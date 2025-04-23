EA Forex Scalping

이 가격으로 남은 수량: 10개 중 단 1개

EA Forex Scalping은 EURUSD, USDJPY, GBPUSD라는 세 가지 주요 통화쌍에 최적화된 자동매매 프로그램(Expert Advisor)입니다.





그리드, 마틴게일, AI, 신경망, 차익거래 사용하지 않음

모든 거래는 통화쌍마다 다른 **고정 손절선(SL)**이 있으며,

트레일링 스탑(Trailing Stop) 기능으로 수익을 보호합니다.

EA는 실제 계좌에서 6개월 이상 라이브 거래 중이며

Prop Firm(펀딩 계좌) 거래에 맞게 설정 조정 가능

거래 시간 필터 및 뉴스 필터 포함





추천 사항:

통화쌍: EURUSD, USDJPY, GBPUSD

시간프레임: H1

모든 계정 유형에 호환 (Raw 또는 Standard)

추천 브로커: ICM Standard 또는 Raw

무료 원격 설치 지원

VPS 사용 권장 (24시간 운영)

최소 레버리지: 1:30

데모 계정으로 먼저 테스트 권장

최소 입금액 권장: $100





주의:

이 EA는 ChatGPT, 인공지능 등 허위 기술을 사용하지 않습니다.

100% 수익이나 연속 이익을 보장하지 않으며,

실제 거래자로서 손실을 겪는 시기도 있다는 점을 투명하게 말씀드립니다.

EA 성능을 평가하려면 최소 3~6개월의 사용을 권장드립니다.