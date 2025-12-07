Imperium EA MT5

Imperium EA

• 3명의 트레이더와 2명의 개발자가 개발했으며, 현실적이고 투명합니다.

필수 기술 정보

거래 종목: EURUSD

타임프레임: M15 ~ H1 (또는 제한 없음)

머신러닝: 2020년부터 (2020–2025 백테스트)

추천 브로커: IC Markets (실계좌, 스탠다드 / 데모 불가)

⚠️ 경고:

돈을 잃고 싶지 않다면 지금 돌아가세요.

이 EA는 오직 손실을 위해서만 만들어졌으며, 회복 가능성은 전혀 없습니다.

한 번이라도 이긴다면 그것은 버그입니다.

이 컨셉이 마음에 든다면 리뷰를 남겨주세요!

실제로 수익을 원하신다면 마켓에서 “Imperium EA”를 검색하세요.









