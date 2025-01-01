文档部分
MQL5参考标准程序库面板和对话框CWndOnMouseDown 

OnMouseDown

控件的 "鼠标按下" 事件处理器。

virtual bool  OnMouseDown()

返回值

true 如果事件已经被处理, 否则 false。

注释

当在控件之上按鼠标左键时 "鼠标按下" 事件触发。