Trade Panel Pro MT5 One Click Risk Control

트레이딩 패널, 원클릭 거래, 위험 관리, 수동 거래, 손절매, 익절매, 트레일링 스탑, 주문 관리


JoOrderTrade Pro – MetaTrader 5


용 고급 트레이딩 패널

매우 중요한 안내
도구가 정상 작동하려면 MetaTrader 5 설정에서 "Algo Trading" 옵션을 반드시 활성화해야 합니다. 이 활성화가 없으면 패널은 작동하지 않습니다.


중요:
기능의 목적을 완전히 이해하지 않은 상태에서는 “OA” 기능을 활성화하지 마십시오.

OA(자동 주문) 기능은 트레일링 스탑과 함께 작동합니다. 트레일링 스탑이 활성화되고 손절가가 포지션에 유리한 방향으로 이동하면, 시스템은 트레일링 스탑 가격에 원래 포지션과 반대 방향의 주문을 자동으로 배치합니다.

운용 예시:
매수 포지션에서 트레일링 스탑이 가격이 유리한 방향으로 2달러 이동한 후 활성화되도록 설정된 경우, 해당 가격에 도달하면 손절가가 조정되고 동시에 해당 가격에 자동 매도 주문이 실행됩니다.

“OA” 버튼은 자동 보호 또는 포지션 전환을 포함하는 특정 트레이딩 전략을 위해 설계되었습니다. 이러한 전략을 사용하지 않는 경우, 원치 않는 주문 실행을 방지하기 위해 해당 기능을 비활성화 상태로 유지하는 것이 권장됩니다.

이 기능은 향후 업데이트에서 수정되거나 제거될 수 있습니다.



JoOrderTrade Pro  패널은 일부 사용자 환경에서 특정 버튼에 작은 버그가 발생할 수 있습니다. 예: 버튼 텍스트가 어긋나거나 버튼이 패널 경계를 벗어나는 경우. 이는 일부 화면 해상도 및 배율 설정이 매우 높기 때문에 발생합니다. 이러한 현상이 발생하더라도 패널의 주요 기능에는 직접적인 영향을 주지 않으니 걱정하지 마세요. 우리는 이러한 버그를 다음 업데이트에서 수정하기 위해 적극적으로 작업 중입니다.

참고: 곧 패널이 실제로 어떻게 작동하는지 설명하는 튜토리얼 동영상이 제공될 예정입니다.
잠시만 기다려 주세요.
동영상은 MQL5 웹사이트에서만 시청할 수 있습니다.
동영상은 영어 및 포르투갈어로 제공됩니다.
포르투갈어를 사용하신다면 페이지 언어를 포르투갈어로 변경하여 시청하세요.
데모 테스트에서 패널이 표시되지 않는 이유는?
MT5 전략 테스터는 인터랙티브 패널을 렌더링하지 않습니다.
EA가 다음과 같은 경우 그래픽 패널(오더 패널)은 테스터에 표시되지 않습니다:
  • 라이선스로 보호되어 있는 경우
  • 상업적 제한으로 컴파일된 경우
  • 수동 상호작용(클릭, 버튼, 마우스)에 의존하는 경우
    테스터에는 실제 마우스가 없고 시뮬레이션만 존재합니다.
    또한 유료 EA는 일반적으로 테스터에서 UI를 차단합니다.
    이는 판매자를 보호하고 다음을 방지하기 위해 수행됩니다:
  • 레이아웃 복사 방지
  • 리버스 엔지니어링 방지
  • 실제 계정 또는 데모 계정에서만 사용하도록 강제
어떤 조치를 취할 수 있나요?
데모 계정에서 구매하여 테스트할 수 있습니다.
패널이 마음에 들지 않으면 아래 정책을 준수하여 환불을 요청할 수 있습니다.
환불 정책 (MQL5)
공식 MQL5 정책은 다음 조건을 충족하면 7일 이내 환불을 허용합니다:
  • 제품이 실계좌에서 사용되지 않았을 것
  • 유의미한 수익을 발생시키지 않았을 것
  • 지원 요청 남용이 없을 것
  • 요청이 정해진 기간 내에 있을 것
무엇을 하는가
JoOrderTrade Pro는 MetaTrader 5용 전문 트레이딩 도구로, 완전하고 현대적인 컨트롤 패널을 제공합니다. 직관적인 인터페이스와 전문 트레이더를 위한 고급 기능으로 거래 경험을 변화시킵니다.
주요 기능:
  • 마켓 및 보류(대기) 주문을 위한 완전한 시스템
  • 프로그래밍 가능한 활성화를 가진 지능형 Trailing Stop
  • 고급 Take Profit 및 Stop Loss 관리
  • 실시간 일간 통계
  • 24/7 자동 백업 시스템
  • 빠른 조작을 위한 구성 가능한 핫키
  • 모든 해상도에 적응하는 반응형 인터페이스
  • 다양한 화면을 위한 자동 스케일링 시스템
TRAILING STOP – 자동 이익 보호
Trailing Stop은 이익을 자동으로 보호하는 지능형 시스템입니다. 이는 가격이 유리하게 움직일 때 따라오는 ‘이동 손절’처럼 작동하여 이미 얻은 이익을 잃지 않도록 도와줍니다.
간단 설정
  • 패널에서 TRAILING ON 버튼을 활성화하세요
  • 활성화를 달러 또는 포인트 중에서 선택하세요
  • 원하는 거리를 설정하세요
  • 시스템이 나머지 모든 작업을 자동으로 수행합니다
더 평온하고 규율 있게, 자동으로 이익을 보호하고자 하는 트레이더에게 이상적입니다.
작동 방식
두 가지 간단한 규칙만 설정하면 됩니다:
  1. 언제 시작할지: 트레일링 스탑이 어느 수준의 이익(달러 또는 포인트)에서 활성화될지 정의합니다.
  2. 거리: 스탑이 현재 가격에서 얼마나 떨어져 위치할지 정의합니다.
    그 후 시스템이 모든 것을 자동으로 처리합니다.
