Smart Stop Scanner MT5

Smart Stop Scanner – 실제 시장 구조 기반의 멀티자산 스톱로스 분석 시스템

개요

Smart Stop Scanner는 여러 시장에서 스톱로스 구조를 전문적으로 모니터링하기 위해 설계된 강력한 도구입니다. 실제 시장 구조, 핵심 브레이크아웃, 가격 행동 로직을 기반으로 가장 의미 있는 스톱 영역을 자동으로 감지하며, 고해상도(DPI 지원)의 깔끔하고 일관된 패널에 모든 정보를 표시합니다. 포렉스(FOREX), 금, 지수, 금속, 암호화폐 등 다양한 자산군을 지원합니다.

스톱 레벨 계산 방식

이 시스템은 기존의 인디케이터 공식을 사용하지 않습니다. 대신 브레이크아웃, 더 높은 고점, 더 낮은 저점과 같은 실제 시장 구조 이벤트를 분석합니다. 스톱 레벨은 이러한 구조적 지점에서 직접 생성되므로 시장의 실제 움직임과 자연스럽게 일치하며, 더 신뢰도 높은 스톱 시스템을 제공합니다.

주요 기능

• 고정밀 멀티자산 호환성

포렉스, 금속, 금, 지수, 암호화폐 등 다양한 자산을 지원하며, 심볼별 소수점 자리수 및 틱 사이즈를 자동 처리합니다. • 실시간 시장 구조 감지

새로운 스톱, 유효한 스톱, 깨진 스톱을 즉시 식별하고 방향, 유형, 거리, 타임스탬프 등 핵심 정보를 표시합니다. • SL %ADR – 스톱 품질의 적응형 평가

각 스톱을 해당 심볼의 과거 구조적 스톱 이벤트와 통계적으로 비교합니다. 적응형 색상 스케일을 통해 스톱이 매우 좁음, 좁음, 중간, 넓음, 매우 넓음 중 어디에 해당하는지 즉시 확인할 수 있습니다. • Dist % – 스톱까지의 실시간 거리

가격이 스톱에 얼마나 가까운지를 ADR 기준 백분율로 표시합니다. 모든 시장에서 사용할 수 있는 범용 거리 지표이며, 색상 스케일을 통해 현재가 위험, 주의, 보통, 안전, 매우 안전 중 어디에 있는지 한눈에 파악할 수 있습니다. • Formed Time (스톱 형성 시점)

스톱이 형성된 정확한 캔들을 표시하여 레벨이 새 것인지 오래된 것인지 즉시 판단할 수 있습니다. • 스마트 툴팁

SL %ADR, Dist %, 위험 카테고리, 형성 시점 등을 짧고 명확한 메시지로 설명합니다. • 견고한 알림 시스템

중요한 순간에만 알림을 제공합니다: 새로운 스톱, 스톱 붕괴, 거리 경고. 중복 알림이나 잡음 없이 규칙적인 트레이딩을 도와줍니다.

왜 중요한가?

스톱로스는 트레이딩에서 가장 중요한 요소 중 하나지만, 이를 객관적이고 구조적으로 평가하는 방법을 가진 트레이더는 많지 않습니다. Smart Stop Scanner는 시장 구조를 “정보”로 변환하여 이 문제를 해결합니다:

• 중요한 구조적 스톱 레벨이 어디에서 형성되는지 • 스톱의 품질이 어떤지 (SL %ADR) • 스톱까지의 거리가 어느 정도인지 (Dist %) • 스톱이 언제 형성되었는지 • 해당 스톱이 유효한지 혹은 무효화되었는지

이제 스톱 설정은 감각이나 직관에 의존하지 않고, 명확하고 객관적인 시장 구조에 기반한 프로세스로 변화합니다.

Smart Stop 에코시스템

Smart Stop Scanner는 Smart Stop 시리즈의 핵심 구성 요소입니다:

Smart Stop Indicator – 차트 기반 구조적 스톱 로직

Smart Stop Scanner – 멀티심볼 스톱 구조 모니터링

Smart Stop Manager – 스톱 자동 실행 엔진

Smart Stop 시리즈 전체 FAQ:

Smart Stop – Full FAQ

사용자 설정

최대 스캔 심볼 수

분석 타임프레임 – 모든 SL 로직의 기준

– 모든 SL 로직의 기준 심볼 필터

패널 필터 – 표시할 심볼 선택

– 표시할 심볼 선택 색상 설정 – Valid / New / Broken / Alert 상태 색상

– Valid / New / Broken / Alert 상태 색상 알림 설정 – 새 스톱, 붕괴, 거리 경고 + 팝업/이메일/푸시/사운드

– 새 스톱, 붕괴, 거리 경고 + 팝업/이메일/푸시/사운드 ADR 기간

거리 임계값

디버그 모드

