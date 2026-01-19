Prizmal Logic

실시간 거래 신호

이 전문가 어드바이저는 규칙 기반 거래 전략에 기반하여 설계되었습니다.

이 전략은 시장에 지속적으로 노출되기보다는 특정 시장 조건을 식별하는 데 초점을 둡니다.



시스템은 가격 움직임, 변동성 특성 및 시간 요소를 분석합니다.

이 요소들은 현재 시장 환경이 거래 참여에 적합한지 판단하는 데 사용됩니다.



여러 사전 정의된 기준이 동시에 충족될 때만 거래가 실행됩니다.

조건이 충족되지 않으면 전문가 어드바이저는 비활성 상태를 유지합니다.



그 결과 거래 활동은 일정하지 않습니다.

거래가 전혀 발생하지 않는 기간이 있을 수 있습니다.

이는 포지션이 전혀 없는 하루 전체를 포함할 수 있습니다.



반대로 적절한 시장 국면에서는 비교적 짧은 시간에 여러 거래가 실행될 수도 있습니다.

이 동작은 의도된 설계이며 전략의 내부 구조를 반영합니다.



비활성 기간은 시장 조건이 필터링되고 있음을 의미합니다.

거래 활동이 증가하면 시장이 전략의 운영 모델에 부합하고 있음을 나타냅니다.



리스크 관리는 거래 로직에 직접 통합되어 있습니다.

각 거래는 사전에 정의된 보호 파라미터와 함께 실행됩니다.

시스템은 포지션 누적이나 통제되지 않은 노출에 의존하는 기법을 사용하지 않습니다.



이 전문가 어드바이저는 자동 거래에서의 일관성이 지속적인 거래가 아니라 조건을 엄격하게 선택하는 과정에서 나온다는 점을 이해하는 사용자에게 적합합니다.

거래가 조용한 기간 동안의 인내와 거래 빈도의 변동을 수용하는 자세는 올바른 운용을 위한 핵심 요소입니다.

주요 특징

마틴게일(Martingale), 그리드(Grid) 또는 물타기와 같은 고위험 매매 기법을 사용하지 않습니다.

동시에 최대 1개의 포지션을 허용합니다.

모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss)로 보호됩니다.

기본 설정을 사용하여 간단하게 운용할 수 있도록 설계되었습니다.

급격한 가격 변동 및 갭(Gap)을 포함한 비정상적인 가격 움직임 동안 노출을 줄이기 위해 시간 및 뉴스 관련 필터를 포함합니다.

거래가 유리한 방향으로 이동하면 수익을 보호하는 본전 청산(Break-even) 기능을 지원합니다.

시장 움직임에 따라 수익을 확정하는 트레일링 스탑(Trailing Stop) 기능을 지원합니다.

완전 자동화된 Expert Advisor (EA)

권장 사항 거래 통화쌍: XAUUSD 타임프레임: M15 최소 예치금: 500 USD 레버리지: 1:30 이상 거래 모드: Hedging / Netting 계좌 유형: Standard, ECN, Raw, Cent, Micro 계좌 통화: USD, EUR, GBP, JPY, CAD 등 (모든 주요 통화 및 대부분의 기타 통화) 신호 리스크: 0.015 리스크 레벨 예상 드로우다운 0.01 15% 0.02 25% 0.03 35%

PrizmaL: 트레이딩이 예술이 될 때

트레이딩 로봇을 개발하는 것은 교향곡을 작곡하거나 소설을 쓰는 것과 비슷합니다.

단순히 음표를 흩뿌리는 것만으로는 안 되며, 조화가 필수적입니다.

이것이 바로 PrizmaL 시리즈가 만들어지는 방식입니다.



이것은 단순한 지표의 모음이 아니라, 하나의 전체적인 철학입니다.

저는 모든 세부 사항이 시스템의 전반적인 안정성에 기여하는 제품을 제공하기 위해 분석, 테스트 및 개선에 수개월을 투자합니다.



저의 접근 방식은 이론적인 것이 아니라 실전에서 검증된 것입니다.

이 시리즈의 기초는 전설적인 2008 MQL5 자동 매매 챔피언십(Automated Trading Championship)에서 은메달을 획득하고 단 3개월 만에 1,500% 이상의 수익을 창출한 전략에 의해 마련되었습니다.

오늘날, 저는 시장과 귀하의 자본을 존중하는 마음으로 구축된 도구를 제공하며, 동일한 승리의 원칙을 활용하고 발전시키고 있습니다.



가격 및 배포

현재 출시 가격: $799



이 Expert Advisor는 단계별 가격 책정 모델을 따릅니다.

배포가 진행됨에 따라 가격이 점진적으로 조정됩니다.



통제된 배포 모델이 적용됩니다.

시장 내 전략의 과도한 집중으로 인한 잠재적 영향을 줄이고 안정적인 체결 조건을 보존하기 위해 배포 수량이 의도적으로 제한됩니다.



이 Expert Advisor의 최종 목표 가격은 $2499 입니다.

경고

이 Expert Advisor는 MQL5 웹사이트를 통해서만 독점적으로 배포됩니다.

저를 대표한다고 주장하거나 공식 MQL5 플랫폼 외부에서 이 EA를 제공하는 제3자는 승인되지 않았습니다. 그러한 연락처는 차단하고 스팸으로 신고해 주십시오.

MQL5 웹사이트 이외의 출처에서 구매할 경우 승인되지 않거나 수정된 버전이 포함될 수 있습니다.

이러한 버전은 의도한 대로 작동하지 않을 수 있으며 업데이트나 공식 지원을 받을 수 없습니다.

면책 조항

금융 시장에서의 거래는 위험을 수반합니다. 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하지 않습니다.

Expert Advisor는 "있는 그대로(as-is)" 제공되며, 적절한 위험 관리에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.

