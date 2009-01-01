- Propriedades do Terminal Cliente
- Propriedades de um Programa MQL5 em Execução
- Propriedades do Ativo
- Propriedades da Conta
- Estatísticas de Teste
Propriedades do Terminal Cliente
Identificadores para obter informações do terminal do cliente com as funções TerminalInfoInteger() e TerminalInfoString(). Como parâmetro, essas funções recebem valores dos enums ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER e ENUM_TERMINAL_INFO_STRING, respectivamente.
|
Identificador
|
Descrição
|
Tipo
|
TERMINAL_BUILD
|
Número do build do terminal em execução
|
int
|
TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT
|
Flag indicando presença de dados de autenticação da MQL5.community no terminal
|
int
|
TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION
|
Presença de conexão com a MQL5.community
|
bool
|
TERMINAL_CONNECTED
|
Presença de conexão com o servidor de negociação
|
bool
|
TERMINAL_DLLS_ALLOWED
|
Permissão para uso de DLL
|
bool
|
TERMINAL_TRADE_ALLOWED
|
bool
|
TERMINAL_EMAIL_ENABLED
|
Permissão para envio de e-mails utilizando o servidor SMTP e login especificados nas configurações do terminal
|
bool
|
TERMINAL_FTP_ENABLED
|
Permissão para envio de relatórios via FTP para o servidor indicado na conta de negociação configurada no terminal
|
bool
|
TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED
|
Permissão para envio de notificações para smartphone
|
bool
|
TERMINAL_MAXBARS
|
Quantidade máxima de barras no gráfico
|
int
|
TERMINAL_MQID
|
Flag indicando presença de MetaQuotes ID para envio de notificações Push
|
bool
|
TERMINAL_CODEPAGE
|
Número da página de código do idioma configurado no terminal do cliente
|
int
|
TERMINAL_CPU_CORES
|
Número de processadores no sistema
|
int
|
TERMINAL_DISK_SPACE
|
Espaço livre em disco disponível para a pasta MQL5\Files do terminal (agente), em MB
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL
|
Tamanho da memória física do sistema, em MB
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_TOTAL
|
Tamanho da memória disponível para o processo do terminal (agente), em MB
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE
|
Memória livre do processo do terminal (agente), MB
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_USED
|
Memória usada pelo terminal (agente), MB
|
int
|
TERMINAL_X64
|
Indicação do "terminal 64-bit"
|
bool
|
TERMINAL_OPENCL_SUPPORT
|
A versão do OpenCL suportado no formato 0x00010002 = 1.2. "0" significa que OpenCL não é suportado
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_DPI
|
A qualidade de resolução ao exibir informações no ecrã é medida pelo número de pontos por polegada linear da superfície (DPI).
O conhecimento desse parâmetro permite que você especifique as dimensões dos objetos gráficos de modo que pareçam iguais em monitores com uma resolução diferente.
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_LEFT
|
Coordenada esquerda da tela virtual. A tela virtual é o retângulo que cobre todos os monitores. Se o sistema tiver dois monitores e sua ordem for definida da direita para a esquerda, a coordenada esquerda da tela virtual poderá estar na borda de dois monitores.
