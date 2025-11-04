Smart Stop Scanner MT5

5

Smart Stop Scanner – 실제 시장 구조 기반의 멀티자산 스톱로스 분석 시스템

개요
Smart Stop Scanner는 여러 시장에서 스톱로스 구조를 전문적으로 모니터링하기 위해 설계된 강력한 도구입니다. 실제 시장 구조, 핵심 브레이크아웃, 가격 행동 로직을 기반으로 가장 의미 있는 스톱 영역을 자동으로 감지하며, 고해상도(DPI 지원)의 깔끔하고 일관된 패널에 모든 정보를 표시합니다. 포렉스(FOREX), 금, 지수, 금속, 암호화폐 등 다양한 자산군을 지원합니다.


스톱 레벨 계산 방식
이 시스템은 기존의 인디케이터 공식을 사용하지 않습니다. 대신 브레이크아웃, 더 높은 고점, 더 낮은 저점과 같은 실제 시장 구조 이벤트를 분석합니다. 스톱 레벨은 이러한 구조적 지점에서 직접 생성되므로 시장의 실제 움직임과 자연스럽게 일치하며, 더 신뢰도 높은 스톱 시스템을 제공합니다.


주요 기능

• 고정밀 멀티자산 호환성
포렉스, 금속, 금, 지수, 암호화폐 등 다양한 자산을 지원하며, 심볼별 소수점 자리수 및 틱 사이즈를 자동 처리합니다.

• 실시간 시장 구조 감지
새로운 스톱, 유효한 스톱, 깨진 스톱을 즉시 식별하고 방향, 유형, 거리, 타임스탬프 등 핵심 정보를 표시합니다.

• SL %ADR – 스톱 품질의 적응형 평가
각 스톱을 해당 심볼의 과거 구조적 스톱 이벤트와 통계적으로 비교합니다. 적응형 색상 스케일을 통해 스톱이 매우 좁음, 좁음, 중간, 넓음, 매우 넓음 중 어디에 해당하는지 즉시 확인할 수 있습니다.

• Dist % – 스톱까지의 실시간 거리
가격이 스톱에 얼마나 가까운지를 ADR 기준 백분율로 표시합니다. 모든 시장에서 사용할 수 있는 범용 거리 지표이며, 색상 스케일을 통해 현재가 위험, 주의, 보통, 안전, 매우 안전 중 어디에 있는지 한눈에 파악할 수 있습니다.

• Formed Time (스톱 형성 시점)
스톱이 형성된 정확한 캔들을 표시하여 레벨이 새 것인지 오래된 것인지 즉시 판단할 수 있습니다.

• 스마트 툴팁
SL %ADR, Dist %, 위험 카테고리, 형성 시점 등을 짧고 명확한 메시지로 설명합니다.

• 견고한 알림 시스템
중요한 순간에만 알림을 제공합니다: 새로운 스톱, 스톱 붕괴, 거리 경고. 중복 알림이나 잡음 없이 규칙적인 트레이딩을 도와줍니다.


왜 중요한가?

스톱로스는 트레이딩에서 가장 중요한 요소 중 하나지만, 이를 객관적이고 구조적으로 평가하는 방법을 가진 트레이더는 많지 않습니다. Smart Stop Scanner는 시장 구조를 “정보”로 변환하여 이 문제를 해결합니다:

• 중요한 구조적 스톱 레벨이 어디에서 형성되는지

• 스톱의 품질이 어떤지 (SL %ADR)

• 스톱까지의 거리가 어느 정도인지 (Dist %)

• 스톱이 언제 형성되었는지

• 해당 스톱이 유효한지 혹은 무효화되었는지

이제 스톱 설정은 감각이나 직관에 의존하지 않고, 명확하고 객관적인 시장 구조에 기반한 프로세스로 변화합니다.