실용 예시
  • EUR/USD를 1.1000에 매수
  • 설정: $100 이익 후 활성화 | 거리 $50
  • $100 이익 도달 시, 스탑은 가격 뒤 $50 지점에 설정됩니다
  • 가격이 계속 상승하면 스탑이 자동으로 따라갑니다
  • 가격이 하락하면 포지션은 보장된 이익으로 청산됩니다
장점
  • 이익을 자동으로 보호
  • 시장을 24시간 감시할 필요 없음
  • 청산 결정에서 감정을 배제
  • 더 큰 움직임을 보다 안전하게 취할 수 있음
대상 사용자
이 제품은 다음에 적합합니다:
  • 빠른 체결이 필요한 데이 트레이더 및 스캘퍼
  • 다수의 포지션을 동시에 관리하는 트레이더
  • 수동 명령보다 시각적 인터페이스를 선호하는 사용자
  • 동적 trailing stop 전략을 사용하는 트레이더
  • 거래 효율을 향상시키고자 하는 모든 사람
적합하지 않음:
  • 거래 기본 지식이 전혀 없는 초보자
  • 완전 자동화된 거래 시스템(EA 로봇)을 찾는 사용자
  • 레버리지 거래의 위험을 이해하지 못하는 사람
사용 방법
초기 설정:
  • MetaTrader 5에서 Algotrading을 활성화하세요 (툴바의 "Algotrading" 버튼 – 작동을 위해 필수)
권장 기본 설정:
  • 패널 위치: 왼쪽 또는 오른쪽, 선호에 따라 선택
  • 사전 설정된 랏: 계좌 규모에 따라 조정
  • 기본 TP/SL: 적절한 위험 수준을 설정
  • Trailing Stop: 출구 전략에 따라 활성화
일일 운영:
  • 시장 주문은 BUY / SELL 버튼 사용
  • 빠른 조작을 위해 핫키 사용 (B = Buy, S = Sell, X = Close)
  • 이익 보호를 위해 trailing stop 설정
  • 패널에서 실시간 통계를 모니터링
주요 핫키:
  • B: 매수
  • S: 매도
  • X: 모든 포지션 닫기
  • I: 포지션 반전
  • C: 모든 미결 주문 취소
  • T: trailing stop 활성 / 비활성
  • M: 패널 최소화 / 복원
하지 않는 것
본 도구는 다음을 수행하지 않습니다:
  • 자동으로 의사결정을 내리는 거래 로봇이 아님
  • 기술적 분석을 수행하거나 진입/이탈 신호를 생성하지 않음
  • 이익이나 긍정적 결과를 보장하지 않음
  • 사용자 개입 없이 자동으로 동작하지 않음
  • 학습, 규율 및 경험을 대체하지 않음
  • 투자 권고를 제공하지 않음
동작 방식:
수동 거래 실행을 용이하게 하고 가속화하는 고급 컨트롤 패널입니다.
위험 경고
주의: 트레이딩에는 높은 위험이 수반됩니다
  • 레버리지 거래는 초기 예치금을 초과하는 손실을 초래할 수 있음
  • 감당할 수 없는 자금은 투자하지 마십시오
  • 이것은 실행 패널이며, 수익을 보장하는 시스템이 아닙니다
  • 실제 계정 사용 전에 반드시 데모 계정에서 테스트하십시오
  • 개발자는 재무 손실에 대해 책임지지 않습니다
  • 필요 시 독립적인 재무 상담사와 상담하십시오
  • 항상 적절한 리스크 관리를 사용하십시오
작동 필수 설정:
MetaTrader 5 툴바에서 Algotrading 버튼을 활성화해야 합니다. 이 활성화가 없으면 패널은 작동하지 않습니다.
지원 및 업데이트
제품에는 기본 기술 지원 및 호환성 업데이트가 포함됩니다. 기술적인 문의는 MQL5 메시지 시스템을 이용하세요.
JoOrderTrade Pro – 더 많은 제어, 더 높은 효율, 전문 트레이딩.
추천 제품
Trade Control Panel
Jerry Jilun Anak Liban
유틸리티
Trade Control Panel Function Normal One Click Function Close All Close All Profit Close All Loss Close All Pending Order Close All Sell Close All Buy Advance One Click Function 1.  Close Partial Lot Sell by Percent It will help you partial close for all open position by desire percent you wanted. No longer partial close one by one for every open position Manual input for desire percent 2. Close Partial Lot Buy by Percent It will help you partial close for all open position by desire percent
Super Trading Assistant Pro
Zi Fu Fu
유틸리티
거래원 여러분 안녕하세요!저는 당신의 거래 조수입니다.더 이상 말하지 말고, 내가 너에게 나의 특기를 알려줄게. 1.나는 당신의 창고를 관리하는 데 능숙하다, 당신이 어느 쪽에서 주문하든, 나는 가장 먼저 당신을 도와 합리적인 손실 방지선과 이동 손실 방지선을 추가할 수 있습니다. 2.나는 너를 도와 상승과 하락을 회피하고 원칙을 지키지 못하는 인간성의 약점을 근원적으로 근절할 수 있다. 3. 귀하가 참고할 수 있도록 최적 지점에서 귀하의 모바일 MT5 클라이언트에 알림 메시지를 보냅니다. 물론 귀하는 모바일 장치 내의 MetaTrader 5 APP의 MetaQuotes ID를 MetaTrader 5 클라이언트 --> 옵션 --> 알림 --> MetaQuotes ID의 편집 상자에 등록하고 알림 지점 확인을 눌러야 합니다. 4. 정책 테스트에서 수동 시뮬레이션 디스크 연습을 잘 지원합니다. 5. 저에게 연락하면 추가 AI 보조 클라이언트 슈퍼 보조 프로그램을 얻을 수 있습니다. 참
TrendLine Pending Order Tool
Marcelo Guimaraes de Lima
유틸리티
이 유틸리티는 양초가 수동으로 배치한 추세선에 닿을 때 마치 더 명확한 지정가 주문인 것처럼 주문을 개시합니다.  모든 자산에 사용할 수 있습니다. 주문을 열면 터치한 라인이 제거되고 화살표가 생성됩니다. 이 경우 가격 반전 작업에 사용되며 강세 양초가 상향식 선에 닿으면 매도 주문을 열고 약세 양초가 하향식 선에 닿으면 매수 주문을 엽니다.  손절매 및 이익실현을 조정할 수 있습니다. 이 유틸리티는 매우 유용합니다. 주문을 열고 화면에서 나가도록 프로그래밍할 수 있으며, 가격이 수평과 같은 상승 및 하강 지지선과 저항선에 도달할 때 차트 패턴에 매우 기능적입니다. 그리고 수직. 최신 업데이트에서는 여러 줄을 배치할 수 있습니다. 매우 중요: Meta trader 5에는 주문이 마감되고 선을 그릴 때 이 선이 로봇의 논리와 혼동되어 원치 않는 주문을 열 수 있는 거래 내역이 있습니다. 이 문제를 해결하려면 거래 내역이 표시되지 않도록 비활성화하세요. 인쇄물에서 확인하세요. 차
FREE
Breakout Meter
Nana Yaw Osei
유틸리티
Overview Breakout Meter is a price action tool that identifies key breakout zones based on recent daily price activity. It highlights areas where momentum is likely to trigger, helping traders anticipate breakouts or reversals with minimal configuration. How It Works The EA analyzes a user-defined number of recent daily candles and marks high and low zones where price has shown strong reactions. It automatically updates levels with new data and removes outdated zones to keep charts clear. Users
MultiChart Pro
Pablo Filipe Soares De Almeida
유틸리티
MultiChart Pro – MetaTrader 5용 차트 관리 전문가 도구 MultiChart Pro는 MetaTrader 5 플랫폼에서 여러 차트를 자동으로 열고 설정할 수 있는 전문가용 어드바이저(EA)입니다. 이 도구는 트레이더가 다양한 시간 프레임에서 시장을 효율적으로 분석할 수 있도록 설계되었으며, 매번 수동으로 차트를 여는 번거로움을 제거합니다. 이 EA는 최대 네 개의 차트를 자동으로 설정할 수 있습니다. 예를 들어, D1, M1, M15 차트와 함께 10초 오프라인 차트를 생성할 수 있으며, 현재 활성 차트(M5 등)도 함께 구성합니다. 모든 차트는 사용자가 지정한 템플릿으로 자동 구성되어, 동일한 스타일과 지표 구성을 유지합니다. 주요 기능: 자동 차트 생성: EA 실행 시 여러 시간대 차트를 자동으로 엽니다. 템플릿 자동 적용: 사용자가 지정한 템플릿을 각 차트에 적용하고, 파일 존재 여부를 자동 확인합니다. 시간 프레임 선택: 입력 매개변수를 통해 손쉽게 원하
Signals for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
유틸리티
