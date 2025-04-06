Aura Bitcoin Hash

4.89
Aura Bitcoin Hash EA는 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura BTC는 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은 통화 쌍 BTCUSD(비트코인)를 거래하도록 설계되었습니다. 2017년부터 2025년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일이나 그리드 거래와 같은 위험한 자금 관리 기술을 피합니다. Aura Bitcoin Hash는 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층, 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화 함수를 사용합니다. 네트워크는 역전파라는 감독 학습 기술을 사용하여 학습됩니다. MLP의 다중 레이어와 비선형 활성화는 선형 퍼셉트론과 구별되며, 선형적으로 분리할 수 없는 데이터의 패턴을 인식할 수 있습니다. 정교한 NN 인텔리전스를 통해 Aura BTC는 패턴을 식별하고 환율이나 트레이더 행동의 변화와 같은 진화하는 시장 상황에 적응할 수 있습니다. 복잡한 데이터를 처리하는 기능을 통해 더 정확한 예측을 할 수 있어 시간이 지남에 따라 성능이 향상됩니다.  

Only 3 copies left at current price $599 after which the price will increase to $799

REAL LIVE RESULTS 

More Signals: Check my profile

설치(설정 방법)

Aura BTC   는 신경망 알고리즘으로 구동되는 장기적이고 안정적인 성능을 위해 설계되었습니다.   혁신적인 디자인은 마팅게일이나 그리드 트레이딩과 같은 위험한 전략이 없도록 보장하여 자동 트레이딩에 안전한 옵션입니다. 

정보:

  • 거래 가능한 쌍  :   Bitcoin, BTC, BTCUSD
  • 기간: H1
  • 최소 입금 금액: $100
  • 최소 레버리지 1:20 
  • ECN 브로커를 추천합니다. 브로커에 대한 추천은 저자에게 문의하세요.

특징:

  • 마팅게일 없음
  • 그리드 거래 없음
  • 평균화 없음
  • 위험한 자금 관리 기술은 없습니다
  • 모든 거래에 대해 손절매 및 이익 실현을 엄격히 시행합니다.
  • 2017년부터 99.9%의 품질 견적을 통해 안정적인 결과를 얻었습니다.
  • 설치 및 사용이 매우 쉽습니다
  • FTMO 및 Prop 회사 준비 완료
  • FIFO 규칙을 준수합니다 

과도한 최적화를 피하기 위해 무엇을 했습니까?

  • 워크포워드 최적화: 과거 데이터를 세그먼트로 나누고 한 부분을 최적화하고 다른 부분을 테스트하여 과도한 적합을 방지합니다.
  • 견고성 검사: 매개변수 변화를 테스트하고 무작위 노이즈를 적용하여 다양한 시나리오에서 전략의 일관성을 보장합니다.
  • 최소 이익 요소/성과 지표: 지나치게 최적화된 매개변수를 선택하지 않도록 주요 성과 지표에 대한 임계값을 설정합니다.
  • 매개변수 안정성: 최적화된 매개변수가 다양한 시장 상황에서도 안정적으로 유지되도록 보장합니다.
  • 데이터 스누핑 편향 제어: 테스트 기간을 무작위로 지정하고 여러 데이터 세트를 사용하여 유리한 결과만 골라내는 일을 방지합니다.
  • 교차 시장 테스트: 다양한 시장에서 전략의 견고성을 확인하기 위해 다양한 수단에 대해 전략을 테스트합니다.
  • 최적화 주기 제한: 과도한 곡선 맞춤을 방지하기 위해 최적화 실행 횟수를 제한합니다.
  • 데이터에 무작위 노이즈 추가: 최적화 중에 과거 데이터에 무작위 노이즈를 도입하여 특정 가격 변동을 기억하는 것을 방지합니다.
  • 하드코딩된 데이터 피하기: 정적인 과거 데이터 대신 동적 변수를 사용하여 실시간 거래의 유연성을 확보하세요.
  • 유전 알고리즘 최적화: 모든 조합을 테스트하지 않고도 유전 알고리즘을 사용하여 유망한 매개변수 집합의 우선 순위를 지정하여 과도한 최적화의 위험을 줄입니다.

설치(설정 방법)

위험 경고  :    과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다. Aura Bitcoin Hash EA는 모든 거래 시스템과 마찬가지로 여전히 손실 위험을 안고 있을 수 있습니다.


리뷰 40
SeonaHolt
69
SeonaHolt 2026.01.04 06:28 
 

Title: AI-Powered BTC EA – Strong Performance, Adjustable Risk Review: Aura Bitcoin Hash delivers smart BTC/USD trading with neural network logic, strict SL/TP, and no martingale or grid. Easy setup and prop-firm ready. Default risk (30%) is high—adjust for safety. Excellent for advanced automation and crypto volatility. Pros: AI-driven strategy, no risky grids, prop-firm compliant Cons: Aggressive default risk, BTC-only focus

Wilyandy
132
Wilyandy 2025.10.29 14:53 
 

I've been using this EA robot for few months now, and so far, it has performed very good. The setup was smooth,

Carmelo Monaco
296
Carmelo Monaco 2025.10.16 19:21 
 

Ea costruito con una logica eccellente, un investimento a lungo termine, sono sicuro che manterrà sempre le stesse prestazioni, anche perché il produttore è una persona molto attenta ai difetti e sono sicuro che lo renderà sempre piu profittevole! Aggiungo la sua disponibilità e l'assistenza post acquisto, sempre disponibile per la configurazione e a fornire set specifici, nonostante i suoi ea sono gia molto facili da usare, TOP

