EA Forex Scalping
- Experts
- Lo Thi Mai Loan
- 버전: 1.1
- 업데이트됨: 3 11월 2025
- 활성화: 10
EA Forex Scalping은 EURUSD, USDJPY, GBPUSD라는 세 가지 주요 통화쌍에 최적화된 자동매매 프로그램(Expert Advisor)입니다.
이 가격으로 남은 수량: 10개 중 단 1개
다음 가격: $699.99
MT4 및 MT5 지원
그리드, 마틴게일, AI, 신경망, 차익거래 사용하지 않음
모든 거래는 통화쌍마다 다른 **고정 손절선(SL)**이 있으며,
트레일링 스탑(Trailing Stop) 기능으로 수익을 보호합니다.
EA는 실제 계좌에서 6개월 이상 라이브 거래 중이며
Prop Firm(펀딩 계좌) 거래에 맞게 설정 조정 가능
거래 시간 필터 및 뉴스 필터 포함
추천 사항:
통화쌍: EURUSD, USDJPY, GBPUSD
시간프레임: H1
모든 계정 유형에 호환 (Raw 또는 Standard)
추천 브로커: ICM Standard 또는 Raw
무료 원격 설치 지원
VPS 사용 권장 (24시간 운영)
최소 레버리지: 1:30
데모 계정으로 먼저 테스트 권장
최소 입금액 권장: $100
주의:
이 EA는 ChatGPT, 인공지능 등 허위 기술을 사용하지 않습니다.
100% 수익이나 연속 이익을 보장하지 않으며,
실제 거래자로서 손실을 겪는 시기도 있다는 점을 투명하게 말씀드립니다.
EA 성능을 평가하려면 최소 3~6개월의 사용을 권장드립니다.
EA has been working on my live account for 3 months. Consistently profitable (even though it caused an initial drawdown when first installed, the losses were recovered in a short period).