It is a utility that posts customized messages on Telegram based on account trading activity. Once the utility is on the chart, with each new position opened from the same chart symbol the utility is added, a customized message will be sent to the Telegram group defined in the input parameters. The utility will post to the Telegram group if a new position is opened and if it is the same symbol as the chart the utility is running on. If you are using an Expert Advisor for Buy and Sell and want to
Complete Pending Orders N Grid System MT5
Leonid Basis
유틸리티
Complete Pending Orders Grid System opens any combinations of Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit and Sell Limit pending orders and closes all existing pending orders. You just need to drop this script on the chart of a desired currency pair. Before placing all pending orders, the input window is opened allowing you to modify all input parameters: DeleteAllPendings – if 'true', then all pending orders (for current currency) are deleted. BuyStop – if 'true', Buy Stop order is opened. SellStop – if 'tr
Risk Calculator Pro Panel
Corrado Argentino
유틸리티
Short Description: The ultimate trading assistant. Open trades on ANY symbol with automatic lot size calculation based on your risk percentage. Fast, precise, and safe. Full Description: Stop guessing your lot size. Start trading like a professional. Risk Calculator Pro Panel is designed for traders who need speed and precision. Forget manual calculations or external spreadsheets. This utility allows you to execute trades directly from the chart while automatically managing your risk. Why y
PositionCalculatorMT5
Nguyen Duy Trung
4.81 (32)
유틸리티
Position Calculator calculates how many lots to trade based on: Entry and stop-loss levels Risk tolerance Account size (balance, equity, or even your savings account) Account currency Currency exchange rates - The main tab of the panel provides the primary control over the EA's functions and serves to output the most important calculation results: the position size, risk, reward, and risk-to-reward ratio. - The risk tab can help you assess current and potential risk and reward profile. Using a s
FREE
MT5 Signal to Telegram And Discord
Mostafa Mahmoud
유틸리티
Signal Provider Utility Pro (Telegram & Discord) The Professional Solution for Signal Providers. Automated Broadcasting | Smart GUI Panel | Performance Reports Stop managing your signals manually. Signal Provider Utility Pro is the realiable bridge between your MetaTrader 5 terminal and your community on Telegram and Discord. Designed for high-performance signal services, this tool gives you instant control over your broadcasts without ever needing to open the settings window. From real-time tr
Multi Pairs Trading MT5
Ziheng Zhuang
유틸리티
이 어드바이저는 한 번의 클릭으로 여러 쌍을 거래할 수 있는 대시보드입니다. 딸깍 하는 소리       열려 있는       선택한 쌍에 대한 주문을 여는 버튼입니다. 딸깍 하는 소리       닫다       선택한 쌍의 주문을 마감하는 버튼입니다. 주문 로트는 사용자가 입력한 번호입니다. 양수는 매수 주문에 해당하고, 음수는 매도 주문에 해당합니다. 일부 주문이 아닌 전체 주문을 종료하려면   닫기 버튼을   클릭하세요. 최종 조치는 티켓 번호에 따라 달라지지 않습니다. 매직 입력을 0으로 설정하면 어드바이저가 수동 주문 마감을 동시에 도와줍니다. 다른 Advisor의 매직으로 Entry Magic을 구성함으로써 Advisor는 다른 Advisor가 개설한 주문을 동시에 마감할 수 있습니다. 삼각형 울타리       단 한 번의 클릭으로. 거래 기호는 사용자 정의 가능합니다. 시장 관찰에서 가져오거나 사용자가 입력합니다. 반: Magic – 조언자의 매직 넘버입니다. MaxLo
JohnApollo
Jonathan Mboya Kinaro
유틸리티
JOHN EA - MANUAL TRADING ASSISTANT Professional Order Management and Risk Control Tool PRODUCT OVERVIEW JOHN EA is a manual trading assistant designed to help you efficiently manage multiple pending orders in MetaTrader 5. This is NOT an automated trading robot - you maintain complete control over all trading decisions while the EA provides advanced order management tools, risk management features, and monitoring capabilities. LICENSING & ACTIVATION Activation Policy: Your purchase includes
FREE
Smart Panel Trade
Nereu Ferreira Junior
유틸리티
Make Trades in MetaTrader 5 with Profit Panel! If you are a MetaTrader 5 trader, you know how important it is to act quickly and accurately. With this in mind, we created the Profit Panel – an essential tool for negotiations What is the Profit Panel? Designed to make your daily trading easier. It offers a simplified and intuitive interface where you can open, manage and close transactions with just a few clicks. How does it work? The MT5 Trading Dashboard puts all the most important trading func
Extra Martingale MT5
Vladimir Pokora
유틸리티