추천 제품
Fund Mode MT5
Nunthasak Aunkaew
Experts
Fund Mode MT5 – Price Action EA for XAUUSD (M5) Fund Mode MT5 is a Price Action–based Expert Advisor (EA) No Grid No Martingale Specifically developed for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe , with a strong focus on safety, consistency, and small account suitability . Note: Past performance does not guarantee future results. Trading involves risk Key Features 1️⃣ Trading System Strategy: Price Action + Engulfing Patterns Main Timeframe: M5 Does NOT use: Grid, Martingale, or Hedge Trade
Robo Forex Aura BTC EA
Tiago Junior Moreira Ramos
Experts
BTC AURA – 지능형 MT5 로봇 BTC AURA 는 BTCUSD 거래를 자동화하기 위해 개발된 고급 거래 시스템으로, 리버스 마틴게일 전략 과 지능적인 조정 기능을 사용합니다. 이 로봇은 시장의 돌파와 반전을 활용하여 진입과 로트 크기를 전략적으로 관리하며, 시간 필터, 요일 제어, 시각적 패널 기능을 제공합니다. 이를 통해 수동 개입 없이 비트코인의 변동성에 자동으로 참여할 수 있으며, **손절매(Stop Loss), 이익 실현(Take Profit), 최대 손실률(MaxDD%)**로 완벽한 보호를 유지할 수 있습니다. 가격 및 라이선스 무제한 사용: 598 USD 1개월 임대: 79 USD 3개월 임대: 199 USD 6개월 임대: 319 USD 1년 임대: 449 USD 요구 사항 최소 예치금: 2000 USD (초기 로트 0.01 당) 플랫폼: MetaTrader 5 권장 통화쌍: BTCUSD 시간 프레임: H1 권장 레버리지: 1:100 ~ 1:500 호환
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
Experts
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
Experts
60% Discount General description; This EA is made to be used in the Gold market. It's made for trading Gold in mind. This Trading Robot is based on more than 14 years of winning patterns and will open trades by the minute, 24 hours a day. It will handle everything, from opening positions, closing them, managing risk. Features; - Timeframe-Less Expert Advisor that works by the second and recalculate everything with whichever situation that might exist. - Dynamic market watcher that adjust itse
Xauron
Roberto Liguoro
Experts
Expert Advisor XAURON is an Expert Advisor developed for automated trading on the XAU/USD symbol. It uses adaptive algorithms to detect and manage potential breakout conditions on the M5 and M15 timeframes, with built-in risk management rules. Trading results may vary significantly depending on several factors, including broker conditions, order execution, slippage, latency, VPS quality, and market conditions at the time of use. Results obtained from tests or other environments may differ f
Nikey
Nikolay Bogomarov
Experts
Nikey advisor is created on the scalping hedging strategy and the AI ​​mathematical model Recommended parameters: 1- lot 0.01 for every 2000 deposit (you can start with 1000) 2- take profit in points not less than 30 + commission + swap 3- timeframe 5 min 4- ideally the advisor should work 24/5 5- the advisor closes all open orders on December 25th of each year and starts trading on January 10th of each year opens many orders do not be afraid! everything is going well! successful tradin
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Experts
ChatGPT Turbo를 사용한 AI 기반 기술 Infinity EA는 GBPUSD, XAUUSD 및 AUDCAD를 위해 설계된 고급 거래 전문가 자문가입니다. 안전성, 일관된 수익률 및 무한한 수익성에 중점을 둡니다. 마팅게일 또는 그리드 거래와 같은 고위험 전략에 의존하는 다른 많은 EA와 달리 Infinity EA는 최신 ChatGPT 버전에서 제공하는 기계 학습, 데이터 분석 AI 기반 기술에 내장된 신경망을 기반으로 하는 규율 있고 수익성 있는 스캘핑 전략을 사용하여 전반적인 거래 경험을 탁월하게 만듭니다. 7,000명 이상의 멤버로 구성된   MQL5 커뮤니티에   가입하여 다른 트레이더와 소통하세요. 최신 제품 업데이트, 팁, 독점 콘텐츠로 최신 정보를 받아보세요. MT4 버전 Infinity EA 설정 방법 특징 Infinity EA는 AI 기반 스캘핑 전략을 활용합니다. EA는 실시간 데이터 분석을 위해 ChatGPT-4 Turbo와 통합되어 있습니다. Infin
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Experts
Bitcoin Striker M5X EA – BTCUSD M5 Trading Robot | High‑Risk & Low‑Risk Presets Note: EA is optimized specifically for the BTC/USD ( BTCUSD ) pair. Using it on other instruments may lead to incorrect behaviour or results. Bitcoin Striker M5X –  BTCUSD M5 Trading Robot with High-Risk/Low-Risk Presets,   ATR-based SL/TP and Fibonacci retracements and more. Bitcoin Striker M5X is a professional trading bot specifically optimized for the Bitcoin market. It efficiently capitalizes on market fluctuati
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Zahav AI Trade
Wanida Detsomboonrat
Experts
Zahav AI Trade: Transform the Gold Market into Your Cash-Flow Business The Zahav AI Trade is an intelligently designed automated trading system (Expert Advisor) built to generate returns from the volatility of the gold market (XAUUSD). It shifts the mindset from "occasional speculative trading" to "managing an investment portfolio like a business," with a core focus on creating a consistent stream of cash flow. Are you tired of simple EAs that perform well in trends but collapse during market c
Draggon EA
Albert Andrei Brandel
Experts
Draggon is an advanced Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 5, with an emphasis on simplicity, efficiency, and consistent profitability. This algorithmic trading system follows market trends and employs a sophisticated combination of indicators to identify high probability trade opportunities in the EUR/USD pair on a 4-minute chart. Backtesting from 01.01.2019 until today showed that, starting with an initial deposit of $300, Draggon was able to generate a profit of $36,788. Key Features:
