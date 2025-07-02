Telegram To MT5 Signal Trader

5

ベータリリース

Telegram to MT5 Signal Trader はまもなく正式なアルファ版をリリースします。いくつかの機能はまだ開発中で、小さな不具合に遭遇する可能性があります。問題が発生した場合はぜひご報告ください。皆さまのフィードバックがソフトウェア改善に役立ちます。


価格は20件の販売後に上がります。残り $90 のコピー: 2/20

Telegram to MT5 Signal Trader は、Telegram のチャンネルやグループからの取引シグナルを自動的に MetaTrader 5 にコピーする強力なツールです。

パブリックおよびプライベートの両方のチャネルに対応し、複数のシグナル提供元を複数のMT5口座に接続可能です。ソフトウェアは高速で安定し、すべての取引を細かく制御できます。

インターフェースは直感的で、ダッシュボードとチャートは見やすく設計されており、リアルタイムで動作状況をモニターできます。

必要環境

MQL の制限により、EA は Telegram と通信するためのデスクトップアプリが必要です。
インストーラーは公式の インストールガイド にあります。

主な機能

  • マルチプロバイダー: 複数の Telegram チャネルから MT5 複数口座に信号をコピー
  • 高度な信号認識: キーワード・正規表現・タグによる柔軟な設定
  • プロバイダー別制御: 注文タイプ、TP/SL、部分決済、変更などを個別に管理
  • リスク管理: 固定ロット・固定金額・残高/エクイティの割合・部分決済設定
  • SL/TP カスタマイズ: シグナルの SL/TP を上書き、複数 TP レベル対応
  • ブレイクイーブン & トレーリングストップ: SL/TP/Pips に基づき自動で動作
  • Prop Firm 保護: エントリーをオフセットしてシグナルと差別化
  • 資金保護: 日次/週次/月次の収益・損失閾値で自動クローズと取引停止
  • 取引制限: 1日の注文数や週次の制限設定
  • 時間フィルター: 特定時間のみ取引許可、週末クローズ設定可
  • ニュースフィルター: 重要な経済ニュースの際にシグナルをブロック
  • 通知機能: Email、モバイルアプリ、Telegram 通知（現在開発中）
  • スクリーンショット: 取引画面の自動キャプチャ（開発中）

スクリーンショットと製品マニュアルをご覧ください。ご質問やご意見がありましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。喜んでサポートいたします！

システム要件

  • Windows 10 以降

  • Windows Server 2016 以降（WebView2 の完全サポートを推奨）。Windows Server 2012 R2 でもアプリを実行できますが、ユーザーインターフェイスが正しく表示されない場合があります

  • Microsoft Edge WebView2 Runtime（最新バージョンが必要）

レビュー 15
STtrader
44
STtrader 2025.12.04 21:08 
 

"One Of the Best Programs I have bought in Years" It's amazing to think it's still in beta. Everything mostly works well and I am satisfied with the purchase. I strongly recommend it, this will be the cream of the crop for sure.Thanks Lukas keep up the good coding.

Nuno Silva Da Cruz
1055
Nuno Silva Da Cruz 2025.10.21 09:09 
 

Amazing work Thank you, it works great.

C098 K098
104
C098 K098 2025.10.09 12:09 
 

Great product. The best part is the developer’s support and video walk throughs that help tremendously with setup. Works as it should, and developer constantly updates it to make it better

このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
ユーティリティ
Trade Manager EAへようこそ。これは、取引をより直感的、正確、そして効率的にするために設計された究極の リスク管理ツール です。これは単なるオーダー実行ツールではなく、包括的な取引計画、ポジション管理、リスク管理のためのソリューションです。初心者から上級者、迅速な実行を必要とするスキャルパーまで、Trade Manager EAはあらゆるニーズに対応し、為替、指数、商品、暗号通貨などさまざまな市場で柔軟に対応します。 Trade Manager EAを使用すると、複雑な計算が過去のものになります。市場を分析し、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットのレベルをチャート上のラインでマークし、リスクを設定するだけで、Trade Managerが最適なポジションサイズを即座に計算し、SLとTPをピップ、ポイント、口座通貨でリアルタイムに表示します。すべての取引が簡単かつ効果的に管理されます。 主な機能： ポジションサイズ計算機 ：定義されたリスクに基づいて取引サイズを瞬時に決定します。 簡単な取引計画 ：エントリー、ストップロス、テイクプロフィットを設定するためのド
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
ユーティリティ
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
ユーティリティ
EASY Insight AIO – スマートで手間いらずな取引のオールインワンソリューション 概要 数秒で市場全体——FX、ゴールド、暗号資産、指数、さらには株式まで——を、手作業のチャート確認や複雑なセットアップ・インジケーター導入なしにスキャンできたらどうでしょうか？ EASY Insight AIO はAIトレードのための究極のプラグ＆プレイ型エクスポートツールです。市場全体のスナップショットを、クリーンなCSVファイルで一括出力。ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexityなど、さまざまなAIプラットフォームで即座に解析できます。 ウィンドウの切り替えやグラフのごちゃごちゃしたオーバーレイはもう不要。自動エクスポートされる純粋で構造化されたインサイトだけで、無駄なチャート監視に悩まされず、スマートなデータ主導の判断に集中できます。 なぜEASY Insight AIOなのか？ 本当のオールインワン • セットアップ不要、インジケーターのインストール不要、チャートへのオーバーレイ不要。インストールして起動し、エクスポートするだけです。 マルチアセット対
HYT utility
Sergey Batudayev
ユーティリティ
HYT (Help Your Trading) は、主に次の 2 つのテクニックを使用して、損失ポジション を平均化 できるように設計されたツールです。 標準平均化。 トレンドの方向に沿ってポジションをオープンすることでヘッジします。 このツールを使用すると、買いと売りの両方において、異なる方向に開かれた複数のポジションを管理できます。 HYT は、次のポジションのサイズ、注文価格、平均化の方向、指定された利益確定レベルでのポジションのクローズを自動的に計算します。 また、希望する利益確定レベルと初期ロットを指定して、「購入」ボタンと「販売」ボタンを使用してポジションを開くオプションも提供します。 使用を開始する には、ツールをチャートにドラッグし、利益確定レベルを設定して、「平均化を開始」ボタンをクリックするだけです。 初期ポジションが大きすぎない ことを確認し、平均を下げるときにツールによってポジション サイズが拡大されるため、追加費用が発生することを覚悟してください。 HYTは 自動取引 も可能です。自動取引を有効にすると、ツールは指定されたパラメータに従ってポジションを開閉しま
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
ユーティリティ
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
ユーティリティ
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
ユーティリティ
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
ユーティリティ
Custom Alerts AIO：マルチマーケット監視を一括で実現 — 設定不要ですぐに使えるインテリジェントツール 概要 Custom Alerts AIO は、追加のインジケーター設定が不要で、インストール後すぐに利用できる高機能マーケットスキャナーです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power を内部にすべて統合し、主要なすべての資産クラス（為替、金属、指数、暗号資産）を一括監視できます。MetaTrader の仕様により、株式は個別のシンボルとして追加可能ですが、一般的には利用頻度は低めです。 1. なぜ Custom Alerts AIO を選ぶべきか 追加ライセンス不要 • 必要なすべての Stein Investments インジケーターが内蔵されており、すぐに使用可能です。 • チャートに表示されるグラフィックは省略されており、アラート生成に特化した構成です。 市場を広範囲にカバー • 為替、金属、暗号資産、株価指数に対応（株式は手動追加可能）。 • シンボル名を入力する必要はなく、プロパティで資産クラス
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
ユーティリティ
これは視覚的な取引パネルであり、取引を簡単に配置および管理し、人為的エラーを回避し、取引活動を強化するのに役立ちます。使いやすい視覚的なインターフェースと、健全なリスクおよび位置管理アプローチを組み合わせています。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 驚くほど使いやすい チャートから簡単に取引 正確なリスク管理との取引、手間のかからない 資本の保存が最優先事項です 気をつけずに利益を上げましょう できるだけ早くリスクのない取引をお楽しみください 開かれているすべての取引の自動トレーリングストップ 最初のストップロスは、取引が行われるとすぐに配置されます EAは、取引を行った後に次のタスクを実行します。 最初のストップロス/テイクプロフィットは自動的に配置されます できるだけ早くフリーライドにロックします（オプション） ストップロスを初めて損益分岐点に移動します（オプション） 停止するまで、希望の方法を使用してストップロスを追跡します その他のクールな機能は次のとおりです。 優れたターミナルアクティビティレポート
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
ユーティリティ
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
ユーティリティ
Crypto Charting for MT5 – MetaTrader 5 向け暗号資産チャートツール 概要 Crypto Charting for MT5 は、WebSocket を介して暗号資産の OHLC チャートデータをリアルタイムで提供します。複数の取引所に対応し、MT5 上で履歴データの自動更新が可能です。 機能 WebSocket によるリアルタイムデータ 自動履歴データ更新 接続障害時のスケジュール更新 全ての MT5 時間足に対応 OHLCV データ構成 ストラテジーテスターに対応 自動再接続機能付き 対応取引所 Binance、Bybit、OKX、KuCoin、MEXC、Gate.io、Bitget、XT.com 補足情報 ティックデータおよび板情報には、別製品の Crypto Ticks をご覧ください。 注意事項 DLL を使用していません。VPS に適しています。 Strategy Tester では WebRequest 機能は動作しません。 デモをご希望の場合は、MQL5 のプライベートメッセージでご連絡ください。 Full Documentati
