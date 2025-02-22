Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe

4.8

Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe은 Smart Money Concepts(SMC)를 기반으로 개발된 실시간 시장 분석 도구입니다. 이 시스템은 트레이더가 시장 구조를 체계적으로 분석하고 전체적인 시장 방향을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다.

시스템은 여러 시간대에서 반전 포인트(Reversal Points), 핵심 구역(Key Zones), 그리고 시장 구조(Market Structure)를 자동으로 분석하며, POI(Point of Interest), 노 리페인트(No Repaint) 신호, 자동 피보나치 레벨(Auto Fibonacci Levels)을 표시하여 되돌림(Pullback)과 반전 포인트를 정확하게 탐지할 수 있도록 돕습니다.

또한 실시간 신호와 알림을 통해 가격이 핵심 구역에 진입하거나 해당 구역에서 반전 신호가 발생하는 순간을 놓치지 않도록 보조합니다.

더불어 이 시스템은 인디케이터와 신호 시스템을 하나로 결합한 2-in-1 구조로, 구역 분석과 실시간 진입 신호를 하나의 도구 안에서 제공합니다. 모든 요소는 트레이더의 스타일에 맞게 완전히 커스터마이즈할 수 있습니다.

---------------------------------------------------------------------------------------

🎁 무료 제공! FABLE Pro Suite – 스마트 머니 트레이더를 위한 올인원 트레이딩 툴킷

이 인디케이터를 구매하시면 FABLE Pro Suite를 완전히 무료로 받으실 수 있습니다!

  • 모든 Smart Money Concepts(SMC) 트레이더에게 꼭 필요한 필수 도구

  • SMC FABLE 지지자들을 위해 독점적으로 설계됨

  • 보다 정확한 분석과 효율적인 의사결정을 도와줍니다

  • 구매 후 즉시 다운로드 가능 – 기다릴 필요 없습니다!

------------------------------------------------------

The FABLE Pro Suite Toolset : https://drive.google.com/drive/folders/1SemBU_bN1N3vmLLmY3Y1ePqG6bKW0pRB

    The FABLE Pro Suite Guide https://docs.google.com/document/d/1k2PEWw5BRsSmsuxQl4oj3TWAEuClz2V6MuiccCe50ic

    ------------------------------------------------------

    📍User Manual, Feature Settings, FAQ, Demo Download Guide, Screenshots, Installation & Update Guide : https://docs.google.com/document/d/1bnFeV7t4N0zSAZUOcEBQmOvWdZ_2VzJWuccNZMt5ZXo

    시스템의 핵심 중요성


    시장 구조를 명확하고 체계적으로 읽으십시오.
    본 시스템은 Market Structure(BOS, CHoCH, mBOS, mCHoCH)를 자동으로 감지하며, Internal 구조와 External 구조를 명확히 구분하여 혼란 없이 실제 시장 방향을 이해할 수 있도록 돕습니다.

    누구보다 먼저 Key Zones를 식별하십시오
    Point Of Interest(POIs), Order Blocks(OB), Supply & Demand Zones(SD), Fair Value Gaps(FVG), Volumized Order Blocks(VOB)를 자동으로 생성하여 가격 반전 가능성이 높은 영역을 강조합니다.

    필수적인 모든 시장 정보, 한곳에 통합
    Liquidity, Equal High/Low, PDH/PDL, PWH/PWL, Premium & Discount Zones, Auto Fibonacci Levels, 글로벌 트레이딩 세션 데이터를 하나의 시스템에 통합하여 시장 움직임을 완전하고 구조적으로 보여줍니다.

    모든 진입에 신뢰를 더하다
    가격이 주요 존에 진입할 때 실시간 반전 신호와 즉각 알림을 제공하여 최적의 트레이딩 기회를 정확한 타이밍에 포착하도록 도와줍니다.

    투명한 전략 설계 및 검증 가능한 백테스팅
    모든 존이 히스토리 데이터에 그대로 남아 있어 정밀한 백테스팅과 일관되고 재현 가능한 트레이딩 전략 개발이 가능합니다.

    모든 트레이딩 스타일에 유연하게 대응 — 당신만의 고유한 방식까지 포함하여
    모든 신호, 도구, 그리고 차트 요소는 개인의 트레이딩 방식에 맞게 자유롭게 커스터마이징할 수 있으며, The FABLE Pro Suite와도 매끄럽게 통합됩니다.

    100% 실시간 작동 | No Repaint
    모든 데이터가 실시간 시장 움직임에 따라 즉시 업데이트되므로, 분석은 항상 최신 시장 상황을 반영합니다.

    또한, 리스크 퍼 트레이드 계산기는 로트 크기를 자동으로 계산합니다! 더 이상 수동 계산이 필요 없습니다 — 스톱 로스와 위험 비율(%)만 설정하면 시스템이 나머지를 자동으로 처리합니다. BUY STOP, BUY LIMIT, SELL STOP 또는 SELL LIMIT 중 무엇인지 지정할 필요가 없습니다. ***

    ---------------------------------------------------------------------------------------

    *** 이 인디케이터는 유연하면서도 강력하게 설계되었습니다.
    골드, 주요 및 부차 통화쌍, 기타 자산 등 다양한 상품에 사용할 수 있으며, 시장을 분석하고 자신감 있는 거래 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. ***

    ---------------------------------------------------------------------------------------

    *** SMC | 스마트 머니 컨셉(SMC) | 스마트 머니 | SMC 신호 | 엔트리 인 더 존 | 존(Zone) | SMC 리버설 시그널 도구 | SMCFABLE | SMC MT5 | MT5용 스마트 머니 컨셉 | MT5용 SMC 인디케이터 | 신호 | SMC 신호 인디케이터 | MT5용 SMC 신호 인디케이터 | 마켓 스트럭처 | ICT | 마켓 스트럭처 분석 | BOS CHoCH | 오더블록 | 자동 BOS CHoCH 감지기 | mBOS mCHoCH | 오더 블록(OB) | 수급 존(SD) | 공정 가치 갭(FVG) | 유동성 | 프리미엄 & 디스카운트 존 | 관심 구역(POI) | 자동 피보나치 레벨 | 오토 피보나치 레벨 | 신규 존 식별 | SMC 멀티 타임프레임 | 멀티 타임프레임 분석 | 트레이딩 세션 분석기 | 도쿄, 런던, 뉴욕 세션 인사이트 | 지지/저항 | 이퀄 하이 / 이퀄 로우 | PDH / PDL / PWH / PWL | 스케일 고정 기능 | 실시간 알림 | 커스터마이즈 가능한 대시보드 | FABLE | SMC FABLE ***

    ------------------------------------------------------

      SMC FABLE 제품에 관심과 성원에 감사드립니다.
      문의 사항이나 지원이 필요하시면 언제든지 개인 메시지로 연락해 주세요.***
      리뷰 6
      cesiek
      582
      cesiek 2025.11.23 12:57 
       

      So far, my trading results using Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe look promising, with good risk management. The developer's support is excellent.

      lida19801
      353
      lida19801 2025.10.09 06:10 
       

      Good utility and more ever support from author is top notch.

