ベータリリース Telegram to MT5 Signal Trader はまもなく正式なアルファ版をリリースします。いくつかの機能はまだ開発中で、小さな不具合に遭遇する可能性があります。問題が発生した場合はぜひご報告ください。皆さまのフィードバックがソフトウェア改善に役立ちます。

価格は20件の販売後に上がります。残り $90 のコピー: 2/20。

Telegram to MT5 Signal Trader は、Telegram のチャンネルやグループからの取引シグナルを自動的に MetaTrader 5 にコピーする強力なツールです。

パブリックおよびプライベートの両方のチャネルに対応し、複数のシグナル提供元を複数のMT5口座に接続可能です。ソフトウェアは高速で安定し、すべての取引を細かく制御できます。

インターフェースは直感的で、ダッシュボードとチャートは見やすく設計されており、リアルタイムで動作状況をモニターできます。

必要環境

MQL の制限により、EA は Telegram と通信するためのデスクトップアプリが必要です。

インストーラーは公式の インストールガイド にあります。

主な機能

マルチプロバイダー: 複数の Telegram チャネルから MT5 複数口座に信号をコピー

高度な信号認識: キーワード・正規表現・タグによる柔軟な設定

キーワード・正規表現・タグによる柔軟な設定 プロバイダー別制御: 注文タイプ、TP/SL、部分決済、変更などを個別に管理

注文タイプ、TP/SL、部分決済、変更などを個別に管理 リスク管理: 固定ロット・固定金額・残高/エクイティの割合・部分決済設定

固定ロット・固定金額・残高/エクイティの割合・部分決済設定 SL/TP カスタマイズ: シグナルの SL/TP を上書き、複数 TP レベル対応

シグナルの SL/TP を上書き、複数 TP レベル対応 ブレイクイーブン & トレーリングストップ: SL/TP/Pips に基づき自動で動作

SL/TP/Pips に基づき自動で動作 Prop Firm 保護: エントリーをオフセットしてシグナルと差別化

エントリーをオフセットしてシグナルと差別化 資金保護: 日次/週次/月次の収益・損失閾値で自動クローズと取引停止

日次/週次/月次の収益・損失閾値で自動クローズと取引停止 取引制限: 1日の注文数や週次の制限設定

1日の注文数や週次の制限設定 時間フィルター: 特定時間のみ取引許可、週末クローズ設定可

特定時間のみ取引許可、週末クローズ設定可 ニュースフィルター: 重要な経済ニュースの際にシグナルをブロック

重要な経済ニュースの際にシグナルをブロック 通知機能: Email、モバイルアプリ、Telegram 通知（現在開発中）

Email、モバイルアプリ、Telegram 通知（現在開発中） スクリーンショット: 取引画面の自動キャプチャ（開発中）

スクリーンショットと製品マニュアルをご覧ください。ご質問やご意見がありましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。喜んでサポートいたします！