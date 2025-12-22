PriceMovementMapperBR

Price Movement Mapper B3 - ブラジル株式市場専用インジケーター

技術説明:
Price Movement Mapper B3は、ブラジル証券取引所（B3）で取引される資産のテクニカル分析のために特別に開発された高度なインジケーターです。この視覚的ツールは、カラーブロックと戦略的に配置された垂直線を組み合わせた独自のグラフィック表現を通じて、日々の価格変動をマッピングします。

主な特徴:

  • カラー日次ブロック: 始値/終値関係の明確な視覚的表現

  • 完全な時間カバレッジ: 00:00から23:59までブロックを描画（24時間）

  • スマートウィック配置: B3取引セッションの真ん中に垂直線を配置（〜13:30）

  • 参照ライン: 前日の高値と安値に説明ラベル付き

  • 警告システム: ヒストリカルデータの可用性に関するアラート

B3専用機能:
ブラジル市場の特性を考慮して開発：

  • 特定のB3取引時間（10:00-17:59）

  • 株式分割・逆分割の自動調整

  • 視覚要素の正確な時間配置

  • ブラジル資産の行動に最適化

要件:

  • MetaTrader 5

  • D1より小さいタイムフレーム（日中）

  • 資産のヒストリカルデータ

  • B3取引資産（推奨）


おすすめのプロダクト
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
エキスパート
FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System with Advanced Risk Protection LIMITED BETA RELEASE - $299 (Price increases +$100 after every 10 sales - Secure your copy now!) ️ SAFETY-FIRST TRADING APPROACH Conservative Risk Management - Maximum 0.1%-2.0% risk per pair, never risky martingale News Event Protection - Automatically blocks trades during high-impact volatile events Smart Position Limits - Maximum open trades cap prevents o
Inverted Chart EA
Samuele Borella
ユーティリティ
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
エキスパート
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
インディケータ
数列の一つに「森林火災数列」があります。これは、最も美しい新しいシーケンスの 1 つとして認識されています。その主な特徴は、このシーケンスが線形トレンドを回避することです。最短のものであってもです。この指標の基礎を形成したのはこのプロパティです。 財務時系列を分析する場合、この指標は可能なすべての傾向オプションを拒否しようとします。そして失敗した場合にのみ、トレンドの存在を認識し、適切なシグナルを発します。このアプローチにより、新しいトレンドの始まりの瞬間を正しく判断できます。ただし、偽陽性の可能性もあります。それらの数を減らすために、このインジケーターに追加のフィルターが追加されました。新しいバーが開くとシグナルが生成されます。いずれの場合も再描画は発生しません。 指標パラメータ: Applied Price   - 適用価格定数; Period Main   - インディケータのメイン期間、その有効な値は 5 ～ 60 です。 Period Additional   - 追加の期間。このパラメーターの有効な値は 5 ～ 40 です。 Signal Filter   - 追加の信号
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
ユーティリティ
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
Signal Indicator to Expert MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
ユーティリティ
シグナルを出すインジケーターがあり、それをエキスパートに変換したいですか？ このエキスパートを使用すると、インジケーターを再プログラムまたは適合させることなく変換できます。適切に構成するには、次の手順に従う必要があります。 1）インジケーターはインジケーターフォルダーにある必要があります。 2）インジケーターが提供するBUYおよびSELLバッファーを慎重に選択する必要があります。 3）すべての操作を実行するか、購入または販売タイプの操作のみを実行するかを選択します。 4）操作に応じて、SLおよびTPによるか、有効期限によるかを問わず、操作を閉じる方法を選択します。 5）選択に応じて、時間フィールドまたはSLおよびTPフィールドに入力します。 6）必要な場合のみ、[ボリューム]、[コメント]、[マジック]、および[偏差]フィールドに入力します。 7）インジケーターによって与えられた入力を管理したい場合にのみ、最大利益と最大損失を設定して、EARNINGMANAGERフィールドを有効にして入力することができます。 8）トレーリングストップをアクティブまたは非アクティブに
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
エキスパート
Neon Trade（ネオン・トレード）—— 最先端の取引ソリューションで、財務的自由と最高レベルのトレーディングを実現 私は、あらゆるトレーダーの目的や課題に応えられる、唯一無二の取引ソリューションを開発することを目指しました。その核となるアイデアは、機械学習と高度な取引テクニックを融合させ、双方のシナジー効果を最大限に引き出すことにあります。本システムは、1～2か月で少額の資金を急成長させる用途にも、何年にもわたる長期投資にも適しています。 製品についてさらに詳しく知るためのリンク集 以下のことができるリンクです： 購入前の質問や、購入後のサポート・お問い合わせ 無料で試す 実際の口座で最も慎重なアプローチで取引するための.SETファイル 私のTelegramコミュニティ（質問や、すでに製品を購入された他ユーザーとの交流が可能） 慎重戦略による取引のモニタリング MetaTrader 4専用の同等バージョン！ 製品と入力パラメータの詳細ガイド 重要！！！ロボットをご購入された方、または購入をご検討中の方は、必ず私にダイレクトメッセージを送信してください。設定のアドバイス、推奨事項
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
エキスパート
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
エキスパート
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
インディケータ
MT4版  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator は、 Bill Williams の高度なフラクタル、市場の正しい波構造を構築する Valable ZigZag、エントリの正確なレベルをマークする Fibonacci レベルなどの一般的な市場分析ツールを含む 1 つのインジケーター内の完全な取引システムです。 利益を得るために市場と場所に。 戦略の詳細な説明 インジケータを操作するための指示 顧問-取引助手 プライベートユーザーチャット ->購入後に私に書いて、私はプライベートチャットにあなたを追加し、あなたはそこにすべてのボーナスをダウンロードすることができます 力はシンプルさにあります！ Owl Smart Levels 取引システムは非常に使いやすいので、専門家にも、市場を勉強し始めて自分で取引戦略を選択し始めたばかりの人にも適しています。 戦略と指標に秘密の数式や計算方法が隠されているわけではなく、すべての戦略指標は公開されています。 Owl Smart Levels を使用すると、取引を開始するためのシグナルをすばやく確認し、注文を出すための
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
エキスパート
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Universal MT5 MA
Volodymyr Hrybachov
エキスパート