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_TOP
|
Coordenada superior da tela virtual
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_WIDTH
|
Largura do terminal
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_HEIGHT
|
Altura do terminal
|
int
|
TERMINAL_LEFT
|
Coordenada esquerda do terminal em relação à tela virtual
|
int
|
TERMINAL_TOP
|
Coordenada direita do terminal em relação à tela virtual
|
int
|
TERMINAL_RIGHT
|
Coordenada superior do terminal em relação à tela virtual
|
int
|
TERMINAL_BOTTOM
|
Coordenada inferior do terminal em relação à tela virtual
|
int
|
TERMINAL_PING_LAST
|
Último valor conhecido do ping até ao servidor de negociação em microssegundos. Em um segundo existe um milhão de microssegundos
|
int
|
TERMINAL_VPS
|
Sinal de que o terminal está sendo executado no servidor virtual MetaTrader Vitrtual Hosting (VPS MetaTrader)
|
bool
|
Identificador de tecla
|
Descrição
|
|
TERMINAL_KEYSTATE_LEFT
|
Status da tecla "Seta para a esquerda"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_UP
|
Status da tecla "Seta para cima"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_RIGHT
|
Status da tecla "Seta para a direita"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_DOWN
|
Status da tecla "Seta para baixo"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT
|
Status da tecla "Shift"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_CONTROL
|
Status da tecla "Ctrl"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_MENU
|
Status da tecla "Windows"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_CAPSLOCK
|
Status da tecla "CapsLock"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_NUMLOCK
|
Status da tecla "NumLock"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_SCRLOCK
|
Status da tecla "ScrollLock"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_ENTER
|
Status da tecla "Enter"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_INSERT
|
Status da tecla "Insert"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_DELETE
|
Status da tecla "Delete"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_HOME
|
Status da tecla "Home"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_END
|
Status da tecla "End"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_TAB
|
Status da tecla "Tab"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_PAGEUP
|
Status da tecla "PageUp"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_PAGEDOWN
|
Status da tecla "PageDown"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE
|
Status da tecla "Escape"
|
int
A chamada TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_XXX) retorna o mesmo código de estado da tecla que a função GetKeyState() da MSDN.
Exemplo de cálculo do fator de escala:
|
//--- criamos um botão com largura de 1.5 polegada na tela
Com esse uso, o recurso gráfico manterá o mesmo tamanho visual em monitores com diferentes resoluções. Além disso, os tamanhos dos elementos de controle (botões, janelas de diálogo etc.) corresponderão às configurações de personalização.
|
Identifier
|
Descrição
|
tipo
|
TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE
|
Saldo no MQL5.community
|
double
|
TERMINAL_RETRANSMISSION
|
Porcentagem de pacotes de rede re-enviados no protocolo TCP/IP para todos os aplicativos e serviços executados no computador. A perda de pacotes ocorre mesmo em redes rápidas e configuradas corretamente. Quando ela ocorre, não há confirmação da entrega de pacotes entre o receptor e o remetente. Por conseguinte, pacotes "perdidos" são reenviados.
Ele não é uma indicação da qualidade da conexão entre um terminal particular e um servidor de negociação, uma vez que a porcentagem é calculada para toda a atividade da rede, incluindo a de sistema e de fundo.
O valor TERMINAL_TRESSMISSION é solicitado no sistema operacional uma vez por minuto. O próprio terminal não calcula estes valores.
|
double
Operações de arquivo podem ser realizadas somente em dois diretórios; os caminhos correspondentes podem ser obtidos usando solicitação para as propriedades TERMINAL_DATA_PATH e TERMINAL_COMMONDATA_PATH.
|
Identificador
|
Descrição
|
Tipo
|
TERMINAL_LANGUAGE
|
Linguagem do terminal
|
string
|
TERMINAL_COMPANY
|
Nome da empresa
|
string
|
TERMINAL_NAME
|
Nome do terminal
|
string
|
TERMINAL_PATH
|
Pasta a partir da qual o terminal foi iniciado
|
string
|
TERMINAL_DATA_PATH
|
Pasta na qual dados do terminal são armazenados
|
string
|
TERMINAL_COMMONDATA_PATH
|
Caminho comum para todos os terminais instalados em um computador
|
string
|
TERMINAL_CPU_NAME
|
Nome do processador
|
string
|
TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE
|
Arquitetura do processador
|
string
|
TERMINAL_OS_VERSION
|
Nome do sistema operacional do usuário
|
string
|
TERMINAL_COLORTHEME_NAME
|
Esquema de cores do terminal, valores possíveis: Light e Dark.
|
string
Para melhor compreensão dos caminhos armazenados nas propriedades dos parâmetros TERMINAL_PATH, TERMINAL_DATA_PATH e TERMINAL_COMMONDATA_PATH, é recomendável executar um script que informe esses valores para a cópia do terminal instalada no seu computador.
Example: Script retorna informações sobre os caminhos do terminal cliente
|
//+----------´--------------------------------------------------------+
Como resultado da execução do script no Diário de Experts, você verá mensagens, como as seguintes:
Obtenção de informações sobre o esquema de cores do terminal #
O terminal permite definir esquemas de cores: claro (padrão) e escuro. Ao criar aplicativos personalizados que possuem interface gráfica para interação com o usuário, os desenvolvedores precisam considerar o esquema de cores atual do terminal. Portanto, é necessário adaptar dinamicamente os componentes visuais usados no aplicativo para oferecer conforto aos usuários.