      Gledistony Felix De Araujo
      236
      Gledistony Felix De Araujo 2025.09.23 22:09 
       

      Great indicator, I recommend it!

      추천 제품
      FX28 Trader MT5
      Tsvetan Tsvetanov
      3 (1)
      유틸리티
      FX28 Trader Dashboard 소개 - 귀하의 궁극적인 트레이드 매니저 FX28 Trader Dashboard는 외환 거래를 새로운 차원으로 끌어올릴 수 있는 포괄적이고 직관적인 트레이드 매니저로 귀하의 거래 경험의 전체 잠재력을 발휘합니다. 귀하가 경험이 풍부한 트레이더이든, 금융 여정을 시작한 지 얼마 안 된 초보자이든, 이 강력한 도구는 귀하의 거래 활동을 효율적으로 정리하고 의사 결정 과정을 향상시키기 위해 개발되었습니다. 주요 특징: 사용자 친화적 인터페이스: FX28 Trader Dashboard는 모든 수준의 트레이더에게 적합한 사용자 친화적 인터페이스를 자랑합니다. 다양한 기능과 도구를 쉽게 탐색하여 몇 번의 클릭으로 거래를 완전히 통제할 수 있습니다. 실시간 시장 데이터: 실시간 시장 데이터 피드를 통해 통화 쌍, 트렌드 및 시장 변동에 대한 최신 정보를 얻어 자신감 있게 거래를 실행하세요. 고급 트레이드 분석: FX28 Trader Dashboard를 사
      Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
      Sirikorn Rungsang
      4.91 (35)
      지표
      Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 은 Smart Money Concepts(SMC)를 기반으로 개발된 실시간 시장 분석 도구입니다. 이 시스템은 트레이더가 시장 구조를 체계적으로 분석하고 전체적인 시장 방향을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 시스템은 여러 시간대에서 반전 포인트(Reversal Points), 핵심 구역(Key Zones), 그리고 시장 구조(Market Structure)를 자동으로 분석하며, POI(Point of Interest), 노 리페인트(No Repaint) 신호, 자동 피보나치 레벨(Auto Fibonacci Levels)을 표시하여 되돌림(Pullback)과 반전 포인트를 정확하게 탐지할 수 있도록 돕습니다. 또한 실시간 신호와 알림을 통해 가격이 핵심 구역에 진입하거나 해당 구역에서 반전 신호가 발생하는 순간을 놓치지 않도록 보조합니다. 더불어 이 시스템은 인디케이터와 신호 시스템을 하나로
      Smart EA Summary
      Abderrahmane Benali
      유틸리티
      Smart EA Summary MT5 – EA Profit Panel by Magic Number Do you run multiple Expert Advisors and want to track their individual performance? Smart EA Summary is a smart visual tool that displays the net profit/loss of all closed trades, grouped by Magic Number and Symbol, directly on your chart in a clean, responsive panel. Click Here for MT4 Version * Introductory Offer : the current price is only   49 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   75 USD , and gradually up to
      A Simple and Practical Order Entry Panel
      Shou Xin Geng
      유틸리티
      This Order Risk Control Panel is designed with the core concept of "Simple, Efficient and Accurate Risk Control". Tailor-made for all types of traders, whether they are beginners or experienced professionals, it allows for quick mastery and realization of refined risk management in every trade. The panel deeply integrates risk control logic into the entire order placement process, fundamentally addressing the pain points of "cumbersome risk control settings and delayed operations" in traditiona
      Professional MultiMaster Trade Copier
      Zbynek Liska
      유틸리티
      Fox Wave Pro Copier - Professional Multi-Master Trade Copier Copy trades from multiple Master accounts simultaneously with advanced risk management Key Features Multi-Master Architecture Copy from unlimited master accounts simultaneously Automatic master account detection or manual configuration Real-time trade synchronization via file system Independent risk management for each master Advanced Risk Management Individual risk settings per master account Automatic lot size calculation based
      Telegram Signal Subscriber MT5
      Salman Soltaniyan
      유틸리티
      OVERVIEW Transform your MT5 trading account into an automated signal execution station! This Expert Advisor automatically receives and executes trading signals from Telegram channels in real-time, enabling seamless copy trading operations from master accounts. SYSTEM NOTICE: This EA receives and executes trading signals FROM Telegram channels. To broadcast signals TO Telegram, you need the companion EA: " Telegram Signal Broadcaster MT5 " (sold separately).  KEY FEATURES: Automated signal recept
      GRat BinanceImport
      Ivan Titov
      1 (1)
      유틸리티
      Trade on Binance with  MT5/MT4 EAs and indicators! GRat_BinanceImport   is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency on the most popular crypto exchange  Binance  24/7. Features 1. ALL Binance instruments are available. 2. Import(automatic copying) to the specified Binance  currency all trades (made manually or by an EA) from an MT5 account (including demo) by the specified symbol and/or magic number. 3. Import(automatic copying)   to the specifie
      Easy Order Watcher
      PT KARSA REKA CIPTA
      유틸리티
      Easy Order Watcher — 스마트한 거래 모니터링 및 알림 어디서든 거래를 관리하세요. Easy Order Watcher는 가볍고 강력한 전문가 자문(EA)으로, 실시간 거래를 추적하고 사용자가 설정한 기준값에 따라 포지션이 주요 손익 수준에 도달하면 즉시 알림을 제공합니다. 또한, 사용자의 시간대에 맞춰 실시간 증거금 수준과 시간별 알림을 표시합니다. 자리에 없든 여러 거래를 관리하든, 이 EA는 전략에 맞춰 정밀한 알림을 제공하여 항상 최신 정보를 제공합니다. v1.10의 새로운 기능: 사용자 지정 시간대 지원 현지 시간에 맞춰 시간대(+/- 시간)를 조정하세요. 알림을 확인할 때 더 이상 혼란스럽지 않습니다. 사용자 정의 손익 이정표 고정된 값에 얽매이지 않고 원하는 기준값(예: $50 이익 증가 또는 $100 손실 감소)을 설정할 수 있습니다. 주요 기능: 제로 투 포지티브 알림: 거래가 손실에서 수익으로 전환되는 순간 알림을
      Market View MT5
      Kyra Nickaline Watson-gordon
      유틸리티
      Definition : Market View is a dashboard (scanner) to view price graphs of all symbols and all timeframes at a glance. The utility is designed user friendly and added a wide range of customization options. Main features of Market View : Visual settings window on the chart Customizable list of symbols and timeframes Different shapes : Real Candles, Schematic Candles, Arrows Customizable number of candles Changeable size of dashboard (scanner) Highlight timeframes with gaps on candles Open approp
