Erros em Tempo de Execução

O subsistema de execução do terminal cliente tem a oportunidade de salvar o código do erro em caso de ocorrência durante a execução de um programa MQL5. Existe um variável predefinida _LastError para cada programa executável MQL5.

Antes de iniciar a função OnInit, a variável _LastError é zerada. Em caso de uma situação de erro ocorrer durante a processamento de cálculos ou no processo de chamada de funções internas, o a variável _LastError recebe o código do erro correspondente. O valor armazenado nesta variável pode ser obtida usando a função GetLastError().

Existem diversos erros críticos cuja ocorrência faz com que um programa seja encerrado imediatamente: