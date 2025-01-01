Referência MQL5Programas MQL5Erros em Tempo de Execução
O subsistema de execução do terminal cliente tem a oportunidade de salvar o código do erro em caso de ocorrência durante a execução de um programa MQL5. Existe um variável predefinida _LastError para cada programa executável MQL5.
Antes de iniciar a função OnInit, a variável _LastError é zerada. Em caso de uma situação de erro ocorrer durante a processamento de cálculos ou no processo de chamada de funções internas, o a variável _LastError recebe o código do erro correspondente. O valor armazenado nesta variável pode ser obtida usando a função GetLastError().
Existem diversos erros críticos cuja ocorrência faz com que um programa seja encerrado imediatamente:
- divisão por zero
- ir além dos limites de um array
- usando um ponteiro de objeto incorreto