      Binance Grid Pro
      Joel Juanpere
      유틸리티
      Binance Grid Pro offers an alternative to the built in Grid systems Binance Platform offers. This utility let you define a grid parameters for interact with your Binance account using an Isolated Margin account. This is, similar to Spot Grid in Binance. This is not for handle with derivatives contracts, is for handle with Spot through Isolated Margin Account. But obviosly this utility offers a different approach than built in Binance Grid to handle the Grid, which I have found useful based on
      Binance Trade Manager
      Andrey Khatimlianskii
      5 (3)
      유틸리티
      Binance Trade Manager — is an utility that allows you to transmit trade orders from your MetaTrader 5 to the Binance exchange. It will suite you if you want to use your favorite MetaTrader 5, getting all the benefits of trading cryptocurrencies directly on the exchange (low commission, high liquidity, absolute transparency, etc.) Binance Trade Manager can work in two modes: copying trades from a demo-account , which your MetaTrader 5 is connected to (cryptocurrencies must be available on this ac
      SmartAlgo Panel
      Lungile Mpofu
      유틸리티
      Welcome to Smart Algo Trade Panel Manager MT5 - the ultimate   risk management tool designed to make trading more effective based on user needs.  It is a comprehensive solution for seamless trade planning, position management, and enhanced control over risk. It does not matter weather you a beginner or an advanced trader, or a scalper needing rapid executions, SmartAlgo Trade Panel  adapts to your needs offering flexibility across all markets of your choice. You can put SL, Lot and TP of choice
      Nova Ultimate Trade Panel
      Serdar Berke Ozyasar
      유틸리티
      Metatrader 플랫폼의 많은 아름다운 기능을 한 곳에서 놓치지 않고 사용하고 싶다고 생각합니다. 우리는 당신만을 위한 트레이딩 패널을 디자인했습니다. 당신이 놓친 모든 마법의 기능을 만나보세요. Nova Ultimate Trade Panel은 최고의 편리한 거래 경험을 제공합니다! 그것은 매우 빠르게 작동하고 모든 요청을 이행하도록 코딩된 보조 패널입니다. 모든 무역 거래에서 쉽게 사용할 수 있으며 최고 수준에서 모든 기능을 활용할 수 있습니다. Dynamic Panel로 설계된 Nova Ultimate Trade Panel은 드래그, 이동 및 크기 최소화가 가능합니다. 내장 기능에 대해 이야기해 보겠습니다. 화살표 키와 데이터 입력이 있는 상자를 사용하여 빠르게 거래하고 원하는 대로 거래(랏)의 크기를 변경할 수 있습니다. 보류 중인 거래를 만들고 거래 설정을 변경할 수 있습니다. 화살표 키, 토글 상자 및 동적 수동 드래그 레벨 시프터 라인을 사용하여
      Trades Time Manager MT5
      Omar Alkassar
      유틸리티
      혁신적인 Trades Time Manager로 손쉽게 거래 루틴을 관리하세요. 이 강력한 도구는 지정된 시간에 주문 실행을 자동화하여 거래 방식을 변화시킵니다. 수동 개입 없이 구매에서 주문 설정에 이르기까지 다양한 거래 작업을 위한 개인화된 작업 목록을 만드십시오. 거래 시간 관리자 설치 및 입력 가이드 EA에 대한 알림을 받으려면 MT4/MT5 터미널에 URL을 추가하십시오(스크린샷 참조). MT4 버전       https://www.mql5.com/en/market/product/103716 MT5 버전       https://www.mql5.com/en/market/product/103715 수동 모니터링에 작별을 고하고 간소화된 효율성을 수용하십시오. 직관적인 인터페이스를 통해 기호, 실행 시간, 가격, 손절매(SL), 이익실현(TP) 포인트 및 로트 크기를 포함한 정확한 매개변수를 설정할 수 있습니다. 도구의 유연성은 시장 행동과 일치하는 적응형 반복 옵션으로 강조됩니
      Just Copier MT5
      Agung Imaduddin
      4.75 (4)
      유틸리티
      "Just copier" is designed to copy trading without any complicated settings. The copy can be done in one PC. One EA can be set as master (provider) or slave (receiver). The receiver lot can be set to multiple providers lots. Please also check this product at fxina.hostingerapp.com.  Any type of copy is available. MT4 -> MT5 MT4 -> MT4 MT5 -> MT5 MT5 -> MT4 If you want to copy MT4 -> MT5 or MT5 -> MT4, please purchase "Just copier" for MT4 and "Just copier" for MT5 separately. Just Copier can copy
      Telegram to MT5 Coppy
      Sergey Batudayev
      5 (7)
      유틸리티
      Telegram에서 MT5로:   최고의 신호 복사 솔루션 DLL 없이도 Telegram 채널과 채팅에서 MetaTrader 5 플랫폼으로 거래 신호를 직접 복사하는 최신 도구인 Telegram to MT5를 사용하여 거래를 간소화하세요. 이 강력한 솔루션은 정밀한 신호 실행, 광범위한 사용자 정의 옵션을 제공하고 시간을 절약하며 효율성을 높여줍니다. [ Instructions and DEMO ] 주요 특징 직접 Telegram API 통합 전화번호와 보안 코드를 통해 인증하세요. 사용자 친화적인 EXE 브리지를 통해 채팅 ID를 쉽게 관리하세요. 여러 채널/채팅을 추가, 삭제, 새로 고침하여 동시에 신호를 복사합니다. 고급 필터를 사용한 신호 파싱 예외 단어(예: "보고서", "결과")가 포함된 원치 않는 신호를 건너뜁니다. 유연한 SL 및 TP 형식을 지원합니다: 가격, 핍 또는 포인트. 가격 대신 포인트를 지정하는 신호에 대한 진입 포인트를 자동으로 계산합니다. 주문 맞춤화 및
      Trade Copier MT5 Copy Trade Orders
      Nurhidaya Tullah
      유틸리티
      **MT5 트레이드 카피어 - 주문 복사** **MT5용 트레이드 카피어** *   다중 마스터 및 슬레이브 터미널 지원 *   DLL 사용 없이 로컬에서 운영 *   선택적 저속 모니터링 모드 *   강력하고 신뢰할 수 있는 트레이드 카피어를 필요로 하는 모든 트레이더에게 완벽 **MT5 to MT5 트레이드 카피어** **(메타트레이더 5 to 메타트레이더 5 카피어) | 메타트레이더 5용 초고속 로컬 트레이드 카피어 전문가 어드바이저(EA)** **개요** MT5 to MT5 카피어(메타트레이더 5 to 메타트레이더 5 카피어)는 모든 트레이더, 특히 전문 트레이더(Pro Traders), 계정 관리자(AM), 신호 제공자(Trading Signal Providers), 프로프-펌 사용자(Proprietary Trading Firm Users) 등을 위한 차세대 초고속 로컬 트레이드 카피어(로컬 트레이드 복제기)입니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다: *   오프라인
      RiskGuardian
      Lukas Adamec
      유틸리티
