Gold Buster Sensitive

Gold Buster: XAU/USD 시장의 지능적 확장

Gold Buster는 신경망 아키텍처와 예측 분석의 시너지를 기반으로 구축된 차세대 엑스퍼트 시스템(EA)입니다. 이 알고리즘은 금(Gold) 변동성을 자율적으로 활용하도록 설계되었으며, 기관급 데이터 처리 기능을 제공하고 트레이딩 시 발생할 수 있는 인지적 편향을 제거합니다.

본 봇은 이전 제품들과는 차별화된 기술을 사용하여 트레이딩의 '양'과 '질'을 모두 사용자가 정의할 수 있도록 지원합니다.

가격 정책 저는 모든 사용자가 제품에 쉽게 접근할 수 있도록 저가 정책을 유지하고 있습니다. 따라서 봇의 초기 가격은 최소 $50로 설정되었습니다. 하지만 이 가격은 50개 한정으로 판매되며, 이후에는 $150로 인상되고 매 50개가 판매될 때마다 단계적으로 가격이 상승합니다. 이는 시장 포화도를 낮게 유지하여 알고리즘의 유효성을 보존하기 위한 필수적인 조치입니다. 저는 가격을 조작하지 않으며, 실제 구매자들의 피드백과 요청에 따라 운영합니다. 최상의 결과를 제공하기 위해 노력하고 있으니, 긍정적인 리뷰로 저의 개발 활동을 지원해 주시면 감사하겠습니다.

핵심 기술적 특징:

적응형 AI 엔진: 머신러닝 메커니즘을 통해 현재 시장 유동성에 맞춰 전략을 지속적으로 보정합니다.

신경망 필터링: 기존의 기술적 분석으로는 파악할 수 없는 숨겨진 패턴과 비선형 상관관계를 식별합니다.

체결 속도: 트레이딩 신호를 즉각적으로 도출하고 정밀하게 주문을 실행하여 슬리피지를 최소화합니다.

리스크 관리: 마틴게일, 그리드와 같은 위험한 방식을 배제하고, 고정 손절매(Stop Loss)와 정(Positive)의 수학적 기댓값을 지향합니다.

주요 설정 파라미터:

신호 민감도 (Signals Sensitivity) [0.1 – 0.9]: 시장 트리거에 대한 시스템의 반응 임계값을 정의하는 핵심 파라미터입니다.

낮은 값 (0.1에 가까움): 신호 선택도는 낮아지지만 거래 빈도는 극대화됩니다.

높은 값 (0.9에 가까움): 총 거래 횟수는 줄어들지만 높은 성공률과 정밀한 진입이 가능합니다.

권장 값: 0.6 — 신호의 빈도와 품질 사이의 최적의 균형점입니다.

타임프레임 범용성: 본 시스템은 높은 적응성을 갖추고 있으며, **1분봉(M1)부터 1시간봉(H1)**까지 모든 시간 단위에서 작동이 검증되었습니다.

전략적 기반:

Gold Buster는 보수적인 자금 관리 접근 방식을 사용하여 매수(Buy) 포지션에 대한 고확률 진입 지점을 찾는 데 특화되어 있습니다. 직관적인 인터페이스 뒤에는 복잡한 수학적 모델이 자리 잡고 있어, 사용자는 일상적인 모니터링을 고성능 AI에게 위임할 수 있습니다.

기술 요약:

거래 종목: XAU/USD (금).

계좌 모드: 헤징(Hedging).

주요 기능: 프로그레시브/고정 롯(Lot), 최대 스프레드 제어, 동적 손절 및 익절 설정.

리스크 경고: 알고리즘 트레이딩은 시장 리스크를 동반합니다. 실계좌 운용 전 데모 계좌에서 충분한 테스트를 거칠 것을 강력히 권장합니다.