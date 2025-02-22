Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe

Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe은 Smart Money Concepts(SMC)를 기반으로 개발된 실시간 시장 분석 도구입니다. 이 시스템은 트레이더가 시장 구조를 체계적으로 분석하고 전체적인 시장 방향을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다.

시스템은 여러 시간대에서 반전 포인트(Reversal Points), 핵심 구역(Key Zones), 그리고 시장 구조(Market Structure)를 자동으로 분석하며, POI(Point of Interest), 노 리페인트(No Repaint) 신호, 자동 피보나치 레벨(Auto Fibonacci Levels)을 표시하여 되돌림(Pullback)과 반전 포인트를 정확하게 탐지할 수 있도록 돕습니다.

또한 실시간 신호와 알림을 통해 가격이 핵심 구역에 진입하거나 해당 구역에서 반전 신호가 발생하는 순간을 놓치지 않도록 보조합니다.

더불어 이 시스템은 인디케이터와 신호 시스템을 하나로 결합한 2-in-1 구조로, 구역 분석과 실시간 진입 신호를 하나의 도구 안에서 제공합니다. 모든 요소는 트레이더의 스타일에 맞게 완전히 커스터마이즈할 수 있습니다.

🎁 무료 제공! FABLE Pro Suite – 스마트 머니 트레이더를 위한 올인원 트레이딩 툴킷

이 인디케이터를 구매하시면 FABLE Pro Suite를 완전히 무료로 받으실 수 있습니다!

모든 Smart Money Concepts(SMC) 트레이더에게 꼭 필요한 필수 도구

SMC FABLE 지지자들을 위해 독점적으로 설계됨

보다 정확한 분석과 효율적인 의사결정을 도와줍니다

구매 후 즉시 다운로드 가능 – 기다릴 필요 없습니다!

The FABLE Pro Suite Toolset : https://drive.google.com/drive/folders/1SemBU_bN1N3vmLLmY3Y1ePqG6bKW0pRB

The FABLE Pro Suite Guide : https://docs.google.com/document/d/1k2PEWw5BRsSmsuxQl4oj3TWAEuClz2V6MuiccCe50ic



📍User Manual, Feature Settings, FAQ, Demo Download Guide, Screenshots, Installation & Update Guide : https://docs.google.com/document/d/1bnFeV7t4N0zSAZUOcEBQmOvWdZ_2VzJWuccNZMt5ZXo



시스템의 핵심 중요성

시장 구조를 명확하고 체계적으로 읽으십시오.

본 시스템은 Market Structure(BOS, CHoCH, mBOS, mCHoCH)를 자동으로 감지하며, Internal 구조와 External 구조를 명확히 구분하여 혼란 없이 실제 시장 방향을 이해할 수 있도록 돕습니다. 누구보다 먼저 Key Zones를 식별하십시오

Point Of Interest(POIs), Order Blocks(OB), Supply & Demand Zones(SD), Fair Value Gaps(FVG), Volumized Order Blocks(VOB)를 자동으로 생성하여 가격 반전 가능성이 높은 영역을 강조합니다. 필수적인 모든 시장 정보, 한곳에 통합

Liquidity, Equal High/Low, PDH/PDL, PWH/PWL, Premium & Discount Zones, Auto Fibonacci Levels, 글로벌 트레이딩 세션 데이터를 하나의 시스템에 통합하여 시장 움직임을 완전하고 구조적으로 보여줍니다. 모든 진입에 신뢰를 더하다

가격이 주요 존에 진입할 때 실시간 반전 신호와 즉각 알림을 제공하여 최적의 트레이딩 기회를 정확한 타이밍에 포착하도록 도와줍니다. 투명한 전략 설계 및 검증 가능한 백테스팅

모든 존이 히스토리 데이터에 그대로 남아 있어 정밀한 백테스팅과 일관되고 재현 가능한 트레이딩 전략 개발이 가능합니다. 모든 트레이딩 스타일에 유연하게 대응 — 당신만의 고유한 방식까지 포함하여

모든 신호, 도구, 그리고 차트 요소는 개인의 트레이딩 방식에 맞게 자유롭게 커스터마이징할 수 있으며, The FABLE Pro Suite와도 매끄럽게 통합됩니다. 100% 실시간 작동 | No Repaint

모든 데이터가 실시간 시장 움직임에 따라 즉시 업데이트되므로, 분석은 항상 최신 시장 상황을 반영합니다. 또한, 리스크 퍼 트레이드 계산기는 로트 크기를 자동으로 계산합니다! 더 이상 수동 계산이 필요 없습니다 — 스톱 로스와 위험 비율(%)만 설정하면 시스템이 나머지를 자동으로 처리합니다. BUY STOP, BUY LIMIT, SELL STOP 또는 SELL LIMIT 중 무엇인지 지정할 필요가 없습니다. *** ---------------------------------------------------------------------------------------



*** 이 인디케이터는 유연하면서도 강력하게 설계되었습니다.

골드, 주요 및 부차 통화쌍, 기타 자산 등 다양한 상품에 사용할 수 있으며, 시장을 분석하고 자신감 있는 거래 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. ***

SMC FABLE 제품에 관심과 성원에 감사드립니다.문의 사항이나 지원이 필요하시면 언제든지 개인 메시지로 연락해 주세요.***