移動平均インジケーターのトレーディングロボット 専門家のメリット： スキャルピング、マーチンゲール、グリッド取引。 1つの注文または注文のグリッドのみで取引を設定できます。動的、固定、または乗数のステップと取引ロットを備えた高度にカスタマイズ可能な注文グリッドにより、エキスパートアドバイザーをほぼすべての取引手段に適合させることができます。 ドローダウン回復システム、重複する損失注文とバランス保護 グリッド取引がリバウンドしない価格変動に対して脆弱であることは周知の事実ですが、注文回収システムのおかげで、アドバイザーはほとんどのドローダウンから抜け出すことができます。ドローダウンからの脱出は、最も遠い不採算の注文を、利益のある市場に最も近い注文とオーバーラップさせることによって実行されます。取引ロボットは、手動取引または他の専門家によって開かれた取引のために、アカウントの負けたポジションを回復するために使用できます。マジックナンバーですべての注文を受け取り、処理することができます。 オープニングフィルターを扱う。 すべての取引戦略には、シグナルフィルターと取引
Regression EA for trade XAUUSD
Preecha Chanthakan
エキスパート
Regression analysis Candles EA(Full version) used regress equation degree 5 and equation line from two lower points and two high points draw two straight lines. It make four trends to compare for determine buy/sell orders. we put pending order buy limit/buy stop or sell limit/sell stop when has order. we has limit order least than 99 orders. we close all orders has ten cases it chooses to variable market we has C.V. parameter and we have many functions used in system. we divide our system to fou
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
エキスパート
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakevenは、2025年12月8日までプロモーション価格にて販売開始いたします。 このエキスパートアドバイザーはあらゆる資産に対応し、汎用性も備えています。 マルチアセットスキャルパーEAは、MetaTrader 5プラットフォーム向けに開発されたプロフェッショナルな自動取引システムで、複数の資産で同時にスキャルピング取引を行うように設計されています。バージョン8.2では、トリプルコンファームと統合リスク管理機能を備えたマルチタイムフレーム技術が採用されています。 テクニカルアーキテクチャ 1. インテリジェントシグナルシステム マルチタイムフレーム計算：トリプル分析（操作、高速および低速コンファーム） 投票システム：調整可能なウェイトを備えた3つの主要指標（EMA、MACD、RSI） リスクモード：感応度に影響を与える5段階（超アグレッシブ→超保守） 2. 高度なリスク管理 ハイブリッドロット計算：固定またはリスクベース（USD） Infinite Breakeven：pipsではなくドル単位のプ
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
エキスパート
Moving Average Surfer – MT5向け精密トレンドキャプチャ EA Moving Average Surfer は、正確なエントリー判断・効率性・自動リスク管理を求めるトレーダーのために設計された高度なエキスパートアドバイザーです。高速と低速の移動平均線を組み合わせたトレンド分析に加え、市場環境をさらに精査するための複数のフィルターを搭載し、高確率の取引セットアップだけを選び抜くことを目的としています。 RSI フィルターによるモメンタム判定、ATR ベースのストップロス／テイクプロフィット、資金を保護する動的ロット管理など、実践的な安全機能が豊富に組み込まれています。また、長期・短期を問わずあらゆる時間足で稼働でき、スキャルピングからスイングまで幅広い手法に対応します。ユニークなマジックナンバーにより複数チャート同時運用も安全に行えます。 規律ある自動売買と柔軟なカスタマイズ性を両立した Moving Average Surfer は、高確率エントリーを正確に捉えたいトレーダーに最適なソリューションです。
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
エキスパート
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
エキスパート
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
エキスパート
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Mine Farm
Maryna Kauzova
エキスパート
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
エキスパート
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
インディケータ
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Alpha Striker Smc King MT5
Shokhboz Mamarasulov
エキスパート
Alpha Striker SMC KING is unique Expert Advisor that continues the Alpha Striker series of  expert advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The Alpha Striker SMC KING is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs recommended EURUSD. Expert showed stable results on currencies in 2022-2024 period. No dangerous methods of money management used,
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
エキスパート
発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数はごく限られています。 最終価格: 999ドル 新規 (349 ドルから) --> 1 EA を無料で入手 (取引口座番号 2 つ)。 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO BITCOIN REAPER へようこそ!   Gold Reaper が大成功を収めた後、同じ勝利の原則を Bitcoin 市場に適用する時が来たと判断しました。そして、それは非常に有望に見えます!   私はこれまで 20 年以上にわたってトレーディング システムを開発してきましたが、私の専門分野は「断然」ブレイクアウト戦略です。 このシンプルながらも効果的な戦略は、常に最高の取引戦略の上位にランクインしており、基本的にあらゆる市場に適用できます。     特にビットコインのような変動の激しい市場では、真価を発揮します。   それで、この戦略はどのように機能するのでしょうか? ブレイクアウト戦略は、重要なサ
Nova WDX Trader
Anita Monus
エキスパート
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Goldfish MT5
Elvira Zalalutdinova
エキスパート
Goldfish MT5 - is an automatic trend hunter for Gold. It catches the trend before it starts Goldfish MT5 - is not just a robot, it is your strategic advantage in the Gold market based on advanced AI technology This expert advisor is an ensemble system of models trained on a space of synthesized high-dimensional features He uses a system that identifies trend levels and automatically breaks through strong global levels based on market conditions. Real -Time Signa / https://www.mql5.com/ru/sign
EDOSecret Munehisa Homma Candlestick Zen Execution
Pi Lin Li
エキスパート
《酒田禅心EA：本間宗久³⁰⁰年ローソク秘術・プライベート波動ハンター》 江戸時代の灯りが三世紀を超え、あなたのチャートで侍の魂が再燃する これは普通の取引ツールではなく、本間宗久直伝のローソク錬金術 【コアエンジン】 酒田戦法復活 18世紀米市場秘技が定量化により涅槃、消えることのない利益エンジンに化身 一本一本のローソクが宗久の富の暗号を物語る 禅的リスク管理術 独自開発「フローメルトダウンメカニズム」 市場の嵐が荒れ狂う時、システムは枯山水庭園のように静寂で精密️ 損失一時停止を発動、あなたは侍️が刀を鞘に収めるように戦機を静待 【全市場征服者】 ️ 金・外国為替・原油・株価指数・暗号通貨 ️ いかなる戦場も制御可能 ️ 深いパラメータ調整で、百年の戦法が現代市場の鼓動に完璧適応 【あなたの絶対取引王国】 スプレッド閾値自由設定 変動ブレイクスルーを精密捕捉 ローソク深度個別調整 専用形態認識精度をカスタマイズ 損益係数柔軟設定 リスクと
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
エキスパート
Break Of Structure Pro Is price action king? 1. Price is the ultimate king in the forex market, stock market or any other market. Using price action is the reason we can see more profit over loss. Technical analysis is the art of using data points to your advantage and taking informed decisions while entering, trailing and exiting a position on any timeframe. Break Of Structure Pro can be used to trend trade, scalp, hedge or swing trade. Price action is a trading technique that allows a trade
CandleStick Factory for MT5
Mounir Cheikh
ユーティリティ
The CandleStick Factory is a tool that allow you to perform a market scan and search any candlestick pattern that you already created. The lite version  can be downloaded here :  https://www.mql5.com/en/market/product/75568 You can perform a quick search in the current chart (500 bars will be scanned), or save your custom candlestick patterns, and search in different Symbols/Timeframes that you can select in the settings tab, the scan can be scheduled every 1, 5 or 10 minutes by updating the Ref
Happy Nation MT5
Andrijana Radojevic
エキスパート
LAUNCH PROMO – LIMITED TIME OFFER% Price: $99 IMPORTANT! After purchase, send me a private message to receive the installation manual and detailed setup instructions. SETFILES  - DOWNLOAD HERE! HAPPY NATION EA   is a next-generation automated system built for all AUD pairs, combining a smart, controlled grid structure with advanced market-adaptive filters. It delivers   ultra-low drawdown (1–5%) , fast trade cycles (≈90% closed within 24h), and strict exposure control through pair-specific
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
ユーティリティ
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
ユーティリティ
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
ユーティリティ
Live Forex Signals サイト信号での取引用に設計されています   https://live-forex-signals.com/en と https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 パラメータ サイトへのサブスクリプションを持っている場合は、ユーザー名とパスワードlive-forex-signals.com/foresignal.com サブスクリプションがない場合は、フィールドを空のままにします; オープンされているお得な情報へのコメント リスクリスクは、取引のための預金の割合として、リスク=0の場合、値ロットが使用されます 取引のためのロット固定ボリューム UseTakeProfitは、サイトから利益を取る使用します 当サイトからのご利用停止のご案内 F r e c h encysignalupdateinminute顧問のサイトへの訪問頻度を指定します MaximumSpreadForT
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
ユーティリティ
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
ユーティリティ
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
ユーティリティ
PROTECT YOUR FTMO Account in a simplest way Must-Have Account Protector for any Prop-trading Account and Challenge MT4 / MT5 Expert Advisor that protects your Forex Prop Trading account from an unexpected drawdown! FTMO Protector  is a Tool that lets you manage trades and control your profit and loss across multiple Robots and currency pairs using a simple parameters and settings. Use as many EAs and Instruments you need, the Protector will: 1.   Calculate your midnight (01:00 System time) Balan
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
ユーティリティ
Autogrids Autogrids EA is a cutting-edge trading automation tool designed to give Forex traders an unparalleled edge in the market. Built on a powerful quantitative strategy, it analyzes the frequency distribution of daily price movements, leveraging historical data to create a highly optimized operational grid. ️ Key Features Dual Strategy Mode: Quantitative or Manual Grid: Choose between the Quantitative Mode, which automatically generates grids based on the statistical distribution of d