EquiGuard Monarch
Ferenc Tibor Katona
Experts
️ EquiGuard Monarch – 트렌드 왕국의 왕관을 쓴 지배자 “나는 단순한 로봇이 아니다. 혼돈의 바다에서 질서를 지키는 수호자, 그리고 트렌드 왕국의 왕관을 쓴 통치자다.” 나의 병사는 캔들이고, 나의 군대는 트렌드다. 나는 시장을 쫓지 않는다 — 시장이 나에게 다가오기를 기다린다. 인내는 나의 힘이며, 정밀함은 나의 무기다. 나는 그리드 기반의 추세 추종 전략가 다. 17개의 지표 가 나를 인도하며, 각자는 고유한 논리로 작동한다. 3개의 시간 프레임 을 항해하며, 매시간 항해 일지에 기록을 남긴다. 정밀함에서 태어나, 변동성 속에서 단련되었다. 나는 콜럼버스가 대양을 건넜듯이 시장을 항해한다 — 감정이 아닌 관찰과 규율에 의해 이끌리며. 나는 독보적인 전문가 조언자(Expert Advisor)다. 이곳에서는 규율이 지배하고, 감정은 무릎을 꿇는다. 감정을 버리는 것 — 그 어느 때보다 풍요로운 결실을 가져온다. 이것이 거래의 예술이다. 정밀함과 규율의 완벽한 결합
Gold Zone EA
Simon Reger
4.2 (5)
Experts
Gold Zone EA 는 공급·수요(Supply & Demand) 영역을 기반으로 시장 구조를 분석하고, 정의된 가격 반응에 따라 자동으로 거래를 수행하는 Expert Advisor입니다. 이 EA는 영역 감지, 모멘텀 분석, EMA 필터, 다중 테이크프로핏, 브레이크이븐, 트레일링 스탑 및 차트 내에서 직접 조작 가능한 수동 트레이딩 패널을 통합하고 있습니다. 지원 종목 예시: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD 그 외 다양한 외환, 지수, CFD 종목에서도 사용 가능합니다. 외부 DLL은 필요하지 않습니다. 거래 로직 공급·수요 영역 감지 EA는 다음 요소를 통해 구조적 가격 영역을 식별합니다: 베이스 캔들(Base High / Base Low) 캔들 패턴 필터 선택형 EMA 트렌드 강도 영역 크기 및 중첩 여부 검사 무효화된 영역 자동 제거 가격이 여러 차례 영역을 돌파하거나 무효화 카운터가 도달하면 영역은 비활성화됩니다. 영역 활성화 가격
FREE
Orderflow Scalper EA
TitanScalper
Experts
ORDERFLOW SCALPER EA 4.5 [Real time high accurate absorption/exhaustion detection] Advanced Delta Merge Trading System for Professional Traders Full Documentation: [ Download PDF ] Instrument : US30 [DJ30] Time Frame : 15Min Myfxbook Chart: [myfxbook.com/members/DeltaMerge/] Recommended Brokers : icmarkets, fpmarkets [This EA is fully optimized for ICMARKETS US30 conditions] ️ Original Price: $2,399 Limited-Time Offer: $899 Revolutionary Order Flow Analysis Technology with Sma
XAU Guardian
ahmed mohiuddin
Experts
The XAU Guardian is an automated expert advisor designed specifically for trading gold (XAUUSD). It employs a multi-timeframe approach combining trend analysis, momentum signals, and volume confirmation to execute trades with comprehensive risk management. Recommended for best results: 5 min Time Frame The EA is built on Custom Indicators and In-built indicators for best entries
FundPass Pro
Faith Wairimu Kariuki
5 (1)
Experts
5성 등급 전문가용 어드바이저 — FundPass Pro FundPass Pro 소개: 모든 계좌 유형과 프롭펌 챌린지에 최적화된 궁극의 AI 트레이딩 시스템 ️ 중요 안내 : 모든 계좌 유형 (개인 계좌 및 프롭펌 평가 계좌 포함)과 호환되기 위해서는 사용자 설정에서 반드시 "Prop Firm Mode"를 활성화 해야 합니다. 이 옵션을 활성화하지 않으면 평가 기관의 규정을 위반할 수 있습니다. 개요: FundPass Pro 는 FTMO, MyForexFunds, The Funded Trader 등 프롭펌의 엄격한 기준을 충족시키기 위해 설계된 완전 자동화된 지능형 EA(전문가용 어드바이저)입니다. 또한 일반 표준 계좌에서도 효율적으로 작동합니다. 플러그 앤 플레이(Plug-and-Play) 설계를 통해 복잡한 설정이나 상시 모니터링이 필요 없습니다. 추천된 설정을 적용하고 차트에 EA를 연결하기만 하면 FundPass Pro가 자동으로 시장 분석, 주문 실행, 리스크
PeakFlow
Andre Cavalcante Tavares
Experts
EA PeakFlow AI Pro is an advanced Expert Advisor designed to maximize your profits based on the powerful High Low indicator. Developed with Artificial Intelligence algorithms and highly optimized parameters, this EA offers a precise and efficient approach to automated trading in the financial market. Key Features High Low Strategy: Leverage critical market levels for optimized entry and exit points. Dynamic Trailing Stop Loss: Protects profits while minimizing risks in real-time. Artificial In
Gold Impulse Lab
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Impulse Lab is a professional trading advisor for XAUUSD, built on institutional market logic. It uses impulse structures, price action patterns, and a scoring engine instead of binary signals. Gold Impulse Lab is not a scalper or an indicator robot. The advisor analyzes the gold market through a combination of: impulse movement from the anchor price confirmed price action patterns signal strength assessment systems (scoring) filtering by market mode (trend / range) Each trade is opened onl
Golden Lucks
Godbless C Nygu
Experts
The GOLDEN LUCKS is a cutting-edge Expert Advisor that pushes the boundaries of modern trading by integrating advanced artificial intelligence with the latest trading technologies. Built on the state-of-the-art GPT-4o platform, it leverages the unparalleled power of neural networks to adapt dynamically to ever-changing market conditions. What sets this EA apart is its use of advanced discrete Fourier visualization within the ATFNet framework. This innovative feature equalizes the frequency spec
Investment Trading Expert
Ahmad Arief Bin Mohd Nor
Experts
EA that survive Covid Year. Not a get rich quick schemes. Treat this EA as investment robot.  Result on screenshot are based on settings that works on 2015 all through 2025. It can still be improved by tuning the limited parameters to get a more profitable result. Setting will be updated on this post periodically. Check out this post later to get updated settings.   Current Parameters : TP :10000 SL: 5000 OnProfitPip: 4000 Minimum Balance should be 500 USD for each 0.01 lot. Thanks
