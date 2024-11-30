Bitcoin Scalping MT5

5

비트코인 스캘핑 MT4/MT5 소개 – 암호화폐 거래를 위한 스마트 EA


출시 프로모션:

  • 현재 가격으로 남은 3개만!
  • 최종 가격: 3333.33 $

보너스 - 생애 비트코인 스캘핑 구매 시 무료 EA EURUSD 알고리즘 거래 (2개 계좌) 제공 => 더 자세한 내용은 개인적으로 문의하세요!

EA 실시간 신호

MT4 버전


오늘날 비트코인이 중요한 이유

비트코인은 단순한 디지털 화폐를 넘어 금융 혁명을 일으켰습니다. 암호화폐의 선두주자로서 비트코인은 전 세계에서 가장 거래되고 인정받는 암호 자산입니다. 비트코인은 그 변동성과 증가하는 채택 덕분에 트레이더에게 엄청난 기회를 제공합니다. 그러나 이러한 기회에는 리스크도 따르며, 그 리스크를 관리하는 데 비트코인 스캘핑 MT4/MT5가 도와줍니다.


비트코인 스캘핑 MT4/MT5의 주요 기능

1. 고급 거래 전략

- 전날의 가격 행동과 모멘텀을 활용하여 높은 확률의 진입점을 결정합니다.

- 하루에 한 번만 거래를 실행하여 규율 있고 집중된 접근 방식을 보장합니다.

- 세션당 최대 3개의 거래를 열 수 있으며, 설정을 맞춤화하여 1, 2 또는 3개의 거래를 선택할 수 있습니다.


2. 리스크 관리의 핵심

- 마팅게일이나 그리드와 같은 위험한 전략을 사용하지 않아 자본을 안전하게 보호합니다.

- 모든 거래에는 실행 중에 변경되지 않는 고정된 스톱로스(SL)가 있어 일관된 리스크 관리를 제공합니다.

- 수익을 극대화하고 이익을 고정하는 데 도움이 되는 트레일링 스톱 또는 브레이크이븐 설정을 포함하고 있습니다.


3. 철저한 백테스트

비트코인 스캘핑 EA는 2018년부터 현재까지의 역사적 데이터를 사용하여 철저하게 백테스트되었으며, 비트코인의 초창기부터 현재까지의 진화를 다룹니다. 이러한 테스트는 다양한 시장 상황에서 EA의 강력한 성능을 입증합니다.


추천 설정

- 페어: BTC/USD

- 시간 프레임: 아무거나 (최적의 결과를 위해 H1 추천)

- 최소 입금액: 아무 금액 (최적의 성능을 위해 $1,000 추천)

- 브로커: IC Markets 또는 스프레드가 2000 포인트 미만인 모든 브로커


왜 비트코인 스캘핑 MT4/MT5를 선택해야 하는가?

- 일관성: 하루에 최대 한 번의 거래만 진행하여 과도한 거래를 피하고 질적인 거래에 집중합니다.

- 안전성: 고정된 SL로 계좌가 항상 보호됩니다.

- 유연성: 맞춤형 거래 설정을 통해 리스크 수용도에 맞게 EA를 조정할 수 있습니다.

- 신뢰성: 실제 데이터를 바탕으로 수년간의 백테스트를 통해 입증되었습니다.


리스크 이해

비트코인 스캘핑 MT4/MT5는 리스크를 최소화하도록 설계되었지만, 다음과 같은 점을 인식하는 것이 중요합니다:

1. 시장 변동성: 암호화폐 시장은 매우 변동성이 크기 때문에 예기치 않은 손실이 발생할 수 있습니다.

2. 보장된 수익 없음: 모든 거래 시스템과 마찬가지로 EA는 손실이 발생할 수 있는 기간을 겪을 수 있습니다.

3. 브로커 조건: 성과는 스프레드, 슬리피지, 실행 속도에 따라 달라질 수 있습니다.


결론

비트코인 스캘핑 MT4/MT5는 비트코인의 변동성을 안전하고 규율 있는 방식으로 활용하고자 하는 트레이더에게 이상적인 솔루션입니다. 암호화폐 거래를 처음 시작한 사람이나 경험이 풍부한 트레이더에게도 이 EA는 자본을 보호하면서 성공을 거둘 수 있는 도구를 제공합니다.


지금 비트코인 스캘핑 MT4/MT5를 받아보고 암호화폐 시장을 최대한 활용하세요!

리뷰 6
Michel GAGNEUX
88
Michel GAGNEUX 2025.10.02 13:43 
 

The results speak for themselves, I have been using this EA since the end of February 2025 on a $10K account, winnings of $21K. The performance is Incredible! Nothing to complain about this EA, it's the best I know. It is of exceptional quality. The support is excellent and very responsive. Thank you to the designer for this work.

Marko Mutschler
33
Marko Mutschler 2025.02.05 06:54 
 

I have been trading the bot live for some time now and have been achieving good results with it. The backtests seem to be confirmed in live trading. Thanks for the great work. I really appreciate it!