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
ユーティリティ
Live Forex Signals サイト信号での取引用に設計されています   https://live-forex-signals.com/en と https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 パラメータ サイトへのサブスクリプションを持っている場合は、ユーザー名とパスワードlive-forex-signals.com/foresignal.com サブスクリプションがない場合は、フィールドを空のままにします; オープンされているお得な情報へのコメント リスクリスクは、取引のための預金の割合として、リスク=0の場合、値ロットが使用されます 取引のためのロット固定ボリューム UseTakeProfitは、サイトから利益を取る使用します 当サイトからのご利用停止のご案内 F r e c h encysignalupdateinminute顧問のサイトへの訪問頻度を指定します MaximumSpreadForT
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
ユーティリティ
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Mirror your MT5 trades into Tradovate in real time—perfect for running your favorite indices/gold EA on MT5 while meeting the rules of top prop firms. Key Features Live Mirroring: Replicates MT5 market executions (open/close) to Tradovate as market orders. Auto-Resume Logic: Automatically detects when the market reopens (after daily breaks or weekends) and resumes/re-syncs your managed positions instantly. Smart Symbol Routing: Automatically maps your cha
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
ユーティリティ
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) — AI Trade Validator for Manual Traders You are the trader. The AI is your second opinion. Intro price valid until 26.12.2025. After that, price updates to 197 USD. DoIt Trade Coach AI is a MetaTrader utility that helps you validate your trade ideas before you enter: you propose direction + Entry/SL/TP, the AI analyzes the setup, explains what’s strong/weak, suggests improvements, and lets you execute directly from the panel. This is NOT an automated trading EA.
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
ユーティリティ
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
ユーティリティ
あなたがメンバーである任意のチャネルから（プライベートおよび制限されたものを含む）シグナルを直接あなたのMT5にコピーします。  このツールは、トレードを管理し監視するために必要な多くの機能を提供しながら、ユーザーを考慮して設計されています。 この製品は使いやすく、視覚的に魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用を開始できます！ ユーザーガイド + デモ  | MT4版 | Discord版 デモを試してみたい場合は、ユーザーガイドにアクセスしてください。 Telegram To MT5 受信機は、ストラテジーテスターで動作しません！ Telegram To MT5の特徴 複数のチャネルから一度にシグナルをコピー プライベートおよび制限されたチャネルからシグナルをコピー BotトークンまたはChat IDは必要ありません   （必要に応じて使用することができます） リスク％または固定ロットを使用して取引 特定のシンボルを除外 すべてのシグナルをコピーするか、コピーするシグナルをカスタマイズするかを選択 すべてのシグナルを認
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
ユーティリティ
MT5用Binance取引ツール 1. 本製品には、Websocketからのライブチャート、ヒストリカルチャート、そしてMT5ターミナルの再起動時に自動更新される機能が搭載されています。これにより、手動操作なしでスムーズにBinance取引を行うことができます。 スポットと先物で取引、ライブチャート、ヒストリカルデータが利用可能です。 チャート機能： 1. Websocket (wss) 経由のライブOHLCチャート 2. APIからの履歴更新 3. MT5を開くたびにチャートの履歴を自動更新 4. M1からMN1まで、すべての時間枠に対応 5. 利用可能なデータ：始値、高値、安値、終値、実出来高、ティック出来高 6. ストラテジーテスターを使用して、暗号資産データでエキスパートアドバイザーのあらゆる戦略をバックテストできます。 チャートと履歴に関する手順： 1. MT5オプションにURLを追加します。 2. 任意のチャートでユーティリティを起動し、モードをLIVEに設定し、取引所（例：Binance Spot）を選択します。初回実行時のみ「シンボルの作成」を「有効」にして、
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
ユーティリティ
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
ユーティリティ
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
ユーティリティ
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading with price action automation (OCO,
PZ Local Trade Copier EA MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
ユーティリティ
