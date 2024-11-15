Trade Manager DashPlus

5

DashPlus는 MetaTrader 5 플랫폼에서 거래 효율성과 효과를 향상시키기 위해 설계된 고급 거래 관리 도구입니다. 리스크 계산, 주문 관리, 고급 그리드 시스템, 차트 기반 도구 및 성과 분석 등 포괄적인 기능을 제공합니다.

주요 기능

1. 리커버리 그리드

불리한 시장 상황에서 거래를 관리하기 위한 평균화 및 유연한 그리드 시스템을 구현합니다.

거래 회복을 최적화할 수 있도록 전략적인 진입 및 종료 포인트를 제공합니다.

2. 스택 그리드

강한 시장 움직임 동안 포지션을 추가하여 유리한 거래에서 잠재적 수익을 극대화하도록 설계되었습니다.

유리한 시장 트렌드에서 승률을 높이며 거래를 확장할 수 있도록 합니다.

3. 손익(P&L) 라인

차트에서 잠재적인 수익 및 손실 시나리오를 시각적으로 표현합니다.

설정을 조정하고 P&L 라인을 드래그하여 실행 전에 다양한 거래 결과를 평가할 수 있습니다.

4. 바스켓 모드

동일한 심볼에 여러 포지션을 단일 집계 포지션으로 결합하여 관리합니다.

평균 가격을 기반으로 손절매, 이익 실현 및 기타 주문 수정의 적용 및 모니터링을 더 쉽게 할 수 있습니다.

5. 차트의 뉴스

예정된 경제 뉴스를 거래 차트에 통합합니다.

시장 변동성에 영향을 줄 수 있는 다가오는 이벤트에 대해 정보를 제공하여 더 나은 거래 계획을 세울 수 있도록 돕습니다.

6. 알림

MT5 내에서 알림을 표시하거나 MT5 앱을 통해 모바일 장치로 전송되는 시간 기반 또는 가격 기반 알림을 설정합니다.

주요 가격 수준이나 중요한 거래 세션을 모니터링하는 데 유용합니다.

7. 성과 통계

상호작용형 잔고 그래프를 포함한 거래 성과에 대한 상세한 분석을 제공합니다.

가장 효과적이거나 비효율적인 거래 전략 및 심볼을 식별하는 데 도움을 주는 종합적인 지표를 제공합니다.

추가 기능

  • 사용자 친화적인 인터페이스: 포괄적인 거래 제어 기능이 있는 직관적인 그래픽 인터페이스.
  • 드래그 앤 드롭 주문: 드래그 앤 드롭 기능을 사용하여 차트에서 시장 및 예약 주문을 직접 설정.
  • 거래 내역 시각화: 차트에 거래 내역을 표시하고 상세한 수익 라벨을 제공합니다.
  • 원격 거래 관리: DashPlus를 통해 모바일 장치에서 입력한 거래를 관리합니다.
  • 자동 로트 크기 계산기: 여러 리스크 관리 모드로 로트 크기를 자동 계산.
  • 자동 손익분기점 및 추적 스탑: 오픈 포지션 관리를 위해 미리 정의된 손익분기점과 추적 스탑을 설정.
  • 자동 마감 기능: 수익 또는 손실 기준으로 포지션을 자동으로 종료, 개별 심볼 또는 모든 심볼에 적용 가능.
  • 일일 최대 손실 보호: 전반적인 리스크 노출을 관리하기 위한 일일 손실 한도 설정.
  • 부분 청산 및 거래 반전: 시장 상황에 따라 포지션을 부분 청산하거나 거래를 반전할 수 있는 옵션.
  • 리스크/보상 비율 설정: 거래 전략에 맞게 리스크/보상 비율을 정의.
  • 빠른 스크린샷: 한 번의 클릭으로 차트 스크린샷을 캡처하고 저장.
  • 실시간 데이터 표시: 스프레드, 평균 진폭(ATR), 변동 손익(P&L), 캔들 카운트다운 타이머를 차트에 실시간으로 표시.

