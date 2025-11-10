Smart Stop Manager MT5

Smart Stop Manager – 전문 트레이더 수준의 자동 스톱로스 실행

개요

Smart Stop Manager는 Smart Stop 라인업의 실행 계층으로, 여러 개의 오픈 포지션을 보유한 트레이더를 위해 설계된 구조적이고 신뢰할 수 있으며 완전 자동화된 스톱로스 관리 시스템입니다. 모든 활성 거래를 지속적으로 모니터링하고, Smart Stop 시장 구조 로직을 사용해 최적의 스톱레벨을 계산하며, 명확하고 투명한 규칙에 따라 스톱을 자동으로 업데이트합니다.

단일 자산부터 전체 멀티심볼 포트폴리오까지, Smart Stop Manager는 모든 거래에 규율, 일관성, 그리고 완전한 리스크 가시성을 제공합니다. 감정적 판단을 제거하고, 수동 작업을 줄이며, 모든 스톱이 항상 시장 구조 기반의 논리적 진행을 따르도록 보장합니다.

하이라이트

시장 구조 기반 자동 스톱 배치

• 모든 오픈 포지션을 평가하여 Smart Stop 로직에 기반한 최적의 스톱로스를 자동 적용합니다. 포트폴리오 전체를 한눈에 확인

• 종목, 방향, 매직 번호, 로트 크기, 진입가, 현재가, 추천 스톱, 핍 거리, 미실현 손익, 리스크 노출, 실시간 상태 정보를 모두 표시합니다. DPI 대응 전문 UI

• 고해상도 화면에서도 선명하게 표시되는 깔끔한 렌더링과 유연한 레이아웃. 명확한 상태 라벨링

• 각 거래에 필요한 조치 여부를 즉시 파악할 수 있는 명확한 상태 표시가 적용됩니다. 고급 특수 케이스 감지

• 역추세 포지션, 유효하지 않은 레벨, 스톱 미설정, 수동 SL 변경 등을 즉시 감지하여 표시합니다. 모든 시장과의 완전 호환

• Forex, 금, 지수, 암호화폐, 이국적 심볼 등 다양한 자산에서 안정적으로 작동하는 견고한 자리수·틱 사이즈 처리 로직.

Smart Stop Manager는 Smart Stop Indicator의 정밀한 온차트 스톱 로직과 Smart Stop Scanner의 광범위한 시장 모니터링을 결합하여 신뢰할 수 있고 규율 있는 자동화 계층을 제공합니다. 이러한 조합은 스트레스를 줄이고 자본을 보호하며, 모든 시장 환경에서 일관되고 객관적인 스톱 실행을 보장하는 완전한 스톱관리 생태계를 형성합니다.

Smart Stop Indicator & Smart Stop Scanner와 함께 사용하면 완벽

Smart Stop Manager는 Smart Stop 라인업을 완성합니다. Indicator는 정밀한 온차트 스톱 로직을 제공하며, Scanner는 모든 심볼을 실시간으로 모니터링하고, Manager는 모든 오픈 포지션의 스톱로스를 자동으로 실행합니다.

Smart Stop 전체 라인업 보기:

Smart Stop Indicator – 온차트 스톱 로직

Smart Stop Scanner – 멀티 심볼 SL 모니터링

Smart Stop Manager – 자동 스톱 실행

이 세 도구는 현대적인 재량/시스템 트레이더를 위한 완전 통합 스톱로스 시스템을 구성하며, 모든 시장 환경에서 명확성, 구조, 고정밀 실행을 제공합니다.





상태 라벨 설명

OK

현재 스톱로스가 Smart Stop이 추천한 수준과 일치합니다. 포지션은 시장 구조에 맞게 완전히 보호된 상태입니다.

SL updated

스톱로스가 방금 업데이트된 상태입니다. 잠시 표시된 후 자동으로 “OK”로 돌아갑니다.

Locked profit

추천 SL이 진입가 위로 이동하여 최소한의 이익을 확정하면서 추가적인 추세 진행을 허용합니다.

Review

현재 SL이 추천 SL보다 가격에 더 가깝습니다. 리스크 증가를 막기 위해 Manager는 스톱을 멀리 이동시키지 않습니다. 수동 검토가 필요합니다.

No valid SL

아직 시장 구조 기반의 유효한 스톱이 존재하지 않는 상태입니다. 역추세 진입 또는 반전 초기 단계에서 자주 발생합니다. 시장 구조가 형성되면 SL이 생성됩니다.





사용자 입력 파라미터 가이드

=== 거래 필터링 ===

Only manage trades with this magic (0=all)

지정된 매직 번호와 일치하는 거래만 관리합니다. 0으로 설정하면 모든 포지션을 관리합니다.

Timeframe for SL calculation

추천 SL 계산 및 검증에 사용되는 전역 시간 프레임입니다.

=== 상태 색상 ===

Text color

패널 내 텍스트, 숫자, 상태 라벨에 사용되는 기본 색상입니다.

Positive color

상승·보호가 확립된 상태를 나타내는 색상입니다.

Negative color

주의가 필요한 하락 상태를 나타내는 색상입니다.

Muted color

보조적 또는 비활성 UI 요소에 사용되는 색상입니다.

New color

새로 감지된 추천 스톱레벨을 강조 표시하는 색상입니다.

Alert color

가격이 스톱에 가까워졌을 때 표시되는 경고 색상입니다.

=== 기타 ===

Update interval in seconds

패널 및 SL 로직이 갱신되는 주기(초 단위)입니다.

Enable debug

진단 및 문제 해결을 위한 상세 로그를 활성화합니다.





