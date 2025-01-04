Telegram to MT5 Coppy

5

Telegram에서 MT5로: 최고의 신호 복사 솔루션

DLL 없이도 Telegram 채널과 채팅에서 MetaTrader 5 플랫폼으로 거래 신호를 직접 복사하는 최신 도구인 Telegram to MT5를 사용하여 거래를 간소화하세요. 이 강력한 솔루션은 정밀한 신호 실행, 광범위한 사용자 정의 옵션을 제공하고 시간을 절약하며 효율성을 높여줍니다.

[Instructions and DEMO]

주요 특징

  1. 직접 Telegram API 통합

    • 전화번호와 보안 코드를 통해 인증하세요.
    • 사용자 친화적인 EXE 브리지를 통해 채팅 ID를 쉽게 관리하세요.
    • 여러 채널/채팅을 추가, 삭제, 새로 고침하여 동시에 신호를 복사합니다.

  2. 고급 필터를 사용한 신호 파싱

    • 예외 단어(예: "보고서", "결과")가 포함된 원치 않는 신호를 건너뜁니다.
    • 유연한 SL 및 TP 형식을 지원합니다: 가격, 핍 또는 포인트.
    • 가격 대신 포인트를 지정하는 신호에 대한 진입 포인트를 자동으로 계산합니다.

  3. 주문 맞춤화 및 유연성

    • 고정 로트, 동적 로트(위험 %) 또는 기호별 로트 등 다양한 모드로 주문 크기를 구성합니다.
    • 신호 데이터나 사용자 정의 매개변수를 사용하여 SL/TP를 조정합니다.
    • 원활한 실행을 위해 미끄러짐 한도, 보류 주문 만료 시간, 재시도 매개변수를 설정합니다.

  4. 포괄적인 심볼 관리

    • 특정 심볼을 제외하거나 브로커별 심볼에 매핑합니다.
    • 신호와 브로커 심볼 간의 심볼 매핑을 사용자 정의합니다(예: GOLD=XAUUSD).

  5. 고급 위험 및 무역 관리

    • 일일, 주간 또는 월간 손실 한도를 백분율이나 통화로 설정합니다.
    • 손실 한도에 도달하면 자동으로 복사를 중지합니다.
    • 최적의 수익을 위해 손익분기점과 동적 추적 정지를 활성화합니다.

  6. 시간 및 거래 필터

    • 거래 시간과 허용일을 관리합니다.
    • 하루 최대 거래 횟수 또는 손실 횟수를 제한합니다.

  7. 원활한 통합 및 설정

    • 안전한 Telegram 로그인 및 채팅/채널 관리를 위한 사용자 친화적인 EXE 인터페이스입니다.
    • 유틸리티를 별도의 차트에 배치하여 여러 채널의 신호를 동시에 복사합니다.

  8. 유연한 명령 인식

    • 신호 텍스트를 기반으로 주문을 닫거나 수정하거나 삭제하기 위한 명령을 인식합니다.
    • "모든 포지션 종료", "SL을 손익분기점으로 이동" 등의 문구를 지원합니다.

이 유틸리티는 누구를 위한 것인가요?

이 도구는 전략이나 시그널 구독을 자동화하려는 트레이더에게 적합합니다. 직관적인 인터페이스, 광범위한 사용자 정의 기능, 그리고 안정적인 시그널 처리 기능을 갖춘 Telegram to MT5는 없어서는 안 될 보조 도구입니다.

왜 MT5 대신 Telegram을 선택해야 할까요?
  • DLL이 필요 없으므로 보안과 호환성이 극대화됩니다.
  • 귀하의 거래 스타일과 위험 허용도에 맞춰 완벽하게 사용자 정의 가능한 설정입니다.
  • 복잡한 신호와 비전통적인 형식도 안정적으로 처리합니다.

오늘 시작하세요

Telegram에서 MT5로 거래 방식을 혁신하세요. 모든 거래에서 효율성, 정확성, 그리고 자신감을 확보하세요.

신호를 복사하지 않는 주요 이유:
  • 관리자 권한으로 프로그램을 실행하지 않았습니다. 올바른 작동을 위해 exe 파일(텔레그램 브리지)을 관리자 권한으로 실행하세요.
  • 귀하의 국가에서 Telegram이 차단된 경우, EXE 브리지 파일이 Telegram에 접속할 수 있도록 전체 PC에서 VPN을 사용해야 합니다. 한 가지 해결책은 Telegram이 차단되지 않은 VPN에 복사기를 두는 것입니다.
  • 자동거래가 활성화되어 있지 않습니다. 터미널 설정에서 자동거래를 활성화해야 합니다.

리뷰 8
Evren Ayyildiz
449
Evren Ayyildiz 2025.11.20 07:55 
 

The developer is very attentive and kind. I purchased EA six months ago and experienced problems when I switched servers. However, the developer immediately responded and provided a solution. I can now use it without any problems. I'm very happy with this EA, thank you.

Nuno Silva Da Cruz
1062
Nuno Silva Da Cruz 2025.10.06 07:41 
 

Yes, it works The creator really helps us adapt what we need

Gryffn10
445
Gryffn10 2025.09.09 17:31 
 

Beautiful intelligent EASY TO USE (use default) software... Thank you!

Evren Ayyildiz
449
Evren Ayyildiz 2025.11.20 07:55 
 

The developer is very attentive and kind. I purchased EA six months ago and experienced problems when I switched servers. However, the developer immediately responded and provided a solution. I can now use it without any problems. I'm very happy with this EA, thank you.

Sergey Batudayev
26120
개발자의 답변 Sergey Batudayev 2025.12.27 11:12
Thank for your feedback!
Nuno Silva Da Cruz
1062
Nuno Silva Da Cruz 2025.10.06 07:41 
 

Yes, it works The creator really helps us adapt what we need

Gryffn10
445
Gryffn10 2025.09.09 17:31 
 

Beautiful intelligent EASY TO USE (use default) software... Thank you!

Sergey Batudayev
26120
개발자의 답변 Sergey Batudayev 2025.09.09 18:14
Thank you!
GustavoTeruya
52
GustavoTeruya 2025.04.13 20:05 
 

Sergey is always here when we need support. He replies to questions very quickly. I Recommend the EA!

fselvan2000
256
fselvan2000 2025.03.12 18:36 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Sergey Batudayev
26120
개발자의 답변 Sergey Batudayev 2025.03.13 18:36
hello! Nice to meet you Fselvan!
Already answer to you in DM. Best regards,
Sergey
56144051
22
56144051 2025.03.03 01:04 
 

Sergey is very helpful with all installation process. its working just fine, be sure to reach out to Sergey for any problems you encounter, he's always on top of anything you have concerns about his product. Thanks. Sergey, I hope you also give out free versions of your products that we can test out. Sorry i have to delete my previous review, i cant change the rating. But anyway this app is amazing and been delivering good results. Thanks.

Shah Rizan Bin Mohd Kasim
236
Shah Rizan Bin Mohd Kasim 2025.02.11 06:12 
 

The software works well and is easy to use. Thank you for creating it.

Abdimalik N
107
Abdimalik N 2025.01.12 23:04 
 

It’s absolutely great software for coping.

