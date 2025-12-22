Mt5BridgeBinary Leandro Sanchez Marino ユーティリティ

私は連星の利用に対するその商用戦略をMT5で自動化しました、そして、我々のMt5BridgeBinaryで、私はそのBinary口座に命令を送りました、そして、私は以下をリストします：簡単なもののこの方法を操作し始めてください！ 専門家のアドバイザーは、頑健さテストを最適化して、認識するために、作るのが簡単です;また、テストでは、その長期の収益性（我々がその最高の戦略をBinaryに接続するためにMt5BridgeBinaryをつくった理由です）を、我々は推定することができます。 特徴： - それは、私が望んだくらい多くの戦略を使用することができます。（専門家のアドバイザー）。 - 彼は、更なるプログラムを必要としません。 - 時間枠を輸入することなく、我々のEAを囲んでください。 - それは、すべての開いた活動を視覚化することができます。 - 彼だけは、すべての命令を受けるために1つのグラフだけの中で我々のEAを実行する必要があります。 - 我々のEAが働くように、それは複雑な構成を必要としません。 入場パラメータ： - メール：電子メールは、Binaryのその報告に関するも