Quentin123441
25
Quentin123441 2025.01.08 13:43 
 

Incredible! Nothing to say about this robot. It is of outstanding quality, it's the kind of robot I’ve been looking for over the past few months. The support is amazing with great responsiveness. Thank you for this work

추천 제품
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Experts
수입과 연구를 위한 도구. 거래 신호 및 전략의 핵심은 가격 예측 패턴의 형성을 위한 저자의 알고리즘을 기반으로 합니다. 모든 악기에 적용 가능! MA "Nine-Tailed Fox" 에 기반한 제어 시스템으로 보완되어 시장, 장비 및 작업 기간에 대해 가능한 한 정확하게 신호를 업데이트 및 조정합니다. 적격: 모든 시장의 모든 상품(예외 있음). 대상: 헤지 펀드, 펀드 및 자산 관리자, 투자 관리자, 투기꾼, 투자자 및 이해 관계자. .............................................................................................................................................
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
EA Dance BTC h1
Sergey Demin
Experts
Automatic Advisor for the   Bitcoin   instrument.   Timeframe H1. Terminal MT5 I created this Advisor specifically for a prop company. All the efforts of five years went into creating a safe product. The Advisor consists of 8 small Advisors and is a ready-made Portfolio. Attention: The Advisor uses two large trading strategies (!): Trend Trading; Trading by Seasonal Patterns (time cycles) The Advisor   DOES NOT use   toxic strategies: Strategy Availability                                      
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Experts
프로모션 시작: 현재 가격으로 제공되는 제한된 수의 사본 최종 가격: 990$ 신규: 1개를 무료로 받으세요!   (거래 계좌 2개용) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo에 오신 것을 환영합니다!   수년 동안 시장을 연구하고 다양한 전략을 프로그래밍한 후 좋은 거래 시스템에 필요한 모든 것을 갖춘 알고리즘을 찾았습니다. 브로커 독립적입니다. 독립적으로 확산됩니다. MT4, MT5, TDS2 및 여러 브로커에서 쉽게 실제 변수 확산 테스트를 사용하여 매우 안정적인 백 테스트를 보여줍니다. 수백 가지의 다양한 설정이 모두 테스트에서 수익성 있는 결과를 제공합니다(물론 저는 최고의 설정을 선택했습니다!). 매우 강력한 시스템 -> 설정은 상호
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experts
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experts
Hamster Scalping은 마틴게일을 사용하지 않는 완전 자동화된 거래 고문입니다. 야간 스캘핑 전략. RSI 표시기와 ATR 필터는 입력으로 사용됩니다. 고문은 헤징 계정 유형이 필요합니다. 실제 작업 및 기타 개발 모니터링은 여기에서 찾을 수 있습니다. https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 일반 권장 사항 최소 예치금 $100, 최소 스프레드의 ECN 계정 사용, 기본 설정은 eurusd M5 gmt + 3입니다. 입력 매개변수 EA는 4자리 및 5자리 따옴표 모두에서 작동합니다. 입력 매개변수에서 5자에 대해 포인트로 값을 표시하면 자동으로 모든 것을 4자로 다시 계산합니다. NewCycle - 모드가 켜져 있으면 고문이 멈추지 않고 작동하고, 모드가 꺼져 있으면 일련의 거래가 완료된 후 고문이 새 주문을 열지 않습니다. 기간 표시기1 - 첫 번째 표시기의 기간. 상위 레벨 - 고문이 판매를 시작하는 첫 번째 지표의
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
ET9 for MT5
Hui Qiu
3 (4)
Experts
ET9 New on the Market, Launch promo! Only a few copies left at: $699 Next price: $799 Final price: $1599 The Best Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes！ ET9  for MT5 Updated v4.80 !!      Important update:  Merge Dragon Ball's H4 breakout strategy, Optimize parameters ,     Add MaxStopLoss and MaxTakeProfit parameters Include Free ET1 for MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Updated v1.80 !!  https://www.mql5.com/en/market/product/116514 Descriptions ET9
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Experts
Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
Renko Logic
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Experts
MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - User Guide Overview This Expert Advisor implements a complete Renko-based trading system with custom brick calculation, visual display, and automated trading logic. -The EA only for Rent unlimited Version coming soon. Features 1. Renko Engine Custom Renko Calculation : Built from scratch, no offline charts needed No Repainting : Uses only closed Renko bricks Configurable Brick Size : Set in points via input parameters Real-time Brick Formation : Automatically
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - 거래를 시작하도록 설계되었습니다! 이 거래 로봇은 특별하고 혁신적이며 고급 알고리즘을 사용하여 가치를 계산합니다. 금융 시장의 세계에서 여러분의 조수입니다. SolarTrade Suite 시리즈의 지표 세트를 사용하여 이 로봇을 시작할 순간을 더 잘 선택하세요. 설명 하단에서 SolarTrade Suite 시리즈의 다른 제품을 확인하세요. 투자와 금융 시장의 세계를 자신 있게 탐색하고 싶으신가요? SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert는 정보에 입각한 투자 결정을 내리고 수익을 늘리는 데 도움이 되도록 만들어진 혁신적인 소프트웨어입니다. SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert의 장점: - 정확한 계산: 로봇은 고급 알고리즘과 분석 방법을 사
Momo botbot
Or Franco
Experts