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
Experts
Bitcoin Trading  My Expert Advisor trade Bitcoin on H1 time frame, Base on ADX indicator,  Bollinger Bands indicator, and follow the trend. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lot) Min deposit: from 300 usd Profit: 100%/year. Draw Down: < 35% Input Setting to test my EA: - Lots: 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin or 3100 usd/bitcoin depend on your broker and your account (adjust to the correct ratio and do not change) - Takeprofit:  19 usd/0.01 bitcoin or 1900 u
Spot light
Kazuya Koizumi
Experts
This EA specializes in the USDJPY symbol. It aims to achieve stable trading results over the long term. [Input Parameter] EA name :: No editing required Magic number :: No editing required Lots :: Basic trading lot BUY TP value :: TP setting point SELL TP value :: SL setting point Time_frame :: Time frame Candle differential level 1 buy :: Price change point determining BUY entry Candle differential level 1 sell :: Price change point determining SELL entry Candle differential level 2 buy :: Pr
GoldTrend ExpertAI
Napat Petchsrikul
Experts
Welcome to GoldTrend ExpertAI, your go-to solution for successful trading in the XAUUSD pair (GOLD) using cutting-edge Artificial Intelligence techniques coupled with a myriad of indicators including ADX, Moving Averages, and Price Action detection. Developed by a seasoned team with over a decade of trading experience, GoldTrend ExpertAI boasts a unique strategy tailored to optimize risk management, ensuring every position is safeguarded with Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) mechanisms, while
X Forts
Denis Chebatarev
5 (1)
Experts
Trading robot X Forts The scalper Forts EA is designed for futures trading on the Russian futures futures market (RTS, Sberbank, Gazprom, Ruble, etc.). The main instruments are futures on the RTS, SBRF index. Recommended timeframes M1-M6. The EA does not use averaging. Each trade has its own stop loss.  The size of the required GO for tests and trading on the selected instrument is taken from the instrument code.  Trading robot settings SL - stop loss Lots - lot for trading Pos_Market - numbe
BitCoin MinerX
Godbless C Nygu
Experts
Join Deriv link on profile>>> BitCoin MinerX is a special EA tool created to trade the pair called BTC/USD, This robot is created by few indicators which is Donchian Channel and Bollinger Bands.  A Donchian channel is a   trading indicator that shows the highest high and the lowest low of a security over a given period  and  Bollinger Bands are a   technical analysis tool that show the prices and volatility of a financial instrument or commodity over time . We use all this tools because are he
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experts
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
Experts
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profissional de Trading com IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1: 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas RESULTADO: Você pode operar 100% automatizado, 100% manual OU combinando os do
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (384)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.68 (25)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. 검증된 신호 (ECN 계정) — NTRon 2000 [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 전용으로 설계된 Expert Advisor입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 타임프레임(M5, M30, H2, H4, H6, H12)에 의해 트리거되는 8가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드, 마틴게일 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 오픈된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 을 사용합니다. 라이브 신호   |   공지 채널  | 설정 파일 다운로드 8가지 전략 개요 EA는 여러 타임프레임에서 XAUUSD 차트를 동시에 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 최근 바(bar)의 특정 시퀀스를 분석하여 정의된 약세 패턴 이후의 잠재적인 강세 반전 신호를 식별합니다. 전
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction using a long
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (27)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — XAUUSD 디지털 도미넌스 실시간 신호 및 모니터링: 공식 계정에서 시스템 성과를 확인하세요: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 프로모션: Cryon X-9000 어드바이저를 선물로 받으실 수 있습니다. 조건 및 액세스 문의는 직접 연락해 주세요. The Techno Deity는 골드 시장의 혼돈 속에서 구조적 질서를 찾는 트레이더를 위한 하이테크 트레이딩 시스템입니다. 가격 추종을 넘어 기관의 관심 구역과 시장 불균형을 식별하는 디지털 직관 알고리즘을 사용합니다. 주요 장점 유동성 지능: 숨겨진 유동성 클러스터를 스캔하여 강력한 임펄스 지점에서 진입합니다. 신경망 트렌드 필터: 노이즈와 가짜 조정을 걸러내고 진정한 추세를 포착합니다. 제로 그리드 철학: 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않습니다. 수학적 우위를 바탕으로 한 '원 엔트리-원 엑시트' 원칙을 고수합니다. 기술 사양 종목: 골드 (XAUUSD)