Local Trade Copier EA は、MAMまたはPAMMアカウントを必要とせずに、外部ソースからのトレードシグナルを実行する必要がある、または同時に複数のアカウントを管理する必要がある個々のトレーダーまたはアカウントマネージャー向けのソリューションです。最大8つのマスターアカウントから無制限のスレーブアカウントにコピーします [ インストールガイド | アップデートガイド | トラブルシューティング | FAQ | すべての製品 ] 100％セルフホスト インストールと使用が簡単 インストーラー、構成ファイル、サーバー、メモリパイプ、DLLは使用されていません EAを永久に使用するための1000回のアクティベーション ローカル実行、ネットワーク遅延なし それはあなたがこれまでに必要とするすべての機能を実装します： 最大8つのマスターアカウントと無制限のスレーブアカウント すべてのブローカーおよびDD / NDD / ECN / STP実行で動作します 異なる口座通貨の口座で動作します ライブアカウントとデモアカウントの間で区別なく機能します マスターアカウントとスレーブア
Myfxpaddy Boom and Crash Range Detector
Joseph Wonder Obasi
ユーティリティ
Boom and Crash Range Detector: Your Secret Weapon for Trading Spikes! Introducing the Boom and Crash Range Detector , a powerful tool designed to revolutionize your trading experience. Developed using a strategy composed and optimized with the help of a machine learning model, the system is built on vast amounts of historical data that have been analyzed to perfection. The result? A highly accurate system that identifies where those lucrative spikes are likely to occur. Here’s why this needs to
Tick Charts
Vasily Kravtsov
4 (1)
ユーティリティ
A Tick Chart app. It lets you create real-time tick charts, based on number of ticks per candle. You can choose the amount of ticks per candle, and the amount of ticks to load. Supports showing trade history and trade levels.   When you add this EA to an instrument it automatically generates a custom symbol with the _Tick added to the name. The tick chart should open automatically. Make sure the timeframe of the tick chart is set to M1. You can apply your own templates and indicators, just like
Hotkeys for Streamdeck
Manuel Michiels
5 (1)
ユーティリティ
MT5-StreamDeck offers the possibility to use a certain number of pre-programmed Hot-keys with a clearly defined role. So by the push of a button you can open a trade with a pre-defined lot size, stoploss and take profit. Close all your trades, close the ones in profit, or in loss, set Break-even or set a trailing stop. All this with a Hot key button. See the feature list for all the actions that can take place at the push of a button. Ideal for Quick Scalping or day trading with set risk managem
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
ユーティリティ
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
ユーティリティ
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Partial Close Expert MT5
Omar Alkassar
ユーティリティ
Partial Close Expertは 、多くの機能を1つの自動化システムに統合したツールです。このEAは、リスク管理と潜在的な利益の最大化のための複数のオプションを提供することで、トレーダーがポジションをより効果的に管理するのに役立ちます。 パーシャルクローズエキスパートを使用すると、トレーダーは   部分的な閉鎖   利益を確定するためのレベル、     トレーリングストップ   利益を守り損失を制限するレベル、     とんとん   価格が反対方向に動いた場合でも取引が損益ゼロになることを保証するレベル、およびその他のいくつかの機能。 このオールインワンのエキスパートアドバイザーを使用することで、トレーダーは取引を常に監視する必要がなく、時間と労力を節約できます。EAは市場の状況に基づいて事前に設定された指示を実行するため、トレーダーはより柔軟に取引をコントロールできます。 部分クローズエキスパートを添付し、     キーボードの「p」を押して 設定を変更すれば準備完了です。 部分クローズエキスパート   インストールと入力ガイド EA に関する通知を受け取りたい場合は、U
Quant Panel
Kevin Craig E Gittins
ユーティリティ
Quant Panel Pro The Ultimate Multi-EA Performance Dashboard for Quantitative Traders Stop juggling multiple charts or external tools to monitor your algorithmic strategies! Quant Panel Pro delivers institutional-grade portfolio monitoring in one sleek, professional interface. Key Features Quantitative Analytics at Your Fingertips Real-time P&L aggregation   across all Expert Advisors Statistical win rate analysis   with trade frequency metrics Advanced drawdown tracking   (realized & unrealized
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
ユーティリティ
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
ユーティリティ
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please DON'T BUY this product before TESTING  and watching my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid
STtrader
44
STtrader 2025.12.04 21:08 
 