Is your trade at a loss? Does not matter ! You can use this Extra martingale tool.  In the set loss of your trade or your EA's trade , this tool will open another trade at a better price. It can also open multiple trades at different distances and with different lot sizes. Each trade will be assigned a TakeProfit. This tool has a lot of settings. You can set variable lot sizes, variable trade distances, variable TakeProfit sizes, maximum total profit or loss in money. You can also close trades
Telegram Broadcast MT5
Volodymyr Hrybachov
3.67 (3)
유틸리티
TELEGRAM BROADCAST 유틸리티를 사용하면 거래를 Telegram 채널에 즉시 게시할 수 있습니다. FOREX 신호로 자신의 Telegram 채널을 오랫동안 만들고 싶었다면 이것이 필요한 것입니다. TELEGRAM BROADCAST는 다음과 같은 메시지를 보낼 수 있습니다. 거래 개시 및 종료 대기 중인 주문의 배치 및 삭제 손절매 수정 및 준비금(라스트 오더) 손실을 막고 증명을 발동합니다. 보류 중인 주문의 활성화 및 삭제: 거래 보고서 보내기 입금 및 출금에 대한 메시지 보내기 인출 또는 이익이 N 값에 도달하면 메시지를 보냅니다. 계정 모니터링 - N분마다 통계를 보냅니다. 각 메시지에 자신의 텍스트를 추가하고 몇 분 안에 지연을 게시할 수 있습니다. 모든 메시지는 유연합니다. 유틸리티는 하나의 차트에만 설치되지만 모든 기호에서 메시지를 보냅니다. 설정에서 기호를 숨길 수 있습니다. 유틸리티 구성: 서비스 -> 설정 -> 전문가 자문 -> 다음 URL에
Horizontal lines Trade Execution Assistant
Bakyt Kenzhebek
유틸리티
Horizontal Line Trade Assistant EA  Semi-Automated Trading Assistant      IMPORTANT :     On the main/purchased program a user can click on the Horizontal line and change it to Buy or Sell, and drag by double clicking on it. Please keep in mind that this option is not available on demo version, due to some restrictions/limitations of Strategy Tester, some Object related operations are not available in the  Strategy Tester. But, it will not prevent you from Testing, please drop an Object to chart
Telegram Singal Sender MT5
Biswarup Banerjee
유틸리티
Telegram Signal Sender MT5로 외환 시그널 공유 능력을 향상시키세요. 이 강력한 유틸리티는 Telegram 채널로 트레이드 시그널을 보내는 과정을 자동화하고 간소화하도록 설계되었으며, 초보 및 기존 시그널 제공자 모두에게 이상적입니다. Forex Factory와 Reddit의 r/Forex와 같은 트레이딩 커뮤니티에서 널리 찬사를 받고 있으며, Investopedia와 MQL5 포럼에서도 시그널 배포의 효율성으로 주목받고 있어, 청중을 확대하려는 트레이더들 사이에서 인기 있는 도구입니다. 사용자들은 시기적절하고 전문적인 시그널 전달로 인해 팔로워 참여도가 30-40% 증가했으며, 많은 이들이 수동으로 시그널을 게시하는 데 소요되는 시간이 50% 감소했다고 보고했습니다. 주요 이점으로는 자동 시그널 생성, 사용자 정의 가능한 리스크 관리, 공개 또는 비공개 Telegram 채널로 고품질 시그널을 쉽게 공유할 수 있는 사용자 친화적 인터페이스가 포함되어, 신뢰할 수
Trade Panel Plus MT5 One Click Risk Control
Joas Da Silva Veiga
유틸리티
거래 패널,수동 거래,주문 관리,위험 관리,트레이드 매니저,트레이딩 어시스턴트,원클릭 거래,스톱로스,테이크프로핏,스캘핑 JoOrderTrade Plus – MT5용 고급 트레이딩 패널 매우 중요한 공지 2가지 이 도구가 정상적으로 작동하려면 MetaTrader 5 설정에서 “Algo Trading” 옵션을 반드시 활성화해야 합니다. 이 기능을 활성화하지 않으면 패널은 작동하지 않습니다. JoOrderTrade Plus 패널은 일부 사용자 환경에서 특정 버튼에 작은 버그가 발생할 수 있습니다. 예를 들어 버튼 텍스트 정렬 문제나 버튼이 패널 영역을 벗어나는 현상 등이 있을 수 있습니다. 이는 일부 화면 해상도와 스케일 설정이 매우 높기 때문에 발생합니다. 이 문제가 발생하더라도 걱정하지 마세요. 이는 패널의 주요 기능에는 직접적인 영향을 주지 않습니다. 해당 버그들은 향후 패널 업데이트에서 수정될 예정입니다. 데모 테스트에서 트레이딩 패널이 표시되지 않는 이유는? MT5 전
Orders Executor
Claudio Aguiar De Aragao
유틸리티
Introducing Orders Executor , your powerful and efficient trading companion designed to seamlessly execute orders directly from a user-specified text file . This innovative trading tool streamlines your trading process, providing a convenient and automated solution for executing trades with precision and speed. Key Features : **Text File Integration:**     Orders Executor is designed to effortlessly read and interpret orders from a plain text file, eliminating the need for manual input. Simpl
Synchronizer
PATRICK PAARSCH
유틸리티
This Expert Advisor monitors all open positions across all symbols in MetaTrader 5. Whenever a Stop Loss (SL) or Take Profit (TP) is manually set or adjusted on any position, the EA automatically applies that value to all other open positions , regardless of symbol or order type (Buy/Sell). This ensures consistent and synchronized SL and TP levels across your account. Perfect for mobile trading via tablet or smartphone!
PL Info Panel
Koshalya
유틸리티
This utility shows various types of information on chart, controlled by many filters and option for each of them. If you want any custom feature or want to remove something from this product for your personal use. Please send me a personal message, I'll be happy to do so for you. Inputs and features explained: BG Color - Background color of the Dashboard Text Color - Color of text info on the Dashboard Border Color - Color of Border of the Dashboard Set Color on +/- Text - True/False option wh
Strategy Manager Plus
Erwann Pannerec
유틸리티
Strategy Manager is a  Multi-Time-Frame & Multi-Currency  Dashboard for  Metatrader 4 and 5. Thanks to a free, external graphical user interface, build your own strategy by combining any indicators and loading them into the dashboard to see the result ! In addition, you can precisely  set-up your Auto-trading & Notifications and use indicators for Stop-Loss, partial profit or limit. Filter your automatic trading & notifications with forex calendar and more. Open and Manage your orders directly w
