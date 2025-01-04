Telegram to MT5 Coppy
Telegram에서 MT5로: 최고의 신호 복사 솔루션
DLL 없이도 Telegram 채널과 채팅에서 MetaTrader 5 플랫폼으로 거래 신호를 직접 복사하는 최신 도구인 Telegram to MT5를 사용하여 거래를 간소화하세요. 이 강력한 솔루션은 정밀한 신호 실행, 광범위한 사용자 정의 옵션을 제공하고 시간을 절약하며 효율성을 높여줍니다.
주요 특징
-
직접 Telegram API 통합
- 전화번호와 보안 코드를 통해 인증하세요.
- 사용자 친화적인 EXE 브리지를 통해 채팅 ID를 쉽게 관리하세요.
- 여러 채널/채팅을 추가, 삭제, 새로 고침하여 동시에 신호를 복사합니다.
-
고급 필터를 사용한 신호 파싱
- 예외 단어(예: "보고서", "결과")가 포함된 원치 않는 신호를 건너뜁니다.
- 유연한 SL 및 TP 형식을 지원합니다: 가격, 핍 또는 포인트.
- 가격 대신 포인트를 지정하는 신호에 대한 진입 포인트를 자동으로 계산합니다.
-
주문 맞춤화 및 유연성
- 고정 로트, 동적 로트(위험 %) 또는 기호별 로트 등 다양한 모드로 주문 크기를 구성합니다.
- 신호 데이터나 사용자 정의 매개변수를 사용하여 SL/TP를 조정합니다.
- 원활한 실행을 위해 미끄러짐 한도, 보류 주문 만료 시간, 재시도 매개변수를 설정합니다.
-
포괄적인 심볼 관리
- 특정 심볼을 제외하거나 브로커별 심볼에 매핑합니다.
- 신호와 브로커 심볼 간의 심볼 매핑을 사용자 정의합니다(예: GOLD=XAUUSD).
-
고급 위험 및 무역 관리
- 일일, 주간 또는 월간 손실 한도를 백분율이나 통화로 설정합니다.
- 손실 한도에 도달하면 자동으로 복사를 중지합니다.
- 최적의 수익을 위해 손익분기점과 동적 추적 정지를 활성화합니다.
-
시간 및 거래 필터
- 거래 시간과 허용일을 관리합니다.
- 하루 최대 거래 횟수 또는 손실 횟수를 제한합니다.
-
원활한 통합 및 설정
- 안전한 Telegram 로그인 및 채팅/채널 관리를 위한 사용자 친화적인 EXE 인터페이스입니다.
- 유틸리티를 별도의 차트에 배치하여 여러 채널의 신호를 동시에 복사합니다.
-
유연한 명령 인식
- 신호 텍스트를 기반으로 주문을 닫거나 수정하거나 삭제하기 위한 명령을 인식합니다.
- "모든 포지션 종료", "SL을 손익분기점으로 이동" 등의 문구를 지원합니다.
이 유틸리티는 누구를 위한 것인가요?
이 도구는 전략이나 시그널 구독을 자동화하려는 트레이더에게 적합합니다. 직관적인 인터페이스, 광범위한 사용자 정의 기능, 그리고 안정적인 시그널 처리 기능을 갖춘 Telegram to MT5는 없어서는 안 될 보조 도구입니다.왜 MT5 대신 Telegram을 선택해야 할까요?
- DLL이 필요 없으므로 보안과 호환성이 극대화됩니다.
- 귀하의 거래 스타일과 위험 허용도에 맞춰 완벽하게 사용자 정의 가능한 설정입니다.
- 복잡한 신호와 비전통적인 형식도 안정적으로 처리합니다.
오늘 시작하세요
Telegram에서 MT5로 거래 방식을 혁신하세요. 모든 거래에서 효율성, 정확성, 그리고 자신감을 확보하세요.신호를 복사하지 않는 주요 이유:
- 관리자 권한으로 프로그램을 실행하지 않았습니다. 올바른 작동을 위해 exe 파일(텔레그램 브리지)을 관리자 권한으로 실행하세요.
- 귀하의 국가에서 Telegram이 차단된 경우, EXE 브리지 파일이 Telegram에 접속할 수 있도록 전체 PC에서 VPN을 사용해야 합니다. 한 가지 해결책은 Telegram이 차단되지 않은 VPN에 복사기를 두는 것입니다.
- 자동거래가 활성화되어 있지 않습니다. 터미널 설정에서 자동거래를 활성화해야 합니다.
The developer is very attentive and kind. I purchased EA six months ago and experienced problems when I switched servers. However, the developer immediately responded and provided a solution. I can now use it without any problems. I'm very happy with this EA, thank you.