WPR with Alerts MT5 rr

MT5용 Crypto_Forex 지표 "WPR 알림 기능", 리페인트 불필요





- WPR 자체는 스캘핑에 가장 적합한 오실레이터 중 하나입니다.

- PC 및 모바일 모두에 내장된 알림 기능: 과매도/과매수 구간 진입 및 과매도/과매수 구간 청산.

- 알림 활성화를 위한 트리거 레벨 조정 가능.

- 강력한 과매수 구간(-10 이상)에서는 매도 진입, 강력한 과매도 구간(-90 미만)에서는 매수 진입에 적합합니다.

- 이 지표는 모든 시간대에서 사용할 수 있습니다.

- 이 지표는 과매도/과매수 구간의 가격 움직임 진입과도 결합하면 매우 효과적입니다.

MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.