Synchronized Cross for MT5
Steven Van Ingelgem
3 (1)
유틸리티
The Synchronized Cross indicator allows you to link cross hairs from multiple chart windows. This means that as you move the cross hair in one chart, all other cross hairs will move together by automatically staying on the same time. If, for example you are moving your mouse cursor in a M5 timeframe (see screenshots), the crosshair will show as a line in the higher timeframes, and as an area in the lower timeframes. Thus making it easier to correlate timeframes. The input parameters are self exp
Telegram Trader MT5 Pro
Mahammadjamil Kazi
유틸리티
Setting Up a Telegram Bot for MetaTrader 5 (MT5) MetaTrader 5 (MT5) is a powerful platform for trading, and integrating it with Telegram can help you receive trading updates and alerts efficiently. Follow these steps to set up a Telegram bot for MT5: Launch Telegram : Begin by opening the Telegram app on your device. Search for "BotFather" : In the Telegram search bar, type "BotFather" and select it from the search results. Create a New Bot : Send /start to BotFather. Next, send /newbot to initi
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
유틸리티
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-profit  functions - Invalidation leves - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Works with any assets and account types Really feels
Scanner Didi BB
Roberto Spadim
유틸리티
This script use DIDI+BB indicators and display alerts, send mail, send notifications, and play sounds. Scanner can monitor market watch using  ***MARKET***  as symbol name, with  all timeframes Inputs: media_lenta=3 media_base=8 media_longa=20 bb_periodo=20 bb_shift=0 bb_deviation=1.96 symbols - Symbol list, separated by ;   when using ***MARKET*** symbols from marketwatch will be included wait_interval_between_signals - Seconds between signals, default =60, but high frequency signals should red
MMTrade
Alexander Martynov
5 (3)
유틸리티
This tool is designed to quickly calculate the lot depending on the Stop Loss. The control is done by hot keys By default: 1 - Limit order price level 2 - Stop Loss Level 3 - Take Profit Level Space Bar - Open an order Escape - Cancel All 9 - Open 2 orders Market Order To open a Market order, click (2) and set up Stop Loss with the mouse If you want to put Take Profit - click (3) and set up Take Profit with the mouse
FREE
HotKey Trade
Juan Pablo Sanchez Correa
유틸리티
HotKey Trade is a fast-execution panel that lets you trade with just the press of a key. Open BUY (C), SELL (V), or close all (X) orders instantly, without menus or clicks. Additionally, you can adjust the lot size with the ↑↓ arrows and view P&L, margin, and lot size in real time. Ideal for scalpers, manual traders, and those who value speed. Key-based operation - P&L and margin display - Dynamic lot size control - Compatible with any symbol and timeframe Key to BUY (Default: C) Key to SELL (De
One Click Breakeven
Kai Wei Luo
유틸리티
One Click Breakeven Function: For multiple orders of the same currency but different order types (sell or buy), under the condition that the overall position is profitable, set the same stop-loss level or take-profit level. For example: there are currently 10 EURUSD orders, including 7 sell orders and 3 buy orders. When the overall position is profitable, if the overall take-profit for sell orders is set to 50 points: (1) When the total profit of the 7 sell orders is greater than the total loss
Close Assistant 5
Gheis Mohammadi
5 (2)
유틸리티
Close Assistant (CA)  is a full featured utility for monitoring and closing a set of positions placed by trader or EA. It closes filtered orders in specified time or level or candle patterns or when a certain profit or loss of the total positions is reached. CA uses Zero Profit Lock function to save deposit when total profit falls to zero. Profit and loss levels can be set in fixed amount of account currency or percentage of balance or equity or margin. CA only monitors and works on filtered pos
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
유틸리티
Trade Manager EA에 오신 것을 환영합니다. 이 도구는 거래를 보다 직관적이고 정확하며 효율적으로 만들기 위해 설계된 궁극적인 리스크 관리 도구 입니다. 단순한 주문 실행 도구가 아닌, 원활한 거래 계획, 포지션 관리 및 리스크 제어를 위한 종합 솔루션입니다. 초보자부터 고급 트레이더, 빠른 실행이 필요한 스캘퍼에 이르기까지 Trade Manager EA는 외환, 지수, 상품, 암호화폐 등 다양한 시장에서 유연성을 제공합니다. Trade Manager EA를 사용하면 복잡한 계산은 이제 과거의 일이 됩니다. 시장을 분석하고 진입, 손절 및 익절 수준을 차트의 수평선으로 표시한 후 리스크를 설정하면, Trade Manager가 이상적인 포지션 크기를 즉시 계산하고 SL 및 TP 값을 실시간으로 표시합니다. 모든 거래가 간편하게 관리됩니다. 주요 기능: 포지션 크기 계산기 : 정의된 리스크에 따라 거래 크기를 즉시 결정합니다. 간단한 거래 계획 : 진입, 손절, 익절을 위한