      Risk Guardian — Ultimate Equity & Drawdown Protection Protect your capital. Stay disciplined. Trade smarter. Risk Guardian is a powerful utility that helps traders automatically control daily risk and secure profits based on equity. Designed for MetaTrader 5, it’s lightweight, efficient, and extremely easy to use. Key Features: Daily Drawdown Limit (% based) Absolute Equity Target (e.g., stop trading after reaching 110,200 USD) Auto-close All Positions, Orders & Charts Visual Dashboard on C
      GoldenRatioX
      Serhii Sharlai
      Experts
      GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
      Advanced News Trading Panel
      E Odoabuchi Timothy
      유틸리티
      Overview : The Advanced News Trading Panel is a versatile tool designed for traders who rely on news-based trading strategies. This Expert Advisor (EA) provides an intuitive graphical interface that allows users to quickly set up pending orders and manage risk with ease. With the ability to automatically place Buy/Sell Stop orders based on your pre-set stop order distance from the bid/ask price, stop-loss and take-profit levels, the EA allows for precision trading during high-volatility news eve
      Pending Order Grid EA MT5
      Francisco Manuel Vicente Berardo
      유틸리티
      The Pending Order Grid is a multi-symbol multi-timeframe Expert Advisor that enables multi-strategy implementation based on pending order grids.  General Description   The Pending Order Grid allows the performing of a user-defined strategy through the creation of pending order grids. The Expert Advisor places pending orders of a given type (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, or Sell Stop) at equidistant price levels to form each grid. The user might set up different grids to exist simultaneously
      RSI AutoTrader Pro Smart Multi Symbol ATR Engine
      Befe Ltd
      Experts
      RSI AutoTrader Pro – Smart Multi-Symbol ATR Engine Introduction RSI AutoTrader Pro is not another simple RSI bot — it’s a complete, intelligent trading system built for multi-symbol automation and dynamic risk control . Attach it to any chart , and it automatically scans every symbol in your Market Watch , identifies RSI signals, manages trades with ATR-based stop levels , and optimizes each position size according to your selected risk percentage . It’s more than an indicator-based bot. It’s
      Realtime Statistics MT5
      Carlito Manaloto Jr
      유틸리티
      The Realtime Statistics MT5  is an innovative tool designed for traders who want to keep track of their trading performance in real-time. This MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) is packed with customizable features that allow you to monitor crucial trading statistics directly on your chart, ensuring you always have the insights you need to make informed trading decisions. Check out the Realtime Statistics MT5 User Guide Here Try out the  FREE  Realtime Statistics MT5 Demo  Here Key Features: Compr
      EasyInsight MT5
      Alain Verleyen
      5 (7)
      유틸리티
      EASY Insight – 더 스마트한 트레이딩, 여기서 시작하세요 개요 만약 단 몇 초 만에 외환, 금, 암호화폐, 지수, 심지어 주식 시장까지 전체를 수동 차트 확인 없이 스캔할 수 있다면 어떨까요? EASY Insight 는 인디케이터 데이터를 실행 가능한 트레이딩 인사이트로 바꿔주는 AI 준비형 데이터 내보내기 도구입니다. 추측이나 복잡한 시각적 혼란에 더 이상 시간을 낭비하고 싶지 않은 트레이더를 위해 개발되었으며, 하나의 깔끔한 CSV 파일로 전체 시장 스냅샷을 제공합니다. 이것이야말로 완전히 새로운 차원의 트레이딩입니다. 끝없는 창 전환도, 복잡한 차트 오버레이도 없습니다. 여러분이 이미 잘 알고 있는 도구(FX Power (FXP), FX Volume (FXV), FX Dynamic (FXD), FX Levels (FXL), 그리고 비외환 자산용 IX Power (IXP))에서 얻는 구조화된 순수 인사이트만을 제공합니다. 더욱 편리함을 원한다면, EASY Insig
      Money Mind BTC
      Antonio Simon Del Vecchio
      4.77 (22)
      Experts
      Money Mind BTC — BTCUSD H1 (v13.00) 글로벌 리스크 관리 및 적응형 동작을 갖춘 자동화 시스템 Money Mind BTC 13.00은 BTCUSD 거래를 위해 설계된 전문가용 어드바이저입니다. 완전한 리스크 제어와 자동 적응 논리를 갖추고 있으며, 안정적인 작동, 유연한 설정, 그리고 시장 상황에 따라 동작을 조정하는 글로벌 관리 구조를 결합했습니다. 주요 특징 심볼: BTCUSD 권장 타임프레임: H1 조정 가능한 감도를 가진 내부 필터 적응형 간격으로 점진적 진입 거래 방향 설정 가능 (매수 전용, 매도 전용, 양방향) 고정, 산술 또는 기하학적 로트 크기 잔액 비율에 따른 글로벌 테이크 프로핏 및 스톱 로스 계좌 잔액 증가 시 자동 로트 스케일링 최대 오픈 포지션 수 제한 새로운 포지션 오픈 전 내부 리스크 검증 버전 13.00의 새로운 기능 새로운 진입 감도 구조 (레벨 1–5) 시장 조건에 따른 동적 포지션 간 거리 시스템 반응을 조정하기 위한 새
      Equity Risk Manager
      Sami Triki
      유틸리티
      Equity Risk Manager EA is a smart, compliance-focused tool designed to protect your trading capital by monitoring equity performance in real time. It automatically blocks new trades when your profit or loss thresholds are reached, based on your selected period — daily, weekly, or monthly. No more accidental overtrading or commission losses: once your target is hit, the EA alerts you and halts further entries. Ideal for disciplined traders who value risk control, clarity, and automation.
      Binance Futures Trade Panel
      Ping You Jiang
      유틸리티
      Binance is a world-renowned cryptocurrency exchange! In order to facilitate MT5 users to directly trade Binance Futures, the program provides the following trading functions: 1. Imitate the trading style of Binance Futures and provide a friendly operation panel; 2. Enter api and secret by yourself (you need to open futures trading permission in Binance api) to get leverage, balance and other information; 3. Support limitOrder (limit order), marketOrder (market order), stopLimit (limit stop p
      Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MT5
      Mehnoosh Karimi