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  프로모션 출시: 현재 가격으로 구매 가능한 사본 수가 매우 제한적입니다! 최종 가격: 990달러 349달러부터: 1개 무료 선택! (최대 2개 거래 계좌 번호) 최고의 콤보 상품     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   LIVE RESULTS 독립 검토 "ORB 마스터"에 오신 것을 환영합니다   :   오프닝 레인지 브레이크아웃에서 당신의 우위를 확보 하세요 ORB Master EA로 ORB(Opening Range Breakout) 전략의 힘을 활용하세요. 현대 트레이더를 위해 설계된 세련되고 고성능의 전문가 자문 도구입니다. ORB는 초기 시장 모멘텀을 포착하는 능력으로 인해 인기가 급증했으며, 이 EA는 그 입증된 접근 방식에 대한 저의 개인적인 견해를 나타냅니다. ORB Master가 결과를 제공하는 방식   : ORB Master는 미국 및 유럽 주식 시장이 개장하자마자 즉시 작동하여
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Marvelous EA 소개: 궁극의 거래 파트너 Marvelous EA로 외환 시장의 잠재력을 최대한 활용하십시오. 이 최첨단 자동 거래 솔루션은 이익을 극대화하고 위험을 최소화하도록 설계되었습니다. 이 신중하게 설계된 거래 알고리즘은 동적 외환 시장을 정밀하고 효율적으로 탐색할 수 있는 고급 기능을 갖추고 있습니다. GOLD - XAUUSD - H1 실계좌 성과: https://www.mql5.com/ko/signals/ 2321875 주요 기능: 입증된 거래 전략: 경험 많은 거래자들이 개발하고 다양한 시장 조건에서 테스트되었습니다. 자동 거래: 감정적 편향이나 수동 개입 없이 24/5 거래 실행. 위험 관리: 자본을 보호하는 정교한 위험 관리 시스템. 적응형 기술: 끊임없이 학습하고 변화하는 시장 상황에 적응. 다중 통화 지원: 최적화된 설정으로 여러 통화 쌍을 거래. 실시간 모니터링: 성과와 시장 분석을 실시간으로 확인. 장점: 효율성 향상: 자동 거래로 시간과
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experts
새로운 도약 | AI 기반 정밀함이 시장 논리와 만나다 Argos Rage 는 내장된 DeepSeek AI 시스템 을 통해 시장 움직임을 실시간 분석하며, 새로운 수준의 자동매매를 구현합니다. Argos Fury의 강점을 바탕으로 하지만, 이 EA는 더욱 높은 유연성, 폭넓은 시장 해석, 그리고 강한 시장 참여를 목표로 합니다. Live Signal 시간프레임: M30 레버리지:  최소 1:20 입금액:  최소 $100 거래종목:  XAUUSD, EURUSD 브로커:  제한 없음 Argos Rage를 구매하시면 Argos Fury 를 무료로 받으실 수 있습니다. 구매 후 저에게 연락해 주세요. Argos Rage 는 시장의 구조, 리듬, 압력을 분석하여 확률이 맞아떨어질 때만 거래를 실행합니다. 이는 불확실한 시장 상황에서도 똑똑한 보호를 유지하면서 Argos Fury보다 더 많은 기회를 제공합니다. Argos Fury 가 명확한 반전 구조에 집중하는 반면, Argos Ra
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
렘스톤은 평범한 전문가 자문가가 아닙니다.   수년간의 연구와 자산 관리를 결합한 회사입니다. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 2018년부터   제가 다녔던 마지막 회사인 Armonia Capital은 FCA 규제를 받는 자산 운용사인 Darwinex에 ARF 신호를 제공하여 75만 달러를 모금했습니다. 한 명의 어드바이저로 4가지 자산 클래스를 마스터하세요! 약속도, 곡선 맞춤도, 환상도 없습니다. 하지만 풍부한 현장 경험을 제공합니다. Remstone의 힘을 활용한 성공적인 트레이더들의 커뮤니티에 참여하세요! Remstone은 시장 동향을 활용하도록 설계된 완전 자동화된 거래 솔루션입니다. 고급 알고리즘을 기반으로 구축되어 신뢰성과 성과를 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 입증된 정확성으로 거래 우위
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
퀀텀 비트코인 EA   : 불가능한 일이란 없습니다. 중요한 건 그것을 실현하는 방법을 알아내는 것뿐입니다! 최고의 MQL5 판매자 중 한 명이 만든 최신 걸작,   Quantum Bitcoin EA   로   비트코인   거래의 미래로 들어가세요. 성능, 정밀성, 안정성을 요구하는 거래자를 위해 설계된 Quantum Bitcoin은 변동성이 심한 암호화폐 세계에서 무엇이 가능한지 새롭게 정의합니다. 중요!   구매 후 개인 메시지를 보내 설치 설명서와 설정 지침을 받아보세요. 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 비트코인/퀸 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Bitcoin EA를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! Quantum Bitcoin EA는   H1 시간대에서 번창하며, 시장 모멘텀의 본질을 포착하는   추세 추종 전략을  
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% 할인 단 24시간 한정. 프로모션은 11월 29일에 종료됩니다. 이 상품의 공식 할인 행사는 이번 한 번뿐입니다. Syna 버전 3+ 소개 - 혁명적인 듀얼 기능 AI 트레이딩 시스템 Syna 버전 3+를 소개하게 되어 기쁩니다. 이는 AI 기반 트레이딩 기술의 혁명적인 도약입니다. 이 릴리스는 OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek 및 OpenRouter의 광범위한 모델 생태계를 포함한 주요 AI 제공업체에 대한 전례 없는 직접 API 액세스를 특징으로 합니다. 이제 비전 입력 기능, 자동 API 키 관리 및 개선된 AI 프롬프트 프로토콜을 통해 Syna는 실시간 시장 분석 및 수동 거래 안내를 위한 화면 버튼이 있는 직관적인 대화형 어시스턴트 인터페이스를 제공합니다 . Syna는 Mean Machine과 AIQ에서 배운 모든 것의 정점을 나타내며, 이제 완전 자동화된 EA와 대
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.9 (40)
Experts
이 플랫폼 최초 공개 | 시장을 이해하는 EA 이 플랫폼에서 처음으로, Expert Advisor(EA)가 Deep Seek의 전체 기능을 활용합니다. Dynamic Reversal Zoning 전략과 결합하여, 시장 움직임을 단순히 인식하는 것을 넘어 실제로 **이해하는** 시스템을 만듭니다. 실시간 시그널 __________   세팅 보기 시간 프레임: H1 레버리지: 최소 1:30 예치금: 최소 $200 종목: XAUUSD 브로커: 모든 브로커 지원 Deep Seek와 리버설 전략의 조합은 새로운 방식이며, 바로 그것이 이 시스템을 특별하게 만듭니다. 새로운 접근 방식을 찾고 있다면, 이 EA를 놓치지 마세요. 이 플랫폼에서 최초로 선보이는 제품이며, 자동매매의 새로운 방향을 제시할 수 있습니다. 고정된 패턴이나 설정에 의존하는 대신, 이 EA는 시장의 변화를  실시간으로 인식하고 – 이에 맞춰 스스로 적응합니다.  반전 영역과 가격 압력 분석에 집중하여 기존 도구들보
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4.25 (8)
Experts
가격: 606$ -> 808$ 사용 설명서 :  Manual ENEA mt5 – 레짐 전환 + 은닉 마르코프 모델(HMM)과 GPT5 ENEA mt5 는 인공지능(ChatGPT-5)의 강력한 기능과 은닉 마르코프 모델(HMM)의 정밀한 통계 분석을 결합한 최첨단 완전 자동화 트레이딩 알고리즘입니다. 이 시스템은 실시간으로 시장을 모니터링하며, 복잡하고 감지하기 어려운 시장 상태(레짐)까지 식별하고 그에 맞춰 거래 전략을 동적으로 조정합니다. 목표는 명확합니다: 추세, 횡보, 높은 변동성 등 모든 시장 국면에서 최적의 거래 로직을 적용하여 기회를 최대한 활용하고 리스크를 효과적으로 관리하는 것입니다. 주요 특징: 실시간 레짐 감지 : 추세, 범위, 변동성 & 횡보 국면 동적 전략 전환   시장 레짐에 따라 전략 변경 AI 모델 GPT5   (HMM) – 과거 데이터로부터 비지도 학습 자동 TP, SL 조정 기능 활성화 M30 타임프레임 지원, XAUUSD 기반 은닉 마르코프
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
MultiWay EA는 강력한 평균회귀 전략에 기반한 스마트하고 효율적인 자동 매매 시스템입니다. 아홉 개의 상관된 (심지어 일부는 일반적으로 “추세형”) 통화쌍 — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD — 에 분산 투자함으로써, 강한 방향성 충격 이후 가격이 평균으로 되돌아오는 움직임을 포착합니다. 구매 후 전체 설치 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호:  여기를 클릭하세요 현재 가격 —   다음 10명의 구매자에게 단 $1937. MultiWay EA는 단순함, 안정성, 명확한 논리를 중요시하는 트레이더에게 완벽합니다 — 복잡한 설정은 필요 없지만, 매우 유연한 자금 관리 및 리스크 제어 옵션을 제공합니다. 이 EA는 진정한 “설정 후 잊기” 철학을 따릅니다. 사용자의 개입이 거의 필요 없으며, 수년간 안정적으로 작동할 수 있어 장기 전략에 이상적입니다. M
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