Smart Stop 에코시스템

Smart Stop Scanner는 Smart Stop 시리즈의 핵심 구성 요소입니다:

Smart Stop Indicator – 차트 기반 구조적 스톱 로직
Smart Stop Scanner – 멀티심볼 스톱 구조 모니터링
Smart Stop Manager – 스톱 자동 실행 엔진


Smart Stop 시리즈 전체 FAQ:
Smart Stop – Full FAQ


사용자 설정

  • 최대 스캔 심볼 수
  • 분석 타임프레임 – 모든 SL 로직의 기준
  • 심볼 필터
  • 패널 필터 – 표시할 심볼 선택
  • 색상 설정 – Valid / New / Broken / Alert 상태 색상
  • 알림 설정 – 새 스톱, 붕괴, 거리 경고 + 팝업/이메일/푸시/사운드
  • ADR 기간
  • 거리 임계값
  • 디버그 모드

추가 자료

튜토리얼, 가이드, 전체 문서는 여기에서 확인하세요:
Stein Investments – Central Knowledge Hub

실시간 예제 및 상세 영상 설명:
Stein Investments – YouTube


리뷰 3
Mzwakhe Dela
317
Mzwakhe Dela 2025.11.29 09:50 
 

I’ve been using the Smart Stop Scanner since its release on the 4th of November 2025, and I’m genuinely impressed with how much clarity and efficiency it brings to my trading workflow. As a price action trader who confirms bias on the 1-hour and 4-hour charts but executes on the 5-minute chart, the Scanner has become invaluable. It consolidates stop-loss monitoring across multiple instruments into one panel, instantly detecting new, broken, and shifting stop levels. The precision alerts and state memory ensure I only get notified about meaningful structural changes, which keeps me focused on genuine opportunities rather than being distracted by noise. Importantly, I’ve found that new stop level notifications can be looked at in conjunction with other tools such as FXPower NG, which helps confirm trend direction while also revealing strength or weakness and divergence between currencies — adding another layer of confidence to my decision-making. The SL Percentage (ADR-based stop-loss distance) has been particularly impactful, giving me immediate insight into whether my setups are tight and efficient or riding strong momentum. Low SL% values highlight high R:R opportunities that fit perfectly with my intraday entries, while high SL% values help me lock in profits during peak momentum phases. Combined with its universal market compatibility and seamless integration with the Smart Stop Indicator and Manager, the Scanner feels like a multi-market radar that aligns perfectly with my market structure approach. It has elevated my confidence in execution, made my trading more systematic and disciplined, and when paired with FXPower NG, it provides a powerful synergy for confirming both structure and currency strength dynamics.

Legacy6
662
Legacy6 2025.11.19 21:47 
 

Once again, the team at Stein Investments has created another tool that is beneficial for traders to use. The Smart Stop Scanner is fantastic at using market structure to find reliable stop loss levels, based on that market structure. I have had the tool for a few days and already made profitable trades using it. The ease of use and understanding of the tools make for a quick learning curve. The team has already made multiple updates to the scanner which provide even more value. If you struggle with placing stop losses at reasonable areas based on the movement of the market, I highly suggest you give the scanner a try.