Momo botbot  is an automated trading bot designed to maximize profit potential in Forex trading, specifically for the EUR/USD currency pair. The bot operates based on a smart combination of technical indicators and an advanced averaging strategy, with a focus on the 5-minute timeframe (M5). Key Advantages: Advanced Technology: Combines precise data from multiple technical indicators for accurate market analysis and optimal trade execution. Sophisticated Averaging Method: Enables smart risk manag
TrendScalp King
Tichaona Mahuni
Experts
TrendScalp_King – Elite Trend-Following & Scalping EA for MT5 Limited Launch Pricing (Only 35 Licenses Available) Tier Price First 10 Licenses/Purchases $799 Next 25 Licenses/Purchases $1,099 Final Price (After 35 Sold) $1,599 Price increases automatically after each tier sells out. Secure your copy now! Overview TrendScalp_King is a professional-grade, multi-strategy Expert Advisor that combines: AI-optimized RSI + Bollinger Bands Real-time news filtering (MT5 Calendar + Forex Factory JSON fall
QuantReaper EA
Ville Alexander Hirvelae
Experts
This is not a grid, martingale, or gamble. QuantReaper  Mean Reversion applies pure statistics and disciplined logic to exploit market inefficiencies. It identifies stretched price conditions, quantifies volatility, and reverts trades toward equilibrium with defined risk and no averaging down. Every decision is systematic — no randomness, no emotion. QuantReaper Mean Reversion EA is a clean, data-driven Expert Advisor for H1 and M30 charts. It specializes in NZDCAD and AUDCAD , combining a 100-p
SuperGrid EA
Hamid Jalili Nejad
Experts
Grid trading Strategy A very safe and profitable strategy based on dividing the chart to horizontal grids and based on market direction (Bullish/Bearish) open buy or sell when the price touches each grid line. Grid distance will be calculated based on percentage of price. That way this EA can be used for any type of market. trade a list of given pairs at the same time on a single account and apply risk management rule for all of them
Iron Trader MT5
Volodymyr Hrybachov
Experts
유니버설 어드바이저. 스캘퍼 및 동적 주문 그리드로 작동합니다. 브로커에게 보이지 않는 스탑 오더, 손절매, 이익실현 및 트레일링 스탑 설정 레벨을 적용합니다. 레벨 값은 핍 또는 평균 가격 변동성(ATR)의 백분율로 설정할 수 있습니다. 지정된 시간에 작동할 수 있으며 미끄러짐 및 퍼짐 확대에 대한 보호 기능이 있습니다. 차트는 주문 실행의 품질, 수신된 이익 및 현재 오픈 포지션(주문 수, 로트 수 및 이익)에 대한 정보를 표시합니다. FIFO 요구 사항이 있는 미국 중개인을 포함하여 모든 중개인과 작업하는 데 적합합니다. Iron Trader EA의 MT4 버전 자산 관리: FIX_START_LOT - 잔액의 각 N 금액에 대한 고정 시작 로트(FROM_BALANCE). FROM_BALANCE - 시작 로트 계산을 위한 N 잔액 금액(FIX_START_LOT). 시작 로트는 다음 공식을 사용하여 계산됩니다. 잔액 / FROM_BALANCE * FIX_START_LOT
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Experts
출시 프로모션: 현재 가격으로는 매우 제한된 수의 사본만 구매 가능합니다! 최종 가격: 999달러 신규(349달러부터) --> 1개 무료 증정(거래 계좌 번호 2개에 한함). 최고의 콤보 상품     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO 비트코인 리퍼에 오신 것을 환영합니다!   골드리퍼의 엄청난 성공 이후, 저는 동일한 성공 원칙을 비트코인 ​​시장에도 적용할 때가 되었다고 생각했고, 와, 정말 유망해 보이네요!   저는 20년 넘게 거래 시스템을 개발해 왔으며, "단연" 제 전문 분야는 브레이크아웃 전략입니다. 이 간단하지만 효과적인 전략은 역대 최고의 트레이딩 전략 중 하나로 자리매김하며, 사실상 모든 시장에 적용할 수 있습니다.       특히 비트코인처럼 변동성이 큰 시장에서는 더욱 빛을 발합니다!   그렇다면 이 전략은 어떻게 작동할까요? 브레이크
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Experts
출시 프로모션: 990 $ 대신 단 34 9 $! 이 프로모션 가격으로 몇 장만 남았습니다! 저희 프로모션 블로그   에서 "   Ultimate EA 콤보 패키지 "   를 꼭 확인해 보세요   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here 실시간 결과 위험도 낮음 실시간 결과 고위험 STABILITY PRO에 오신 것을 환영합니다   . 시장에서 가장 발전되고 안정적이며 위험이 낮은 그리드 시스템 중 하나입니다! 이 EA는 사용하는 외환쌍의 전체 사용 내역에 대해 스트레스 테스트를 거쳤습니다. 이러한 스트레스 테스트 동안 EA는 아래 스크린샷에서 볼 수 있듯이 2007년부터 오늘까지 매달 수익을 올렸습니다. EA는 고정된 거리에서 그리드 거래를 추가하지 않지만 시장 움직임을 분석하여 그리드 위치를 결정하는 고급 SVG 알고리즘(스마트 변수 그리드)을 사용합니다. 나는 이 EA에 대해 좋은 위험/보상 비율과 강력한 복구 요소를 얻기 위해 많은 노력을 기울였
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Experts
Aureus Trader is an automated scalping robot for MetaTrader 5 designed to trade actively on liquid forex and crypto pairs with strict risk control and low latency execution. ​ What Aureus Trader does Aureus Trader focuses on short-term price movements, opening and closing trades frequently during high-liquidity sessions. ​ The algorithm uses technical filters to avoid abnormal spreads and low-volatility periods, aiming to capture quick intraday moves rather than long trends. ​ Risk management T
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experts
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
EA Trend Following Passed FTMO Challenge
Dao Thanh Tan
Experts
