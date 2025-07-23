Simple Trading Manager

5

  • ビジュアルトレーディングを簡単に：

    • チャート上に水平線を配置してドラッグするだけで、エントリー、ストップロス、テイクプロフィットのレベルを設定できます。

    • 見たままの操作が可能です。ビジュアルラインにより、トレード設定が即座に明確になります。

  • ロットサイズの自動計算：

    • 意図した以上のリスクを負うのはやめましょう。リスクを固定額 または口座残高の割合（例：1%）として設定します。

    • EAがストップロスまでの距離に基づいて正しいロットサイズを即座に計算し、リスクが常に管理されていることを保証します。

  • すべての注文タイプを完全にサポート：

    • 成行注文：市場の売買ボタンで即座に市場に参入します。

    • 指値・逆指値注文：特定の戦略に合わせて、買い/売り指値注文や買い/売り逆指値注文を簡単に設定できます。市場価格が近づきすぎた場合、EAは自動的にラインを調整します。

  • 高度な利益確定とトレード管理：

    • 複数のテイクプロフィット：途中で利益を確保します。最大4つの部分的なテイクプロフィットレベルを設定できます。情報ラベルには、各レベルのリスク/リワード比率と潜在的な利益が表示されます。

    • 自動ブレークイーブン：簡単に資本を保護します。価格が指定された目標に達すると、EAは自動的にストップロスをブレークイーブンに移動させることができます。

    • スマートなパーセンテージ調整：テイクプロフィットレベルを有効または無効にすると、利益のパーセンテージが自動的に再調整され、時間を節約できます。

  • クリーンで整然としたインターフェース：

    • コントロールパネルから、画面を煩わせることなくすべての設定にアクセスできます。

    • チャートスペースがもっと必要ですか？パネルを小さく目立たないタブに最小化するだけです。

    • ラインの位置やリスク設定を含むすべての設定は自動的に保存されるため、次回チャートを開いたときには、あなたの設定が準備できています。

  • デモ版をご希望の方はDMでご連絡ください。実際に試してみて、ご自身に合うかご確認ください。

レビュー 17
nusing
6
nusing 2025.12.28 13:01 
 

Simple and clear, this is the panel I want.

Todo Muhamit Schaft
750
Todo Muhamit Schaft 2025.12.09 18:12 
 

Just does what it needs to do. Place the trades without any fluff. Works just perfectly if you only need a simple trade manager.

Andrew Callahan
21
Andrew Callahan 2025.12.04 01:12 
 

Simple Trading Manager Review (Great!!!) This is a great product to use if your goal is to implement fast, accurate trades. The risk setting and order type buttons are straightforward. This tool is much better than placing orders within the built-in MetaTrader order menu. There is just one thing that needs optimizing, and that is the lot size configuration. It was confusing using this tool at first because there is no option to input lot size. But once Yahia Mohamed Hassan Mohamed gave me a tip about using it, I understood. Here is a step-by-step guide on setting up the entry, take-profit and stop-loss, according to my understanding of this process. -1. Put risk value (dollar or percentage). -2. Select order type (buy stop, sell limit, etc.). -3. Drag green take-profit line and red stop-loss line away from blue entry line to give the order room to drag around. -4. Drag blue entry line up or down to setup new lot size. You may have to repeat steps 2, 3, and 4 to find the right lot size. You must know the maximum/minimum lot size for your order, otherwise, the order will be cancelled when price touches the entry line. For example, if I am trading EUR/USD with a ten dollar account, risking 50% percent per trade, the maximum lot size that I can have is either 0.04 lots or 0.05 lots. If I incorrectly set up an order that is higher that those lot sizes, the order will be cancelled. If I properly establish the right order that has the same or lower lot sizes, the price will activate the trade when it touches the entry line. -5. Select Place button. -6. Drag take-profit, stop-loss and entry lines to desired positions.

nusing
6
nusing 2025.12.28 13:01 
 

Simple and clear, this is the panel I want.

Todo Muhamit Schaft
750
Todo Muhamit Schaft 2025.12.09 18:12 
 

Just does what it needs to do. Place the trades without any fluff. Works just perfectly if you only need a simple trade manager.

Hawk1809
14
Hawk1809 2025.12.08 14:17 
 

Hi, the Trading Manager is simply great. I can operate much quicker with it. Now I have a question before writing this comment I have tried to figure it out but I can see where the setting problem is. I have operate with it with no problem at all and all of a sudden I want to operate and when I click place order a message jumps saying that the account has no money when it is actually not the case. Any ideas? Thanks in advance for your help.