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
ユーティリティ
This Utility is designed for price action strategies, trading flags and retests, such as Guerrilla Trading and similar strategies It allows to: place pending orders for retests (on the Retest line or x PIPs away from the retest line) place orders for flag formations calculate lotsizes based on account size, currency pair and risk percentage split trades and place multiple trades if lot size exceeds max lot size given by broker manage trades with a trailing SL/TP behind the most recent highs/lows
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
ユーティリティ
FiboPlusWave Series products Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    Features: without delving into the Elliott wave theory, you can immediately open one of
Personal Assistant Tool MT5
Omar Alkassar
ユーティリティ
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
Mirror EA for MT5
Eugenio Bravetti
ユーティリティ
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
Virtual Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
ユーティリティ
半自動取引のためのユーティリティ。ストップオーダー、ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップをブローカーに見えないように設定するための動的レベルを適用します。 FIFO要件のある米国のブローカーを含むあらゆるブローカーとの連携に適しています。 アドバイザリンクのMT4バージョン 取引はボタンまたは線を使用して開くことができます。アドバイザが線に沿ってポジションを開くには、チャートに線を引き、名前を変更します。価格がそれを超えると、EAは対応するコマンドを実行します。 OPEN_SELL-売り注文を開きます CLOSE_SELL-すべての売り注文を閉じます OPEN_BUY-オープンバイオーダー CLOSE_BUY-すべての購入注文を閉じる コマンドが実行された後、コメント「OK」が書き込まれ、行はコマンドを1回だけ実行します。 チャートには、受け取った利益、現在のオープンポジション（注文数、ロット数、利益）、オープニング注文のボタン、実行速度、スリッページに関する情報が表示されます。 オプション： MAGIC_NUMBER-マジックナンバー; LOT_S
GRID for MT5
Volodymyr Hrybachov
ユーティリティ
GRID for MT5 ist ein praktisches Tool für diejenigen, die mit einem Orderraster handeln, das für den schnellen und komfortablen Handel an den FOREX-Finanzmärkten entwickelt wurde. GRID für MT5 verfügt über ein anpassbares Panel mit allen notwendigen Parametern. Geeignet sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger. Funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker mit einer FIFO-Anforderung - vor allem, um zuvor eröffnete Geschäfte abzuschließen. Das Orderraster kann ent
Price Data Record into EXCEL per Tick
Hao Zhang
ユーティリティ
1. Record the price data for each Tick transaction. Data file contents: "Tick time", "ASK price", "BID price", "SPREAD SPREAD", "Tick quoted quantity". 2. Meanwhile, generate a quotation data file with a 1-minute period. Content of 1min data file: "ASK time", "ASK OPEN price", "ASK HIGH price", "ASK LOW price", "ASK CLOSE price", "BID time", "BID OPEN price", "BID HIGH price", "BID LOW price", "BID CLOSE price", "Tick quoted quantity". 3. Save all quotation data in one file every day, which is c
Mt5BridgeBinary
Leandro Sanchez Marino
ユーティリティ
私は連星の利用に対するその商用戦略をMT5で自動化しました、そして、我々のMt5BridgeBinaryで、私はそのBinary口座に命令を送りました、そして、私は以下をリストします：簡単なもののこの方法を操作し始めてください！ 専門家のアドバイザーは、頑健さテストを最適化して、認識するために、作るのが簡単です;また、テストでは、その長期の収益性（我々がその最高の戦略をBinaryに接続するためにMt5BridgeBinaryをつくった理由です）を、我々は推定することができます。 特徴： - それは、私が望んだくらい多くの戦略を使用することができます。（専門家のアドバイザー）。 - 彼は、更なるプログラムを必要としません。 - 時間枠を輸入することなく、我々のEAを囲んでください。 - それは、すべての開いた活動を視覚化することができます。 - 彼だけは、すべての命令を受けるために1つのグラフだけの中で我々のEAを実行する必要があります。 - 我々のEAが働くように、それは複雑な構成を必要としません。 入場パラメータ： - メール：電子メールは、Binaryのその報告に関するも
Xrade EA
Yao Maxime Kayi
ユーティリティ
Xrade EA is an expert advisor as technical indicator. For short period trade it's the best for next previsions of the trend of the market. +--------------------------------------------------------------------------------------- Very Important Our robot(data anylizer) does'nt take a trade procedure. If using only our robot you must take positions by yoursels +--------------------------------------------------------------------------------------- The technical indiator provide for a given sma
Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
ユーティリティ
