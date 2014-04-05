BlockOscilationDay
- 지표
- Everton Fernando Da Silva Messias
- 버전: 3.20
- 활성화: 5
BlockOscilationDay – 전문 시장 시각 분석
설명
BlockOscilationDay는 시장 움직임을 명확하고 우아하게 시각 분석하는 정교한 기술 지표입니다. 간결함과 효율성을 중시하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 깔끔하고 직관적인 인터페이스에 여러 정보 계층을 결합합니다.
주요 특징
-
다중 시간대 분석
모든 시간대에서 구성 가능한 동적 추세선
전일 중요 수준 시각화
직관적인 색상의 일일 오실레이션 사각형
-
미니멀리스트 디자인
깔끔하고 복잡하지 않은 시각 인터페이스
쉬운 해석을 위한 신호등 색상 코드(녹색/빨강)
가격 분석을 방해하지 않는 디스크리트 그래픽 요소
-
스마트 기능성
고점 및 저점 스윙 자동 감지
전일 지지선 및 저항선
시장의 주도적 방향을 나타내는 사각형
전환점을 위한 선택적 화살표
사용자 정의 설정
-
추세선
유지할 선의 수
사용자 정의 가능한 두께 및 스타일
분석용 특정 시간대
-
일일 사각형
조정 가능한 표시 기간
사용자 정의 가능한 선 스타일
현재 가격 위치에 기반한 색상
-
시각 요소
모든 요소에 대한 사용자 정의 가능한 색상
선 두께 및 스타일 제어
선택적 정보 라벨
장점
-
명확한 시각화: 시각적 혼란 없이 핵심 정보 제공
-
사용자 정의 가능: 거래 스타일에 맞춰 조정 가능
-
직관적: 의사 결정을 용이하게 하는 색상과 형태
-
효율적: 최소한의 시스템 자원 소비
시각적 우아함과 실용적인 기능성을 결합한 도구로 기술 분석을 향상시키세요. BlockOscilationDay는 시장 분석에서 명확성과 정밀성을 추구하는 트레이더에게 이상적인 선택입니다.