Verificação de Ponteiro de Objeto

A função CheckPointer() é usado para verificar o tipo do ponteiro de objeto. A função retorna um valor da enumeração ENUM_POINTER_TYPE. Caso um ponteiro incorreto seja usado, a execução do programa será imediatamente finalizada.

Objetos criados por meio do operador new() são do tipo POINTER_DYNAMIC. O operador delete() pode e deve ser usado somente para tais ponteiros.

Todos os outros ponteiros são do tipo POINTER_AUTOMATIC, que significa que este objeto foi criado automaticamente pelo ambiente do programa mql5. Tais objetos são excluídos automaticamente após serem usados.

ENUM_POINTER_TYPE

Constante Descrição POINTER_INVALID Ponteiro incorreto POINTER_DYNAMIC Ponteiro do objeto criado por meio do operador new() POINTER_AUTOMATIC Ponteiro de qualquer objeto criado automaticamente (sem usar new())

Também Veja

Erros em Tempo de Execução, Exclusão de Objeto Operador delete, CheckPointer