半自動取引のユーティリティである注文管理を使用して、アカウントの不採算ポジションを復元することもできます。不採算の注文を重ねることで、アカウントのドローダウンを減らす機能があります。手動注文、パネルから開かれた注文、または別のエキスパートアドバイザーによって開かれた注文で機能します。最小限のパラメーターがあり、構成が簡単で、任意の数の注文で機能します。テストには、ストラテジーテスターのビジュアルモードを使用します。 MT4バージョン https://www.mql5.com/en/market/product/56492 オプション： START_LOT-初期ロット; LOT_MULTIPLIER-注文グリッドのロット乗数。 MAX_LOT-最大ロット; STEP_ORDERS-グリッドステップを注文します。 STEP_MULTIPLIER-次数ステップ乗算係数。=-1の場合、使用されません。 MAX_STEP-最大次数グリッドステップ。 OVERLAP_ORDERS-オーダーオーバーラップ機能を有効にするオーダー。 OVERLAP_PIPS-不採算注文を閉じるためのピップ単
IDEA Position Manager and Market Advisor
Mirko Bastianini
ユーティリティ
News: IDEA 2.0 is out with lot of features, like telegram bot notifications and Limits order! Check the changelog at bottom of page (*). Hi all, here you can find my Expert Advisor, called IDEA  (Intelligent Detection & managEr Algorithm) . In short, with this software you can: Have   a clear view of market status , with an indication of current trend. Simply add symbols you want to monitor to your market watch, and IDEA will notify you if some of them are in trend; Have an   automatic lots ca
SystemLiveMxPips
Harold Alonso Hernandez
ユーティリティ
Automatice sus estrategias comerciales con nuestra sencilla herramienta de creación de estrategias "similar a un rompecabezas".   Cree fácilmente estrategias que operen por usted en modo de piloto automático.   También puede cargar estrategias creadas por otras personas, como la clásica   Estrategia Martingala,   para usarla como muestra para su propia estrategia. Características clave Cree su estrategia a través de funciones simples de arrastrar y soltar, sin necesidad de conocimientos de pro
Binance Full Trader
Arash Rezaeian
2 (1)
ユーティリティ
Binance Full Trader is developed for connection to your Binance account and get data, draw price charts and trade easily with any strategy by an indicator. A user-friendly interface has developed for it and has tried to give access to the necessary information such as open orders and wallet balances. ·        There are two sample indicators (one for trade signal and another for price) that you can download it from these links: https://drive.google.com/file/d/1w2CGuu3rArWKMhS9LkepT9zhVkGR1AO7/vie
Nasdaq Piploader NY Open
Tawanda Tinarwo
ユーティリティ
PROMOTION!! $499 until 1 Mar. After that, EA will be $1,050 Developed and tested for over 3 years, this is one of the safest EAs on the planet for trading the New York Open. Trading could never be easier.  Trade On NASDAQ US30 (Dow Jones Industrial Average) S&P 500  What Does The EA do? The EA will open a Buy Stop Order and a Sell Stop Order(With SL and TP) on either side of the market just a few seconds before the NY Open.  As soon as 1 of the 2 trades is triggered, the EA automatically delete
Market book saver
Aliaksandr Hryshyn
ユーティリティ
Saving data from the order book. Data replay utility: https://www.mql5.com/en/market/product/71640 Library for use in the strategy tester: https://www.mql5.com/en/market/product/81409 Perhaps, then a library will appear for using the saved data in the strategy tester, depending on the interest in this development. Now there are developments of this kind using shared memory, when only one copy of the data is in RAM. This not only solves the memory issue, but gives faster initialization on each
Mt5 bot for Binance
Ugur Ucak
5 (2)
ユーティリティ
Binance Future用のMt5ボット（エキスパート） システムはBinanceFuture市場で稼働しています。 独自のコードに簡単に統合して、操作を自動化できます。 手動操作パネルが利用可能です。 ヘッジmod互換。 すべての操作は画面から手動で行うことができます。 これは、同時に多くの暗号通貨を制御するための最も効果的な方法です。 画面はバイナンス画面のテンプレートタイプです。 リンクからテンプレートファイルをダウンロードできます。 https://drive.google.com/file/d/1WHqGhym0QIK31l7kwfit9_tXb7YbqSuT/view?usp=sharing このプログラムはインストールが必要です。 https://www.mql5.com/tr/market/product/68694 https://www.mql5.com/tr/market/product/73887 パラメーター APIキー=バイナンスAPIキー シークレットキー=バイナンスシークレットキー * [ツール]メニュー>>
All in one Keylevel
Trinh Minh Tung
5 (1)
ユーティリティ
Instead of sticking to the Charts,let's use ALL IN ONE KEYLEVEL Announcement: We are pleased to announce the latest version 14.02 of the One In One Keylevel product. This is a reliable product that has been upgraded with many new features and improvements to make your work easier and more efficient. Currently, we have a special promotion for this new version. The current discounted price is $500, and there are only 32 units left. After that, the price will increase to $1000, and will continue to