Dear users! - This is a Forrex trading expert advisor following the trend trading method. It has proven its effectiveness in overcoming 2 rounds of FTMO fund challenges. This is a modified and optimized version after completing the process of passing 2 rounds of FTMO challenges. - Max drawndown auto caculate by risk initial setting. Telegram instruction for backtest and using: https://t.me/ +0lDs0UXiJUVjM2Jl  I. Application Highlights: 1. Safe and easy to use. 2. Martigale and grid are not app
Revert Edge
Levi Dane Benjamin
2.8 (10)
Experts
Revert Edge는 7년 이상의 라이브 트레이딩 경험을 바탕으로 신중하게 제작된 알고리즘입니다. 핵심은 장기적 성과에 중점을 두고 지속 불가능한 빠르고 단기적 이익이 아닌 느리고 꾸준한 계정 성장입니다. EA는 AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURUSD, EURAUD 등 여러 통화를 거래하도록 개발되었습니다! 평균 회귀 전략을 사용하고 EA가 활용하는 어떤 종류의 반응에 민감한 가격 수준을 활용합니다. 저는 EA가 설정 파일 없이 바로 작동하도록 설계했습니다. 저는 개인적으로 규제된 브로커인 Darwinex와 IC Markets에서 거래하는 데 사용합니다. 라이브 신호 EA Setup & Set Files 투명성 저는 prop 회사에 의존하지 않기 때문에 개인 라이브 계정 자금을 늘리는 방법으로만 제 작업 시스템을 판매하고 있습니다. 저는 EA의 성과를 알고 있으며 이 EA를 제거할 수 있는 유기적인 성장을 기다리는 것도 기쁩니다. 하지만 그동안 관심이 있든 없든
Forex Fortune Navigator
Tatiana Savkevych
Experts
ForexFortune-Navigator: Your reliable guide to the Forex market ForexFortune-Navigator is an advanced trading bot designed for Forex traders. This innovative tool has a wide range of features and capabilities that allow traders to effectively manage their trades and strategies. The price for the first users is reduced; in the future the price will be increased. Advantages of ForexFortune-Navigator: Reliability and Stability : ForexFortune-Navigator is designed to meet high standards of relia
Gold Long Pro
Wei Zhao
Experts
FIRST MONTH SPECIAL $199 GOLD LONG PRO - Proven 5-Year Performance | 7000% Backtest Returns EXCEPTIONAL BACKTEST PERFORMANCE (2020-2024) • Starting Capital: $1,000 • Final Balance: $70,000+ • Total Return: 7000%+ over 5 years • Average Annual Growth: ~109% • Tested Period: January 1, 2020 - May 1, 2025 • Symbol: XAUUSD (Gold) - 99% Modeling Quality PROVEN STRATEGY FOUNDATION • Higher Low Price Action methodology • Multi-timeframe analysis (H1 structure + M5 signals) • Gold/XAUUSD spec
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Experts
UnoBot EA – Your All-in-One Powerful Trading Solution UnoBot EA is a next-generation automated trading system built for traders who demand consistency, precision, and power . With trend-following intelligence , multi-currency execution , divergence & reversal logic , and harmonic + Fibonacci confluence , UnoBot provides a unique edge in today’s fast-moving markets. Key Features Trend Strategy Core – Trades in sync with the market’s dominant direction, capturing bigger moves with optimized e
The Scalper by Profectus AI
New Capital B.V.
Experts
Discover our groundbreaking scalping trading bot designed for small trading accounts. This bot utilizes a simple fractal breakout strategy, executing fast trades based on local highs and lows. Key Features: Trading System: Utilizes fractals for entry points in both long and short positions. Settings Explained: Detailed inputs including timeframes, risk management, and ATR-based stop-loss and take-profit levels. Optimal Trading Times: Best used with pairs like EUR/USD or USD/JPY during liquid ma
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Marvelous EA 소개: 궁극의 거래 파트너 Marvelous EA로 외환 시장의 잠재력을 최대한 활용하십시오. 이 최첨단 자동 거래 솔루션은 이익을 극대화하고 위험을 최소화하도록 설계되었습니다. 이 신중하게 설계된 거래 알고리즘은 동적 외환 시장을 정밀하고 효율적으로 탐색할 수 있는 고급 기능을 갖추고 있습니다. GOLD - XAUUSD - H1 실계좌 성과: https://www.mql5.com/ko/signals/ 2321875 주요 기능: 입증된 거래 전략: 경험 많은 거래자들이 개발하고 다양한 시장 조건에서 테스트되었습니다. 자동 거래: 감정적 편향이나 수동 개입 없이 24/5 거래 실행. 위험 관리: 자본을 보호하는 정교한 위험 관리 시스템. 적응형 기술: 끊임없이 학습하고 변화하는 시장 상황에 적응. 다중 통화 지원: 최적화된 설정으로 여러 통화 쌍을 거래. 실시간 모니터링: 성과와 시장 분석을 실시간으로 확인. 장점: 효율성 향상: 자동 거래로 시간과
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
렘스톤은 평범한 전문가 자문가가 아닙니다.   수년간의 연구와 자산 관리를 결합한 회사입니다. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 2018년부터   제가 다녔던 마지막 회사인 Armonia Capital은 FCA 규제를 받는 자산 운용사인 Darwinex에 ARF 신호를 제공하여 75만 달러를 모금했습니다. 한 명의 어드바이저로 4가지 자산 클래스를 마스터하세요! 약속도, 곡선 맞춤도, 환상도 없습니다. 하지만 풍부한 현장 경험을 제공합니다. Remstone의 힘을 활용한 성공적인 트레이더들의 커뮤니티에 참여하세요! Remstone은 시장 동향을 활용하도록 설계된 완전 자동화된 거래 솔루션입니다. 고급 알고리즘을 기반으로 구축되어 신뢰성과 성과를 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 입증된 정확성으로 거래 우위
