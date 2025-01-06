Goldbot One MT5
- Experts
- Profalgo Limited
- 버전: 2.3
- 업데이트됨: 16 12월 2025
- 활성화: 10
프로모션 출시:
- 현재 가격으로는 몇 개밖에 남지 않았습니다!
- 최종 가격: 990$
- 신규: Goldbot One을 구매하고 EA 1개를 무료로 선택하세요!! (2개의 거래 계정에 대해)
금 시장을 위해 설계된 매우 정교한 거래 로봇, Goldbot One을 소개합니다 .
Goldbot One은 브레이크아웃 트레이딩에 중점을 두고, 지지선과 저항선을 모두 활용하여 최적의 트레이딩 기회를 찾아냅니다.
이 전문가 조언가는 변동성이 큰 귀금속 시장에서 효율성, 신뢰성, 전략적 우위를 추구하는 거래자를 위해 만들어졌습니다.
주목할 사실: 샘플 외부 데이터에서 EA의 성능은 최적화에 사용된 샘플 내부 데이터와 완벽하게 일치합니다.
샘플 내 기간은 2016-2023년입니다. 전략 확인을 위해 사용된 샘플 외 데이터는 2004-2016년과 2024년입니다.
2024년의 성과는 지난 20년 중 최고 수준이었습니다! 이는 미래 성과에 대한 매우 좋은 지표입니다.
주요 특징:
다중 전략 접근 방식:
- 승리 전략의 8가지 변형: Goldbot One은 각각 다른 시장 상황에 맞게 최적화된 8가지의 다른 브레이크아웃 전략 변형을 실행합니다. 이러한 다각화는 좋은 위험 분산을 보장하고 보다 원활한 성장 기대치를 만듭니다.
브레이크아웃 트레이딩:
- Goldbot One은 급등세 거래를 위해 특별히 설계되었으며, 금 가격이 확립된 지지선이나 저항선을 돌파하는 주요 순간을 파악하여 잠재적으로 수익성이 높은 지점에서 거래에 참여할 수 있는 기회를 제공합니다.
위험 관리:
- 손절매 및 이익 실현: 각 거래는 사전 정의된 손절매 및 이익 실현 수준으로 보호되어 큰 하락세로부터 투자를 보호하고 정점에 도달할 때 수익을 확보합니다.
- 트레일링 스톱: 로봇은 트레일링 스톱 로스와 트레일링 테이크 프로핏 메커니즘을 사용하여 시장 추세를 따르고, 시장이 유리하게 움직일 때 수익을 확보하고 갑작스러운 반전으로 인한 손실을 방지합니다.
- 트레일링 테이크프로핏: 트레일링 테이크프로핏: 로봇은 또한 가격이 오픈 포지션과 반대로 움직일 경우 거래를 조기에 종료하려고 시도하는 스마트 트레일링 테이크프로핏 알고리즘을 사용합니다.
전략당 단일 거래:
- Goldbot One은 전략당 하나의 거래를 실행하여 운영을 깔끔하고 집중적이며 관리하기 쉽게 유지합니다. 이러한 규율적인 접근 방식은 전략당 여러 개의 동시 거래의 복잡성 없이 전략 무결성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
사용자 친화적인 인터페이스:
- 초보자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 설계된 Goldbot One의 설정 및 사용자 정의는 간단합니다. 각 전략의 매개변수는 개별 위험 프로필과 시장 전망에 맞게 조정할 수 있습니다.
자동 적응성:
- EA는 자동으로 골드의 현재 가치에 적응합니다. 즉, 골드가 앞으로도 계속 상승한다면 EA는 새로운 최적화가 필요 없지만 모든 내부 매개변수를 자동으로 조정합니다.
지속적인 개선:
- Goldbot One은 변화하는 시장 상황에 적응하기 위해 정기적인 업데이트를 제공하며, 이를 통해 거래 기술의 최첨단을 유지하고 있습니다.
왜 Goldbot One을 선택하시나요?
- 금에 특화: 금 시장에 맞춰 특별히 설계되었으며 금 시장의 독특한 변동성과 추세를 이해합니다.