GerFX EA Protection Filter MT5
Exler Consulting GmbH
5 (1)
ユーティリティ
The EA Protection Filter ( MT4 version here ) provides a news filter as well as a stock market crash filter, which can be used in combination with other EAs. Therefore, it serves as an additional protective layer for other EAs that do provide such filters.  During backtest analysis of my own night scalpers, which already use a stock market crash filter, I noticed that the historic drawdown,  especially during stock market crash phases like 2007-2008, was reduced significantly by using such a fil
Hedge Ninja
Robert Mathias Bernt Larsson
3 (2)
ユーティリティ
Make sure to join our Discord community over at www.Robertsfx.com , you can also buy the EA at robertsfx.com WIN NO MATTER IN WHICH DIRECTION THE PRICE MOVES This robot wins no matter in which direction the price moves by following changing direction depending on in which direction price moves. This is the most free way of trading to this date. So you win no matter which direction it moves (when price moves to either of the red lines as seen on the screenshot, it wins with the profit target you
Shortcuts
Rouge Mouta
ユーティリティ
Best for Technical Analysis You can set from one key shortcut for graphical tool or chart control for technical analysis. Graphic design software / CAD-like smooth drawing experience. Best for price action traders. Sync Drawing Objects You don’t need to repeat drawing the same trend line on the other charts. Shortcuts do that for you automatically. Of course, any additional modifications of the object immediately apply to the other charts too. Colors depend on Timeframe Organize drawings with
Gold instrument scanner MT5
Mei Lan Tang
ユーティリティ
Gold instrument scanner is the chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Gold instrument scanner uses highly sophisticated pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use and intuitive manner. Advanced Price Pattern Scanner will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection any more. Plus you
Gold Wire Trader MT5
Yu You Zhang
ユーティリティ
Gold Wire Trader MT5 trades using the RSI Indicator. It offers many customizable RSI trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. The EA implements the following entry strategies, that can be enabled or disabled at will: Trade when the RSI Indicator is oversold or overbought Trade when the RSI comes back from an oversold or overbought condition Four different trading behavio
Gold trend scanner MT5
Li Yun Zhang
ユーティリティ
Gold trend scanner MT5 a multi symbol multi timeframe dashboard that monitors and analyzes Average True Range indicator value in up to 28 symbols and 9 timeframes  in 3 modes :  It shows the ATR indicator value in all pairs and timeframes and signals when the ATR value reaches a maximum or minimum in a given duration. Short term ATR/Long term ATR ratio: It shows ratio of 2 ATRs with different periods. It's useful in detecting short term volatility and explosive moves. ATR Value/Spread ratio: S
作者のその他のプロダクト
Digital Clock Real Time Display
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
概要説明 Digital Clock は、Everton Messias によって開発された MetaTrader 5 用のリアルタイム・デジタル時計インジケーターです。このツールは、トレーダーがチャート分析を行いながら、取引セッションの時間を即座に確認できるよう設計されています。外部アプリを開いたり、PC のシステム時計を確認したりする必要がなく、取引画面内ですべての時間情報を一元的に把握できます。特に、ロンドン・ニューヨーク・アジアなどのセッション切り替わりを重視するトレーダーや、時間に敏感なエントリー戦略を使うユーザーにとって、非常に役立つインジケーターです。 主な特徴: リアルタイム表示 — 時・分・秒を毎秒更新し、常に正確な時間を表示 豊富なカスタマイズ性 — 色、フォント、サイズを自由に調整可能 柔軟な位置設定 — チャートの上下左右、または中央へも配置可能 自動更新 — 毎秒リフレッシュし、常に最新状態を維持 全タイムフレーム・全銘柄に対応 — どの市場・どの分析スタイルでも使用可能 ライト/ダークテーマ両対応 — MT5 のど
FREE
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