Para isso, foram adicionadas funções para determinar o esquema de cores do terminal:
- O valor TERMINAL_COLORTHEME_NAME do enum ENUM_TERMINAL_INFO_STRING permite obter o nome do esquema de cores usando a função TerminalInfoString. Valores possíveis: Light e Dark.
- Use as propriedades THEME_COLOR_* do enum ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER para obter as cores de elementos específicos da interface usando a função TerminalInfoInteger.
|
Identificador
|
Descrição
|
Tipo de propriedade
|
THEME_COLOR_WINDOW
|
Fundo da janela
|
color
|
THEME_COLOR_WINDOWTEXT
|
Texto na janela
|
color
|
|
THEME_COLOR_BTNTEXT
|
Texto nos botões
|
color
|
THEME_COLOR_GRAYTEXT
|
Texto inativo (desativado)
|
color
|
THEME_COLOR_INFOTEXT
|
Texto em dicas
|
color
|
THEME_COLOR_INFOBK
|
Fundo das dicas
|
color
|
THEME_COLOR_3DFACE
|
Frente de elementos 3D
|
color
|
THEME_COLOR_3DLIGHT
|
Lado claro de elementos 3D
|
color
|
THEME_COLOR_3DSHADOW
|
Lado com sombra de elementos 3D
|
color
|
THEME_COLOR_3DDKSHADOW
|
Sombra escura de elementos 3D
|
color
|
THEME_COLOR_3DHILIGHT
|
Realce de elementos 3D
|
color
|
THEME_COLOR_HIGHLIGHT
|
Fundo dos elementos selecionados
|
color
|
THEME_COLOR_HIGHLIGHTTEXT
|
Texto dos elementos selecionados
|
color
|
THEME_COLOR_BTNFACE
|
Frente dos botões
|
color
|
THEME_COLOR_BTNHILIGHT
|
Realce dos botões
|
color
|
THEME_COLOR_BTNSHADOW
|
Sombra dos botões
|
color
|
THEME_COLOR_MENU
|
Fundo do menu
|
color
|
THEME_COLOR_MENUBAR
|
Fundo da barra de menu
|
color
|
THEME_COLOR_MENUTEXT
|
Texto do menu
|
color
|
THEME_COLOR_MENUHILIGHT
|
Realce do item de menu selecionado
|
color
|
THEME_COLOR_ACTIVECAPTION
|
Título da janela ativa
|
color
|
THEME_COLOR_INACTIVECAPTION
|
Título da janela inativa
|
color
|
THEME_COLOR_GRADIENTINACTIVECAPTION
|
Gradiente do título da janela inativa
|
color
|
THEME_COLOR_CAPTIONTEXT
|
Texto do título da janela
|
color
|
THEME_COLOR_INACTIVECAPTIONTEXT
|
Texto do título da janela inativa
|
color
|
THEME_COLOR_HOTTEXT
|
Hyperlinks ou elementos ativos
|
color
|
THEME_COLOR_NONE
|
Cor não selecionada
|
color
|
THEME_COLOR_SEPARATOR
|
Separador
|
color
|
THEME_COLOR_SCROLLBACK
|
Barra de rolagem
|
color
|
THEME_COLOR_LINE1
|
Cor de fundo de linha ímpar no log
|
color
|
THEME_COLOR_LINE2
|
Cor de fundo de linha par no log
|
color
|
THEME_COLOR_GRID
|
Cor da grade no log
|
color
|
THEME_COLOR_SUMMARY
|
Cor de fundo da linha de total no log
|
color
|
THEME_COLOR_ERROR
|
Cor do texto de erro
|
color
|
THEME_COLOR_INVALID
|
Cor do texto de valor inválido
|
color
|
THEME_COLOR_NEGATIVE
|
Cor de valor negativo
|
color
|
THEME_COLOR_POSITIVE
|
Cor de valor positivo
|
color
|
THEME_COLOR_LINK
|
Cor do link
|
color
|
THEME_COLOR_LINKHOVER
|
Cor do link ao passar o mouse
|
color
|
THEME_COLOR_LINKTESTER
|
Cor dos links em cache de resultados de execuções anteriores de testes/otimizações
|
color
|
THEME_COLOR_TEXTUP
|
Botão não pressionado
|
color
|
THEME_COLOR_TEXTDOWN
|
Botão pressionado
|
color
|
THEME_COLOR_BACKUP
|
Cor dos botões "BUY" e "SELL" na janela "One Click Trading" quando o preço proposto sobe
|
color
|
THEME_COLOR_BACKDOWN
|
Cor dos botões "BUY" e "SELL" na janela "One Click Trading" quando o preço proposto desce
|
color
|
THEME_COLOR_CLOSE
|
Botão de operação "Close"
|
color
|
THEME_COLOR_BUY
|
Botão de operação "BUY"
|
color
|
THEME_COLOR_SELL
|
Botão de operação "SELL"
|
color
|
THEME_COLOR_DEPOSIT
|
Cor do botão "Deposit"
|
color
|
THEME_COLOR_WITHDRAWAL
|
Cor do botão "Withdrawal"
