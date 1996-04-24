Trade Panel Pro MT5 One Click Risk Control

트레이딩 패널, 원클릭 거래, 위험 관리, 수동 거래, 손절매, 익절매, 트레일링 스탑, 주문 관리



JoOrderTrade Pro – MetaTrader 5





용 고급 트레이딩 패널

매우 중요한 안내

도구가 정상 작동하려면 MetaTrader 5 설정에서 "Algo Trading" 옵션을 반드시 활성화해야 합니다. 이 활성화가 없으면 패널은 작동하지 않습니다.

중요:

기능의 목적을 완전히 이해하지 않은 상태에서는 “OA” 기능을 활성화하지 마십시오. OA(자동 주문) 기능은 트레일링 스탑과 함께 작동합니다. 트레일링 스탑이 활성화되고 손절가가 포지션에 유리한 방향으로 이동하면, 시스템은 트레일링 스탑 가격에 원래 포지션과 반대 방향의 주문을 자동으로 배치합니다. 운용 예시:

매수 포지션에서 트레일링 스탑이 가격이 유리한 방향으로 2달러 이동한 후 활성화되도록 설정된 경우, 해당 가격에 도달하면 손절가가 조정되고 동시에 해당 가격에 자동 매도 주문이 실행됩니다. “OA” 버튼은 자동 보호 또는 포지션 전환을 포함하는 특정 트레이딩 전략을 위해 설계되었습니다. 이러한 전략을 사용하지 않는 경우, 원치 않는 주문 실행을 방지하기 위해 해당 기능을 비활성화 상태로 유지하는 것이 권장됩니다. 이 기능은 향후 업데이트에서 수정되거나 제거될 수 있습니다.



JoOrderTrade Pro 패널은 일부 사용자 환경에서 특정 버튼에 작은 버그가 발생할 수 있습니다. 예: 버튼 텍스트가 어긋나거나 버튼이 패널 경계를 벗어나는 경우. 이는 일부 화면 해상도 및 배율 설정이 매우 높기 때문에 발생합니다. 이러한 현상이 발생하더라도 패널의 주요 기능에는 직접적인 영향을 주지 않으니 걱정하지 마세요. 우리는 이러한 버그를 다음 업데이트에서 수정하기 위해 적극적으로 작업 중입니다.

참고: 곧 패널이 실제로 어떻게 작동하는지 설명하는 튜토리얼 동영상이 제공될 예정입니다.

잠시만 기다려 주세요.

동영상은 MQL5 웹사이트에서만 시청할 수 있습니다.

동영상은 영어 및 포르투갈어로 제공됩니다.

포르투갈어를 사용하신다면 페이지 언어를 포르투갈어로 변경하여 시청하세요.

데모 테스트에서 패널이 표시되지 않는 이유는?

MT5 전략 테스터는 인터랙티브 패널을 렌더링하지 않습니다.

EA가 다음과 같은 경우 그래픽 패널(오더 패널)은 테스터에 표시되지 않습니다:

라이선스로 보호되어 있는 경우

상업적 제한으로 컴파일된 경우

수동 상호작용(클릭, 버튼, 마우스)에 의존하는 경우

테스터에는 실제 마우스가 없고 시뮬레이션만 존재합니다.

또한 유료 EA는 일반적으로 테스터에서 UI를 차단합니다.

이는 판매자를 보호하고 다음을 방지하기 위해 수행됩니다:

레이아웃 복사 방지

리버스 엔지니어링 방지

실제 계정 또는 데모 계정에서만 사용하도록 강제

어떤 조치를 취할 수 있나요?

데모 계정에서 구매하여 테스트할 수 있습니다.

패널이 마음에 들지 않으면 아래 정책을 준수하여 환불을 요청할 수 있습니다.

환불 정책 (MQL5)

공식 MQL5 정책은 다음 조건을 충족하면 7일 이내 환불을 허용합니다:

제품이 실계좌에서 사용되지 않았을 것

유의미한 수익을 발생시키지 않았을 것

지원 요청 남용이 없을 것

요청이 정해진 기간 내에 있을 것

무엇을 하는가

JoOrderTrade Pro는 MetaTrader 5용 전문 트레이딩 도구로, 완전하고 현대적인 컨트롤 패널을 제공합니다. 직관적인 인터페이스와 전문 트레이더를 위한 고급 기능으로 거래 경험을 변화시킵니다.

주요 기능:

마켓 및 보류(대기) 주문을 위한 완전한 시스템

프로그래밍 가능한 활성화를 가진 지능형 Trailing Stop

고급 Take Profit 및 Stop Loss 관리

실시간 일간 통계

24/7 자동 백업 시스템

빠른 조작을 위한 구성 가능한 핫키

모든 해상도에 적응하는 반응형 인터페이스

다양한 화면을 위한 자동 스케일링 시스템

TRAILING STOP – 자동 이익 보호

Trailing Stop은 이익을 자동으로 보호하는 지능형 시스템입니다. 이는 가격이 유리하게 움직일 때 따라오는 ‘이동 손절’처럼 작동하여 이미 얻은 이익을 잃지 않도록 도와줍니다.