Gatilho Swing インジケーターマニュアル 概要 Gatilho Swing は、MetaTrader 5用の高度な視覚的インジケーターで、複数のテクニカル分析ツールを1つのパネルに統合しています。重要なレベルを識別し、セッションの長方形を描画し、前日の高値/安値をマークし、トップとボトムを色付きの矢印でシグナル表示します。 主な機能 1. 前日の高値と安値ライン 前日の高値と安値のレベルに水平線を描画 簡単な識別のためのオプションの説明テキスト 色、スタイル、太さをカスタマイズ可能 2. H1セッション長方形 各1時間足に対して視覚的な長方形を作成 チャート上に保持する長方形の数を調整可能 カスタマイズ可能なスタイルと色 3. トップとボトム識別矢印 ボトム（スイング安値）用の緑色の矢印（コード233） トップ（スイング高値）用の赤色の矢印（コード234） 設定可能な過去期間の分析に基づく パラメータ設定 長方形設定 RectanglesToKeep: 保持する長方形の数（0-10）- デフォルト：500 RectColor: 長方形の色 - デフォルト：マゼンタ Rec
ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
インディケータ
買い勢力 vs 売り勢力 可視化インジケーター (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   商品説明 : 「買い勢力 vs 売り勢力 可視化インジケーター」は、MetaTrader 5専用の独自開発ツールです。市場の買い圧力と売り圧力を直感的なビジュアルで表現し、チャート背景色で優位勢力を表示します：   緑色   → 買い勢力優位（強気相場）   赤色   → 売り勢力優位（弱気相場）   黒色   → 勢力均衡 トレンドを素早く把握し、確信を持った取引判断が可能になります！   主な特長 : 数値計算不要の即時市場勢力可視化 シンプル設定（主要パラメータ1つのみ） 動的に変化する背景色で相場感覚を養える 不正コピー防止機能内蔵 ️   カスタマイズ可能なパラメータ : PeriodBuySell （指標期間 - デフォルト値：13）   使用方法 : MT5チャートにインジケーターを追加 背景色で優位勢力を確認 独自戦略と組み合わせてエントリー/イグジットを判断 ️   ライセンスとセキ
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
インディケータ
1. 基本情報 インジケーター名:   BullBear Display バージョン:   1.00 開発者:   [あなたの名前] 会社:   MT5TOOLSLAB 種類:   チャートインジケーター 市場:   外国為替、株式、先物、暗号通貨 2. 説明 BullBear Display   は以下をリアルタイムで表示する視覚的インジケーターです： ブル（買い手）の強さ ベア（売り手）の強さ 市場支配権（価格をコントロールしている側） このインジケーターはチャートの左上隅に情報を表示し、市場センチメントの迅速な分析を可能にします。 3. インストール BullBear_Display.mq5   を保存:   \MQL5\Indicators\ MetaTrader 5を再起動 「ナビゲータ」ウィンドウで「カスタムインジケーター」を探す 目的のチャートにドラッグ＆ドロップ 4. 入力パラメータ PeriodBuySell   (デフォルト: 13): EMA参照計算の期間。低い値はより敏感なシグナルを、高い値はより滑らかなシグナルを生成します。 5. シグナル解釈 支配: ブル
PullbackShit
Everton Fernando Da Silva Messias
インディケータ
PullbackShit – M5のシグナル PullbackShitは、5分足のプルバックでの客観的なエントリーポイントを探すトレーダー向けに設計されたインジケーターです。 価格と移動平均線の相互作用に基づいて、チャート上で明確な視覚的な矢印で潜在的な買いと売りのポイントをマークします。   主な機能: 検証済みプルバック:   価格が移動平均に戻り、動きを確認した場合のみシグナルを生成。 明確な視覚的シグナル:   チャート上に緑（買い）と赤（売り）の矢印を表示。 ノイズフィルター:   連続したシグナルを回避し、信頼性を向上。 M5専用:   5分足専用に設計・最適化。 推奨事項:   資産のトレンドに逆らってシグナルを取引することは推奨されません。 重要な注意事項！ PullbackShitは、非常に複雑で精密かつ繊細な分析コードを使用してMetaTrader 5プラットフォーム向けに開発されたため、5分足チャートでのみ機能します。 使用方法： 5分足チャートのみ。インジケーターを追加後、タイムフレームを変更しないでください。「シグナル設定の変更を許可する」ボックスは空
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
インディケータ
買い勢力 vs 売り勢力 可視化インジケーター (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   商品説明 : 「買い勢力 vs 売り勢力 可視化インジケーター」は、MetaTrader 5専用の独自開発ツールです。市場の買い圧力と売り圧力を直感的なビジュアルで表現し、チャート背景色で優位勢力を表示します：   緑色   → 買い勢力優位（強気相場）   赤色   → 売り勢力優位（弱気相場）   黒色   → 勢力均衡 トレンドを素早く把握し、確信を持った取引判断が可能になります！   主な特長 : 数値計算不要の即時市場勢力可視化 シンプル設定（主要パラメータ1つのみ） 動的に変化する背景色で相場感覚を養える 不正コピー防止機能内蔵 ️   カスタマイズ可能なパラメータ : PeriodBuySell （指標期間 - デフォルト値：13）   使用方法 : MT5チャートにインジケーターを追加 背景色で優位勢力を確認 独自戦略と組み合わせてエントリー/イグジットを判断 ️   ライセンスとセキ
DailyFirstHourLines
Everton Fernando Da Silva Messias
インディケータ
Daily First Hour Lines - MetaTrader 5 インジケーター 説明 Daily First Hour Lines   は、MetaTrader 5 用の革新的なテクニカルインジケーターで、各トレーディングセッションの最初の1時間足キャンドルに基づいてサポートとレジスタンスレベルを自動的にプロットします。金融市場で取引するトレーダー向けに開発されたこのインジケーターは、潜在的な反転ポイントとトレンド継続を識別するための重要な視覚的参照を提供します。 主な特徴 最初のH1キャンドルライン : 毎日の最初の1時間足キャンドルの高値と安値のレベルに点線を引く 前日参照 : 前日の高値と安値のレベルを含む破線 直感的なカラーコーディング : 高値には青（DodgerBlue） 安値にはマゼンタ 自動クリーンアップ : 48時間以上経過したオブジェクトを自動的に削除し、チャートを整理された状態に保つ 毎日更新 : 01:00後に1日1回自動的に処理される トレーダーへのメリット サポート/レジスタンスの識別 : 最初のH1キャンドルラインは、重要な intraday
PriceActionCore
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
PriceActionCore (MT5) – 純粋なプライスアクションインジケーター - ( 最低販売価格 $30 USD。一度の支払いでインジケーターを永久に所有できます。 (Saitei hanbai kakaku $30 USD. Ichido no shiharai de injikētā o eikyū ni shoyū dekimasu.) ) 作者: Everton バージョン: 1.50 プラットフォーム: MetaTrader 5 プラットフォームで説明の表示を有効にすることを忘れないでください！ (Purattofōmu de setsumei no hyōji o yūkō ni suru koto o wasurenaide kudasai!) 純粋なプライスアクションプロファイル クリーンなチャート、ろうそく足のみ（インジケーターなし）。 水平線：サポート、レジスタンス、日次終値、前日の高値と安値。 プルバック、ブレイクアウト、反転を取引するトレーダーが使用。 インジケーターより目を信じる人に非常に効率的。 (Junsui na p
First Order Block of the Day
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
First Order Block of the Day インディケーター - 価値エリアの識別 説明 First Order Block of the Day （デイリー最初のオーダーブロック）インディケーターは、オーダーブロックとマーケットプロファイル分析の概念に基づいて取引するトレーダーにとって不可欠なツールです。このインディケーターは、毎日の取引開始後1時間以内に形成される最初のオーダーブロックを自動的に識別します。これは戦略的意思決定において極めて重要な領域です。 主な特徴 自動識別 : 1時間足に基づいて、当日最初のオーダーブロックの矩形を自動的に描画します。 参照線 : 前日の高値と安値をサポート/レジスタンス領域として追加します。 オブジェクト管理 : 48時間以上経過したオブジェクトを自動的に削除し、チャートを整理された状態に保ちます。 明確な視覚化 : 異なる色とスタイルでグラフィカル要素を簡単に識別できます。 最初の1時間オーダーブロックの重要性 取引開始後1時間以内に形成される最初のオーダーブロックは、プライスアクション分析において最も重要な領域の1つとして