퀀텀 바론 EA 석유를 검은 금이라고 부르는 데는 이유가 있습니다. 이제 Quantum Baron EA를 사용하면 비교할 수 없는 정밀성과 자신감으로 석유를 활용할 수 있습니다. M30 차트에서 XTIUSD(원유)의 고옥탄 세계를 지배하도록 설계된 Quantum Baron은 엘리트 수준의 정확도로 레벨업하고 거래할 수 있는 궁극적인 무기입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된       가격 .       10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 4,999달러입니다. 라이브 시그널:       여기를 클릭하세요 퀀텀 바론 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Baron MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — 적응형 실행 로직을 갖춘 알고리즘 거래 시스템 AxonShift는 XAUUSD(금)를 H1 타임프레임에서 거래하기 위해 특별히 설계되고 최적화된 자동화 알고리즘 시스템입니다. 이 시스템은 단기적인 시장 움직임과 중기적 추세 변동을 결합한 구조적 분석을 바탕으로 한 모듈형 아키텍처로 구성되어 있습니다. 과도한 시장 노이즈에 반응하거나 고빈도 전략에 의존하지 않으며, 미리 정의된 구조적 조건에 따라 통제된 거래 사이클에 집중합니다. 모든 거래는 내부 필터, 가격 조건, 변동성 맥락에 따라 구성된 시나리오 기반의 논리에 의해 실행됩니다. 마팅게일, 그리드 전략 또는 포지션 스케일링은 사용하지 않으며, 다양한 시장 상황에서도 투명하고 예측 가능한 동작을 제공합니다. 각 주문에는 고정된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 값이 설정되어 있으며, 일관된 위험 관리 방식이 적용됩니다. 시스템은 시장가 주문을 지원하는 ECN/STP 브로커 환경에 적
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (14)
Experts
프로모션 출시: 현재 가격으로는 몇 개밖에 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 신규: Goldbot One을 구매하고 EA 1개를 무료로 선택하세요!! (2개의 거래 계정에 대해) 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   최고의 콤보 딜     ->     여기를 클릭하세요 LIVE SIGNAL 금 시장을 위해 설계된 매우 정교한 거래 로봇,   Goldbot One을   소개합니다 .   Goldbot One은 브레이크아웃 트레이딩에 중점을 두고, 지지선과 저항선을 모두 활용하여 최적의 트레이딩 기회를 찾아냅니다. 이 전문가 조언가는 변동성이 큰 귀금속 시장에서 효율성, 신뢰성, 전략적 우위를 추구하는 거래자를 위해 만들어졌습니다.   주목할 사실:     샘플 외부 데이터에서 EA의 성능은 최적화에 사용된 샘플 내부 데이터와 완벽하게 일치합니다.   샘플 내 기간은 2016-2023년입니다.   전략 확인을 위해 사용된 샘플 외 데이터는 2004-2016년과 2
제작자의 제품 더 보기
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (27)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화 함수를 사
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은  및 XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화
One Gold MT5
Stanislav Tomilov
4.77 (35)
Experts
Meta Trader 플랫폼에서 거래자가 고급 시장 분석을 할 수 있도록 지원하기 위해 개발된 정교한 금 거래 로봇인 One Gold EA를 소개합니다. 당사의 독점 기술은 신경망과 데이터 기반 알고리즘을 활용하여 과거 및 실시간 금 시장 데이터를 분석하여 의사 결정에 도움이 되는 통찰력을 제공합니다. 기존의 수동 전략과 달리 One Gold EA는 최소한의 개입으로 작동하여 거래 프로세스를 간소화하고 관련 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다. 고급 신경 플러그인을 사용하면 로봇의 분석 기능이 향상되지만 다른 거래 도구와 마찬가지로 One Gold EA는 수익을 보장하지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 그러나 보다 정보에 입각하고 데이터 기반 통찰력을 제공하여 거래 성과를 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 설계되었습니다. One Gold EA는 인간 거래자가 파악하기 어려울 수 있는 패턴과 추세를 감지하기 위해 금 시장을 지속적으로 모니터링합니다. 이 시스템은 다양한 시장 상황
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experts
Meta Trader 플랫폼에서 거래자가 고급 시장 분석을 할 수 있도록 지원하기 위해 개발된 정교한 금 거래 로봇인 One Gold EA를 소개합니다. 당사의 독점 기술은 신경망과 데이터 기반 알고리즘을 활용하여 과거 및 실시간 금 시장 데이터를 분석하여 의사 결정에 도움이 되는 통찰력을 제공합니다. 기존의 수동 전략과 달리 One Gold EA는 최소한의 개입으로 작동하여 거래 프로세스를 간소화하고 관련 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다. 고급 신경 플러그인을 사용하면 로봇의 분석 기능이 향상되지만 다른 거래 도구와 마찬가지로 One Gold EA는 수익을 보장하지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 그러나 보다 정보에 입각하고 데이터 기반 통찰력을 제공하여 거래 성과를 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 설계되었습니다. One Gold EA는 인간 거래자가 파악하기 어려울 수 있는 패턴과 추세를 감지하기 위해 금 시장을 지속적으로 모니터링합니다. 이 시스템은 다양한 시장 상황
Oracle MT5
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Oracle: 트레이딩의 미래 Meta Trader용 Oracle Trading Expert는 최신 프로그래밍 기술과 머신 러닝 도구를 활용하여 GBPUSD 및 금 시장에서 신뢰할 수 있는 성과를 제공하도록 제작되었습니다. 독점 알고리즘과 통합 신경망을 통해 Oracle은 데이터를 효과적으로 분석하여 사용자가 정보에 입각한 거래 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. Oracle의 설계는 또한 안정성을 강조합니다. Oracle의 전략은 과도한 최적화를 피하도록 설계되어 과도한 튜닝 없이도 다양한 시장 상황에 적응할 수 있습니다. 이 시스템은 머신 러닝 모듈을 RSI 및 Bollinger Bands와 같은 주요 지표와 결합하여 시장 분석 및 진입 타이밍에 대한 포괄적인 접근 방식을 만듭니다. 과거 데이터에서 테스트한 Oracle은 유망한 결과를 보여 꾸준한 성과를 중시하는 거래자에게 실용적인 옵션을 제공합니다. GBPUSD 및 금에서 거래하는 모든 사람에게 Oracle Trading Ex
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Aura Superstar 는   롤오버 기간 동안 통화를    거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다    .    머신 러닝 클러스터 분석과 유전적 스캘핑    알고리즘을 기반으로 합니다. 딥 머신 러닝 메커니즘, 멀티레벨 퍼셉트론, 적응형 신경 필터를 고전적 지표와 결합한 최초의 다중 통화 스캘퍼입니다. 전문가는 2003년부터 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 헤지가 사용되지 않았습니다. 모든 우수한 ECN 브로커에 적합합니다.  가까운 미래에 전문가 자문의 가격이 상당히 인상되어 독점성과 제한된 수의 사용자를 유지할 것입니다. 다음 가격은 750달러, 최종 가격은 1000달러, 이 가격으로는 2/10부 남았습니다. All signals in Profile   >>>>>>  Check my profile MT4용 Aura Superstar    https://www.mql5.com/en/market/product/86495 정보:
Aura Superstar MT4
Stanislav Tomilov
4.78 (9)
Experts
Aura Superstar  is a fully automated EA designed to trade  currencies during rollover time .  It is based on machine learning cluster analysis and genetic scalping  algorithms. The first multi-currency scalper using deep machine learning mechanism, a multi-level perceptron and an adaptive neuro filter combined with classic indicators. Expert showed stable results since 2003 year. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, or hedge. Suitable for any good ECN broker.  I
필터:
SeonaHolt
69
SeonaHolt 2026.01.04 06:28 
 