      유틸리티
      Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro for MetaTrader 5 The Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro for MetaTrader 5 is a professional-grade solution designed specifically for prop-firm traders. This tool gives Forex traders precise control over risk and position sizing, helping them protect capital and maintain consistent performance. Engineered with a modular, multi-symbol Expert Advisor structure , the system streamlines order management—making it fast and intuitive to configure stop l
      StopAndTake
      Oleksandr Kashyrnyi
      5 (1)
      유틸리티
      제품 이름: StopAndTake — 간단하고 빠르며 정확한 SL/TP 관리 스크립트 제품 설명: StopAndTake 는 자신의 포지션을 관리하는 데 있어 속도, 정확성 및 신뢰성을 중시하는 트레이더를 위해 설계된 가볍고 직관적인 스크립트입니다. 이 도구를 사용하면 선택한 차트의 모든 포지션에 대해 **스톱로스(SL)**와 테이크프로핏(TP) 수준을 즉시 업데이트할 수 있습니다. 사용법은 매우 간단합니다. 장점과 혜택: 간단한 사용법: 초보자도 쉽게 이해할 수 있는 최소한의 인터페이스. 초고속 실행: 모든 작업이 몇 초 내에 완료됩니다. 정확성: SL/TP 수준을 마지막 소수점까지 정확하게 설정. 편리함: 스크립트를 차트에 드래그하기만 하면 나머지는 자동으로 처리됩니다. 안정성: 변경 전 모든 데이터를 검증하여 오류나 원치 않는 동작을 방지합니다. 주요 기능: 자동 SL/TP 조정: 현재 심볼의 모든 포지션에 대해 수준을 즉시 업데이트. 다양한 거래 유형 지원: BUY 및 SEL
      FREE
      Multi Level Trading Dashboard
      Irvan Trias Putra
      유틸리티
      Multi-Level Trading Dashboard - Professional Market Analysis Tool Transform Your Trading Experience with Advanced Multi-Symbol Monitoring The Multi-Level Trading Dashboard is a sophisticated MetaTrader indicator that revolutionizes how you monitor and analyze multiple currency pairs simultaneously. Built with professional traders in mind, this comprehensive tool combines real-time market data, technical analysis, and account management in one intuitive, Windows-style interface. Key Features
      이 제품의 구매자들이 또한 구매함
      Forex Trade Manager MT5
      InvestSoft
      4.97 (581)
      유틸리티
      Trade Manager EA에 오신 것을 환영합니다. 이 도구는 거래를 보다 직관적이고 정확하며 효율적으로 만들기 위해 설계된 궁극적인 리스크 관리 도구 입니다. 단순한 주문 실행 도구가 아닌, 원활한 거래 계획, 포지션 관리 및 리스크 제어를 위한 종합 솔루션입니다. 초보자부터 고급 트레이더, 빠른 실행이 필요한 스캘퍼에 이르기까지 Trade Manager EA는 외환, 지수, 상품, 암호화폐 등 다양한 시장에서 유연성을 제공합니다. Trade Manager EA를 사용하면 복잡한 계산은 이제 과거의 일이 됩니다. 시장을 분석하고 진입, 손절 및 익절 수준을 차트의 수평선으로 표시한 후 리스크를 설정하면, Trade Manager가 이상적인 포지션 크기를 즉시 계산하고 SL 및 TP 값을 실시간으로 표시합니다. 모든 거래가 간편하게 관리됩니다. 주요 기능: 포지션 크기 계산기 : 정의된 리스크에 따라 거래 크기를 즉시 결정합니다. 간단한 거래 계획 : 진입, 손절, 익절을 위한
      TradePanel MT5
      Alfiya Fazylova
      4.86 (147)
      유틸리티
      Trade Panel은 다기능 거래 보조원입니다. 이 애플리케이션에는 수동 거래를 위한 50개 이상의 거래 기능이 포함되어 있으며 대부분의 거래 작업을 자동화할 수 있습니다. 전략 테스터에서는 애플리케이션이 작동하지 않습니다. 구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모 버전 여기 . 전체 지침 여기 . 거래. 한 번의 클릭으로 거래 작업을 수행할 수 있습니다: 자동 위험 계산을 통해 지정가 주문 및 포지션을 엽니다. 한 번의 클릭으로 여러 주문과 포지션을 열 수 있습니다. 주문 그리드를 엽니다. 그룹별 대기 주문 및 포지션을 마감합니다. 포지션 반전(매수 청산 후 매도 개시 또는 매도 청산 후 매수 개시). 포지션 고정(매수 포지션과 매도 포지션의 양을 동일하게 하는 추가 포지션 개설). 한 번의 클릭으로 모든 포지션을 부분 청산합니다. 모든 포지션의 이익실현과 손절매를 동일한 가격 수준으로 설정합니다. 모든 포지션에 대한 손절매를 해당 포지션의 손익 분기
      Telegram To MT5 Signal Trader
      Lukas Roth
      5 (13)
      유틸리티
      베타 출시 Telegram to MT5 Signal Trader 는 곧 공식 알파 버전을 출시할 예정입니다. 일부 기능은 아직 개발 중이며, 작은 버그가 발생할 수 있습니다. 문제가 있으면 꼭 보고해 주세요. 여러분의 피드백은 소프트웨어 개선에 도움이 됩니다. 가격은 20건 판매 후 인상됩니다. 남은 $90 카피: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader 는 Telegram 채널 또는 그룹의 거래 신호를 자동으로 MetaTrader 5 계정으로 복사하는 강력한 도구입니다. 공개 및 비공개 채널을 모두 지원하며, 여러 신호 제공자를 여러 MT5 계정에 연결할 수 있습니다. 소프트웨어는 빠르고 안정적으로 동작하며, 복사된 거래를 완벽히 제어할 수 있습니다. 인터페이스는 깔끔하며 대시보드와 차트가 시각적으로 구성되어 있고, 직관적인 네비게이션이 가능합니다. 여러 Signal Account를 관리하고, 공급자별 설정을 세밀하게 조정하며, 모든 동작을 실시간으로
      Ultimate Extractor
      Clifton Creath
      5 (7)
      유틸리티
      Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time. Supports
      MT5 to Telegram Signal Provider
      Lukas Roth
      4.86 (28)
      유틸리티
      MT5 to Telegram Signal Provider 는 사용하기 쉽고 완전히 커스터마이즈 가능한 유틸리티로, 특정 신호를 Telegram의 채팅, 채널 또는 그룹으로 전송하고, 귀하의 계정을 신호 제공자 로 만듭니다. 경쟁 제품과 달리 DLL 임포트를 사용하지 않습니다. [ 데모 ] [ 매뉴얼 ] [ MT4 버전 ] [ 디스코드 버전 ] [ 텔레그램 채널 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 설정 단계별 사용자 가이드 가 제공됩니다. 텔레그램 API에 대한 지식은 필요하지 않습니다; 개발자가 제공하는 모든 것이 필요합니다. 주요 특징 구독자에게 보낸 주문 상세 정보를 커스터마이즈할 수 있습니다. 예를 들어, 브론즈, 실버, 골드와 같은 계층 구독 모델을 만들 수 있습니다. 골드 구독에서는 모든 신호를 받습니다. id, 심볼, 또는 코멘트로 주문을 필터링할 수 있습니다. 주문이 실행된 차트의 스크린샷이 포함됩니다 보낸 스크린샷에 닫힌 주문을 그려 추가 검증을 합니다
      YuClusters
      Yury Kulikov
      4.93 (43)
      유틸리티
      Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
      Smart Stop Manager MT5
      Daniel Stein
      5 (1)
      유틸리티
      Smart Stop Manager – 전문 트레이더 수준의 자동 스톱로스 실행 개요 Smart Stop Manager는 Smart Stop 라인업의 실행 계층으로, 여러 개의 오픈 포지션을 보유한 트레이더를 위해 설계된 구조적이고 신뢰할 수 있으며 완전 자동화된 스톱로스 관리 시스템입니다. 모든 활성 거래를 지속적으로 모니터링하고, Smart Stop 시장 구조 로직을 사용해 최적의 스톱레벨을 계산하며, 명확하고 투명한 규칙에 따라 스톱을 자동으로 업데이트합니다. 단일 자산부터 전체 멀티심볼 포트폴리오까지, Smart Stop Manager는 모든 거래에 규율, 일관성, 그리고 완전한 리스크 가시성을 제공합니다. 감정적 판단을 제거하고, 수동 작업을 줄이며, 모든 스톱이 항상 시장 구조 기반의 논리적 진행을 따르도록 보장합니다. 하이라이트 시장 구조 기반 자동 스톱 배치 • 모든 오픈 포지션을 평가하여 Smart Stop 로직에 기반한 최적의 스톱로스를 자동 적용합니다. 포트폴
      Copy Cat More Trade Copier MT5
      Dilwyn Tng
      5 (6)
      유틸리티