지원 및 리소스

고객 지원: MQL의 모든 제품에 대한 신속한 온라인 지원.

교육 자료: 무료 비디오 튜토리얼 및 강좌에 접근하여 DashPlus를 최대한 활용할 수 있도록 지원.

거래 리소스: 무료 거래 전략 및 구성 파일 제공.

커뮤니티 참여: 사용자 상호작용, 지원 및 아이디어 공유를 위한 활발한 커뮤니티에 참여하세요.

자주 묻는 질문

Q: 무료 체험판이 있나요?

A: 네, 무료 체험판 이용 방법에 대한 자세한 내용은 직접 문의해 주세요.

Q: DashPlus를 사용하려면 VPS(가상 전용 서버)가 필요합니까?

A: 밤새 포지션을 유지하는 경우, 중단 없는 운영을 보장하기 위해 VPS가 권장됩니다.

Q: DashPlus에 대한 교육 자료가 있습니까?

A: 네, 무료 강좌 및 튜토리얼이 제공됩니다. 자세한 내용은 메시지를 보내주세요.

Q: DashPlus에 추가 기능을 제안할 수 있나요?

A: 물론입니다. DashPlus의 기능과 사용자 경험을 향상할 수 있는 제안을 환영합니다.


참고: 이 애플리케이션은 전략 테스터에서 작동하지 않습니다.


리뷰 13
Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.12.19 11:58 
 

good

Habbibi
35
Habbibi 2025.01.31 18:01 
 

Honestly, this is actually the best thing I've bought off the MQL marketplace, & I'm pretty sure the results will reflect the performance of this EA DashPlus was the missing piece for me, it converted LOSSES into WINNERS, I didn't think it was possible to do something like this until a friend referred me to this Algo I Highly recommend you purchase Dashplus as its been a game changer for me, & it WILL be a gamechanger for you Looking forward to see the further updates dashplus gives frequently! Ive posted the result image in the comment section

Jordan N
23
Jordan N 2025.01.19 23:32 
 

This MT5 script has completely changed the way I trade. It’s made closing trades so much faster, and when you’re in the middle of a volatile market, speed really is the game. I can execute orders quicker than ever, and that alone has made a huge difference in my results. What I really love is the ability to set conditional closes. It gives me so much flexibility to tailor things to my strategies, and it works exactly how I need it to. Compared to other tools I’ve tried, this one just feels more solid and reliable. It doesn’t freeze, it doesn’t lag—it just works every time, and that’s rare. When I ran into an issue early on, the customer support blew me away. I reached out, and they immediately asked for logs and actually took the time to dig into the problem. They resolved it quickly, and their communication was top-notch. That kind of support gives you confidence that they care about their product and their users. Some people might think it’s expensive, but honestly, if you don’t see the value in this, you’re probably not trading seriously. You’ll lose way more money from poor execution than what this script costs. For me, it’s been worth every cent, and I’d recommend it to anyone who wants to up their game. I can’t imagine trading without it now—it’s just that good.

jack14
19
jack14 2025.01.18 11:39 
 

DashPlus has everything you need to succeed in trading. Whatever the strategy DashPlus has all the necessary features you need to bring your manual trading game to the next level. Stack & recovery grid, trailing stops, easy to read news events which can be printed onto the chart, alerts within MT5, lot size calculator, basket mode which places all open trades into a “basket” cleaning up the chart from a lot of lines. And many more. Being able to set up DashPlus on a VPS, place trades on MT5 on my phone and DashPlus manage the trade while I am busy doing other things is a game changer. DashPlus gives you access to a free course on how to use it properly and effectively with a few strategies and examples to get you going. The team at ApexAlgos are constantly updating and fixing bugs to create a better user experience. Highly recommended and worth every penny.

mikhal7
19
mikhal7 2025.01.17 16:34 
 

Great money making helper. You also receive course how to use this tool + access to the community which helps with all the questions about strategy you might have.