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% 할인 단 24시간 한정. 프로모션은 11월 29일에 종료됩니다. 이 상품의 공식 할인 행사는 이번 한 번뿐입니다. Syna 버전 3+ 소개 - 혁명적인 듀얼 기능 AI 트레이딩 시스템 Syna 버전 3+를 소개하게 되어 기쁩니다. 이는 AI 기반 트레이딩 기술의 혁명적인 도약입니다. 이 릴리스는 OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek 및 OpenRouter의 광범위한 모델 생태계를 포함한 주요 AI 제공업체에 대한 전례 없는 직접 API 액세스를 특징으로 합니다. 이제 비전 입력 기능, 자동 API 키 관리 및 개선된 AI 프롬프트 프로토콜을 통해 Syna는 실시간 시장 분석 및 수동 거래 안내를 위한 화면 버튼이 있는 직관적인 대화형 어시스턴트 인터페이스를 제공합니다 . Syna는 Mean Machine과 AIQ에서 배운 모든 것의 정점을 나타내며, 이제 완전 자동화된 EA와 대
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
MultiWay EA는 강력한 평균회귀 전략에 기반한 스마트하고 효율적인 자동 매매 시스템입니다. 아홉 개의 상관된 (심지어 일부는 일반적으로 “추세형”) 통화쌍 — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD — 에 분산 투자함으로써, 강한 방향성 충격 이후 가격이 평균으로 되돌아오는 움직임을 포착합니다. 구매 후 전체 설치 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호:  여기를 클릭하세요 현재 가격 —   다음 10명의 구매자에게 단 $1937. MultiWay EA는 단순함, 안정성, 명확한 논리를 중요시하는 트레이더에게 완벽합니다 — 복잡한 설정은 필요 없지만, 매우 유연한 자금 관리 및 리스크 제어 옵션을 제공합니다. 이 EA는 진정한 “설정 후 잊기” 철학을 따릅니다. 사용자의 개입이 거의 필요 없으며, 수년간 안정적으로 작동할 수 있어 장기 전략에 이상적입니다. M
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
퀀텀 바론 EA 석유를 검은 금이라고 부르는 데는 이유가 있습니다. 이제 Quantum Baron EA를 사용하면 비교할 수 없는 정밀성과 자신감으로 석유를 활용할 수 있습니다. M30 차트에서 XTIUSD(원유)의 고옥탄 세계를 지배하도록 설계된 Quantum Baron은 엘리트 수준의 정확도로 레벨업하고 거래할 수 있는 궁극적인 무기입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된       가격 .       10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 4,999달러입니다. 라이브 시그널:       여기를 클릭하세요 퀀텀 바론 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Baron MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.34 (29)
Experts
Aria Connector EA – V4 (학습 머신 + XGBoost 학습 모델 +112개 유료 및 무료 AI + 투표 시스템 + 외부 및 편집 가능한 프롬프트) 시장의 대부분 EA들이 "AI"나 "신경망"을 사용한다고 주장하면서도 실제로는 기본적인 스크립트만 실행하는 반면, Aria Connector EA V4 는 진정한 AI 기반 거래의 의미를 재정의합니다. 이것은 이론도 마케팅 과장도 아닙니다. 이는 귀하의 MetaTrader 5 플랫폼과 112개의 실제 AI 모델 간의 직접적이고 검증 가능한 연결이며, 차세대 XGBoost 엔진, 편집 가능한 프롬프트, 그리고 멀티 AI 투표 시스템과 결합되어 있습니다. 첫날부터 Aria는 투명하고 진화하는 생태계로 설계되었습니다: 먼저 직접 GPT 연결, 그 다음 자동화, 그 다음 전략 감사. 이제 V4에서 Aria는 진정한 학습 머신이 됩니다 . 시장 조건에 적응하고, 실시간으로 전략을 최적화하며, 외부의 편집 가능한 프롬프트로 지
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Experts
All explainations about the strategy:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live signals:  Main account:  https://www.mql5.com/en/signals/1416185 Second account:  https://www.mql5.com/en/signals/2111323 Here I will explain only the EA inputs part. This EA will be consistently updated with new and unpredictable things that can bring its performance to a better level every day! Buying this EA you will not only got a powerful automatic trading system, but also all knowledge and experience I'v
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ 버전 5.0 - 기관 아키텍처를 통한 자율 지능 규칙 기반 자동화에서 진정한 자율 지능으로의 진화는 알고리즘 거래의 자연스러운 진보를 나타냅니다. 10년 전 기관 퀀트 데스크가 탐구하기 시작한 것이 실용적 구현으로 성숙했습니다. AIQ 버전 5.0은 이러한 성숙을 구현합니다: 정교한 다중 모델 AI 분석, 독립적 검증 아키텍처, 그리고 광범위한 프로덕션 배포를 통해 개선된 지속적 학습 시스템. 이것은 AI 기능이 추가된 자동화가 아닙니다. 이것은 기초부터 구축된 자율 지능으로, 기관 트레이딩 데스크가 의사 결정 검증을 구조화하고, 운영 신뢰성을 관리하며, 적응형 학습 시스템을 구현하는 방법에 대한 수년간의 연구를 기반으로 합니다. 버전 5.0은 이러한 개발 접근 방식의 정점을 나타냅니다. 버전 5.0은 55개 이상의 무료 통합 모델을 포함한 300개 이상의 AI 모델에 대한 액세스, 독립적 검증을 제공하는 이중 AI 분석가 및 리스크 관리자 역할, 무중단 운영을 보장하는 자
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.07 (109)
Experts
Introducing my new Expert Advisor Beatrix Inventor, Beatrix Inventor EA uses the concept of following trends in conducting market analysis. Analyzing market trends with the main indicators Bollinger Band and Moving Average, when entering transactions, this EA also considers the Orderblock zone which makes the analysis more accurate. The algorithm used in developing this EA is a reliable algorithm both in entry and managing floating minus. This EA is designed to be used on the XAUUSD / GOLD pair
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (92)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA는 강력한 평균 회귀 전략을 기반으로 하는 스마트하고 효율적인 자동 거래 시스템입니다. AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURGBP 등 상관 관계가 높은 통화쌍을 거래하여 큰 방향성 움직임 후 가격이 평균으로 되돌아가는 점을 활용합니다. 구매 후 전체 설정 안내를 받으시려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호:  여기를 클릭 현재 가격 — 다음 10명의 구매자에게 단 $1337. FastWay EA는 복잡한 설정 없이도 높은 유연성의 자금 관리와 리스크 제어를 원하는 분께 적합합니다. “설정 후 방치” 철학으로 설계되어 수년간 안정적으로 운용될 수 있습니다. 단독 사용 또는 포트폴리오 보강용으로 활용 가능합니다. 차트에 부착만 하면 나머지는 EA가 처리합니다. FastWay EA 주요 특징: 통화쌍 시세뿐 아니라 다음 요소를 고려: 글로벌 주식 시장 변동성 기준 통화 금리 선물 변동성 해당 통화쌍 옵션 시장 신호 그리드 시스템 사용, 마
