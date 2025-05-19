Copy Cat More Trade Copier MT5 (コピーキャット MT5) は、今日の取引課題に対応して設計されたローカルトレードコピーシステムと完全なリスク管理・実行フレームワークです。プロップファームのチャレンジから個人ポートフォリオ管理まで、堅牢な実行、資本保護、柔軟な設定、高度な取引処理の組み合わせで、あらゆる状況に適応します。

コピーシステムはマスター（送信側）とスレーブ（受信側）の両方のモードで動作し、成行注文と指値注文、取引修正、部分決済、両建て決済操作のリアルタイム同期を行います。デモ口座とライブ口座、取引ログインまたは投資家ログインの両方に対応し、EA、ターミナル、またはVPSが再起動してもパーシスタント取引メモリシステムを通じて復旧を保証します。複数のマスターとスレーブをユニークIDで同時に管理でき、ブローカー間の違いはプレフィックス/サフィックス調整またはカスタムシンボルマッピングを通じて自動的に処理されます。

特別機能：

設定が簡単 — わずか30秒で完了（ビデオをご覧ください）。

高速、安定、正確 — ターボモードでの低遅延コピー（スクリーンショットをご覧ください）。

高セキュリティ — 潜在的に危険なDLLやWebRequestを使用しません。

孤立、欠落、不正確な取引を避けるパーシスタント取引メモリ。

手動またはEAからのコピー、すべての口座タイプに対応。

迅速な設定のためのシンボル自動プレフィックス/サフィックス；MT4とMT5間のコピー。

シンプルな設定で非常に柔軟なマルチマスター・マルチスレーブコピー。

高度な方法：MT4/5の部分決済、リバース取引、両建て決済。

外観の変化のためのコピー取引のマジックナンバーとコメントのブランク化。

ブローカーとプロップファーム口座のアカウントリスク管理と保護。

リスクと利益を管理するためのトレーリングストップ、テイクプロフィット、ストップロスオプション。

10以上のオプションを持つ広範なロットサイズ制御。

有利なエントリーを捕捉するアカウントおよび/または個別取引に基づくベタープライス。

高速実行ロジックでブローカー/接続の一時的な問題の自動リトライ。

さらに多くの高度な機能。

ストップロスとテイクプロフィットの管理

ストップロスとテイクプロフィットは、マスターに従う、未設定のまま、ポイントで定義、またはATRやADRファクターを使用して動的に計算できます。TPはSLに対する倍数として設定することもできます。すべての設定は実行拒否を減らすためにブローカーが課すストップレベルとフリーズレベルの制限を尊重します。

取引フィルタリングとコントロール

取引はシンボル、マジックナンバー、コメントでフィルタリングでき、包含と除外リストが利用可能です。これらのリストは部分一致（例：すべてのUSDペアの「USD」）または細かい制御のための完全定義を処理できます。コピーシステムはリバースコピー（買いが売りになり、その逆も同様）もサポートし、トレーダーがスレーブ側で独立して決済を管理する際にマスターの退場を無視することを可能にします。指値注文はコピーまたは無視でき、部分決済と両建て決済操作の両方がプラットフォーム間で正確に検出・複製されます。

コピー速度、価格フィルター、セッション

プロップファームの要件により良く合わせるため、ランダム化されたタイミングを使用して意図的に実行を遅延させることができます。トレーダーはまた、ポイント距離、ドル価値、ATRパーセンテージ、またはADRパーセンテージでエントリーをフィルタリングし、許容ウィンドウと自動SL/TPデルタ調整を備えたベタープライスロジックを有効にできます。時間ベースの取引制御は2つの独立したセッションフィルターを通じてサポートされ、取引スケジュール、ニュースイベント、またはプロップファーム制限に合わせて曜日と1日の特定時間で取引を制限できます。

初期同期とボリュームスライシング

起動時に、トレーダーは既存の取引を即座にコピーするか、利益のあるもののみ、損失のあるもののみ、または何もコピーしないかを選択できます。取引ボリュームは固定、倍数、口座ベース（証拠金、残高、余剰証拠金、証拠金×レバレッジ）モードで調整でき、より小さなポジションにスライスすることもできます。スライシングはロットサイズまたは取引数で行うことができ、オーバーフローまたは残余制御により、ブローカーの厳格なロットサイズ制限との互換性を確保します。

ドローダウンと証拠金保護

日次ドローダウン、全体ドローダウン、証拠金保護機能は、特にプロップファーム環境での取引口座の保護に役立ちます。制限はパーセンテージまたは固定ドル値で設定でき、違反時にコピーシステムは翌日まで、または条件がリセットされるまで自動的に取引をロックできます。保護はプロップファームルールに応じて、残高、証拠金、または初期口座参照に対して適用できます。

高度なリスク管理ツール

コピーシステムには複数の方法を持つトレーリングストップエンジンが含まれています：固定ポイント、ATR、またはADR。トレーリングはSLのファクターとして定義でき、カスタマイズ可能なトレーリングステップ、ブレークイーブンレベル、管理された取引のみでの関与があります。さらに、バスケットクローズシステムは取引グループを集合的に管理し、グローバルストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップ、ブレークイーブン、手数料/スワップ認識を持ちます。バスケット管理はポートフォリオレベルの退場に依存する戦略をサポートします。ロットサイズは最小/最大フィルターで制御でき、取引数フィルターはリスクエクスポージャーを制限内に保つためにシンボルごとまたはすべての取引にわたってアクティブ取引の最小または最大数を設定できます。

マジックナンバー、コメント、リトライロジック

コピーされた取引は、マジックナンバーなし（ブランク）、マスターのマジックナンバーを継承、または手動で指定された入力を使用できます。同じ柔軟性が取引コメントに適用されます：ブランク、マスターからコピー、またはカスタムユーザー定義文字列として設定できます。Copy Cat Copierのユニークな機能は、マスターがマジックナンバーとコメントを持っていても、スレーブ取引のマジックナンバーとコメントをブランクのままにできることです。

アップデート：

Copy Cat More MT5 (コピーキャット MT5) の機能は常にアップデートされ、一度の購入後に追加コストなしでそれらを受け取ることができます。