이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (583)
유틸리티
Trade Manager EA에 오신 것을 환영합니다. 이 도구는 거래를 보다 직관적이고 정확하며 효율적으로 만들기 위해 설계된 궁극적인 리스크 관리 도구 입니다. 단순한 주문 실행 도구가 아닌, 원활한 거래 계획, 포지션 관리 및 리스크 제어를 위한 종합 솔루션입니다. 초보자부터 고급 트레이더, 빠른 실행이 필요한 스캘퍼에 이르기까지 Trade Manager EA는 외환, 지수, 상품, 암호화폐 등 다양한 시장에서 유연성을 제공합니다. Trade Manager EA를 사용하면 복잡한 계산은 이제 과거의 일이 됩니다. 시장을 분석하고 진입, 손절 및 익절 수준을 차트의 수평선으로 표시한 후 리스크를 설정하면, Trade Manager가 이상적인 포지션 크기를 즉시 계산하고 SL 및 TP 값을 실시간으로 표시합니다. 모든 거래가 간편하게 관리됩니다. 주요 기능: 포지션 크기 계산기 : 정의된 리스크에 따라 거래 크기를 즉시 결정합니다. 간단한 거래 계획 : 진입, 손절, 익절을 위한
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
유틸리티
Trade Panel은 다기능 거래 보조원입니다. 이 애플리케이션에는 수동 거래를 위한 50개 이상의 거래 기능이 포함되어 있으며 대부분의 거래 작업을 자동화할 수 있습니다. 전략 테스터에서는 애플리케이션이 작동하지 않습니다. 구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모 버전 여기 . 전체 지침 여기 . 거래. 한 번의 클릭으로 거래 작업을 수행할 수 있습니다: 자동 위험 계산을 통해 지정가 주문 및 포지션을 엽니다. 한 번의 클릭으로 여러 주문과 포지션을 열 수 있습니다. 주문 그리드를 엽니다. 그룹별 대기 주문 및 포지션을 마감합니다. 포지션 반전(매수 청산 후 매도 개시 또는 매도 청산 후 매수 개시). 포지션 고정(매수 포지션과 매도 포지션의 양을 동일하게 하는 추가 포지션 개설). 한 번의 클릭으로 모든 포지션을 부분 청산합니다. 모든 포지션의 이익실현과 손절매를 동일한 가격 수준으로 설정합니다. 모든 포지션에 대한 손절매를 해당 포지션의 손익 분기
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (14)
유틸리티
베타 출시 Telegram to MT5 Signal Trader 는 곧 공식 알파 버전을 출시할 예정입니다. 일부 기능은 아직 개발 중이며, 작은 버그가 발생할 수 있습니다. 문제가 있으면 꼭 보고해 주세요. 여러분의 피드백은 소프트웨어 개선에 도움이 됩니다. 가격은 20건 판매 후 인상됩니다. 남은 $90 카피: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader 는 Telegram 채널 또는 그룹의 거래 신호를 자동으로 MetaTrader 5 계정으로 복사하는 강력한 도구입니다. 공개 및 비공개 채널을 모두 지원하며, 여러 신호 제공자를 여러 MT5 계정에 연결할 수 있습니다. 소프트웨어는 빠르고 안정적으로 동작하며, 복사된 거래를 완벽히 제어할 수 있습니다. 인터페이스는 깔끔하며 대시보드와 차트가 시각적으로 구성되어 있고, 직관적인 네비게이션이 가능합니다. 여러 Signal Account를 관리하고, 공급자별 설정을 세밀하게 조정하며, 모든 동작을 실시간으로
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
유틸리티
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time. Supports
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
유틸리티
MT5 to Telegram Signal Provider 는 사용하기 쉽고 완전히 커스터마이즈 가능한 유틸리티로, 특정 신호를 Telegram의 채팅, 채널 또는 그룹으로 전송하고, 귀하의 계정을 신호 제공자 로 만듭니다. 경쟁 제품과 달리 DLL 임포트를 사용하지 않습니다. [ 데모 ] [ 매뉴얼 ] [ MT4 버전 ] [ 디스코드 버전 ] [ 텔레그램 채널 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 설정 단계별 사용자 가이드 가 제공됩니다. 텔레그램 API에 대한 지식은 필요하지 않습니다; 개발자가 제공하는 모든 것이 필요합니다. 주요 특징 구독자에게 보낸 주문 상세 정보를 커스터마이즈할 수 있습니다. 예를 들어, 브론즈, 실버, 골드와 같은 계층 구독 모델을 만들 수 있습니다. 골드 구독에서는 모든 신호를 받습니다. id, 심볼, 또는 코멘트로 주문을 필터링할 수 있습니다. 주문이 실행된 차트의 스크린샷이 포함됩니다 보낸 스크린샷에 닫힌 주문을 그려 추가 검증을 합니다