Hendrik Garner
154
Hendrik Garner 2025.01.17 14:51 
 

Dash Plus is a fantastic tool that allows you to manage your trades with ease. While there are many trade managers on the market, this one stands out, especially for its grid trading capability and the ability to view all trades in a single line (called basket mode). It makes it much easier to keep track of your open positions, especially if you trade multiple pairs. Also, be aware that the grid here is dynamic, meaning it is not composed of buy or stop orders, making it much more flexible than other so-called grid traders out there. You can change the grid or stack settings at any time without cancelling orders first. Position management and order placement are handled with ease using this tool.

Santos
21
Santos 2025.01.17 14:50 
 

Found this algo via Reid FX and I love it. It facilitates your life as a trader a lot. You can easily open and close multiple positions at the same time, set TP's, SL's, recovery trades, stack trades and add basket trades all easy from one easy to operate place at your screen. Would recommend it to anyone that likes to streamline their trading process and take control of their strategy with efficiency. It’s perfect for traders who value speed, precision, and simplicity. Highly recommend giving it a try!

tkMM
19
tkMM 2024.12.31 19:09 
 

DashPlus makes it totally easy to set up and manage my trades in MT5. I can plan ahead, plus let it automatically stack trades, even with a multiplier if desired, or let them close at Break Even. Recovery Grid has being really helpful with losing trades. It's a gem and an absolute recommendation

Henry Lyubomir Wallace
4484
개발자의 답변 Henry Lyubomir Wallace 2025.01.02 15:49
Thanks for the feedback! Glad to hear you are utilising it so effectively.
Erik Stabij
58
Erik Stabij 2024.12.31 10:51 
 

Highly recommended! On MT5 I use the Dashplus trademanager every day. I tried many other trade managers but I have found that Dashplus is the best. By using Dashplus and following the courses on ReidFX (https://reidfx.com) I became consistently profitable. With the tool you can add orders with ease, it has risk calculation, setting stoploss and take profit. It helps you by managing your trades eg by setting a trailing stop or auto break even. You can close your trades automatically when profit reaches a certain target. You can scale in trades by stacking orders and it has recovery orders in case price goes against you. It is head and shoulders above comparable tools.

Henry Lyubomir Wallace
4484
개발자의 답변 Henry Lyubomir Wallace 2024.12.31 13:24
Hi Erik, thanks for your kind review it's very much appreciated. I'm glad you like the tool and have found success using it, nice work!
Anune Ax22
23
Anune Ax22 2024.12.30 15:25 
 

Excellent algo, highly recommended along with Reid Fx courses (all of them). It has a free online course which can be found at reid fx or apex algo. I left a detailed comment with pictures, but briefly this helps you trade and calculates lots size, p/l, DD etc. It helps you control your risk and automate your trading, including scalping or recovery grid. Please see comments for further details.

Cesar Joao Vicente Da Fonseca
191
Cesar Joao Vicente Da Fonseca 2024.12.30 11:01 
 

I purchased the version of Trade Manager DashPlus, I would like to compliment the quality of your work. It is very accurate and very interesting and reliable.

I recommend the purchase and it has great price-quality advantages.

Henry Lyubomir Wallace
4484
개발자의 답변 Henry Lyubomir Wallace 2024.12.30 12:52
Thank you so much for your kind review. We are pleased you like the tool and will continue to improve it over time !
Noe Combes Bardoll
7850
Noe Combes Bardoll 2024.11.26 13:29 
 

I have used several trade managers but DashPlus is by far the best. It has all the features you could need, trailing stops, trade lines, alerts, news events. Plus being able to view the average price of your positions and recover them with them is genius! I can't recommend this tool enough

Henry Lyubomir Wallace
4484
개발자의 답변 Henry Lyubomir Wallace 2024.12.30 13:42
Very pleased your experience was so positive!