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT 버전 11.0 - 한국어 Mean Machine GPT 버전 11.0 - 기관 인텔리전스와 전문 트레이딩의 만남 알고리즘 트레이딩에서 진정한 AI 통합을 개척한 이래, 우리는 여러 시장 사이클, 경제 체제, 기술 진화를 통해 이 접근 방식을 다듬어왔습니다. 적응형 기계 학습이 정량적 트레이딩의 자연스러운 발전을 나타낸다는 우리의 확신으로 시작된 것이 업계 방향이 되었습니다. 버전 11.0은 지금까지 우리의 가장 정교한 구현을 나타냅니다. 이것은 마케팅 용어로서의 AI가 아닙니다. 이것은 다양한 시장 조건에 걸친 수년간의 프로덕션 배포를 통해 정제된, 전문 트레이딩 전략에 기관 수준의 엄격함으로 적용된 계산 인텔리전스입니다. 버전 11.0을 지원하는 인프라는 적응형 포지션 관리, 다중 모델 합의 시스템, 신경망 가중치 최적화에서 지속적인 연구 개발의 정점을 나타냅니다. 버전 11.0은 55개 이상의 무료 통합 모델을 포함한 300개 이상의 AI 모델에 대
Pound Breakout MT5
Daniela Elsner
Experts
Pound Breakout MT5 is an Expert Advisor for GBPUSD that trades breakouts from a parallel sideways channel and offers impressive additional trading features. >>> Importand note before purchase. Please read first:  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763901 >>> Live signal available here: https://www.mql5.com/en/signals/2322082   >>> Channel:  https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01 The basis of the Pound Breakouts strategy is that the London trading hours are one of the most liquid and
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experts
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Precision trading for XAUUSD Live Signal Avalut X1 is a professional Expert Advisor for automated trading on XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. The system combines four complementary strategies in a single EA to handle varying market regimes. It is self-contained for MT5 and requires no external DLLs or third-party installers. Key features Four strategies in one EA: coordinated strategies that complement each other to address trend, range, and volatil
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experts
NEXUS – 시장과 함께 진화하는 정량적 적응형 그리드 시스템 NEXUS는 실시간으로 규칙 조합을 생성하고, 이를 샘플 외 검증(out-of-sample) 으로 필터링하며, 유효한 시장 환경에서 통계적 이점이 감지될 때만 진입하는 100% 자동 거래 시스템입니다. 빠른 스펙 요약 시스템 유형: OOS(샘플 외) 검증이 포함된 적응형 그리드, 뉴스·변동성·세션/요일·선택적 거래량 가치 영역을 고려하는 환경 필터 탑재. 종목: 주요 및 교차 Forex 통화쌍 (EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, EURJPY, AUDCHF, GBPCAD, AUDUSD) 및 세트에 따라 XAUUSD 포함. 포함된 리스크 프로필: Conservative(보수형), Classic(표준형), Aggressive(공격형). 타임프레임: 각 세트를 로드할 때 자동으로 설정 되며, 차트 주기를 수동으로 변경할 필요가 없습니다. 세트 검증: 모든 세트는 2018–2025 구간에 대해 샘플 외(o
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experts
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
Experts
Core Concept Bollinger Grid Pro is a fully automated EA that combines Bollinger Band trend detection with an intelligent grid trading system . It automatically builds buy grids during ranging markets and intelligently takes profit during breakouts—capturing consistent profits from price volatility. The system operates 100% automatically with no manual intervention required, allowing your account to grow steadily under any market condition.  Strategy Logic Bollinger Band Trend Recognition The E
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experts
OrionXAU 는 XAUUSD(금) 및 US100 / 나스닥 시장에서 거래하도록 설계된 알고리즘 트레이딩 시스템입니다. 스캘핑과 스윙 트레이딩 전략을 결합하여 장기적 안정성을 목표로 한 위험 관리 구조를 갖추고 있습니다. 주요 지원 시장 • XAUUSD (금) • US100 / 나스닥 두 가지 전략 엔진 1. 스캘핑 • 단기 시장 참여 • 일중 거래 • 작은 가격 변동 포착 • 엄격한 위험 관리 2. 스윙 트레이딩 • 추세적 움직임 포착 • 거래 빈도 낮음 • 작은 손실이 자주 발생 • 수익 거래는 대부분 매우 큰 이익 을 제공 3.5 버전 – 신규 기능 OrionXAU는 다음과 같이 사용할 수 있습니다: • 금 시장만, • 나스닥 시장만, • 또는 한 계정에서 두 시장 모두 운용 가능. 보안 로직: • 하루 최대 2건의 거래 • 시장당 최대 1건 • 첫 거래가 손실이면 두 번째 거래는 실행되지 않음 그러나 안정성을 위해 한 번에 한 시장만 사용하는 것을 권장합니다. 운용 방식
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA는 보류 포지션 전략(PPS)과 매우 진보된 비밀 거래 알고리즘을 기반으로 합니다. Bonnitta EA의 전략은 비밀 사용자 지정 지표, 추세선, 지원 및 저항 수준(가격 조치) 및 위에서 언급한 가장 중요한 비밀 거래 알고리즘의 조합입니다. 실제 돈으로 3개월 이상 테스트하지 않고 EA를 구입하지 마십시오. 실제 돈으로 BONNITTA EA를 테스트하고 아래 링크에서 결과를 확인하는 데 100주 이상(2년 이상)이 걸렸습니다. BONNITTA EA는 사랑과 권한 부여로 만들어졌습니다. 불법 복제 알고리즘의 가격 및 구현의 이유는 소수의 구매자에게만 해당됩니다. Bonnitta EA는 테스트를 거쳤으며 22년 동안 99,9% 품질의 실제 진드기를 사용하여 실제 시장 조건에 가까운 슬리피지 및 수수료로 스트레스 테스트를 성공적으로 통과했습니다. Expert Advisor에는 완전한 통계 제어를 통해 통계 수집 및 미끄러짐 제어 알고리즘이 포함되어 있습니다.
Milioron mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Experts