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
유틸리티
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
유틸리티
Smart Stop Manager – 전문 트레이더 수준의 자동 스톱로스 실행 개요 Smart Stop Manager는 Smart Stop 라인업의 실행 계층으로, 여러 개의 오픈 포지션을 보유한 트레이더를 위해 설계된 구조적이고 신뢰할 수 있으며 완전 자동화된 스톱로스 관리 시스템입니다. 모든 활성 거래를 지속적으로 모니터링하고, Smart Stop 시장 구조 로직을 사용해 최적의 스톱레벨을 계산하며, 명확하고 투명한 규칙에 따라 스톱을 자동으로 업데이트합니다. 단일 자산부터 전체 멀티심볼 포트폴리오까지, Smart Stop Manager는 모든 거래에 규율, 일관성, 그리고 완전한 리스크 가시성을 제공합니다. 감정적 판단을 제거하고, 수동 작업을 줄이며, 모든 스톱이 항상 시장 구조 기반의 논리적 진행을 따르도록 보장합니다. 하이라이트 시장 구조 기반 자동 스톱 배치 • 모든 오픈 포지션을 평가하여 Smart Stop 로직에 기반한 최적의 스톱로스를 자동 적용합니다. 포트폴
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
유틸리티
Copy Cat More Trade Copier MT5 (복사 고양이 MT5) 는 오늘날의 거래 과제를 위해 설계된 로컬 거래 복사기이자 완전한 위험 관리 및 실행 프레임워크입니다. 프롭펌 챌린지부터 개인 포트폴리오 관리까지, 견고한 실행, 자본 보호, 유연한 구성 및 고급 거래 처리의 조합으로 모든 상황에 적응합니다. 복사기는 마스터(송신자)와 슬레이브(수신자) 모드 모두에서 작동하며, 시장 주문과 예약 주문, 거래 수정, 부분 청산 및 헷지 청산 작업의 실시간 동기화를 제공합니다. 데모 및 실계좌, 거래 또는 투자자 로그인과 호환되며, EA, 터미널 또는 VPS가 재시작되어도 지속적인 거래 메모리 시스템을 통해 복구를 보장합니다. 고유 ID로 여러 마스터와 슬레이브를 동시에 관리할 수 있으며, 브로커 간 차이는 접두사/접미사 조정 또는 사용자 정의 심볼 매핑을 통해 자동으로 처리됩니다. 매뉴얼/설정  | Copy Cat More MT4 | 채널  특별 기능: 설정이 간편함 —
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
유틸리티
이 제품은 뉴스 시간 동안 모든 전문가 어드바이저 및 수동 차트를 필터링하여 수동 거래 설정이나 다른 전문가 어드바이저가 입력한 거래가 파괴될 수 있는 급격한 가격 상승으로부터 걱정하지 않아도 됩니다. 이 제품은 또한 뉴스 발표 전에 열린 포지션과 대기 주문을 처리할 수 있는 완전한 주문 관리 시스템이 함께 제공됩니다.   The News Filter  를 구매하면 더 이상 내장 뉴스 필터에 의존할 필요가 없으며 이제부터 모든 전문가 어드바이저를 여기서 필터링할 수 있습니다. 뉴스 선택 뉴스 소스는 Forex Factory의 경제 캘린더에서 얻어집니다. USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD 및 CNY와 같은 어떤 통화 기준으로 선택할 수 있습니다. Non-Farm (NFP), FOMC, CPI 등과 같은 키워드 식별을 기준으로 선택할 수도 있습니다. 저, 중, 고 영향을 가지는 뉴스를 필터링할 수 있도록 선택할 수 있습니다. 차트와 관련된 뉴스만 선
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
유틸리티
거래 관리자는 위험을 자동으로 계산하는 동시에 거래를 빠르게 시작하고 종료하는 데 도움을 줍니다. 과잉 거래, 복수 거래 및 감정 거래를 방지하는 데 도움이 되는 기능이 포함되어 있습니다. 거래를 자동으로 관리할 수 있으며 계정 성과 지표를 그래프로 시각화할 수 있습니다. 이러한 기능은 이 패널을 모든 수동 거래자에게 이상적으로 만들고 MetaTrader 5 플랫폼을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 다중 언어 지원. MT4 버전  |  사용자 가이드 + 데모 트레이드 매니저는 전략 테스터에서 작동하지 않습니다. 데모를 보려면 사용자 가이드로 이동하세요. 위기 관리 % 또는 $를 기준으로 위험 자동 조정 고정 로트 크기 또는 거래량과 핍을 기반으로 한 자동 로트 크기 계산을 사용하는 옵션 RR, Pips 또는 Price를 사용한 손익분기점 손실 설정 추적 중지 손실 설정 목표 달성 시 모든 거래를 자동으로 마감하는 최대 일일 손실률(%)입니다. 과도한 손실로부터 계정을 보호하고 과도한
