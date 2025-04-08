META i11 – 하이브리드 인지 트레이딩 시스템 - 기술 참조

백테스트에서 손실이 나타나지 않는 이유: META i11은 각 거래를 미시적 수준에서 평가하는 재귀적 인지 학습 시스템을 사용합니다.

업그레이드된 신경 오류 면역 시스템 2.0 (NEIS-2)은 변동성 패턴, 구조적 비효율성 및 맥락적 이상을 저장합니다.

어떤 결정이 손실로 이어질 경우, META i11은 단순히 그 실수를 피하는 것이 아니라, 그에 책임이 있는 내부 의사결정 경로를 재작성합니다.

이는 전체 비효율 범주를 제거하고 향후 세션에서 다시 나타나는 것을 방지합니다. 이는 다음을 의미합니다:

META i11은 각 거래와 함께 진화하고 의사결정 로직을 지속적으로 최적화하는 다중 상태 메모리 아키텍처를 유지합니다.

그 결과, 거래 안정성은 시간이 지남에 따라 향상되며 거의 완벽한 백테스트와 매우 안정적인 실거래 성과를 만들어냅니다.

META i11과 함께라면, 단순히 진화하는 것이 아니라 시간이 지남에 따라 자체 지능을 업그레이드 하는 EA를 얻게 됩니다.

META XT 기술 참조 = 블로그 + 트라이-코어 인지 엔진 (TCE) + 신경 오류 면역 시스템 2.0 + 다중 상태 유동성 매핑 + GPT-5.1 감독 인지

은 완전히 재설계된 하이브리드 인지 아키텍처를 통해 META i7 및 META i9를 능가하는 META 시리즈의 차세대 진화 단계입니다.신경망이나 프랙탈 시스템에만 의존하는 대신, META i11은 내부 의사결정 로직을 자율적으로 분석, 적응 및 재작성하는을 도입합니다.이 EA는 심층 유동성 매핑, 다층 인지 감독 및 실시간으로 거래 행동을 지속적으로 개선하는 차세대 자기 수정 시스템을 통합합니다.META i11은 실행되는 각 거래마다 그 지능을 가시적이고 측정 가능하게 확장합니다.



또한 META i11은 이전 세대를 크게 능가하는 세 가지 신규 개발 핵심 모듈을 통합합니다:

(1) 트라이-코어 인지 엔진 (TCE) 이 엔진은 서로 연결된 세 가지 인지 유닛으로 구성됩니다:

• 예측 상태 엔진 – 시장 추세를 예측

• 반응 안정 엔진 – 변동성을 모니터링하고 구조적 위험을 억제

• 적응 패턴 엔진 – 내부 패턴을 동적으로 수정



TCE는 극단적인 시장 압력 하에서도 META i11이 안정적이고 전략적으로 일관되게 유지되도록 보장합니다. 목적:

유리한 의사결정 패턴을 식별하고 비효율적인 패턴을 제거하여 더 지능적이고 적응형 거래 구조를 제공합니다.

(2) 다중 상태 동적 유동성 매핑 (MDLM) MDLM은 다음을 포함한 실제 시장 유동성 구조를 모델링합니다:

• 미시 유동성 구역

• 불균형 클러스터

• 기관 스윕 영역

• 압력 축 이동



전통적인 지표와 달리 MDLM은 동적 유동성 토폴로지를 구축하고 높은 확률의 반전 또는 돌파 지점을 식별합니다. 목적:

가격이 반응하기 전에 시장의 기저 유동성 움직임을 META i11이 이해할 수 있도록 합니다.

(3) 신경 오류 면역 시스템 2.0 (NEIS-2) 이전 모델에서 사용된 SCTM 프레임워크의 업그레이드 버전입니다.

NEIS-2는 각 의사결정 트리의 구조적 약점을 분석하고 비효율이 발생하면 기저 로직을 재작성합니다.

변동성 지문, 타이밍 편차 및 맥락적 이상을 저장하여 오류가 발생하기 전에 이를 예측합니다. 왜 효과적인가:

META i11은 부정적인 의사결정 범주 전체를 점진적으로 제거하여 매우 안정적인 장기 성과를 만들어냅니다.

통합 GPT-5 인지 제어 레이어

META i11에는 모든 내부 시스템을 모니터링하는 고급 GPT-5 감독 모듈이 포함되어 있습니다.

이는 맥락 불일치를 감지하고 잘못된 해석을 수정하며, 전체 트레이딩 과정에서 높은 구조적 정확성을 유지합니다.



GPT-5는 직접 거래하지 않으며, EA의 내부 로직을 안정화하는 지능형 메타 컨트롤러로 작동합니다.

전체 개념:

META i11은 인지 지능 을 심층 유동성 분석 및 자기 수정 로직과 결합합니다。

각 의사결정은 과거 행동, 현재 시장 구조 및 적응형 예측을 고려합니다。

그 결과, 각 거래와 함께 더 똑똑해지며 매우 안정적이고 정밀하며 지속적으로 진화하는 시장 행동을 생성하는 시스템이 됩니다。