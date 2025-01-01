- Substituições de Macro Predefinidas
- Constantes Matemáticas
- Constantes de Tipo Numérico
- Códigos de Motivos de Desinicialização
- Verificação de Ponteiro de Objeto
- Outras Constantes
Verificação de Ponteiro de Objeto
A função CheckPointer() é usado para verificar o tipo do ponteiro de objeto. A função retorna um valor da enumeração ENUM_POINTER_TYPE. Caso um ponteiro incorreto seja usado, a execução do programa será imediatamente finalizada.
Objetos criados por meio do operador new() são do tipo POINTER_DYNAMIC. O operador delete() pode e deve ser usado somente para tais ponteiros.
Todos os outros ponteiros são do tipo POINTER_AUTOMATIC, que significa que este objeto foi criado automaticamente pelo ambiente do programa mql5. Tais objetos são excluídos automaticamente após serem usados.
ENUM_POINTER_TYPE
|
Constante
|
Descrição
|
POINTER_INVALID
|
Ponteiro incorreto
|
POINTER_DYNAMIC
|
Ponteiro do objeto criado por meio do operador new()
|
POINTER_AUTOMATIC
|
Ponteiro de qualquer objeto criado automaticamente (sem usar new())
Também Veja
Erros em Tempo de Execução, Exclusão de Objeto Operador delete, CheckPointer