      Copy Cat More Trade Copier MT5 (복사 고양이 MT5) 는 오늘날의 거래 과제를 위해 설계된 로컬 거래 복사기이자 완전한 위험 관리 및 실행 프레임워크입니다. 프롭펌 챌린지부터 개인 포트폴리오 관리까지, 견고한 실행, 자본 보호, 유연한 구성 및 고급 거래 처리의 조합으로 모든 상황에 적응합니다. 복사기는 마스터(송신자)와 슬레이브(수신자) 모드 모두에서 작동하며, 시장 주문과 예약 주문, 거래 수정, 부분 청산 및 헷지 청산 작업의 실시간 동기화를 제공합니다. 데모 및 실계좌, 거래 또는 투자자 로그인과 호환되며, EA, 터미널 또는 VPS가 재시작되어도 지속적인 거래 메모리 시스템을 통해 복구를 보장합니다. 고유 ID로 여러 마스터와 슬레이브를 동시에 관리할 수 있으며, 브로커 간 차이는 접두사/접미사 조정 또는 사용자 정의 심볼 매핑을 통해 자동으로 처리됩니다. 매뉴얼/설정  | Copy Cat More MT4 | 채널  특별 기능: 설정이 간편함 —
      The News Filter MT5
      Leolouiski Gan
      4.74 (19)
      유틸리티
      이 제품은 뉴스 시간 동안 모든 전문가 어드바이저 및 수동 차트를 필터링하여 수동 거래 설정이나 다른 전문가 어드바이저가 입력한 거래가 파괴될 수 있는 급격한 가격 상승으로부터 걱정하지 않아도 됩니다. 이 제품은 또한 뉴스 발표 전에 열린 포지션과 대기 주문을 처리할 수 있는 완전한 주문 관리 시스템이 함께 제공됩니다.   The News Filter  를 구매하면 더 이상 내장 뉴스 필터에 의존할 필요가 없으며 이제부터 모든 전문가 어드바이저를 여기서 필터링할 수 있습니다. 뉴스 선택 뉴스 소스는 Forex Factory의 경제 캘린더에서 얻어집니다. USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD 및 CNY와 같은 어떤 통화 기준으로 선택할 수 있습니다. Non-Farm (NFP), FOMC, CPI 등과 같은 키워드 식별을 기준으로 선택할 수도 있습니다. 저, 중, 고 영향을 가지는 뉴스를 필터링할 수 있도록 선택할 수 있습니다. 차트와 관련된 뉴스만 선
      Trade Manager DaneTrades
      Levi Dane Benjamin
      4.33 (27)
      유틸리티
      거래 관리자는 위험을 자동으로 계산하는 동시에 거래를 빠르게 시작하고 종료하는 데 도움을 줍니다. 과잉 거래, 복수 거래 및 감정 거래를 방지하는 데 도움이 되는 기능이 포함되어 있습니다. 거래를 자동으로 관리할 수 있으며 계정 성과 지표를 그래프로 시각화할 수 있습니다. 이러한 기능은 이 패널을 모든 수동 거래자에게 이상적으로 만들고 MetaTrader 5 플랫폼을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 다중 언어 지원. MT4 버전  |  사용자 가이드 + 데모 트레이드 매니저는 전략 테스터에서 작동하지 않습니다. 데모를 보려면 사용자 가이드로 이동하세요. 위기 관리 % 또는 $를 기준으로 위험 자동 조정 고정 로트 크기 또는 거래량과 핍을 기반으로 한 자동 로트 크기 계산을 사용하는 옵션 RR, Pips 또는 Price를 사용한 손익분기점 손실 설정 추적 중지 손실 설정 목표 달성 시 모든 거래를 자동으로 마감하는 최대 일일 손실률(%)입니다. 과도한 손실로부터 계정을 보호하고 과도한
      MT5 To Interactivebrokers Copier
      Shaoping Kuang
      5 (1)
      유틸리티
      Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
      Auto Trade Copier for MT5
      Vu Trung Kien
      4.41 (27)
      유틸리티
      Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
      Trade Manager DashPlus
      Henry Lyubomir Wallace
      5 (12)
      유틸리티
      DashPlus 는 MetaTrader 5 플랫폼에서 거래 효율성과 효과를 향상시키기 위해 설계된 고급 거래 관리 도구입니다. 리스크 계산, 주문 관리, 고급 그리드 시스템, 차트 기반 도구 및 성과 분석 등 포괄적인 기능을 제공합니다. 주요 기능 1. 리커버리 그리드 불리한 시장 상황에서 거래를 관리하기 위한 평균화 및 유연한 그리드 시스템을 구현합니다. 거래 회복을 최적화할 수 있도록 전략적인 진입 및 종료 포인트를 제공합니다. 2. 스택 그리드 강한 시장 움직임 동안 포지션을 추가하여 유리한 거래에서 잠재적 수익을 극대화하도록 설계되었습니다. 유리한 시장 트렌드에서 승률을 높이며 거래를 확장할 수 있도록 합니다. 3. 손익(P&L) 라인 차트에서 잠재적인 수익 및 손실 시나리오를 시각적으로 표현합니다. 설정을 조정하고 P&L 라인을 드래그하여 실행 전에 다양한 거래 결과를 평가할 수 있습니다. 4. 바스켓 모드 동일한 심볼에 여러 포지션을 단일 집계 포지션으로 결합하여 관리합니
      EasyInsight AIO MT5
      Alain Verleyen
      4.91 (11)
      유틸리티
      EASY Insight AIO – 스마트하고 손쉬운 트레이딩을 위한 올인원 솔루션 개요 외환, 금, 암호화폐, 지수, 심지어 주식까지 — 전 시장을 몇 초 만에, 수동 차트 확인이나 복잡한 설치, 인디케이터 설정 없이 스캔할 수 있다고 상상해 보세요. EASY Insight AIO 는 AI 기반 트레이딩을 위한 궁극의 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 데이터 내보내기 도구입니다. 단 하나의 깔끔한 CSV 파일로 전체 시장 스냅샷을 제공하며, ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 등 다양한 AI 플랫폼에서 즉시 분석할 수 있습니다. 창 전환, 복잡함, 차트 오버레이는 더 이상 필요 없습니다. 자동으로 내보내지는 순수하고 구조화된 데이터 인사이트만으로, 반복적인 차트 감시 대신 데이터 기반의 스마트한 의사결정에 집중할 수 있습니다. 왜 EASY Insight AIO인가요? 진정한 올인원 • 별도의 설정, 인디케이터 설치, 차트 오버레이가 필요 없습
      Crypto Ticks and Depth
      Rajesh Kumar Nait
      5 (1)
      유틸리티
      MetaTrader 5용 Crypto Ticks – 실시간 암호화폐 틱 데이터 및 오더북 통합 개요 Crypto Ticks는 주요 암호화폐 거래소의 실시간 틱 데이터와 오더북 깊이를 MetaTrader 5에 직접 스트리밍합니다. 스캘핑, 알고리즘 트레이딩, 전략 테스트를 위한 정밀 데이터를 원하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 지원 거래소 Binance: 스팟 (차트창에 오더북 표시) 및 선물 (다중 종목 오더북 지원) KuCoin: 스팟 및 선물 (차트 오더북 지원) Bybit: 선물 및 역방향 선물 XT.com: 스팟 및 선물 주요 기능 WebSocket을 통한 실시간 틱 스트리밍 Binance 스트림 지원: @trade, @ticker, @bookTicker, @aggTrade API를 통한 완전한 OHLCV 히스토리 업데이트 오더북 시각화 (최고 매수/매도 + 레벨) 자동 재연결로 안정성 유지 정확한 캔들 차트를 위한 예약 데이터 교체 MT5 재시작 시 자동 히스토리 업데
      Telegram To MT5 Copier
      Trinh Dat
      5 (49)
      유틸리티
      The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
      Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
      Runwise Limited
      5 (1)
      유틸리티
      Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
      HINN Lazy Trader
      ALGOFLOW OÜ
      5 (2)
      유틸리티
      Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
      Custom Alerts MT5
      Daniel Stein
      5 (8)
      유틸리티
      Custom Alerts: 여러 시장을 동시에 모니터링하고 중요한 기회를 놓치지 마세요 개요 Custom Alerts 는 여러 종목에 걸쳐 잠재적 트레이딩 기회를 한눈에 파악하고자 하는 트레이더를 위한 동적인 솔루션입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power와 같은 Stein Investments의 주요 도구들과 통합되어, 여러 차트를 오가거나 기회를 놓치는 일 없이 중요한 시장 변화를 자동으로 알림으로 제공합니다. 이제 브로커가 제공하는 모든 자산군을 지원하며, 기호를 입력할 필요 없이 자산 유형만 선택하면 설정이 완료됩니다. 1. Custom Alerts가 트레이더에게 매우 유용한 이유 올인원 시장 모니터링 • Custom Alerts 는 외환, 금속, 암호화폐, 지수, 주식(브로커가 지원하는 경우)까지 다양한 자산군의 신호를 수집하고 통합합니다. • 여러 차트를 전환할 필요 없이 하나의 창에서 명확한 알림을 받아보
      Trading box Order Management MT5
      Igor Zizek
      4.97 (36)
      유틸리티
      Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading with price action automation (OCO,
      MT5 to Discord Signal Provider
      Lukas Roth
      5 (3)
      유틸리티