Title: AI-Powered BTC EA – Strong Performance, Adjustable Risk Review: Aura Bitcoin Hash delivers smart BTC/USD trading with neural network logic, strict SL/TP, and no martingale or grid. Easy setup and prop-firm ready. Default risk (30%) is high—adjust for safety. Excellent for advanced automation and crypto volatility. Pros: AI-driven strategy, no risky grids, prop-firm compliant Cons: Aggressive default risk, BTC-only focus

Wilyandy
132
Wilyandy 2025.10.29 14:53 
 

I've been using this EA robot for few months now, and so far, it has performed very good. The setup was smooth,

Carmelo Monaco
296
Carmelo Monaco 2025.10.16 19:21 
 

Ea costruito con una logica eccellente, un investimento a lungo termine, sono sicuro che manterrà sempre le stesse prestazioni, anche perché il produttore è una persona molto attenta ai difetti e sono sicuro che lo renderà sempre piu profittevole! Aggiungo la sua disponibilità e l'assistenza post acquisto, sempre disponibile per la configurazione e a fornire set specifici, nonostante i suoi ea sono gia molto facili da usare, TOP

vinniejin
115
vinniejin 2025.10.14 13:31 
 

After using EA for 2 weeks, I don't have to keep staring at the computer to check the market. I am very reassured by it, it always brings me surprises

Michael Schuster
1518
Michael Schuster 2025.10.02 08:57 
 

Good performance! Clearly ⭐⭐⭐⭐⭐!

firewood753
211
firewood753 2025.09.30 11:57 
 

I wanted a bit of diversification from gold trading and am delighted with another excellent product by Stanislav. A small number of quality, winning trades every week, which I much prefer to other robots on the market which trade more often but also lose more. Excellent, timely support by the author.