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
デイリーチェンジインジケーター - リアルタイム市場変動表示 概要 デイリーチェンジインジケーターは、MetaTrader 5用に設計されたプロ仕様の取引ツールで、チャート上で直接日々の価格変動をリアルタイムで監視します。この軽量ながら強力なインジケーターは、当日の価格変動を絶対ポイントとパーセンテージの両方で表示し、即座の市場評価のためにBid価格線の隣に便利に配置されます。 主な特徴 リアルタイム日次変動: 日足始値以降の価格変動を追跡・表示 デュアル表示形式: 絶対ポイント変化とパーセント変動の両方を表示 Bid価格連携: 現在のBid価格を変動データとともに表示 スマートカラーコーディング: プラス変動は緑、マイナス変動は赤 柔軟な配置: チャート上のカスタマイズ可能な位置（デフォルト：左上隅） 自動日次リセット: 市場開始時に自動再計算 再描画なし: 遅延のない正確なリアルタイムデータを提供
First Block
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
First Order Block of the Day インディケーター - 価値エリアの識別 説明 First Order Block of the Day （デイリー最初のオーダーブロック）インディケーターは、オーダーブロックとマーケットプロファイル分析の概念に基づいて取引するトレーダーにとって不可欠なツールです。このインディケーターは、毎日の取引開始後1時間以内に形成される最初のオーダーブロックを自動的に識別します。これは戦略的意思決定において極めて重要な領域です。 主な特徴 自動識別 : 1時間足に基づいて、当日最初のオーダーブロックの矩形を自動的に描画します。 参照線 : 前日の高値と安値をサポート/レジスタンス領域として追加します。 オブジェクト管理 : 48時間以上経過したオブジェクトを自動的に削除し、チャートを整理された状態に保ちます。 明確な視覚化 : 異なる色とスタイルでグラフィカル要素を簡単に識別できます。 最初の1時間オーダーブロックの重要性 取引開始後1時間以内に形成される最初のオーダーブロックは、プライスアクション分析において最も重要な領域の1つとして
BlocoSwingBR
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
BlocoSwingBR インジケーター バリューエリア識別 BlocoSwingBR は、チャート上の 重要な価格ゾーン を強調し、分析を簡単にします。 主な機能: ダイナミック長方形 日足固定長方形（高値/安値） 前日のライン スイング矢印 柔軟な設定 トレーダーのメリット: 攻防ゾーンを特定 スイングパターン認識 Price Action 戦略の明確化 自動サポート/レジスタンス BlocoSwingBR - 高度なグラフィカル分析指標 BlocoSwingBR をご紹介します。これは MetaTrader 5 向けのプロフェッショナルなテクニカル指標で、統合された複数のグラフィカルツールを通じて、市場構造の包括的なビューを提供します。 主な機能： •   動的矩形：   選択した時間足の各キャンドルの範囲を表す矩形を自動的に描画し、取引エリアを素早く視覚化できます。 •   固定日次矩形：   各日の高値と安値に基づいて固定矩形を作成し、日次の境界線を明確に視覚的に参照できます。 •   参照線：   前日の高値と安
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
インディケータ
BlockOscilationDay – プロフェッショナル市場ビジュアル分析 説明 BlockOscilationDayは、市場の動きを明確かつエレガントに視覚分析する高度なテクニカル指標です。シンプルさと効率性を重視するトレーダー向けに設計されており、クリーンで直感的なインターフェースに複数の情報レイヤーを組み合わせています。 主な特徴 マルチタイムフレーム分析 任意のタイムフレームで設定可能な動的なトレンドライン 前日の重要なレベルを視覚化 直感的な色の日次オシレーション矩形 ミニマリストデザイン 整理された視覚インターフェース 簡単な解釈のための信号機カラーコード（緑/赤） 価格分析を妨げない控えめなグラフィック要素 スマート機能 高値・安値スイングの自動検出 前日のサポートラインとレジスタンスライン 市場の主要な方向を示す矩形 転換点のオプション矢印 カスタマイズ設定 トレンドライン 保持するラインの数 カスタマイズ可能な太さとスタイル 分析用の特定のタイムフレーム 日次矩形 調整可能な表示期間 カスタマイズ可能なラインスタイル 現在価格の
BlockLongTimeFlexible
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
BlockLongTimeFlexible - 時間ブロックビューアー 市場の時間分析をマスター BlockLongTimeFlexibleは、プロフェッショナルで直感的に時間枠を視覚化・分析する必要があるトレーダーやアナリストのための究極のツールです。チャート上に直接、サイクル、季節性、時間パターンを強調するカスタマイズ可能な視覚的長方形を作成します。 BlockLongTimeFlexibleインジケーター簡易マニュアル このインジケーターの機能 特定の期間をマークするために、チャート上に色付きの長方形を作成します。季節パターン、市場サイクルの分析、期間比較に最適です。 3ステップの基本設定 1. 期間タイプの選択 年/月/週：時間単位を選択 ブロックあたりの単位数：各長方形が表す単位数（例：2週間） ブロック数：作成する長方形の数 2. 日付の定義（オプション） 固定日付を使用：特定の期間にチェック 開始/終了日：最初の長方形を定義 次の長方形は自動的に作成されます 3. 色のカスタマイズ メインカラー：すべてのブロック用 カラーグループ：特定のブロック
EssentialLines
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
EssentialLines Indicator v3.00 – マニュアル EssentialLines v3.00 は MetaTrader 5 用のインジケーターで、前日の High、Low、Open、Close、Mid Range を自動表示します。各ラインは可視性、色、スタイル、太さを個別に設定できます。 インストール MT5/MQL5/Indicators にコピー MT5 を再起動 チャートへ追加 設定 必要なラインのみ有効化 色・スタイル（SOLID, DASH など）・太さ（1–5 px） プリセット Day Trade、Swing Trade、Minimalist 情報表示 クリックすると前日のデータ表示 60%以上：強い 40–60%：中立 40%未満：弱い 戦略 Breakout、Range、Opening 自動動作 00:00 に更新 古いライン削除 ログに記録 トラブル 表示されない → 可視性確認 色が変わらない → 設定確認 重複 → 再追加 制限 アラートなし 前日レベルのみ バックテスト不可 必要条件 MT5 シンボル履歴
PriceMovementMapper
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
PriceMovementMapperは、価格変動に対する独自の視覚的アプローチでテクニカル分析に革命をもたらします。このMT5用の革新的なインジケーターは、始値/終値のデイリーレンジを、価格の極値を示すスマートな垂直線で動的にマッピングします。従来のツールとは異なり、色分けされた長方形と直感的な接続線を通じて、市場構造、トレンドの強さ、主要なサポート/レジスタンスレベルを水晶のようにクリアに可視化します。各取引日は、始値から終値までの価格の完全な軌跡を示す個別のブロックとして表現され、垂直方向の延長線は価格が始値・終値レベルをどれだけ超えて動いたかを明らかにします。高確率の取引機会を特定する優位性を求めるスイングトレーダー、テクニカルアナリスト、プライスアクション愛好家に最適です。このインジケーターは全ての金融商品および日足以下のタイムフレームで動作し、カスタマイズ可能な色、スタイル、塗りつぶしオプションによるパーソナライズされた取引体験と、市場の動きを理解する比類のない明確さを提供します。 PriceMovementMapper - 価格変動マッパー MQL5公開用説明 Pr
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信