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
유틸리티
Trade Panel은 다기능 거래 보조원입니다. 이 애플리케이션에는 수동 거래를 위한 50개 이상의 거래 기능이 포함되어 있으며 대부분의 거래 작업을 자동화할 수 있습니다. 전략 테스터에서는 애플리케이션이 작동하지 않습니다. 구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모 버전 여기 . 전체 지침 여기 . 거래. 한 번의 클릭으로 거래 작업을 수행할 수 있습니다: 자동 위험 계산을 통해 지정가 주문 및 포지션을 엽니다. 한 번의 클릭으로 여러 주문과 포지션을 열 수 있습니다. 주문 그리드를 엽니다. 그룹별 대기 주문 및 포지션을 마감합니다. 포지션 반전(매수 청산 후 매도 개시 또는 매도 청산 후 매수 개시). 포지션 고정(매수 포지션과 매도 포지션의 양을 동일하게 하는 추가 포지션 개설). 한 번의 클릭으로 모든 포지션을 부분 청산합니다. 모든 포지션의 이익실현과 손절매를 동일한 가격 수준으로 설정합니다. 모든 포지션에 대한 손절매를 해당 포지션의 손익 분기
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (16)
유틸리티
베타 출시 Telegram to MT5 Signal Trader 는 곧 공식 알파 버전을 출시할 예정입니다. 일부 기능은 아직 개발 중이며, 작은 버그가 발생할 수 있습니다. 문제가 있으면 꼭 보고해 주세요. 여러분의 피드백은 소프트웨어 개선에 도움이 됩니다. 가격은 20건 판매 후 인상됩니다. 남은 $90 카피: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader 는 Telegram 채널 또는 그룹의 거래 신호를 자동으로 MetaTrader 5 계정으로 복사하는 강력한 도구입니다. 공개 및 비공개 채널을 모두 지원하며, 여러 신호 제공자를 여러 MT5 계정에 연결할 수 있습니다. 소프트웨어는 빠르고 안정적으로 동작하며, 복사된 거래를 완벽히 제어할 수 있습니다. 인터페이스는 깔끔하며 대시보드와 차트가 시각적으로 구성되어 있고, 직관적인 네비게이션이 가능합니다. 여러 Signal Account를 관리하고, 공급자별 설정을 세밀하게 조정하며, 모든 동작을 실시간으로
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
유틸리티
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
유틸리티
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
유틸리티
MT5 to Telegram Signal Provider 는 사용하기 쉽고 완전히 커스터마이즈 가능한 유틸리티로, 특정 신호를 Telegram의 채팅, 채널 또는 그룹으로 전송하고, 귀하의 계정을 신호 제공자 로 만듭니다. 경쟁 제품과 달리 DLL 임포트를 사용하지 않습니다. [ 데모 ] [ 매뉴얼 ] [ MT4 버전 ] [ 디스코드 버전 ] [ 텔레그램 채널 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 설정 단계별 사용자 가이드 가 제공됩니다. 텔레그램 API에 대한 지식은 필요하지 않습니다; 개발자가 제공하는 모든 것이 필요합니다. 주요 특징 구독자에게 보낸 주문 상세 정보를 커스터마이즈할 수 있습니다. 예를 들어, 브론즈, 실버, 골드와 같은 계층 구독 모델을 만들 수 있습니다. 골드 구독에서는 모든 신호를 받습니다. id, 심볼, 또는 코멘트로 주문을 필터링할 수 있습니다. 주문이 실행된 차트의 스크린샷이 포함됩니다 보낸 스크린샷에 닫힌 주문을 그려 추가 검증을 합니다
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
유틸리티
거래 관리자는 위험을 자동으로 계산하는 동시에 거래를 빠르게 시작하고 종료하는 데 도움을 줍니다. 과잉 거래, 복수 거래 및 감정 거래를 방지하는 데 도움이 되는 기능이 포함되어 있습니다. 거래를 자동으로 관리할 수 있으며 계정 성과 지표를 그래프로 시각화할 수 있습니다. 이러한 기능은 이 패널을 모든 수동 거래자에게 이상적으로 만들고 MetaTrader 5 플랫폼을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 다중 언어 지원. MT4 버전  |  사용자 가이드 + 데모 트레이드 매니저는 전략 테스터에서 작동하지 않습니다. 데모를 보려면 사용자 가이드로 이동하세요. 위기 관리 % 또는 $를 기준으로 위험 자동 조정 고정 로트 크기 또는 거래량과 핍을 기반으로 한 자동 로트 크기 계산을 사용하는 옵션 RR, Pips 또는 Price를 사용한 손익분기점 손실 설정 추적 중지 손실 설정 목표 달성 시 모든 거래를 자동으로 마감하는 최대 일일 손실률(%)입니다. 과도한 손실로부터 계정을 보호하고 과도한
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
유틸리티
Smart Stop Manager – 전문 트레이더 수준의 자동 스톱로스 실행 개요 Smart Stop Manager는 Smart Stop 라인업의 실행 계층으로, 여러 개의 오픈 포지션을 보유한 트레이더를 위해 설계된 구조적이고 신뢰할 수 있으며 완전 자동화된 스톱로스 관리 시스템입니다. 모든 활성 거래를 지속적으로 모니터링하고, Smart Stop 시장 구조 로직을 사용해 최적의 스톱레벨을 계산하며, 명확하고 투명한 규칙에 따라 스톱을 자동으로 업데이트합니다. 단일 자산부터 전체 멀티심볼 포트폴리오까지, Smart Stop Manager는 모든 거래에 규율, 일관성, 그리고 완전한 리스크 가시성을 제공합니다. 감정적 판단을 제거하고, 수동 작업을 줄이며, 모든 스톱이 항상 시장 구조 기반의 논리적 진행을 따르도록 보장합니다. 하이라이트 시장 구조 기반 자동 스톱 배치 • 모든 오픈 포지션을 평가하여 Smart Stop 로직에 기반한 최적의 스톱로스를 자동 적용합니다. 포트폴
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
유틸리티
MT5용 트레이드 복사기는 metaТrader 5 플랫폼용 트레이드 복사기입니다   . 그것은 사이의   외환 거래를 복사합니다       모든 계정   COPYLOT MT5 버전의 경우   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 (또는 COPYLOT MT4 버전의 경우   MT4 -   MT4 MT5   -  MT4) 믿을 수 있는 복사기! MT4 버전 전체 설명   +DEMO +PDF 구입 방법 설치하는 방법     로그 파일을 얻는 방법     테스트 및 최적화 방법     Expforex의 모든 제품 МТ4 터미널에서 거래를 복사할 수도 있습니다(   МТ4   -   МТ4, МТ5   -   МТ4   ):   COPYLOT CLIENT for MT4 이 버전은 МТ5   -   МТ5, МТ4   -   МТ5   터미널 간을 포함합니다. 거래 복사기는 2/3/10 터미널 사이의 거래/포지션을 복사하기 위해 만들어졌습니다. 데모 계정 및 투자 계정에서
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
유틸리티
가입한 모든 채널에서 (개인 및 제한된 채널 포함) 시그널을 바로 MT5로 복사합니다.   이 도구는 사용자를 고려하여 설계되었으며 거래를 관리하고 모니터하는 데 필요한 많은 기능을 제공합니다. 이 제품은 사용하기 쉽고 시각적으로 매력적인 그래픽 인터페이스로 제공됩니다. 설정을 사용자 정의하고 제품을 몇 분 안에 사용할 수 있습니다! 사용자 가이드 + 데모  | MT4 버전 | 디스코드 버전 데모를 시도하려면 사용자 가이드로 이동하십시오. Telegram To MT5 수신기는 전략 테스터에서 작동하지 않습니다! Telegram To MT5 특징 여러 채널에서 동시에 신호를 복사합니다. 개인 및 제한된 채널에서 신호를 복사합니다. Bot 토큰이나 채팅 ID가 필요하지 않습니다.   (원하는 경우에는 사용할 수 있습니다) 위험 % 또는 고정된 로트로 거래합니다. 특정 심볼을 제외합니다. 모든 신호를 복사할지 또는 복사할 신호를 사용자 정의할지 선택할 수 있습니다. 모든 신호를 인
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
유틸리티