      MT5 to Discord Signal Provider 는 Discord로 직접 거래 신호를 보내는 데에 설계된 사용자 친화적이고 완전히 맞춤화할 수 있는 유틸리티입니다. 이 도구는 귀하의 거래 계좌를 효율적인 신호 제공자로 변환합니다. 귀하의 스타일에 맞게 메시지 형식을 사용자 정의하세요! 사용 편의성을 위해 사전에 디자인된 템플릿을 선택하고 포함하거나 제외할 메시지 요소를 선택할 수 있습니다. [ 데모 ] [ 매뉴얼 ] [ MT4 버전 ] [ Telegram 버전 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 설정 간편한 설정을 위해 저희의 상세한 사용자 가이드 를 따르세요. Discord API에 대한 사전 지식이 필요 없습니다; 필요한 모든 도구를 제공합니다. 주요 기능 구독자 업데이트를 위한 주문 세부 정보를 사용자 정의합니다. 각 계층이 다른 수준의 신호 접근을 제공하는 브론즈, 실버, 골드와 같은 계층적 구독 모델을 구현합니다. 주문이 실행된 차트의 스크린샷을 첨
      Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
      Runwise Limited
      5 (5)
      유틸리티
      Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
      Trader Evolution
      Siarhei Vashchylka
      5 (7)
      유틸리티
      " Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
      Mentfx Mmanage mt5
      Anton Jere Calmes
      4.25 (8)
      유틸리티
      The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
      EchoTrade Telegram to MT5 Copier
      Perpetual Chinemerem Vincent
      5 (1)
      유틸리티
      EchoTrade Telegram to MT5 Copier Seamless, Instant, and Reliable Signal Copying - Direct from Telegram to MetaTrader 5! The product does not run in the strategy tester but you can get free trial version here  for testing before purchase. Tired of manually executing trades from Telegram signals? EchoTrade automates the process, instantly copying trades from any Telegram channel or group directly into your MT5 account—accurately, efficiently, and without delay. Key Features: Universal Compatibi
      Trade Assistant 38 in 1
      Makarii Gubaydullin
      4.91 (22)
      유틸리티
      Ultimate Trade Assistant MT5 — 다기능 트레이딩 어시스턴트 66개 이상의 전문 기능을 하나의 인터페이스로 통합. 더 빠르고 안전한 트레이딩을 경험하세요. 리스크 관리, 주문 자동화, 포지션 제어, 시장 분석 을 한 번에 수행할 수 있는 강력한 도구입니다. 초보자부터 전문 트레이더까지 모두에게 적합합니다. 트레이더가 선택하는 이유 원클릭으로 빠른 주문 실행 및 관리 자동 로트 및 리스크 계산 스마트 주문: 그리드, OCO, 가상 SL/TP, 숨김 주문 포지션 관리: 부분 청산, 브레이크이븐, 자동 트레일링 스톱 시장 분석: 수요/공급 구역, 변동성, 통화 강도, 세션 상세 통계 및 다중 심볼 지원 Telegram 알림 기능 주요 기능 (66+) 리스크 관리: 자동 로트 계산, 손익비 관리 주문 관리: SL/TP, 트레일링 스톱(11가지 모드), 부분 청산 스마트 주문: 그리드, OCO, 가상 및 예약 주문 시장 분석: 변동성, 지지/저항, 세션 인디케이터 통계:
      LT Trade Copy MT5
      Thiago Duarte
      유틸리티
      Trade Copy is an EA-shaped tool that replicates the trades done on a Meta Trader 5 to all Meta Traders 5 opened on same computer. Is useful if you want to trade more than once account yours or if you want to work with third party account management. Demo version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/40906 MT4 version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/40902/ Configurations: MAIN OPTIONS Idiom - change to English or Portuguese. Copy trades from - specify if the trades will be copied fro
      AlgoRadar
      Stephen J Martret
      유틸리티
      ALGORADAR - REAL-TIME TRADE ANALYTICS The Most Powerful On-Chart Performance Analyzer for MetaTrader 5 NO EXTERNAL SOFTWARE. NO DIGGING THROUGH FILES. LIVE STATS RIGHT ON YOUR CHART. Unlike other portfolio analyzers that force you to run standalone apps or hunt through MT5 folders for reports, AlgoRadar displays your complete trading performance directly on your charts in real-time. ANALYZE & RANK ALL YOUR EAs ON ONE CHART! Running multiple Expert Advisors? Which one is actually your BEST perfor
      Crypto Charting
      Rajesh Kumar Nait
      5 (5)
      유틸리티
      Crypto Charting for MT5 – MetaTrader 5용 암호화폐 차트 통합 도구 개요 Crypto Charting for MT5는 WebSocket을 통해 실시간 OHLC 차트 데이터를 제공합니다. 여러 거래소를 지원하며 MT5에서 자동으로 데이터가 동기화됩니다. 기능 WebSocket을 통한 실시간 차트 자동 역사 데이터 업데이트 네트워크 중단 시 예약된 동기화 모든 MT5 타임프레임 지원 OHLCV 데이터 지원 전략 테스터 지원 자동 재연결 기능 지원 거래소 Binance, Bybit, OKX, KuCoin, MEXC, Gate.io, Bitget, XT.com 추가 정보 Crypto Ticks 라는 별도 제품에서 틱 데이터와 오더북 정보를 제공합니다. 참고 사항 DLL 미사용, VPS 환경에 적합합니다. Strategy Tester에서는 WebRequest 기능이 작동하지 않습니다. 데모가 필요하신 경우 MQL5의 개인 메시지를 통해 문의하십시오. Full
      Notify To Telegram for MT5
      Trinh Dat
      4.67 (3)
      유틸리티
      Notify To Telegram MT5 Expert Advisor will send notifications via Telegram when orders are opened/modified/closed on your MetaTrader 5 account. Send message to person, channel or group chat.  Easy to customize message.  Support custom message for all languages Support full Emoji.  Parameters Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token. Telegram Chat ID    - input your Telegram   user ID,   group /   channel ID, use comma to input multi chat ID as chat_id_1, chat_id_1 Magic number f
      제작자의 제품 더 보기
      Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
      Sirikorn Rungsang
      4.91 (35)
      지표
      Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 은 Smart Money Concepts(SMC)를 기반으로 개발된 실시간 시장 분석 도구입니다. 이 시스템은 트레이더가 시장 구조를 체계적으로 분석하고 전체적인 시장 방향을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 시스템은 여러 시간대에서 반전 포인트(Reversal Points), 핵심 구역(Key Zones), 그리고 시장 구조(Market Structure)를 자동으로 분석하며, POI(Point of Interest), 노 리페인트(No Repaint) 신호, 자동 피보나치 레벨(Auto Fibonacci Levels)을 표시하여 되돌림(Pullback)과 반전 포인트를 정확하게 탐지할 수 있도록 돕습니다. 또한 실시간 신호와 알림을 통해 가격이 핵심 구역에 진입하거나 해당 구역에서 반전 신호가 발생하는 순간을 놓치지 않도록 보조합니다. 더불어 이 시스템은 인디케이터와 신호 시스템을 하나로
      필터:
      cesiek
      582
      cesiek 2025.11.23 12:57 
       