"One Of the Best Programs I have bought in Years" It's amazing to think it's still in beta. Everything mostly works well and I am satisfied with the purchase. I strongly recommend it, this will be the cream of the crop for sure.Thanks Lukas keep up the good coding.

Nuno Silva Da Cruz
1055
Nuno Silva Da Cruz 2025.10.21 09:09 
 

Amazing work Thank you, it works great.

Lukas Roth
14863
開発者からの返信 Lukas Roth 2025.10.21 13:20
Thank you, Nuno! Glad to hear it works great for you.
C098 K098
104
C098 K098 2025.10.09 12:09 
 

Great product. The best part is the developer’s support and video walk throughs that help tremendously with setup. Works as it should, and developer constantly updates it to make it better

Lukas Roth
14863
開発者からの返信 Lukas Roth 2025.10.11 14:29
Thank you so much! I’m glad the videos and updates help. Appreciate your support!
Laurent Xavier Richer
655
Laurent Xavier Richer 2025.10.09 09:32 
 

I’m a developer, and I really like this project. Even if it’s still in beta, you can see how much creativity and care went into it. The design is clean, smart, and easy to understand. It’s clear the developer knows what they’re doing — everything feels well thought out and professional. Great work and a very promising project. Truly one of the best integrations between Telegram and MT5 I’ve ever seen. I’m excited to see what comes next!

Lukas Roth
14863
開発者からの返信 Lukas Roth 2025.10.11 14:29
Thank you, Laurent! Really appreciate your detailed feedback and kind words. More exciting updates are coming soon!
Johannes Eisgruber
402
Johannes Eisgruber 2025.09.29 18:16 
 

So I got everything ready setup with 4 Accounts and 6 providers and worked well so far. I miss some different universal templates, but its still in beta and I see every day some new things. The developer respond fast to questions. I like it, and I don't know a better copier, and I used a lot different. Very well done, I would give more than 5 stars if I could. Keep on doing the great work. Thanks

Lukas Roth
14863
開発者からの返信 Lukas Roth 2025.09.30 07:26
Thank you Johannes, I really appreciate your detailed feedback and support. Glad to hear it’s working well for you!
Thoriq Jameel
558
Thoriq Jameel 2025.09.17 14:38 
 

i have been using it for 2 weeks on demo now and its works fine, also developer is updating the copier like every few days, now almost all my signals are been copied to MT5 automatically how i liked,.. thanks

Lukas Roth
14863
開発者からの返信 Lukas Roth 2025.09.17 15:12
Thank you for your feedback! I'm glad to hear the copier works smoothly for you and that the updates are making it better every few days. Happy trading!
StFSt
26
StFSt 2025.08.22 16:36 
 

I bought the software about a week ago, and it's running flawlessly on my Mini PC. It already does everything you need it to, but Lukas is continually expanding its capabilities. In addition to the numerous configuration options, I'm especially grateful for Lukas's very fast, competent, and extremely friendly support.

Lukas Roth
14863
開発者からの返信 Lukas Roth 2025.09.17 15:11
Thanks a lot for your kind words! I'm happy that everything runs flawlessly on your setup. I'll keep improving the software and always be here for quick support when needed.
Ayhan Karagöz
61
Ayhan Karagöz 2025.08.14 10:05 
 

I bought the duplicator and tested it — it works perfectly. It includes all the essential features one might need. I highly recommend it to everyone. The seller is very attentive and quick to solve any issues. They are also very open to improvement and feedback.

