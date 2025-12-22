PriceMovementMapperBR
- ユーティリティ
- Everton Fernando Da Silva Messias
- バージョン: 3.32
- アクティベーション: 5
Price Movement Mapper B3 - ブラジル株式市場専用インジケーター
技術説明:
Price Movement Mapper B3は、ブラジル証券取引所（B3）で取引される資産のテクニカル分析のために特別に開発された高度なインジケーターです。この視覚的ツールは、カラーブロックと戦略的に配置された垂直線を組み合わせた独自のグラフィック表現を通じて、日々の価格変動をマッピングします。
主な特徴:
-
カラー日次ブロック: 始値/終値関係の明確な視覚的表現
-
完全な時間カバレッジ: 00:00から23:59までブロックを描画（24時間）
-
スマートウィック配置: B3取引セッションの真ん中に垂直線を配置（〜13:30）
-
参照ライン: 前日の高値と安値に説明ラベル付き
-
警告システム: ヒストリカルデータの可用性に関するアラート
B3専用機能:
ブラジル市場の特性を考慮して開発：
-
特定のB3取引時間（10:00-17:59）
-
株式分割・逆分割の自動調整
-
視覚要素の正確な時間配置
-
ブラジル資産の行動に最適化
要件:
-
MetaTrader 5
-
D1より小さいタイムフレーム（日中）
-
資産のヒストリカルデータ
-
B3取引資産（推奨）