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
4796
開発者からの返信 Yahia Mohamed Hassan Mohamed 2025.12.09 09:07
Hello there 👋
Thank you for the honest review. I really appreciate it. Regarding the message you’re seeing: it appears only when the calculated lot size exceeds what your account’s leverage allows. Please send me a DM so I can look into it further.
Andrew Callahan
21
Andrew Callahan 2025.12.04 01:12 
 

Simple Trading Manager Review (Great!!!) This is a great product to use if your goal is to implement fast, accurate trades. The risk setting and order type buttons are straightforward. This tool is much better than placing orders within the built-in MetaTrader order menu. There is just one thing that needs optimizing, and that is the lot size configuration. It was confusing using this tool at first because there is no option to input lot size. But once Yahia Mohamed Hassan Mohamed gave me a tip about using it, I understood. Here is a step-by-step guide on setting up the entry, take-profit and stop-loss, according to my understanding of this process. -1. Put risk value (dollar or percentage). -2. Select order type (buy stop, sell limit, etc.). -3. Drag green take-profit line and red stop-loss line away from blue entry line to give the order room to drag around. -4. Drag blue entry line up or down to setup new lot size. You may have to repeat steps 2, 3, and 4 to find the right lot size. You must know the maximum/minimum lot size for your order, otherwise, the order will be cancelled when price touches the entry line. For example, if I am trading EUR/USD with a ten dollar account, risking 50% percent per trade, the maximum lot size that I can have is either 0.04 lots or 0.05 lots. If I incorrectly set up an order that is higher that those lot sizes, the order will be cancelled. If I properly establish the right order that has the same or lower lot sizes, the price will activate the trade when it touches the entry line. -5. Select Place button. -6. Drag take-profit, stop-loss and entry lines to desired positions.

Yassou Kalimera
854
Yassou Kalimera 2025.12.02 13:28 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

449026
114
449026 2025.11.26 23:55 
 

thank you for

Ezequiel
46
Ezequiel 2025.11.26 16:45 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Evgeny Belyaev
90973
Evgeny Belyaev 2025.11.24 13:35 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Paul Nawfal
18
Paul Nawfal 2025.11.20 06:25 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Junited
536
Junited 2025.11.06 13:41 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Tauqirul Haque
18
Tauqirul Haque 2025.10.31 16:52 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
4796
開発者からの返信 Yahia Mohamed Hassan Mohamed 2025.10.31 17:18
Thank you for the review! And I will definitely consider your request on the next update.
SKT-Mane
14
SKT-Mane 2025.09.22 00:38 
 

I tried a lot, this one is the best for me.

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
4796
開発者からの返信 Yahia Mohamed Hassan Mohamed 2025.10.31 17:16
Appreciate the kind words. Thanks!
Juergen Loebach
1321
Juergen Loebach 2025.09.17 09:19 
 

Great product. Easy and perfect to use.Thank you very much.

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
4796
開発者からの返信 Yahia Mohamed Hassan Mohamed 2025.10.31 17:15
Glad you found it helpful! Thank you!
PipaliciousD
96
PipaliciousD 2025.09.10 18:30 
 

Absolutely love this utility! Super easy to use with the visual entry, SL, and TP lines—no guesswork at all. The automatic lot size calculation based on risk is a game-changer and gives me peace of mind every trade. Clean interface, smooth performance, and really helps me manage trades like a pro. Highly recommend!

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
4796
開発者からの返信 Yahia Mohamed Hassan Mohamed 2025.09.22 14:09
Thank you!
Mary Gomes
360
Mary Gomes 2025.08.25 14:41 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
4796
開発者からの返信 Yahia Mohamed Hassan Mohamed 2025.08.25 16:31
I appreciate your review. Thank you!
Danielle Hegarty
18
Danielle Hegarty 2025.08.08 16:08 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
4796
開発者からの返信 Yahia Mohamed Hassan Mohamed 2025.08.25 16:30
Thank you for the review!
Abdelhalim Adil Hassan Othman
214
Abdelhalim Adil Hassan Othman 2025.07.23 17:15 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
4796
開発者からの返信 Yahia Mohamed Hassan Mohamed 2025.07.31 13:28
Thank you for the feedback!
レビューに返信