Lukas Roth
14863
開発者からの返信 Lukas Roth 2025.08.14 10:20
Thank you Ayhan for the great feedback! I'm happy everything works as expected. I really appreciate your suggestions and will keep improving the tool.
Jim L
168
Jim L 2025.08.13 15:12 
 

If you are looking for a reliable, fast-responding TG signal copier, this is the right one for you. This costs probably the least but it does the same job as those alternatives that would have costed you 3-6 times more. Lukas went through and solved my queries/problem one by one without delay.

Lukas Roth
14863
開発者からの返信 Lukas Roth 2025.08.14 10:20
Thanks a lot! I'm glad the copier delivers what you need and that I could help quickly. Always happy to support.
Mohammed Fahad A Alkhalifah
289
Mohammed Fahad A Alkhalifah 2025.08.08 11:16 
 

don't hesitate about this product , i am writing after 10 days from my buying and 3 months searching for the best utility transferring signals from telegram , i would say that , author helpful supportive productive , too many changes and features added from my first day , i would say the best , from all sides almost , the similar features not less than $200 - $150 in the market in mql5 and outside as well , with this beta price its no thing , and chance , you could participate your ideas or features to be applied , if if anyone asking me i won't recommend any other especially I tried others with higher its a beta i faced some troubles in the beginning the developer solve them immediately or asap my last word and recommending haaaaavvvvvvvvvve it before releasing if you want to catch the lowest price also after i recommend it . save your time for searching , I did that already give the function that you recommend to the dev save your time and save your money THANKS FOR LUKAS

Lukas Roth
14863
開発者からの返信 Lukas Roth 2025.08.08 11:34
Thank you Mohammed, I really appreciate your detailed feedback and your trust in my work.
Raivis Lusis
126
Raivis Lusis 2025.07.29 17:22 
 

🔥 Absolutely outstanding product! The design of the copier is incredibly well thought out – intuitive, clean, and efficient. 🧠✨ It does exactly what it promises and more. 💯 💬 What impressed me the most was the support – I had a small issue right after purchase, and the developer resolved it within less than an hour! 🛠️⚡ That's some top-notch service. 👏 ✅ Highly recommended to anyone looking for a reliable and professional telegram to MT5 trade copier. Worth every cent! 💸⭐

Lukas Roth
14863
開発者からの返信 Lukas Roth 2025.08.08 11:34
Thanks a lot Raivis, I am glad you enjoy the copier and that I could help you quickly.
Baretta FX
79
Baretta FX 2025.07.26 19:29 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Lukas Roth
14863
開発者からの返信 Lukas Roth 2025.07.27 14:42
Thank you so much for the kind words and support. I'm really glad you're enjoying the copier. More improvements are coming soon!
selva3
24
selva3 2025.07.24 16:34 
 

good response & good support

Lukas Roth
14863
開発者からの返信 Lukas Roth 2025.07.24 16:39
Thanks a lot for your kind words. Always here to help.
Janahan
26
Janahan 2025.07.24 04:56 
 

Let me share my feedback in all areas 1. Support :- Lukas has provided the best support i have ever faced with any application purchased so far ... whenever i find something and share with Lukas , he acknowledges and provides solution as soon as possible 2. Application : This application is in Beta stage , however it has almost all the options which are required for my trades to be executed . Overall the Application is in perfect shape to used for people who all want to automate their trades 3. Price : The best price in the industry. If you are planning to Purchase the same kind of application in market or from any other vendor then you will find their price atleast 5 or 10 times higher than this product price This is the cheap and best product in the industry at this Price 4. Usability : Application is very easy to use and easy to configure. Very user friendly application this is like a plug and play application 5: Recommendation I highly recommend this application. If anyone who is planning to automate their Telegram signals then this is the simple and best app in the industry

Lukas Roth
14863
開発者からの返信 Lukas Roth 2025.07.24 16:39
Really appreciate the detailed feedback. I'm glad the app works well for you and that the support helps. I'll keep doing my best to improve it even more.
Chiwi's IT
630
Paula Bianca Van Kerchove 2025.07.03 18:48 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Lukas Roth
14863
開発者からの返信 Lukas Roth 2025.07.24 16:38
Thanks Paula, glad to hear that. I’m always open for feedback and happy to improve things. Looking forward to your update.
