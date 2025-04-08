META i11

META i11 – 하이브리드 인지 트레이딩 시스템기술 참조

META i11은 완전히 재설계된 하이브리드 인지 아키텍처를 통해 META i7 및 META i9를 능가하는 META 시리즈의 차세대 진화 단계입니다.
신경망이나 프랙탈 시스템에만 의존하는 대신, META i11은 내부 의사결정 로직을 자율적으로 분석, 적응 및 재작성하는 트라이-코어 인지 엔진을 도입합니다.
이 EA는 심층 유동성 매핑, 다층 인지 감독 및 실시간으로 거래 행동을 지속적으로 개선하는 차세대 자기 수정 시스템을 통합합니다.
META i11은 실행되는 각 거래마다 그 지능을 가시적이고 측정 가능하게 확장합니다.

백테스트에서 손실이 나타나지 않는 이유:

META i11은 각 거래를 미시적 수준에서 평가하는 재귀적 인지 학습 시스템을 사용합니다.
업그레이드된 신경 오류 면역 시스템 2.0 (NEIS-2)은 변동성 패턴, 구조적 비효율성 및 맥락적 이상을 저장합니다.
어떤 결정이 손실로 이어질 경우, META i11은 단순히 그 실수를 피하는 것이 아니라, 그에 책임이 있는 내부 의사결정 경로를 재작성합니다.
이는 전체 비효율 범주를 제거하고 향후 세션에서 다시 나타나는 것을 방지합니다.

이는 다음을 의미합니다:
META i11은 각 거래와 함께 진화하고 의사결정 로직을 지속적으로 최적화하는 다중 상태 메모리 아키텍처를 유지합니다.
그 결과, 거래 안정성은 시간이 지남에 따라 향상되며 거의 완벽한 백테스트와 매우 안정적인 실거래 성과를 만들어냅니다.


META i11과 함께라면, 단순히 진화하는 것이 아니라 시간이 지남에 따라 자체 지능을 업그레이드하는 EA를 얻게 됩니다.

가격 = 구매 기준
심볼 = XAUUSD
타임프레임 = H1
최소 입금 = 200$
모든 브로커 =
신호 = META i11
META XT
기술 참조 = 블로그
+ 트라이-코어 인지 엔진 (TCE)
+ 신경 오류 면역 시스템 2.0
+ 다중 상태 유동성 매핑
+ GPT-5.1 감독 인지
META i11을 주문하면 META i9 또는 i7을 무료로 받으실 수 있습니다.


또한 META i11은 이전 세대를 크게 능가하는 세 가지 신규 개발 핵심 모듈을 통합합니다:

    (1) 트라이-코어 인지 엔진 (TCE)

    이 엔진은 서로 연결된 세 가지 인지 유닛으로 구성됩니다:
    예측 상태 엔진 – 시장 추세를 예측
    반응 안정 엔진 – 변동성을 모니터링하고 구조적 위험을 억제
    적응 패턴 엔진 – 내부 패턴을 동적으로 수정

    TCE는 극단적인 시장 압력 하에서도 META i11이 안정적이고 전략적으로 일관되게 유지되도록 보장합니다.

    목적:
    유리한 의사결정 패턴을 식별하고 비효율적인 패턴을 제거하여 더 지능적이고 적응형 거래 구조를 제공합니다.

    (2) 다중 상태 동적 유동성 매핑 (MDLM)

    MDLM은 다음을 포함한 실제 시장 유동성 구조를 모델링합니다:
    • 미시 유동성 구역
    • 불균형 클러스터
    • 기관 스윕 영역
    • 압력 축 이동

    전통적인 지표와 달리 MDLM은 동적 유동성 토폴로지를 구축하고 높은 확률의 반전 또는 돌파 지점을 식별합니다.

    목적:
    가격이 반응하기 전에 시장의 기저 유동성 움직임을 META i11이 이해할 수 있도록 합니다.

    (3) 신경 오류 면역 시스템 2.0 (NEIS-2)

    이전 모델에서 사용된 SCTM 프레임워크의 업그레이드 버전입니다.
    NEIS-2는 각 의사결정 트리의 구조적 약점을 분석하고 비효율이 발생하면 기저 로직을 재작성합니다.
    변동성 지문, 타이밍 편차 및 맥락적 이상을 저장하여 오류가 발생하기 전에 이를 예측합니다.

    왜 효과적인가:
    META i11은 부정적인 의사결정 범주 전체를 점진적으로 제거하여 매우 안정적인 장기 성과를 만들어냅니다.

통합 GPT-5 인지 제어 레이어

META i11에는 모든 내부 시스템을 모니터링하는 고급 GPT-5 감독 모듈이 포함되어 있습니다.
이는 맥락 불일치를 감지하고 잘못된 해석을 수정하며, 전체 트레이딩 과정에서 높은 구조적 정확성을 유지합니다.

GPT-5는 직접 거래하지 않으며, EA의 내부 로직을 안정화하는 지능형 메타 컨트롤러로 작동합니다.

전체 개념:

META i11은 인지 지능 을 심층 유동성 분석 및 자기 수정 로직과 결합합니다。
각 의사결정은 과거 행동, 현재 시장 구조 및 적응형 예측을 고려합니다。
그 결과, 각 거래와 함께 더 똑똑해지며 매우 안정적이고 정밀하며 지속적으로 진화하는 시장 행동을 생성하는 시스템이 됩니다。