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
유틸리티
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
유틸리티
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
유틸리티
DashPlus 는 MetaTrader 5 플랫폼에서 거래 효율성과 효과를 향상시키기 위해 설계된 고급 거래 관리 도구입니다. 리스크 계산, 주문 관리, 고급 그리드 시스템, 차트 기반 도구 및 성과 분석 등 포괄적인 기능을 제공합니다. 주요 기능 1. 리커버리 그리드 불리한 시장 상황에서 거래를 관리하기 위한 평균화 및 유연한 그리드 시스템을 구현합니다. 거래 회복을 최적화할 수 있도록 전략적인 진입 및 종료 포인트를 제공합니다. 2. 스택 그리드 강한 시장 움직임 동안 포지션을 추가하여 유리한 거래에서 잠재적 수익을 극대화하도록 설계되었습니다. 유리한 시장 트렌드에서 승률을 높이며 거래를 확장할 수 있도록 합니다. 3. 손익(P&L) 라인 차트에서 잠재적인 수익 및 손실 시나리오를 시각적으로 표현합니다. 설정을 조정하고 P&L 라인을 드래그하여 실행 전에 다양한 거래 결과를 평가할 수 있습니다. 4. 바스켓 모드 동일한 심볼에 여러 포지션을 단일 집계 포지션으로 결합하여 관리합니
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
유틸리티
EASY Insight AIO – 스마트하고 손쉬운 트레이딩을 위한 올인원 솔루션 개요 외환, 금, 암호화폐, 지수, 심지어 주식까지 — 전 시장을 몇 초 만에, 수동 차트 확인이나 복잡한 설치, 인디케이터 설정 없이 스캔할 수 있다고 상상해 보세요. EASY Insight AIO 는 AI 기반 트레이딩을 위한 궁극의 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 데이터 내보내기 도구입니다. 단 하나의 깔끔한 CSV 파일로 전체 시장 스냅샷을 제공하며, ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 등 다양한 AI 플랫폼에서 즉시 분석할 수 있습니다. 창 전환, 복잡함, 차트 오버레이는 더 이상 필요 없습니다. 자동으로 내보내지는 순수하고 구조화된 데이터 인사이트만으로, 반복적인 차트 감시 대신 데이터 기반의 스마트한 의사결정에 집중할 수 있습니다. 왜 EASY Insight AIO인가요? 진정한 올인원 • 별도의 설정, 인디케이터 설치, 차트 오버레이가 필요 없습
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
유틸리티
MetaTrader 5용 Crypto Ticks – 실시간 암호화폐 틱 데이터 및 오더북 통합 개요 Crypto Ticks는 주요 암호화폐 거래소의 실시간 틱 데이터와 오더북 깊이를 MetaTrader 5에 직접 스트리밍합니다. 스캘핑, 알고리즘 트레이딩, 전략 테스트를 위한 정밀 데이터를 원하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 지원 거래소 Binance: 스팟 (차트창에 오더북 표시) 및 선물 (다중 종목 오더북 지원) KuCoin: 스팟 및 선물 (차트 오더북 지원) Bybit: 선물 및 역방향 선물 XT.com: 스팟 및 선물 주요 기능 WebSocket을 통한 실시간 틱 스트리밍 Binance 스트림 지원: @trade, @ticker, @bookTicker, @aggTrade API를 통한 완전한 OHLCV 히스토리 업데이트 오더북 시각화 (최고 매수/매도 + 레벨) 자동 재연결로 안정성 유지 정확한 캔들 차트를 위한 예약 데이터 교체 MT5 재시작 시 자동 히스토리 업데
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
유틸리티
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
유틸리티
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
유틸리티
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
유틸리티