- 검증된 전략: 브레이크아웃 트레이딩은 정밀하게 적용하면 성공적인 사례를 보여준 인정된 방법입니다.
- 강력한 위험 관리: 각 거래에 대해 여러 겹의 보호 기능을 제공하여 귀하의 자본이 안전하게 보호됩니다.
- 간편성과 정교함: 사용하기 쉬우면서도 전문적인 거래 결과를 위한 정교한 알고리즘을 탑재했습니다.
시작하기: Goldbot One으로 금 거래의 잠재력을 극대화하세요.
포트폴리오를 다각화하든 금 거래에 특화하든, Goldbot One은 정확하고 수익성 있게 금 시장을 탐색하도록 설계된 자동 트레이더입니다.
트레이딩 봇의 황금 표준을 신뢰하는 성공적인 트레이더의 대열에 합류하세요.
EA 백테스트 방법:
- XAUUSD 일간 차트에서 백테스트를 실행하세요.
- "Lotsize 계산 방법"을 "전략당 최대 위험 사용"으로 설정
- 낮은 위험의 경우 전략당 최대 위험을 "3"으로, 중간 위험의 경우 "6"으로, 높은 위험의 경우 "10"으로 설정합니다.
- MT5 -> 모델링 품질에 "1분 OHLC"를 사용할 수 있습니다(EA는 내부적으로 1분 OHLC 정보만 사용했습니다)
- MT4 -> 모델링 품질을 위해 "모든 틱" 사용
- 백테스팅을 위한 최소 1년 기간을 설정하세요 . 이는 장기 전략입니다. 기간이 길수록 EA의 안정성이 더 높아질 것입니다.
라이브 트레이딩을 위한 EA 설정 방법:
- MT5에서 "AlgoTrading"을 활성화하세요(MT4에서는 "AutoTrading")
- MT4/MT5 터미널에서 "허용된 URL"에 URL "https : // www . worldtimeserver.com/"을 추가해야 합니다(공백 제거!!) (도구 -> 옵션 -> 전문가 자문)
- XAUUSD 일간 차트 열기
- "Lotsize 계산 방법"을 "전략당 최대 위험 사용"으로 설정
- 낮은 위험의 경우 전략당 최대 위험을 "3"으로, 중간 위험의 경우 "6"으로, 높은 위험의 경우 "10"으로 설정하거나 여기에 설정된 파일을 로드하기만 하면 됩니다.
매개변수 개요:
- ShowInfoPanel -> 차트에 정보 패널을 표시합니다.
- Infopanel 크기 조절 -> 4K 디스플레이의 경우 값을 "2"로 설정
- 테스트 중 정보 패널 업데이트 -> 더 빠른 백테스팅을 위해 비활성화됨
- 매수 거래 허용/매도 거래 허용 -> 여기에서 매수 거래 및 매도 거래를 활성화/비활성화할 수 있습니다.
- 전략 1..8 실행 -> 다양한 전략 활성화/비활성화(모두 일일 지원 및 저항을 돌파하지만 진입 및 종료 설정은 다름)
- 허용 가능한 최대 스프레드: 보류 주문에 대해 허용되는 최대 스프레드
- 금요일 정지 시간 -> 주말 동안 거래가 보류되지 않도록 하려면 0~23 사이의 값을 설정하세요. (25는 "비활성화"를 의미합니다.)
- SetSL_TP_After_Entry -> 브로커가 SL 및 TP가 있는 보류 주문을 허용하지 않는 경우에만 활성화합니다.
- 가상 만료 사용 -> 브로커가 만료 날짜가 있는 보류 주문을 허용하지 않는 경우에만 활성화
- 무작위화 -> 이것은 진입, 종료 및 TrailingSL 값을 약간 무작위화하여 동일한 브로커의 여러 사용자가 약간 다른 거래를 하게 됩니다. 또한 prop 회사에도 좋습니다. 좋은 값은 "50"입니다.
- BaseMagicNumber -> 모든 전략에 사용될 기본 매직 넘버
- 거래에 대한 설명 -> 거래에 사용될 설명
- EnableNFP_Filter -> NFP 필터를 켜거나 끕니다.
