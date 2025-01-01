文档部分
MQL5参考标准程序库面板和对话框CWndShift 

平移

执行控件坐标的相对平移。

void  Shift(
   const int  dx,     // 增量 X
   const int  dy      // 增量 Y
   )

参数

dx

[输入]  增量 X。

dy

[输入]  增量 Y。

返回值

无。