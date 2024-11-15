Trade Manager DashPlus

DashPlus는 MetaTrader 5 플랫폼에서 거래 효율성과 효과를 향상시키기 위해 설계된 고급 거래 관리 도구입니다. 리스크 계산, 주문 관리, 고급 그리드 시스템, 차트 기반 도구 및 성과 분석 등 포괄적인 기능을 제공합니다.

주요 기능

1. 리커버리 그리드

불리한 시장 상황에서 거래를 관리하기 위한 평균화 및 유연한 그리드 시스템을 구현합니다.

거래 회복을 최적화할 수 있도록 전략적인 진입 및 종료 포인트를 제공합니다.

2. 스택 그리드

강한 시장 움직임 동안 포지션을 추가하여 유리한 거래에서 잠재적 수익을 극대화하도록 설계되었습니다.

유리한 시장 트렌드에서 승률을 높이며 거래를 확장할 수 있도록 합니다.

3. 손익(P&L) 라인

차트에서 잠재적인 수익 및 손실 시나리오를 시각적으로 표현합니다.

설정을 조정하고 P&L 라인을 드래그하여 실행 전에 다양한 거래 결과를 평가할 수 있습니다.

4. 바스켓 모드

동일한 심볼에 여러 포지션을 단일 집계 포지션으로 결합하여 관리합니다.

평균 가격을 기반으로 손절매, 이익 실현 및 기타 주문 수정의 적용 및 모니터링을 더 쉽게 할 수 있습니다.

5. 차트의 뉴스

예정된 경제 뉴스를 거래 차트에 통합합니다.

시장 변동성에 영향을 줄 수 있는 다가오는 이벤트에 대해 정보를 제공하여 더 나은 거래 계획을 세울 수 있도록 돕습니다.

6. 알림

MT5 내에서 알림을 표시하거나 MT5 앱을 통해 모바일 장치로 전송되는 시간 기반 또는 가격 기반 알림을 설정합니다.

주요 가격 수준이나 중요한 거래 세션을 모니터링하는 데 유용합니다.

7. 성과 통계

상호작용형 잔고 그래프를 포함한 거래 성과에 대한 상세한 분석을 제공합니다.

가장 효과적이거나 비효율적인 거래 전략 및 심볼을 식별하는 데 도움을 주는 종합적인 지표를 제공합니다.

추가 기능

사용자 친화적인 인터페이스 : 포괄적인 거래 제어 기능이 있는 직관적인 그래픽 인터페이스.

: 포괄적인 거래 제어 기능이 있는 직관적인 그래픽 인터페이스. 드래그 앤 드롭 주문 : 드래그 앤 드롭 기능을 사용하여 차트에서 시장 및 예약 주문을 직접 설정.

: 드래그 앤 드롭 기능을 사용하여 차트에서 시장 및 예약 주문을 직접 설정. 거래 내역 시각화 : 차트에 거래 내역을 표시하고 상세한 수익 라벨을 제공합니다.

: 차트에 거래 내역을 표시하고 상세한 수익 라벨을 제공합니다. 원격 거래 관리 : DashPlus를 통해 모바일 장치에서 입력한 거래를 관리합니다.

: DashPlus를 통해 모바일 장치에서 입력한 거래를 관리합니다. 자동 로트 크기 계산기 : 여러 리스크 관리 모드로 로트 크기를 자동 계산.

: 여러 리스크 관리 모드로 로트 크기를 자동 계산. 자동 손익분기점 및 추적 스탑 : 오픈 포지션 관리를 위해 미리 정의된 손익분기점과 추적 스탑을 설정.

: 오픈 포지션 관리를 위해 미리 정의된 손익분기점과 추적 스탑을 설정. 자동 마감 기능 : 수익 또는 손실 기준으로 포지션을 자동으로 종료, 개별 심볼 또는 모든 심볼에 적용 가능.

: 수익 또는 손실 기준으로 포지션을 자동으로 종료, 개별 심볼 또는 모든 심볼에 적용 가능. 일일 최대 손실 보호 : 전반적인 리스크 노출을 관리하기 위한 일일 손실 한도 설정.

: 전반적인 리스크 노출을 관리하기 위한 일일 손실 한도 설정. 부분 청산 및 거래 반전 : 시장 상황에 따라 포지션을 부분 청산하거나 거래를 반전할 수 있는 옵션.

: 시장 상황에 따라 포지션을 부분 청산하거나 거래를 반전할 수 있는 옵션. 리스크/보상 비율 설정 : 거래 전략에 맞게 리스크/보상 비율을 정의.

: 거래 전략에 맞게 리스크/보상 비율을 정의. 빠른 스크린샷 : 한 번의 클릭으로 차트 스크린샷을 캡처하고 저장.

: 한 번의 클릭으로 차트 스크린샷을 캡처하고 저장. 실시간 데이터 표시: 스프레드, 평균 진폭(ATR), 변동 손익(P&L), 캔들 카운트다운 타이머를 차트에 실시간으로 표시.

지원 및 리소스

고객 지원: MQL의 모든 제품에 대한 신속한 온라인 지원.

교육 자료: 무료 비디오 튜토리얼 및 강좌에 접근하여 DashPlus를 최대한 활용할 수 있도록 지원.

거래 리소스: 무료 거래 전략 및 구성 파일 제공.

커뮤니티 참여: 사용자 상호작용, 지원 및 아이디어 공유를 위한 활발한 커뮤니티에 참여하세요.

자주 묻는 질문

Q: 무료 체험판이 있나요?

A: 네, 무료 체험판 이용 방법에 대한 자세한 내용은 직접 문의해 주세요.

Q: DashPlus를 사용하려면 VPS(가상 전용 서버)가 필요합니까?

A: 밤새 포지션을 유지하는 경우, 중단 없는 운영을 보장하기 위해 VPS가 권장됩니다.

Q: DashPlus에 대한 교육 자료가 있습니까?

A: 네, 무료 강좌 및 튜토리얼이 제공됩니다. 자세한 내용은 메시지를 보내주세요.

Q: DashPlus에 추가 기능을 제안할 수 있나요?

A: 물론입니다. DashPlus의 기능과 사용자 경험을 향상할 수 있는 제안을 환영합니다.





참고: 이 애플리케이션은 전략 테스터에서 작동하지 않습니다.