Vladimir Nazin
305
Vladimir Nazin 2025.09.23 18:27 
 

Использую Aura BTC Hash уже пол года. Из минусов делает мало сделок. Из плюсов торгует стабильно в прибыль. Если у вас депозит более 1000 советую пробрести будет хорошим дополнением. Еще идеальная настройка рисков очень удобно все отображается на экране видно объём следующей сделки которая увеличивается автоматически с увеличением баланса

Patrick Savard
230
Patrick Savard 2025.09.11 14:52 
 

I've been using this EA robot for one week now, and so far, it has performed well. The setup was smooth, and the trades have been consistent with my expectations. I will update this review after a few more weeks of use, but for now, I'm happy with what I've seen.

홍홍필성
282
홍홍필성 2025.09.08 09:34 
 

Handles volatility well—position sizing and stops work exactly as documented. No overtrading, steady profit curve so far. Recommended for traders who value risk control.

lokiragnarok
35
lokiragnarok 2025.09.05 05:44 
 

Hi, this is my review. I’ve been using this EA for almost a month, from 6 Aug to 2 Sept, and so far I’ve made a profit of $343 with Risk 10%. Overall, it’s been good. Thanks.

George Kiarie Magiri
241
George Kiarie Magiri 2025.08.26 11:19 
 

Best BTC EA on the market. Try it out!

Tomas Persson
130
Tomas Persson 2025.08.20 19:08 
 

I was lucky enought to get it early and I have owned Aura Bitcoin Hash for four months now. Must say that it is the only EA that I own that has quite consistently given positive results. Of course some SL but still. Have tested around with a few different trailing settings and risk percentages, but otherwise I have left it as it is. It has given me a total of +$800 and my balance usually lies between $600-$1200. I run with IC-trading, standard account, Hedge 1:500. I have not needed support until today actually. I had concerns why Aura made double orders And Stanislav told me it could be that I had Algo-Trading enabled in my Local computer terminal, after migrating to VPS. No one has ever told me about this "ALGO-Thing" and yet I have had the same problem with other EA's and asked those developers. Super-proof that HE knows what he`s doing and are interesting in helping others. I Strongly believe that This is money well spent. So go Grab a copy.

GoldenHorizon S.R.L.
379
Lara Romano 2025.08.20 12:24 
 

Excellent product!

Brave Trader
218
Brave Trader 2025.08.18 08:53 
 

I have been using the Aura Biticon EA for the past four months, and I am very impressed with its consistency. While there have been some stop losses that slightly reduced profits, the overall performance has been excellent. As the owner of 19 EAs here on MQL, I can say from experience that this is one of the most reliable systems I’ve used. My only suggestion for the developer would be to further optimize the risk-to-reward ratio, which could make the EA even more profitable in the long term. The author is highly supportive, responsive, and genuinely committed to the success of his clients. Regular updates are provided, which continuously improve the EA and add more value. Additionally, I recently started using the Aura Black EA. After one week of trading, I’ve only had winning trades so far. It’s still early to judge, but the results are very promising, and I plan to include it in my long-term portfolio. Overall, I strongly recommend both EAs to traders who are looking for high-quality, well-supported, and consistently improving products.

Phuah Heng
744
Phuah Heng 2025.08.06 12:29 
 

Good support from author.

kentax
29
kentax 2025.07.30 19:17 
 

I think this is a good strategy with a high win rate and little deviation from backtesting. Occasionally, stop losses are triggered, so I operate with low risk settings.

ilhany
204
ilhany 2025.07.25 08:03 
 

I've purchased this EA three month ago, and so far I'm satisfied. I've lowered the risk level as I've a more conservative approach. It generates stable profits while running sometimes into SL. But the overall performance is good.

Max Pat
101
Max Pat 2025.07.24 23:38 
 

Это мой второй советник от Станислава. Начал пользоваться почти с самого начала его выхода, как то он мне сразу понравился отсутствием "висящих" сделок и долгих просадок(ОСНОВА всех советников Aura) Всё как и хотелось - одна сделка и через короткий промежуток времени её решение(положительное в большинстве случаев). Конечно "Трамповская" турбулентность последнее время вносит свои коррективы и не даёт нам с Вами полностью насладиться всеми прелестями искусственного интеллекта советника, но профессионализм Станислава не вызывает сомнений и будем надеяться что он преодолеет все возникающие со временем шероховатости и будет своевременно его "лечить". Компетентное и уважительное общение в сообщениях, а так же скорость ответов при возникновении вопросов оставляет всегда положительные эмоции!

quân hoàng
66
quân hoàng 2025.07.24 17:46 
 

you are a reliable developer i have been looking for all this time

juneve
229
juneve 2025.07.24 16:05 
 

I've been running this EA on my live account since April. The EA doesn't trade every day, but I'm impressed that it closes about 80 percent of trades in profit. Great work. Personally, I’ve set the overall risk level a bit lower. In the default settings, the stop loss can be relatively high when triggered. Therefore, I recommend adjusting the SL risk to your own preference. That said, even without adjusting the SL risk, I'm still in profit overall. The backtest results match my real trades. This is a solid EA that generates consistent profits with only a few losses, which can be further minimized through individual settings. I hope the developer continues to deliver such excellent work.

12
리뷰 답변