The   Milioron   robot, developed for the Forex market, has significant flexibility and offers many mechanisms for maintaining a series of orders. It allows traders to automate and optimize their trading using built-in strategies and risk management approaches. Some of the main features and capabilities of the Milioron robot include: 1. **Flexibility of settings**: The robot provides traders with a wide range of parameters and settings that can be adapted to specific trading strategies and tr
제작자의 제품 더 보기
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.43 (14)
Experts
EA Gold Blitz   – 안전하고 효과적인 금 거래 솔루션   출시 프로모션  현재 가격으로 남은 1개만 판매!  다음 가격: $999.99 최종 가격: $1999.99 MT4 버전   안녕하세요! 저는 EA Gold Blitz   , Diamond Forex Group 가족의 두 번째 EA로, 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 설계되었습니다. 뛰어난 기능과 안전 우선 접근 방식을 통해 트레이더들에게 지속 가능하고 효과적인 금 거래 경험을 제공합니다.   EA Gold Blitz   의 특징   - 동적 스톱로스(SL): EA는 최근 캔들의 가격 범위에 기반한 스톱로스를 사용합니다. 이를 통해 SL이 시장 상황에 유연하게 적응하고 시장 변화에 따라 계좌를 더 효과적으로 보호할 수 있습니다.   - 다양한 거래 전략: EA는 3개의 거래 전략을 탑재하고 있으며, 각 전략은 최대 3개의 거래를 동시에 열 수 있어 총 9개의 거래를 동시에 실행할 수 있습니다.  
Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experts
중요 공지: 현재 가격으로 구매할 수 있는 수량은 매우 제한적입니다. 가격은 곧 $1999.99 로 인상됩니다. Download Setfiles Detail Guide LIVE SIGNAL  (XAU) VEGA BOT – 궁극의 멀티 전략 트렌드 추종형 EA Vega BOT 에 오신 것을 환영합니다. 본 EA는 여러 전문적인 트렌드 추종 기법을 하나의 유연하고 고도로 맞춤화 가능한 시스템으로 통합한 강력한 익스퍼트 어드바이저입니다. 초보 트레이더든, 알고리즘 거래 경험자든, Vega BOT은 프로그래밍 지식 없이도 원하는 방식으로 트레이딩 모델을 구축하고 최적화할 수 있도록 설계되었습니다. 멀티 전략 엔진 – 모든 시장 환경 대응 Vega BOT은 다양한 시장 상황에서 안정적으로 작동하며 다음과 같은 주요 금융 상품을 지원합니다: Forex (외환) Gold (골드) Indices (지수) Crypto (암호화폐) Standard, Raw, ECN, Pro, Cent 계정 멀티
EA Forex Scalping
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experts
EA Forex Scalping은 EURUSD, USDJPY, GBPUSD라는 세 가지 주요 통화쌍에 최적화된 자동매매 프로그램(Expert Advisor)입니다. 시그널 이 가격으로 남은 수량: 10개 중 단 1개 다음 가격: $699.99 MT4 및 MT5 지원 그리드, 마틴게일, AI, 신경망, 차익거래 사용하지 않음 모든 거래는 통화쌍마다 다른 **고정 손절선(SL)**이 있으며, 트레일링 스탑(Trailing Stop) 기능으로 수익을 보호합니다. EA는 실제 계좌에서 6개월 이상 라이브 거래 중이며 Prop Firm(펀딩 계좌) 거래에 맞게 설정 조정 가능 거래 시간 필터 및 뉴스 필터 포함 추천 사항: 통화쌍: EURUSD, USDJPY, GBPUSD 시간프레임: H1 모든 계정 유형에 호환 (Raw 또는 Standard) 추천 브로커: ICM Standard 또는 Raw 무료 원격 설치 지원 VPS 사용 권장 (24시간 운영) 최소 레버리지: 1:30 데모 계정으
Titan Breaker EA
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experts
TITAN BREAKER EA에 오신 것을 환영합니다 중요 안내 현재 가격으로 구매 가능한 수량이 제한되어 있습니다 가격은 곧 $1599.99로 인상될 예정입니다 실시간 신호 – US30, NAS100 TITAN BREAKER EA 소개 TITAN BREAKER EA는 US30 및 NASDAQ을 위해 설계된 세 가지 서로 다른 EA의 핵심 전략을 결합하여 개발된 고급 거래 시스템입니다. 이후 추가 개선 및 업그레이드를 통해 장기 전략으로 완성되었습니다. 이 시스템은 약 60\~70%의 승률을 목표로 설계되었으며, 높은 위험 대비 보상 비율의 거래에 중점을 둡니다. 이를 통해 작은 손실과 큰 이익을 실현하여 주요 시장 움직임을 활용하고 거래당 수익을 극대화합니다. 주요 특징 * 마틴게일 전략 미사용 * 그리드 전략 미사용 * 거래당 고정 손절매 70 핍 * 세 가지 거래 전략 선택 가능 * 신호당 1개, 2개 또는 3개의 거래 오픈 옵션 * 추천 통화쌍: US30 및 NAS10
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
24시간 플래시 세일 - 단돈 $199.99  "HFT Pass Prop Firms"은 HFT 도전을 위해 특별히 디자인된 US30 페어와 거래하는 전문가 어드바이저 (EA)입니다. 다른 우수한 전문가 어드바이저 및 지표를 확인하려면 다음을 방문하십시오: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 저는 로스입니다. 더 많은 업데이트를 받으려면 여기에서 구독하세요: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFT란? 고빈도 거래 (HFT)는 강력한 컴퓨터 프로그램을 사용하여 몇 초 동안 많은 주문을 실행하는 거래 방법입니다. HFT는 복잡한 알고리즘을 사용하여 여러 시장을 분석하고 현재의 시장 조건을 기반으로 주문을 실행합니다. 가장 빠른 실행 속도를 가진 트레이더들이 더 수익성이 높은 경향이 있으며, HFT는 고회전율 및 주문 대 거래 비율로 특징 지어집니다. 따라서이 EA는
Gold Trend Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
4.11 (9)
Experts
Gold Trend Scalping에 오신 것을 환영합니다 출시 프로모션: 다음 가격: $899.99 최종 가격: $1999 Gold Trend Scalping은 제가 금(Gold)을 위해 특별히 설계한 첫 번째 EA입니다. 이 EA는 더 큰 시간 프레임을 기반으로 한 추세 추종 전략을 사용합니다. 슈퍼 트렌드를 활용하여 큰 시간 프레임의 주요 추세를 감지한 후, 작은 시간 프레임에서 거래를 시작합니다. EA는 각 거래에 대해 항상 100핍으로 고정된 손절매(Stop Loss)를 사용합니다. 또한, 이익을 보존하기 위한 트레일링 스탑(Trailing Stop)을 포함하고 있습니다. EA는 마틴게일(Martingale)이나 그리드(Grid)와 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 이 EA는 US30 Scalper, Quantum Algo, Diamond Titan과 같은 전작의 성공을 이어가며, 안전성과 장기 목표를 최우선으로 합니다. 주의 사항 이 EA는 ChatGPT나 AI
EurUsd Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Experts
EURUSD 알고 트레이딩은 MT5 플랫폼에서 작동하는 간단하지만 매우 효과적인 EA입니다. 이 EA는 세계에서 가장 안정적인 통화쌍인 EURUSD를 위해 특별히 설계되었습니다. EA는 데이 트레이딩 전략을 사용하며, 거래의 90%가 몇 시간 내에 종료됩니다. H1 시간대에서 주요 레벨을 식별하여 진입점을 찾고, 미리 정의된 적절한 손절매(SL) 수준을 설정하는 데 중점을 둡니다. EA는 트레일링 스톱 기능을 지원하여 높은 승률로 트레이더가 수익을 확보할 수 있도록 돕습니다. 또한 다양한 자금 관리 기능, 시간 관리, 손실 관리 및 뉴스 관리 도구를 포함하여 다양한 거래 스타일과 계좌 유형에 적합합니다. EA는 지난 17년 동안 백테스트를 거쳤으며, 2008년 금융 위기, 2019년 COVID 팬데믹, 기타 경기 침체 등 다양한 경제 상황에서도 성공적으로 작동했습니다. 최소 계좌 자금 요구 사항은 없습니다**, 따라서 몇 백 달러의 소액 자본으로도 시작할 수 있습니다. . 설정:
필터:
Michel GAGNEUX
88
Michel GAGNEUX 2025.10.02 13:43 
 

