Aura Bitcoin Hash
- 버전: 1.715
- 업데이트됨: 1 12월 2025
- 활성화: 10
Aura BTC 는 신경망 알고리즘으로 구동되는 장기적이고 안정적인 성능을 위해 설계되었습니다. 혁신적인 디자인은 마팅게일이나 그리드 트레이딩과 같은 위험한 전략이 없도록 보장하여 자동 트레이딩에 안전한 옵션입니다.
정보:
- 거래 가능한 쌍 : Bitcoin, BTC, BTCUSD
- 기간: H1
- 최소 입금 금액: $100
- 최소 레버리지 1:20
- ECN 브로커를 추천합니다. 브로커에 대한 추천은 저자에게 문의하세요.
특징:
- 마팅게일 없음
- 그리드 거래 없음
- 평균화 없음
- 위험한 자금 관리 기술은 없습니다
- 모든 거래에 대해 손절매 및 이익 실현을 엄격히 시행합니다.
- 2017년부터 99.9%의 품질 견적을 통해 안정적인 결과를 얻었습니다.
- 설치 및 사용이 매우 쉽습니다
- FTMO 및 Prop 회사 준비 완료
- FIFO 규칙을 준수합니다
과도한 최적화를 피하기 위해 무엇을 했습니까?
- 워크포워드 최적화: 과거 데이터를 세그먼트로 나누고 한 부분을 최적화하고 다른 부분을 테스트하여 과도한 적합을 방지합니다.
- 견고성 검사: 매개변수 변화를 테스트하고 무작위 노이즈를 적용하여 다양한 시나리오에서 전략의 일관성을 보장합니다.
- 최소 이익 요소/성과 지표: 지나치게 최적화된 매개변수를 선택하지 않도록 주요 성과 지표에 대한 임계값을 설정합니다.
- 매개변수 안정성: 최적화된 매개변수가 다양한 시장 상황에서도 안정적으로 유지되도록 보장합니다.
- 데이터 스누핑 편향 제어: 테스트 기간을 무작위로 지정하고 여러 데이터 세트를 사용하여 유리한 결과만 골라내는 일을 방지합니다.
- 교차 시장 테스트: 다양한 시장에서 전략의 견고성을 확인하기 위해 다양한 수단에 대해 전략을 테스트합니다.
- 최적화 주기 제한: 과도한 곡선 맞춤을 방지하기 위해 최적화 실행 횟수를 제한합니다.
- 데이터에 무작위 노이즈 추가: 최적화 중에 과거 데이터에 무작위 노이즈를 도입하여 특정 가격 변동을 기억하는 것을 방지합니다.
- 하드코딩된 데이터 피하기: 정적인 과거 데이터 대신 동적 변수를 사용하여 실시간 거래의 유연성을 확보하세요.
- 유전 알고리즘 최적화: 모든 조합을 테스트하지 않고도 유전 알고리즘을 사용하여 유망한 매개변수 집합의 우선 순위를 지정하여 과도한 최적화의 위험을 줄입니다.
위험 경고 : 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다. Aura Bitcoin Hash EA는 모든 거래 시스템과 마찬가지로 여전히 손실 위험을 안고 있을 수 있습니다.
Title: AI-Powered BTC EA – Strong Performance, Adjustable Risk Review: Aura Bitcoin Hash delivers smart BTC/USD trading with neural network logic, strict SL/TP, and no martingale or grid. Easy setup and prop-firm ready. Default risk (30%) is high—adjust for safety. Excellent for advanced automation and crypto volatility. Pros: AI-driven strategy, no risky grids, prop-firm compliant Cons: Aggressive default risk, BTC-only focus