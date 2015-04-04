KnightWatcher Trade Sync Utility

현재 심볼의 포지션 닫기 현재 심볼의 모든 포지션을 닫는 간단하고 신뢰할 수 있는 스크립트입니다. 반복 작업을 줄이고 소중한 시간을 절약하세요. 장점: 현재 자산에만 집중: 스크립트는 선택한 심볼의 거래만 닫으며, 다른 포지션에는 영향을 미치지 않습니다. 빠르고 편리함: 단 한 번 실행으로 모든 포지션을 몇 초 안에 닫을 수 있습니다. 모든 전략에 적합: 여러 포지션을 관리하는 사람과 단일 자산에 집중하는 사람 모두에게 이상적입니다. 안전성: 각 포지션을 처리하고 오류를 기록하여 완전한 제어를 보장합니다. 작동 원리: MetaTrader 5 터미널에서 스크립트를 실행하세요. 스크립트가 현재 심볼의 모든 오픈 포지션을 자동으로 찾습니다. 다른 자산에는 영향을 주지 않고 모든 거래를 한 번의 클릭으로 닫습니다. 이 도구는 누구에게 적합합니까? 단일 심볼의 포지션을 빠르게 닫아야 하는 트레이더. 단기 전략을 사용하는 사용자 및 속도를 중시하는 사람들. 시간을 절약하고 중요한 결정에 집중하

FREE