The results speak for themselves, I have been using this EA since the end of February 2025 on a $10K account, winnings of $21K. The performance is Incredible! Nothing to complain about this EA, it's the best I know. It is of exceptional quality. The support is excellent and very responsive. Thank you to the designer for this work.

Marko Mutschler
33
Marko Mutschler 2025.02.05 06:54 
 

I have been trading the bot live for some time now and have been achieving good results with it. The backtests seem to be confirmed in live trading. Thanks for the great work. I really appreciate it!

Nice Trader
2765
Aller Uja 2025.01.20 05:39 
 

This EA, which operates on a mass-hysteria instrument, is my first BTCUSD EA, and so far, I’m satisfied with it. The strategy fits this instrument well, and the trades are profitable. Hopefully, this EA and its strategy will have a more sustainable and promising future. I also own other products from this developer, and I haven’t been able to give all of them such a positive review based on my personal experiences. The current usage period could be a bit longer, but I reserve the right to update this review later if I notice changes in the EA’s reliability.

Quentin123441
25
Quentin123441 2025.01.08 13:43 
 

Incredible! Nothing to say about this robot. It is of outstanding quality, it's the kind of robot I’ve been looking for over the past few months. The support is amazing with great responsiveness. Thank you for this work

krtpdms
96
krtpdms 2024.12.20 08:52 
 

I purchased it a week ago. I’ve made a profit in all 4 positions. The seller's feedback is also quick. I believe it could be a really powerful bot if there are continuous updates.! i love this bot thx !

Joshua Cohen
434
Joshua Cohen 2024.12.04 02:46 
 

Los and his team have one again created a remarkable and trustworthy EA! I don't know how he does it, but they understand what they want to do, their approach, and they accomplish it! This really says a lot, especially since this EA is for BTC. Thanks!

리뷰 답변