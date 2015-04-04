KnightWatcher Trade Sync Utility
- 유틸리티
- Cedric Landry Shema
- 버전: 1.20
- 업데이트됨: 23 12월 2025
TradeSync Utility (KnightWatcher Sync Tool)는 MT4/MT5 거래 활동을 KnightWatcher 거래 일지와 연결하도록 설계된 가볍고 안전한 데이터 동기화 유틸리티입니다. 계정에서 거래를 실행, 수정 또는 관리하지 않고 모든 열린 포지션과 종료된 거래 기록을 자동으로 읽습니다. 유틸리티는 5초마다 업데이트를 전송하여 대시보드에 항상 정확한 실시간 손익 및 포지션 정보가 표시되도록 합니다. API Key와 Secret을 사용하여 안전하게 인증합니다.
TradeSync는 백그라운드에서 조용히 실행되며 거래 성능이나 실행에 영향을 미치지 않습니다. 설치는 간단하며 WebRequest를 활성화하고 KnightWatcher API URL을 추가하기만 하면 됩니다.
수동 데이터 입력 없이 자동 저널링, 분석 및 추적을 원하는 트레이더에게 이상적입니다.
초보자와 고급 트레이더 모두 간편한 통합과 깔끔한 데이터 흐름의 혜택을 누릴 수 있습니다.
선택적 디버그 로그로 완전한 투명성을 제공하며 모든 동기화 시도를 추적합니다.
전체 설정 가이드는 여기에서 확인하세요: https://community.knightwatcher.com/blogs/3/How-to-Configure-KnightWatcher-and-Connect-Your-EA-in-MT5
