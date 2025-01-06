Goldbot One MT5

라이브 트레이딩을 위한 EA 설정 방법:

"Lotsize 계산 방법"을 "전략당 최대 위험 사용"으로 설정

"https : // www . worldtimeserver.com/"을 추가해야 합니다(공백 제거!!) (도구 -> 옵션 -> 전문가 자문)

MT4/MT5 터미널에서 "허용된 URL"에 URL "https : // www . worldtimeserver.com/"을 추가해야 합니다(공백 제거!!) (도구 -> 옵션 -> 전문가 자문)









매개변수 개요:

- ShowInfoPanel -> 차트에 정보 패널을 표시합니다.

- Infopanel 크기 조절 -> 4K 디스플레이의 경우 값을 "2"로 설정

- 테스트 중 정보 패널 업데이트 -> 더 빠른 백테스팅을 위해 비활성화됨

- 매수 거래 허용/매도 거래 허용 -> 여기에서 매수 거래 및 매도 거래를 활성화/비활성화할 수 있습니다.

- 전략 1..8 실행 -> 다양한 전략 활성화/비활성화(모두 일일 지원 및 저항을 돌파하지만 진입 및 종료 설정은 다름)

- 허용 가능한 최대 스프레드: 보류 주문에 대해 허용되는 최대 스프레드

- 금요일 정지 시간 -> 주말 동안 거래가 보류되지 않도록 하려면 0~23 사이의 값을 설정하세요. (25는 "비활성화"를 의미합니다.)

- SetSL_TP_After_Entry -> 브로커가 SL 및 TP가 있는 보류 주문을 허용하지 않는 경우에만 활성화합니다.

- 가상 만료 사용 -> 브로커가 만료 날짜가 있는 보류 주문을 허용하지 않는 경우에만 활성화

- 무작위화 -> 이것은 진입, 종료 및 TrailingSL 값을 약간 무작위화하여 동일한 브로커의 여러 사용자가 약간 다른 거래를 하게 됩니다. 또한 prop 회사에도 좋습니다. 좋은 값은 "50"입니다.

- BaseMagicNumber -> 모든 전략에 사용될 기본 매직 넘버

- 거래에 대한 설명 -> 거래에 사용될 설명

- EnableNFP_Filter -> NFP 필터를 켜거나 끕니다.

- AutoGMT -> EA가 브로커에 대한 올바른 GMT 오프셋을 계산하도록 하여 NFP 시간이 정확해지도록 합니다.

- GMT_OFFSET_Winter -> 겨울철에 GMT 오프셋을 수동으로 설정합니다(AutoGMT가 꺼져 있거나, 백테스팅 중일 때!)

- GMT_OFFSET_Summer -> 여름철에 GMT 오프셋을 수동으로 설정합니다(AutoGMT가 꺼져 있거나, 백테스팅 중일 때!)

- NFP_CloseOpenTrades -> NFP가 시작될 때(NFP 시작 전 X분) EA가 모든 열려 있는 거래를 닫도록 강제합니다.

- NFP_ClosePendingOrders -> NFP가 시작될 때(NFP 시작 전 X분) EA가 보류 중인 모든 주문을 삭제하도록 강제합니다.

- NFP_MinutesBefore -> NFP 이벤트가 발생하기 전 몇 분 동안 거래 및 보류 주문을 마감해야 하는지

- NFP_MinutesAfter -> NFP 이벤트 후 EA가 다시 거래를 재개하기까지 걸리는 시간(분)

- Propfirm 고유 설정 -> 여기에서 다양한 진입 및 종료 매개변수를 조정하여 EA 거래를 다른 사용자와 다르게 만들 수 있습니다.

- Lotsize 계산 방법 -> 여기서 lotsize를 계산하는 방법을 결정합니다: 고정 lotsize(StartLots 사용), 전략당 최대 위험 사용 또는 LotsizeStep 사용

- Startlots -> 해당 옵션을 선택하면 고정 lotsize에 대한 값을 설정합니다. 이 매개변수는 lotsize 계산을 위한 다른 2개 옵션을 사용할 때 "최소 lotsize"로 사용됩니다.

- LotsizeStep -> lotsize를 잔액 또는 자본에 연결합니다. 따라서 LotsizeStep=1000은 1000 잔액당 0.01lots를 의미합니다. 따라서 3000 잔액은 0.03lots로 실행됩니다.

- 전략당 최대 위험 -> 전략이 최대 역사적 하락률에 도달했을 때의 최대 손실(%)입니다. 따라서 값 "2"는 해당 전략의 최대 역사적 하락률에 도달했을 때 최대 2% 손실을 의미합니다.

- 최대 일일 인출금 설정 -> 여기서 최대 허용 일일 인출금(%)을 설정할 수 있습니다. 이 값에 도달하면 EA는 모든 거래와 보류 중인 주문을 마감하고 다음 날을 기다립니다. 이는 소품 회사에 유용합니다.

- Balance 대신 Equity를 사용하세요 -> 계정의 Equity를 사용하여 모든 lotsize 값을 계산하세요

- OnlyUp -> 이렇게 하면 손실 후 lotsize가 감소하는 것을 방지합니다(손실 후 더 공격적이지만 복구 속도가 빠름)

- 거래 설정 전 무료 마진 확인 -> 충분한 마진이 있는 상태에서 마진이 낮아 EA가 브로커에 거래를 설정하는 데 문제가 있는 경우 사용하세요.

- AdjustLotsizeToVariableValues ​​-> 이것은 lotsize를 조정된 SL/TP 수준으로 조정합니다(Goldprice 자체가 많이 변경될 경우)