      So far, my trading results using Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe look promising, with good risk management. The developer's support is excellent.

      Sirikorn Rungsang
      5274
      개발자의 답변 Sirikorn Rungsang 2025.11.23 15:26
      Dear cesiek , Thank you very much for supporting my product. I will continue to improve and enhance the program to make it even better. If you experience any inconvenience while using the program, please feel free to contact me via private message anytime.😊 Best regards Siri 🙏💙
      lida19801
      353
      lida19801 2025.10.09 06:10 
       

      Good utility and more ever support from author is top notch.

      Sirikorn Rungsang
      5274
      개발자의 답변 Sirikorn Rungsang 2025.10.16 09:49
      Dear [ lida19801], Thank you so much for supporting my product 🙏💙 I truly appreciate your valuable review and will continue to improve and enhance this indicator. If you encounter any issues while using it, please don’t hesitate to reach out to me anytime. I’m always happy to help. Best regards,
      Siri 🥰
      Gledistony Felix De Araujo
      236
      Gledistony Felix De Araujo 2025.09.23 22:09 
       

      Great indicator, I recommend it!

      Sirikorn Rungsang
      5274
      개발자의 답변 Sirikorn Rungsang 2025.09.24 03:33
      Dear [ Gledistony Felix De Araujo ], Thank you so much for supporting my product 🙏💙
      I truly appreciate your valuable review and will continue to improve and update the indicator regularly. Best regards, Siri🥰
      diogougo31
      29
      diogougo31 2025.08.18 16:49 
       

      Still Using and i can tell that i ready like , cant give full review but ill add more as i go

      Sirikorn Rungsang
      5274
      개발자의 답변 Sirikorn Rungsang 2025.08.19 03:49
      Dear diogougo31, Thank you so much for your valuable support and review 🙏💙 We truly appreciate your feedback and are very happy to hear that you enjoy using it. If you have any further suggestions, please feel free to share them with us. We will continue to improve and develop it to make it even better.
      Best regards🙏
      bagats074
      449
      bagats074 2025.07.18 09:40 
       

      Best of it's kind I have experienced. Still exploring it's intricacies. Cannot comment on support yet.

      Sirikorn Rungsang
      5274
      개발자의 답변 Sirikorn Rungsang 2025.07.18 12:29
      Dear bagats074, Thank you so much for your support and for the wonderful review. 🙏💙
      I will keep improving and developing it to make it even better.
      If you encounter any issues or have any suggestions, please don’t hesitate to contact me. I’m always happy to assist you.
      Fei Yang Jiang
      198
      Fei Yang Jiang 2025.07.06 12:15 
       

      사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

      Sirikorn Rungsang
      5274
      개발자의 답변 Sirikorn Rungsang 2025.07.06 13:55
      Dear Fei Yang Jiang,
      Thank you so much for your valuable review 🙏💌
      I wish you great success in your trading and in everything you do.
      If you ever encounter any issues with the program in the future, Please don’t hesitate to reach out anytime — I’ll be more than happy to assist you.
      리뷰 답변