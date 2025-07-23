Simple Trading Manager
- ユーティリティ
- Yahia Mohamed Hassan Mohamed
- バージョン: 1.1
- アップデート済み: 7 12月 2025
ビジュアルトレーディングを簡単に：
チャート上に水平線を配置してドラッグするだけで、エントリー、ストップロス、テイクプロフィットのレベルを設定できます。
見たままの操作が可能です。ビジュアルラインにより、トレード設定が即座に明確になります。
ロットサイズの自動計算：
意図した以上のリスクを負うのはやめましょう。リスクを固定額 または口座残高の割合（例：1%）として設定します。
EAがストップロスまでの距離に基づいて正しいロットサイズを即座に計算し、リスクが常に管理されていることを保証します。
すべての注文タイプを完全にサポート：
成行注文：市場の売買ボタンで即座に市場に参入します。
指値・逆指値注文：特定の戦略に合わせて、買い/売り指値注文や買い/売り逆指値注文を簡単に設定できます。市場価格が近づきすぎた場合、EAは自動的にラインを調整します。
高度な利益確定とトレード管理：
複数のテイクプロフィット：途中で利益を確保します。最大4つの部分的なテイクプロフィットレベルを設定できます。情報ラベルには、各レベルのリスク/リワード比率と潜在的な利益が表示されます。
自動ブレークイーブン：簡単に資本を保護します。価格が指定された目標に達すると、EAは自動的にストップロスをブレークイーブンに移動させることができます。
スマートなパーセンテージ調整：テイクプロフィットレベルを有効または無効にすると、利益のパーセンテージが自動的に再調整され、時間を節約できます。
クリーンで整然としたインターフェース：
コントロールパネルから、画面を煩わせることなくすべての設定にアクセスできます。
チャートスペースがもっと必要ですか？パネルを小さく目立たないタブに最小化するだけです。
ラインの位置やリスク設定を含むすべての設定は自動的に保存されるため、次回チャートを開いたときには、あなたの設定が準備できています。
デモ版をご希望の方はDMでご連絡ください。実際に試してみて、ご自身に合うかご確認ください。
Simple and clear, this is the panel I want.