|
color
|
THEME_COLOR_BID
|
Cor da linha "Bid"
|
color
|
THEME_COLOR_ASK
|
Cor da linha "Ask"
|
color
|
THEME_COLOR_STOPS
|
Cor da linha "Stop"
|
color
|
THEME_COLOR_STOPS_RED
|
Realce do valor StopLoss quando o lucro está negativo na aba de Negociação
|
color
|
THEME_COLOR_STOPS_GREEN
|
Realce do valor StopLoss quando o lucro está positivo na aba de Negociação
|
color
|
THEME_COLOR_CONFIRM
|
Cor do botão "Accept" na janela de envio de ordem
|
color
|
THEME_COLOR_REQUOTE
|
Cor do botão "Requote" na janela de envio de ordem
|
color
|
THEME_COLOR_REJECT
|
Cor do botão "Reject" na janela de envio de ordem
|
color
|
THEME_COLOR_NOTIFICATION
|
Cor do texto de alterações do servidor na janela de envio de ordem
|
color
|
THEME_COLOR_RATING
|
Cor da barra de avaliação em sistema de aprendizado
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_BUY
|
Cor do fundo dos níveis de compra no Livro de Ofertas
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_SELL
|
Cor do fundo dos níveis de venda no Livro de Ofertas
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_LAST
|
Cor da última negociação no Livro de Ofertas
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_STOP
|
Cor do nível StopLoss no Livro de Ofertas
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_SPREAD
|
Cor do fundo dos níveis dentro do spread no Livro de Ofertas
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_BID
|
Cor da linha Bid no gráfico de ticks na janela de envio de ordem
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_ASK
|
Cor da linha Ask no gráfico de ticks na janela de envio de ordem
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_LAST
|
Cor da linha Last no gráfico de ticks na janela de envio de ordem
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_CROSS
|
Cor do cursor cruzado no gráfico de ticks na janela de envio de ordem
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_SL
|
Cor da linha StopLoss no gráfico de ticks na janela de envio de ordem
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_TP
|
Cor da linha TakeProfit no gráfico de ticks na janela de envio de ordem
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_START
|
Cor do botão "Start" do teste/otimização
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_STOP
|
Cor do botão "Stop" do teste/otimização
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_START_FRAME
|
Cor da borda do botão "Start" do teste/otimização
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_STOP_FRAME
|
Cor da borda do botão "Stop" do teste/otimização
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_PROGRESS
|
Cor da barra de progresso do teste/otimização
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_BALANCE
|
Cor da linha de Balanço no testador de estratégias
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_EQUITY
|
Cor da linha de Equity no testador de estratégias
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_MARGIN
|
Cor do gráfico de carregamento do depósito no testador de estratégias
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_CALL
|
Cor da linha de código com chamada no Perfilador
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_CALLSEL
|
Cor da linha de código destacada com chamada no Perfilador
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_LINE
|
Cor da linha no log do Perfilador
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_LINESEL
|
Cor da linha destacada no log do Perfilador
|
color