- AutoGMT -> EA가 브로커에 대한 올바른 GMT 오프셋을 계산하도록 하여 NFP 시간이 정확해지도록 합니다.
- GMT_OFFSET_Winter -> 겨울철에 GMT 오프셋을 수동으로 설정합니다(AutoGMT가 꺼져 있거나, 백테스팅 중일 때!)
- GMT_OFFSET_Summer -> 여름철에 GMT 오프셋을 수동으로 설정합니다(AutoGMT가 꺼져 있거나, 백테스팅 중일 때!)
- NFP_CloseOpenTrades -> NFP가 시작될 때(NFP 시작 전 X분) EA가 모든 열려 있는 거래를 닫도록 강제합니다.
- NFP_ClosePendingOrders -> NFP가 시작될 때(NFP 시작 전 X분) EA가 보류 중인 모든 주문을 삭제하도록 강제합니다.
- NFP_MinutesBefore -> NFP 이벤트가 발생하기 전 몇 분 동안 거래 및 보류 주문을 마감해야 하는지
- NFP_MinutesAfter -> NFP 이벤트 후 EA가 다시 거래를 재개하기까지 걸리는 시간(분)
- Propfirm 고유 설정 -> 여기에서 다양한 진입 및 종료 매개변수를 조정하여 EA 거래를 다른 사용자와 다르게 만들 수 있습니다.
- Lotsize 계산 방법 -> 여기서 lotsize를 계산하는 방법을 결정합니다: 고정 lotsize(StartLots 사용), 전략당 최대 위험 사용 또는 LotsizeStep 사용
- Startlots -> 해당 옵션을 선택하면 고정 lotsize에 대한 값을 설정합니다. 이 매개변수는 lotsize 계산을 위한 다른 2개 옵션을 사용할 때 "최소 lotsize"로 사용됩니다.
- LotsizeStep -> lotsize를 잔액 또는 자본에 연결합니다. 따라서 LotsizeStep=1000은 1000 잔액당 0.01lots를 의미합니다. 따라서 3000 잔액은 0.03lots로 실행됩니다.
- 전략당 최대 위험 -> 전략이 최대 역사적 하락률에 도달했을 때의 최대 손실(%)입니다. 따라서 값 "2"는 해당 전략의 최대 역사적 하락률에 도달했을 때 최대 2% 손실을 의미합니다.
- 최대 일일 인출금 설정 -> 여기서 최대 허용 일일 인출금(%)을 설정할 수 있습니다. 이 값에 도달하면 EA는 모든 거래와 보류 중인 주문을 마감하고 다음 날을 기다립니다. 이는 소품 회사에 유용합니다.
- Balance 대신 Equity를 사용하세요 -> 계정의 Equity를 사용하여 모든 lotsize 값을 계산하세요
- OnlyUp -> 이렇게 하면 손실 후 lotsize가 감소하는 것을 방지합니다(손실 후 더 공격적이지만 복구 속도가 빠름)
- 거래 설정 전 무료 마진 확인 -> 충분한 마진이 있는 상태에서 마진이 낮아 EA가 브로커에 거래를 설정하는 데 문제가 있는 경우 사용하세요.
- AdjustLotsizeToVariableValues -> 이것은 lotsize를 조정된 SL/TP 수준으로 조정합니다(Goldprice 자체가 많이 변경될 경우)
메모:
저는 '신경망/기계 학습 AI/ChatGPT/양자 컴퓨터/완벽 직선 백테스트'와 같은 판매 이야기를 사용하지 않고 대신 실제적이고 정직한 거래 시스템을 제공합니다 .
개발 및 실시간 실행을 위한 검증된 방법론을 기반으로 합니다.
개발자로서 저는 자동화된 거래 시스템을 만드는 데 15년 이상의 경험이 있습니다. 저는 무엇이 효과가 있고 무엇이 효과가 없는지 알고 있습니다.
저는 부정행위 없이 라이브 거래가 백테스트와 일치할 확률이 가장 높은 정직한 시스템을 만듭니다.
Another great EA by WIM, i have said too many honest and good things about WIM in his other product reviews, so im only leaving this review because i have used it for more than 6months and it has made profit after profit, waiting for a real DD from this EA hopefully it will stay in line with the backtest!