Custom Alerts: 여러 시장을 동시에 모니터링하고 중요한 기회를 놓치지 마세요 개요 Custom Alerts 는 여러 종목에 걸쳐 잠재적 트레이딩 기회를 한눈에 파악하고자 하는 트레이더를 위한 동적인 솔루션입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power와 같은 Stein Investments의 주요 도구들과 통합되어, 여러 차트를 오가거나 기회를 놓치는 일 없이 중요한 시장 변화를 자동으로 알림으로 제공합니다. 이제 브로커가 제공하는 모든 자산군을 지원하며, 기호를 입력할 필요 없이 자산 유형만 선택하면 설정이 완료됩니다. 1. Custom Alerts가 트레이더에게 매우 유용한 이유 올인원 시장 모니터링 • Custom Alerts 는 외환, 금속, 암호화폐, 지수, 주식(브로커가 지원하는 경우)까지 다양한 자산군의 신호를 수집하고 통합합니다. • 여러 차트를 전환할 필요 없이 하나의 창에서 명확한 알림을 받아보
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
유틸리티
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading with price action automation (OCO,
MT5 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
유틸리티
MT5 to Discord Signal Provider 는 Discord로 직접 거래 신호를 보내는 데에 설계된 사용자 친화적이고 완전히 맞춤화할 수 있는 유틸리티입니다. 이 도구는 귀하의 거래 계좌를 효율적인 신호 제공자로 변환합니다. 귀하의 스타일에 맞게 메시지 형식을 사용자 정의하세요! 사용 편의성을 위해 사전에 디자인된 템플릿을 선택하고 포함하거나 제외할 메시지 요소를 선택할 수 있습니다. [ 데모 ] [ 매뉴얼 ] [ MT4 버전 ] [ Telegram 버전 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 설정 간편한 설정을 위해 저희의 상세한 사용자 가이드 를 따르세요. Discord API에 대한 사전 지식이 필요 없습니다; 필요한 모든 도구를 제공합니다. 주요 기능 구독자 업데이트를 위한 주문 세부 정보를 사용자 정의합니다. 각 계층이 다른 수준의 신호 접근을 제공하는 브론즈, 실버, 골드와 같은 계층적 구독 모델을 구현합니다. 주문이 실행된 차트의 스크린샷을 첨
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
유틸리티
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
유틸리티
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
유틸리티
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
EchoTrade Telegram to MT5 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (1)
유틸리티
EchoTrade Telegram to MT5 Copier Seamless, Instant, and Reliable Signal Copying - Direct from Telegram to MetaTrader 5! The product does not run in the strategy tester but you can get free trial version here  for testing before purchase. Tired of manually executing trades from Telegram signals? EchoTrade automates the process, instantly copying trades from any Telegram channel or group directly into your MT5 account—accurately, efficiently, and without delay. Key Features: Universal Compatibi
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
유틸리티
Ultimate Trade Assistant MT5 — 다기능 트레이딩 어시스턴트 66개 이상의 전문 기능을 하나의 인터페이스로 통합. 더 빠르고 안전한 트레이딩을 경험하세요. 리스크 관리, 주문 자동화, 포지션 제어, 시장 분석 을 한 번에 수행할 수 있는 강력한 도구입니다. 초보자부터 전문 트레이더까지 모두에게 적합합니다. 트레이더가 선택하는 이유 원클릭으로 빠른 주문 실행 및 관리 자동 로트 및 리스크 계산 스마트 주문: 그리드, OCO, 가상 SL/TP, 숨김 주문 포지션 관리: 부분 청산, 브레이크이븐, 자동 트레일링 스톱 시장 분석: 수요/공급 구역, 변동성, 통화 강도, 세션 상세 통계 및 다중 심볼 지원 Telegram 알림 기능 주요 기능 (66+) 리스크 관리: 자동 로트 계산, 손익비 관리 주문 관리: SL/TP, 트레일링 스톱(11가지 모드), 부분 청산 스마트 주문: 그리드, OCO, 가상 및 예약 주문 시장 분석: 변동성, 지지/저항, 세션 인디케이터 통계:
LT Trade Copy MT5
Thiago Duarte
유틸리티
Trade Copy is an EA-shaped tool that replicates the trades done on a Meta Trader 5 to all Meta Traders 5 opened on same computer. Is useful if you want to trade more than once account yours or if you want to work with third party account management. Demo version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/40906 MT4 version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/40902/ Configurations: MAIN OPTIONS Idiom - change to English or Portuguese. Copy trades from - specify if the trades will be copied fro
AlgoRadar
Stephen J Martret
유틸리티
ALGORADAR - REAL-TIME TRADE ANALYTICS The Most Powerful On-Chart Performance Analyzer for MetaTrader 5 NO EXTERNAL SOFTWARE. NO DIGGING THROUGH FILES. LIVE STATS RIGHT ON YOUR CHART. Unlike other portfolio analyzers that force you to run standalone apps or hunt through MT5 folders for reports, AlgoRadar displays your complete trading performance directly on your charts in real-time. ANALYZE & RANK ALL YOUR EAs ON ONE CHART! Running multiple Expert Advisors? Which one is actually your BEST perfor
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
유틸리티
Crypto Charting for MT5 – MetaTrader 5용 암호화폐 차트 통합 도구 개요 Crypto Charting for MT5는 WebSocket을 통해 실시간 OHLC 차트 데이터를 제공합니다. 여러 거래소를 지원하며 MT5에서 자동으로 데이터가 동기화됩니다. 기능 WebSocket을 통한 실시간 차트 자동 역사 데이터 업데이트 네트워크 중단 시 예약된 동기화 모든 MT5 타임프레임 지원 OHLCV 데이터 지원 전략 테스터 지원 자동 재연결 기능 지원 거래소 Binance, Bybit, OKX, KuCoin, MEXC, Gate.io, Bitget, XT.com 추가 정보 Crypto Ticks 라는 별도 제품에서 틱 데이터와 오더북 정보를 제공합니다. 참고 사항 DLL 미사용, VPS 환경에 적합합니다. Strategy Tester에서는 WebRequest 기능이 작동하지 않습니다. 데모가 필요하신 경우 MQL5의 개인 메시지를 통해 문의하십시오. Full
Notify To Telegram for MT5
Trinh Dat
4.67 (3)
유틸리티
Notify To Telegram MT5 Expert Advisor will send notifications via Telegram when orders are opened/modified/closed on your MetaTrader 5 account. Send message to person, channel or group chat.  Easy to customize message.  Support custom message for all languages Support full Emoji.  Parameters Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token. Telegram Chat ID    - input your Telegram   user ID,   group /   channel ID, use comma to input multi chat ID as chat_id_1, chat_id_1 Magic number f
리뷰 답변