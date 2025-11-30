Dragon Nova MT5 – MetaTrader 5용 다중 통화 적응형 트레이딩 로봇 (EURUSD / USDJPY / GBPUSD / USDCAD)

Dragon Nova MT5는 MetaTrader 5 플랫폼을 위해 설계된 전문적인 자동 거래 시스템 (Expert Advisor) 입니다.

이 EA는 EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD 주요 통화쌍에서 작동하며, 고급 적응형 알고리즘 (Adaptive Algorithm) 을 기반으로 변동성 분석 (Volatility Analysis), 동적 리스크 관리 (Dynamic Risk Control), 지능형 신호 필터링 (Signal Filtering) 기능을 결합하여 정밀하고 안정적이며 현실적인 거래 성능을 제공합니다.

주요 특징 (Key Features of Dragon Nova MT5)

다중 통화 엔진 (Multi-Currency Engine) – EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD 통화쌍을 동시에 거래하며, 각 통화쌍마다 독립적인 논리를 사용합니다.

적응형 리스크 관리 (Adaptive Risk Management) – 실시간 변동성에 따라 자동으로 로트 크기 (Lot Size), 손절선 (Stop Loss), 익절선 (Take Profit)을 조정합니다.

지능형 신호 필터링 (Intelligent Signal Filtering) – 통화쌍 간 상관관계를 분석하여 과도한 포지션 진입을 방지합니다.

플러그 앤 트레이드 설정 (Plug-and-Trade Setup) – 최적화된 매개변수가 포함되어 있으며, 추가적인 최적화가 필요하지 않습니다.

낮은 CPU 부하 (Low CPU Load) – VPS 및 다중 EA 환경에서도 안정적인 성능을 유지합니다.

기술 정보 (Technical Information)

플랫폼: MetaTrader 5 (MT5)

타임프레임: M15

거래 통화쌍: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD

최소 예치금: $100

최소 로트 크기 (Lot Size): 0.01부터

계좌 유형: ECN, Raw, Standard, Cent

실행 모드: 완전 자동 거래 (24/5)

Dragon Nova MT5를 선택해야 하는 이유 (Why Choose Dragon Nova MT5)

수천 번의 백테스트 (Backtests)와 포워드 테스트 (Forward Tests)를 통해 개발되었습니다.

마틴게일 (Martingale), 그리드 (Grid), 헤징 (Hedging) 전략을 사용하지 않습니다.

안정성, 낮은 드로우다운 (Drawdown), 높은 정확도를 위해 설계되었습니다.

MetaTrader 5를 지원하는 모든 브로커와 호환됩니다.

정기적인 업데이트와 기술 지원이 포함되어 있습니다.

사용자 지원 및 문서 (User Support and Documentation)

Dragon Nova MT5를 구매하면 사용자에게 다음이 제공됩니다:

상세한 설치 및 설정 매뉴얼 (Installation Manual)

MQL5 메시지를 통한 개인 맞춤형 지원

평생 무료 업데이트 및 알고리즘 개선 (Lifetime Updates)

개발 배경 (Development Background)

Dragon Nova MT5는 10개월 이상의 다중 통화 연구와 알고리즘 최적화를 거쳐 개발되었습니다.

목표는 과도한 최적화나 과도한 위험 노출 없이 다양한 시장 환경에 적응할 수 있는 안정적이고 지능적인 자동 거래 시스템 (Expert Advisor) 을 만드는 것이었습니다.

중요 사항 (Important Notes)