EASY Insight AIO – 스마트하고 손쉬운 트레이딩을 위한 올인원 솔루션 개요 외환, 금, 암호화폐, 지수, 심지어 주식까지 — 전 시장을 몇 초 만에, 수동 차트 확인이나 복잡한 설치, 인디케이터 설정 없이 스캔할 수 있다고 상상해 보세요. EASY Insight AIO 는 AI 기반 트레이딩을 위한 궁극의 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 데이터 내보내기 도구입니다. 단 하나의 깔끔한 CSV 파일로 전체 시장 스냅샷을 제공하며, ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 등 다양한 AI 플랫폼에서 즉시 분석할 수 있습니다. 창 전환, 복잡함, 차트 오버레이는 더 이상 필요 없습니다. 자동으로 내보내지는 순수하고 구조화된 데이터 인사이트만으로, 반복적인 차트 감시 대신 데이터 기반의 스마트한 의사결정에 집중할 수 있습니다. 왜 EASY Insight AIO인가요? 진정한 올인원 • 별도의 설정, 인디케이터 설치, 차트 오버레이가 필요 없습
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
유틸리티
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
유틸리티
Copy Cat More Trade Copier MT5 (복사 고양이 MT5) 는 오늘날의 거래 과제를 위해 설계된 로컬 거래 복사기이자 완전한 위험 관리 및 실행 프레임워크입니다. 프롭펌 챌린지부터 개인 포트폴리오 관리까지, 견고한 실행, 자본 보호, 유연한 구성 및 고급 거래 처리의 조합으로 모든 상황에 적응합니다. 복사기는 마스터(송신자)와 슬레이브(수신자) 모드 모두에서 작동하며, 시장 주문과 예약 주문, 거래 수정, 부분 청산 및 헷지 청산 작업의 실시간 동기화를 제공합니다. 데모 및 실계좌, 거래 또는 투자자 로그인과 호환되며, EA, 터미널 또는 VPS가 재시작되어도 지속적인 거래 메모리 시스템을 통해 복구를 보장합니다. 고유 ID로 여러 마스터와 슬레이브를 동시에 관리할 수 있으며, 브로커 간 차이는 접두사/접미사 조정 또는 사용자 정의 심볼 매핑을 통해 자동으로 처리됩니다. 매뉴얼/설정  | Copy Cat More MT4 | 채널  특별 기능: 설정이 간편함 —
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
유틸리티
한 번의 클릭으로 거래할 수 있는 거래 패널.   위치 및 주문 작업!   차트 또는 키보드에서 거래. 당사의 거래 패널을 사용하면 차트에서 직접 클릭 한 번으로 거래를 실행할 수 있으며 표준 MetaTrader 컨트롤보다 30배 빠르게 거래 작업을 수행할 수 있습니다. 매개변수와 기능의 자동 계산을 통해 트레이더는 더욱 빠르고 편리하게 거래할 수 있습니다. 그래픽 팁, 정보 라벨, 무역 거래에 대한 전체 정보는 MetaTrader 차트에 있습니다. MT4 버전 전체 설명   +DEMO +PDF 구입 방법 설치하는 방법     로그 파일을 얻는 방법     테스트 및 최적화 방법     Expforex의 모든 제품 열기 및 닫기, 반전 및 잠금, 부분 닫기/오토로트. 가상/실제 손절매/이익 실현/후행 정지/손익분기점, 주문 그리드 ... MetaТrader 5   의 주요 주문 거래 컨트롤 패널: 구매, 판매, 구매 중지, 구매 제한, 판매 중지, 판매 제한, 닫기, 삭제, 수
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
유틸리티
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
유틸리티
DashPlus 는 MetaTrader 5 플랫폼에서 거래 효율성과 효과를 향상시키기 위해 설계된 고급 거래 관리 도구입니다. 리스크 계산, 주문 관리, 고급 그리드 시스템, 차트 기반 도구 및 성과 분석 등 포괄적인 기능을 제공합니다. 주요 기능 1. 리커버리 그리드 불리한 시장 상황에서 거래를 관리하기 위한 평균화 및 유연한 그리드 시스템을 구현합니다. 거래 회복을 최적화할 수 있도록 전략적인 진입 및 종료 포인트를 제공합니다. 2. 스택 그리드 강한 시장 움직임 동안 포지션을 추가하여 유리한 거래에서 잠재적 수익을 극대화하도록 설계되었습니다. 유리한 시장 트렌드에서 승률을 높이며 거래를 확장할 수 있도록 합니다. 3. 손익(P&L) 라인 차트에서 잠재적인 수익 및 손실 시나리오를 시각적으로 표현합니다. 설정을 조정하고 P&L 라인을 드래그하여 실행 전에 다양한 거래 결과를 평가할 수 있습니다. 4. 바스켓 모드 동일한 심볼에 여러 포지션을 단일 집계 포지션으로 결합하여 관리합니
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
유틸리티
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
유틸리티
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
유틸리티
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
유틸리티
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
유틸리티
Custom Alerts: 여러 시장을 동시에 모니터링하고 중요한 기회를 놓치지 마세요 개요 Custom Alerts 는 여러 종목에 걸쳐 잠재적 트레이딩 기회를 한눈에 파악하고자 하는 트레이더를 위한 동적인 솔루션입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power와 같은 Stein Investments의 주요 도구들과 통합되어, 여러 차트를 오가거나 기회를 놓치는 일 없이 중요한 시장 변화를 자동으로 알림으로 제공합니다. 이제 브로커가 제공하는 모든 자산군을 지원하며, 기호를 입력할 필요 없이 자산 유형만 선택하면 설정이 완료됩니다. 1. Custom Alerts가 트레이더에게 매우 유용한 이유 올인원 시장 모니터링 • Custom Alerts 는 외환, 금속, 암호화폐, 지수, 주식(브로커가 지원하는 경우)까지 다양한 자산군의 신호를 수집하고 통합합니다. • 여러 차트를 전환할 필요 없이 하나의 창에서 명확한 알림을 받아보
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
유틸리티
Crypto Charting for MT5 – MetaTrader 5용 암호화폐 차트 통합 도구 개요 Crypto Charting for MT5는 WebSocket을 통해 실시간 OHLC 차트 데이터를 제공합니다. 여러 거래소를 지원하며 MT5에서 자동으로 데이터가 동기화됩니다. 기능 WebSocket을 통한 실시간 차트 자동 역사 데이터 업데이트 네트워크 중단 시 예약된 동기화 모든 MT5 타임프레임 지원 OHLCV 데이터 지원 전략 테스터 지원 자동 재연결 기능 지원 거래소 Binance, Bybit, OKX, KuCoin, MEXC, Gate.io, Bitget, XT.com 추가 정보 Crypto Ticks 라는 별도 제품에서 틱 데이터와 오더북 정보를 제공합니다. 참고 사항 DLL 미사용, VPS 환경에 적합합니다. Strategy Tester에서는 WebRequest 기능이 작동하지 않습니다. 데모가 필요하신 경우 MQL5의 개인 메시지를 통해 문의하십시오. Full
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
유틸리티
Professional Footprint Chart EA - Complete Order Flow Trading Suite DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK WHEN TESTING  See What Market Makers See! The most comprehensive order flow analysis tool for MetaTrader 5. Get institutional-grade volume analysis, real-time DOM, Time & Sales, and intelligent trade signals - all in one powerful EA. 6 Professional Panels - Complete order flow analysis suite Real-Time Tick Data - Live bid/ask volume at every price level Automatic Imbalance Detection - Spot
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
유틸리티
다기능 도구: 로트 계산기, 그리드 주문, R/R 비율, 트레이드 관리자, 수급 구역, 가격 행동 등 데모 버전   |   사용자 설명서 트레이드 어시스턴트   는 전략 테스터에서 작동하지 않습니다 :   여기에서 데모 버전을 다운로드  하여 유틸리티 를 테스트하세요. 질문/개선 아이디어/버그 발견 시 연락주세요 MT4 버전이 필요하시면 여기 에서 이용 가능합니다 거래   프로세스 를 간소화, 가속화, 자동화하세요. 이   대시보드 로 표준 터미널 기능을 확장합니다. 트레이딩 패널은  모든 거래 상품에서 작동: 외환, 주식, 지수, 암호화폐 등. 1. 새 거래 개시 : 로트 / 위험 / RR 계산 : 수동 거래를 위한 위험 관리 로트 계산기 (위험 크기 기반 거래량 계산) 위험 계산기 (로트 크기 기반 위험 금액) 위험 대비 보상   비율 그리드 주문:  + 동적 간격 옵션, 로트 분할 옵션 주문 활성화 트리거, + 매수 스톱리밋 / 매도 스톱리밋 가상 SL, 가상 TP (숨김