간단 설정

패널에서 TRAILING ON 버튼을 활성화하세요

활성화를 달러 또는 포인트 중에서 선택하세요

원하는 거리를 설정하세요

시스템이 나머지 모든 작업을 자동으로 수행합니다

더 평온하고 규율 있게, 자동으로 이익을 보호하고자 하는 트레이더에게 이상적입니다.

작동 방식

두 가지 간단한 규칙만 설정하면 됩니다:

언제 시작할지: 트레일링 스탑이 어느 수준의 이익(달러 또는 포인트)에서 활성화될지 정의합니다. 거리: 스탑이 현재 가격에서 얼마나 떨어져 위치할지 정의합니다.

그 후 시스템이 모든 것을 자동으로 처리합니다.

실용 예시

EUR/USD를 1.1000에 매수

설정: $100 이익 후 활성화 | 거리 $50

$100 이익 도달 시, 스탑은 가격 뒤 $50 지점에 설정됩니다

가격이 계속 상승하면 스탑이 자동으로 따라갑니다

가격이 하락하면 포지션은 보장된 이익으로 청산됩니다

장점

이익을 자동으로 보호

시장을 24시간 감시할 필요 없음

청산 결정에서 감정을 배제

더 큰 움직임을 보다 안전하게 취할 수 있음

대상 사용자

이 제품은 다음에 적합합니다:

빠른 체결이 필요한 데이 트레이더 및 스캘퍼

다수의 포지션을 동시에 관리하는 트레이더

수동 명령보다 시각적 인터페이스를 선호하는 사용자

동적 trailing stop 전략을 사용하는 트레이더

거래 효율을 향상시키고자 하는 모든 사람

적합하지 않음:

거래 기본 지식이 전혀 없는 초보자

완전 자동화된 거래 시스템(EA 로봇)을 찾는 사용자

레버리지 거래의 위험을 이해하지 못하는 사람

사용 방법

초기 설정:

MetaTrader 5에서 Algotrading을 활성화하세요 (툴바의 "Algotrading" 버튼 – 작동을 위해 필수)

권장 기본 설정:

패널 위치: 왼쪽 또는 오른쪽, 선호에 따라 선택

사전 설정된 랏: 계좌 규모에 따라 조정

기본 TP/SL: 적절한 위험 수준을 설정

Trailing Stop: 출구 전략에 따라 활성화

일일 운영:

시장 주문은 BUY / SELL 버튼 사용

빠른 조작을 위해 핫키 사용 (B = Buy, S = Sell, X = Close)

이익 보호를 위해 trailing stop 설정

패널에서 실시간 통계를 모니터링

주요 핫키:

B: 매수

S: 매도

X: 모든 포지션 닫기

I: 포지션 반전

C: 모든 미결 주문 취소

T: trailing stop 활성 / 비활성

M: 패널 최소화 / 복원

하지 않는 것

본 도구는 다음을 수행하지 않습니다:

자동으로 의사결정을 내리는 거래 로봇이 아님

기술적 분석을 수행하거나 진입/이탈 신호를 생성하지 않음

이익이나 긍정적 결과를 보장하지 않음

사용자 개입 없이 자동으로 동작하지 않음

학습, 규율 및 경험을 대체하지 않음

투자 권고를 제공하지 않음

동작 방식:

수동 거래 실행을 용이하게 하고 가속화하는 고급 컨트롤 패널입니다.

위험 경고

주의: 트레이딩에는 높은 위험이 수반됩니다

레버리지 거래는 초기 예치금을 초과하는 손실을 초래할 수 있음

감당할 수 없는 자금은 투자하지 마십시오

이것은 실행 패널이며, 수익을 보장하는 시스템이 아닙니다

실제 계정 사용 전에 반드시 데모 계정에서 테스트하십시오

개발자는 재무 손실에 대해 책임지지 않습니다

필요 시 독립적인 재무 상담사와 상담하십시오

항상 적절한 리스크 관리를 사용하십시오

작동 필수 설정:

MetaTrader 5 툴바에서 Algotrading 버튼을 활성화해야 합니다. 이 활성화가 없으면 패널은 작동하지 않습니다.

지원 및 업데이트

제품에는 기본 기술 지원 및 호환성 업데이트가 포함됩니다. 기술적인 문의는 MQL5 메시지 시스템을 이용하세요.

JoOrderTrade Pro – 더 많은 제어, 더 높은 효율, 전문 트레이딩.