolução diferente. int TERMINAL_SCREEN_LEFT Coordenada esquerda da tela virtual. A tela virtual é o retângulo que cobre todos os monitores. Se o sistema tiver dois monitores e sua ordem for definida da direita para a esquerda, a coordenada esquerda da tela virtual poderá estar na borda de dois monitores. int TERMINAL_SCREEN_TOP Coordenada superior da tela virtual int TERMINAL_SCREEN_WIDTH Largura do terminal int TERMINAL_SCREEN_HEIGHT Altura do terminal int TERMINAL_LEFT Coordenada esquerda do terminal em relação à tela virtual int TERMINAL_TOP Coordenada direita do terminal em relação à tela virtual int TERMINAL_RIGHT Coordenada superior do terminal em relação à tela virtual int TERMINAL_BOTTOM Coordenada inferior do terminal em relação à tela virtual int TERMINAL_PING_LAST Último valor conhecido do ping até ao servidor de negociação em microssegundos. Em um segundo existe um milhão de microssegundos int TERMINAL_VPS Sinal de que o terminal está sendo executado no servidor virtual MetaTrader Vitrtual Hosting (VPS MetaTrader) bool Identificador de tecla Descrição TERMINAL_KEYSTATE_LEFT Status da tecla "Seta para a esquerda" int TERMINAL_KEYSTATE_UP Status da tecla "Seta para cima" int TERMINAL_KEYSTATE_RIGHT Status da tecla "Seta para a direita" int TERMINAL_KEYSTATE_DOWN Status da tecla "Seta para baixo" int TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT Status da tecla "Shift" int TERMINAL_KEYSTATE_CONTROL Status da tecla "Ctrl" int TERMINAL_KEYSTATE_MENU Status da tecla "Windows" int TERMINAL_KEYSTATE_CAPSLOCK Status da tecla "CapsLock" int TERMINAL_KEYSTATE_NUMLOCK Status da tecla "NumLock" int TERMINAL_KEYSTATE_SCRLOCK Status da tecla "ScrollLock" int TERMINAL_KEYSTATE_ENTER Status da tecla "Enter" int TERMINAL_KEYSTATE_INSERT Status da tecla "Insert" int TERMINAL_KEYSTATE_DELETE Status da tecla "Delete" int TERMINAL_KEYSTATE_HOME Status da tecla "Home" int TERMINAL_KEYSTATE_END Status da tecla "End" int TERMINAL_KEYSTATE_TAB Status da tecla "Tab" int TERMINAL_KEYSTATE_PAGEUP Status da tecla "PageUp" int TERMINAL_KEYSTATE_PAGEDOWN Status da tecla "PageDown" int TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE Status da tecla "Escape" int

A chamada TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_XXX) retorna o mesmo código de estado da tecla que a função GetKeyState() da MSDN.

Exemplo de cálculo do fator de escala:

//--- criamos um botão com largura de 1.5 polegada na tela

int screen_dpi = TerminalInfoInteger(TERMINAL_SCREEN_DPI); // obtemos o DPI do monitor do usuário

int base_width = 144; // largura básica em pixels para monitores padrão com um DPI=96

int width = (button_width * screen_dpi) / 96; // calculamos a largura do botão para o monitor do usuário (tendo em conta o seu DPI)

...



//--- cálculo do fator de escala em porcentagem

int scale_factor=(TerminalInfoInteger(TERMINAL_SCREEN_DPI) * 100) / 96;

//--- uso do fator de escala

width=(base_width * scale_factor) / 100;

Com esse uso, o recurso gráfico manterá o mesmo tamanho visual em monitores com diferentes resoluções. Além disso, os tamanhos dos elementos de controle (botões, janelas de diálogo etc.) corresponderão às configurações de personalização.

ENUM_TERMINAL_INFO_DOUBLE

Identifier Descrição tipo TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE Saldo no MQL5.community double TERMINAL_RETRANSMISSION Porcentagem de pacotes de rede re-enviados no protocolo TCP/IP para todos os aplicativos e serviços executados no computador. A perda de pacotes ocorre mesmo em redes rápidas e configuradas corretamente. Quando ela ocorre, não há confirmação da entrega de pacotes entre o receptor e o remetente. Por conseguinte, pacotes "perdidos" são reenviados. Ele não é uma indicação da qualidade da conexão entre um terminal particular e um servidor de negociação, uma vez que a porcentagem é calculada para toda a atividade da rede, incluindo a de sistema e de fundo. O valor TERMINAL_TRESSMISSION é solicitado no sistema operacional uma vez por minuto. O próprio terminal não calcula estes valores. double

Operações de arquivo podem ser realizadas somente em dois diretórios; os caminhos correspondentes podem ser obtidos usando solicitação para as propriedades TERMINAL_DATA_PATH e TERMINAL_COMMONDATA_PATH.

ENUM_TERMINAL_INFO_STRING

Identificador Descrição Tipo TERMINAL_LANGUAGE Linguagem do terminal string TERMINAL_COMPANY Nome da empresa string TERMINAL_NAME Nome do terminal string TERMINAL_PATH Pasta a partir da qual o terminal foi iniciado string TERMINAL_DATA_PATH Pasta na qual dados do terminal são armazenados string TERMINAL_COMMONDATA_PATH Caminho comum para todos os terminais instalados em um computador string TERMINAL_CPU_NAME Nome do processador string TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE Arquitetura do processador string TERMINAL_OS_VERSION Nome do sistema operacional do usuário string TERMINAL_COLORTHEME_NAME Esquema de cores do terminal, valores possíveis: Light e Dark. string

Para melhor compreensão dos caminhos armazenados nas propriedades dos parâmetros TERMINAL_PATH, TERMINAL_DATA_PATH e TERMINAL_COMMONDATA_PATH, é recomendável executar um script que informe esses valores para a cópia do terminal instalada no seu computador.

Example: Script retorna informações sobre os caminhos do terminal cliente

//+----------´--------------------------------------------------------+

//| Check_TerminalPaths.mq5 |

//| Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+----------´--------------------------------------------------------+

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//+----------´--------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+----------´--------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

Print("TERMINAL_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_PATH));

Print("TERMINAL_DATA_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

Print("TERMINAL_COMMONDATA_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));

}

Como resultado da execução do script no Diário de Experts, você verá mensagens, como as seguintes:

Obtenção de informações sobre o esquema de cores do terminal #

O terminal permite definir esquemas de cores: claro (padrão) e escuro. Ao criar aplicativos personalizados que possuem interface gráfica para interação com o usuário, os desenvolvedores precisam considerar o esquema de cores atual do terminal. Portanto, é necessário adaptar dinamicamente os componentes visuais usados no aplicativo para oferecer conforto aos usuários.

Para isso, foram adicionadas funções para determinar o esquema de cores do terminal:

O valor TERMINAL_COLORTHEME_NAME do enum ENUM_TERMINAL_INFO_STRING permite obter o nome do esquema de cores usando a função TerminalInfoString . Valores possíveis: Light e Dark.

Use as propriedades THEME_COLOR_* do enum ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER para obter as cores de elementos específicos da interface usando a função TerminalInfoInteger