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
유틸리티
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
유틸리티
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
HYT utility
Sergey Batudayev
유틸리티
HYT(Help Your Trading)   는 두 가지 주요 기술을 사용하여 손실 포지션의   평균을 낮추는 데   도움이 되도록 설계된 도구입니다. 표준 평균화. 추세 방향으로 포지션을 개시하여 헤지하는 방식입니다. 이 도구를 사용하면 매수와 매도 모두에서 여러 방향으로 개설된 여러 포지션을 관리할 수 있습니다. HYT는 다음 포지션의 크기, 주문 가격, 평균화 방향, 지정된 이익 실현 수준으로 포지션을 마감하는 것을 자동으로 계산합니다. 또한 매수 및 매도 버튼을 사용하여 포지션을 개설하고, 원하는 이익 실현 수준과 초기 로트를 지정하는 옵션도 제공합니다. 사용을 시작   하려면 도구를 차트로 끌어다 놓고, 이익 실현 수준을 설정한 후 "평균화 시작" 버튼을 클릭하면 됩니다. 초기 포지션이 너무 크지 않도록   주의하고, 평균화할 때 도구가 포지션 크기를 늘리므로 추가 비용이 발생할 수 있음을 대비하세요. HYT는   자동 거래   도 가능합니다. 자동 거래가 활성화되면, 도구
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
유틸리티
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading with price action automation (OCO,
Alert Signal Trading MT5
Trinh Dat
5 (1)
유틸리티
The product is used to trade base on any Alert signal in MT5 Easy to setup, simple format with custom keyword All option to management orders as trailing stop, breakeen, partial close, time filter, news filter ... Option to auto open grid orders How to setup and guide: Let read all details about setup and download indicator for auto get   Alert Signal   here Do not buy if you even can not install demo EA to your VPS ( some VPS block download EA from mql5 market) We always bring customers high q
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
유틸리티
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
제작자의 제품 더 보기
QuantumTrade Panel
Joas Da Silva Veiga
지표
추세,추세 분석,추세 추종,신호,알림,트레이딩 패널,대시보드,시장 컨텍스트,스캘핑,일중 거래,단타,스윙 트레이딩,리페인트 없음,지연 없음,위험 관리,리스크 보상,지지 저항,수요 공급 구역,매수 압력,매도 압력,외환,암호화폐 QuantumTrade Panel은 MetaTrader 5용 고급 지표로, 추세 방향, 균형 영역, 매수·매도 압력, 누적 리스크 및 거래 예측을 하나의 시각적 패널에서 실시간으로 제공합니다. 이 지표는 분석 및 의사결정 보조 도구로만 사용되며 자동 매매를 실행하지 않습니다. 시장 상황을 명확하고 객관적으로 이해하도록 돕는 것이 목적입니다. 내부 타임프레임의 캔들 움직임을 기반으로 주요 추세를 표시하며, Zero Gamma(거래량 가중 가격 균형)와 매수·매도 압력 구간을 계산합니다. Delta Risk는 캔들 종가, 범위, 변동성(ATR), 틱 거래량을 기반으로 한 행동 시뮬레이션입니다. 델타 피크와 누적 리스크 기록을 유지하여 타임프레임 변경 시
FREE
Trade Panel Simple MT5 One Click Risk Control
Joas Da Silva Veiga
유틸리티
거래 패널,수동 거래,주문 관리,위험 관리,트레이드 매니저,트레이딩 어시스턴트,원클릭 거래,스톱로스,테이크프로핏,스캘핑 JoOrderTrade Simple - MT5용 지능형 수동 트레이딩 패널 중요: 이 도구가 정상적으로 작동하려면 MetaTrader 5 설정에서 “Algo Trading(알고 트레이딩 허용)” 옵션을 반드시 활성화해야 합니다. 이 옵션이 활성화되지 않으면 패널은 작동하지 않습니다. 중요 안내 : 패널이 너무 크거나 너무 작게 표시되고, 글자 또한 너무 크거나 작게 보이거나 레이아웃이 어긋나 보인다면, 이는 화면 해상도 때문일 수 있습니다. 이 경우 패널 설정의   “BASE LAYOUT”   또는   “BUTTON SIZES”   에서 필요에 따라 수동으로 조정해야 합니다. 영어 또는 포르투갈어를 사용하시는데 페이지가 다른 언어로 표시된다면, MQL5 페이지 언어를 영어 또는 포르투갈어로 변경하세요. “개요” 탭에 JoOrderTrade Simpl
FREE
Trend Flow Oscillator
Joas Da Silva Veiga
지표
추세,추세지표,모멘텀,오실레이터,히스토그램,추세강도,시장흐름,추세확인,강세,약세,기술적분석   Trend Flow Oscillator Trend Flow Oscillator는 시장의 흐름과 모멘텀을 분석하여 가격 움직임의   방향과 강도 를 명확하고 직관적으로 파악할 수 있도록 설계된 지표입니다. 특히   5분 차트(M5)   에서 효과적입니다.   기능 매수·매도 흐름의 변화 및 지속성 식별 가격 움직임의 가속과 감속 표시 추세 방향 진입 확인에 도움 분리된 히스토그램으로 흐름 표시 방향성 모멘텀 오실레이터로 작동   대상 재량 트레이더 스캘퍼 및 데이 트레이더(M5 권장) 자동 신호가 아닌 흐름 확인을 원하는 트레이더 추세 및 눌림목 트레이더 깔끔하고 객관적인 지표를 선호하는 사용자 ️   사용 방법 M5 차트에서 사용 권장 히스토그램 확인: 파란 막대 → 매수 흐름 강화 빨간 막대 → 매도 흐름 강화 막대가 클수록 모멘텀 강함 활용 목적: 추세 방향
FREE
Trade Panel Plus MT5 One Click Risk Control
Joas Da Silva Veiga
유틸리티
거래 패널,수동 거래,주문 관리,위험 관리,트레이드 매니저,트레이딩 어시스턴트,원클릭 거래,스톱로스,테이크프로핏,스캘핑 JoOrderTrade Plus – MT5용 고급 트레이딩 패널 매우 중요한 공지 2가지 이 도구가 정상적으로 작동하려면 MetaTrader 5 설정에서 “Algo Trading” 옵션을 반드시 활성화해야 합니다. 이 기능을 활성화하지 않으면 패널은 작동하지 않습니다. JoOrderTrade Plus 패널은 일부 사용자 환경에서 특정 버튼에 작은 버그가 발생할 수 있습니다. 예를 들어 버튼 텍스트 정렬 문제나 버튼이 패널 영역을 벗어나는 현상 등이 있을 수 있습니다. 이는 일부 화면 해상도와 스케일 설정이 매우 높기 때문에 발생합니다. 이 문제가 발생하더라도 걱정하지 마세요. 이는 패널의 주요 기능에는 직접적인 영향을 주지 않습니다. 해당 버그들은 향후 패널 업데이트에서 수정될 예정입니다. 데모 테스트에서 트레이딩 패널이 표시되지 않는 이유는? MT5 전
Trend Zone Force
Joas Da Silva Veiga
지표
추세, 되돌림, 추세 지표, 변동성, atr, 이동평균, ema, 모멘텀, 오실레이터, 주문흐름, 델타, 추세 매매, 스캘핑, 데이트레이딩   기능 이동 평균을 사용하여 주요 추세를 식별합니다. 변동성을 기반으로 한 동적 되돌림 영역을 표시합니다. 가격의 방향성 흐름(매수 또는 매도 압력)을 보여줍니다. 보다 정확한 거래를 위한 시장 맥락 파악을 도와줍니다. 제가 이 지표를 실제로 사용하는 방법은 다음과 같습니다. 가격이 빨간 점선(매도 구간) 아래에서 움직일 때, 시장은 하락 추세이며 매도세가 강합니다. 매도 구간 근처나 매도 구간 안에서 매도 거래를 우선적으로 찾으세요. 가격이 초록 점선(매수 구간) 위에서 움직일 때, 이는 강한 상승 추세를 의미합니다. 매수 구간 근처나 매수 구간 안에서 매수 거래를 찾으세요. 추세 전환은 보통 구간이 돌파될 때 발생합니다. 하지만 단순한 돌파만으로는 충분하지 않으며, 돌파는 강해야 합니다. 일반적으로 5분 봉이 강하게 구간을
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변