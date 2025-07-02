Telegram To MT5 Signal Trader
- ユーティリティ
- Lukas Roth
- バージョン: 1.72
- アップデート済み: 27 12月 2025
- アクティベーション: 20
ベータリリース
Telegram to MT5 Signal Trader はまもなく正式なアルファ版をリリースします。いくつかの機能はまだ開発中で、小さな不具合に遭遇する可能性があります。問題が発生した場合はぜひご報告ください。皆さまのフィードバックがソフトウェア改善に役立ちます。
価格は20件の販売後に上がります。残り $90 のコピー: 2/20。
Telegram to MT5 Signal Trader は、Telegram のチャンネルやグループからの取引シグナルを自動的に MetaTrader 5 にコピーする強力なツールです。
パブリックおよびプライベートの両方のチャネルに対応し、複数のシグナル提供元を複数のMT5口座に接続可能です。ソフトウェアは高速で安定し、すべての取引を細かく制御できます。
インターフェースは直感的で、ダッシュボードとチャートは見やすく設計されており、リアルタイムで動作状況をモニターできます。
必要環境
MQL の制限により、EA は Telegram と通信するためのデスクトップアプリが必要です。
インストーラーは公式の インストールガイド にあります。
主な機能
- マルチプロバイダー: 複数の Telegram チャネルから MT5 複数口座に信号をコピー
- 高度な信号認識: キーワード・正規表現・タグによる柔軟な設定
- プロバイダー別制御: 注文タイプ、TP/SL、部分決済、変更などを個別に管理
- リスク管理: 固定ロット・固定金額・残高/エクイティの割合・部分決済設定
- SL/TP カスタマイズ: シグナルの SL/TP を上書き、複数 TP レベル対応
- ブレイクイーブン & トレーリングストップ: SL/TP/Pips に基づき自動で動作
- Prop Firm 保護: エントリーをオフセットしてシグナルと差別化
- 資金保護: 日次/週次/月次の収益・損失閾値で自動クローズと取引停止
- 取引制限: 1日の注文数や週次の制限設定
- 時間フィルター: 特定時間のみ取引許可、週末クローズ設定可
- ニュースフィルター: 重要な経済ニュースの際にシグナルをブロック
- 通知機能: Email、モバイルアプリ、Telegram 通知（現在開発中）
- スクリーンショット: 取引画面の自動キャプチャ（開発中）
スクリーンショットと製品マニュアルをご覧ください。ご質問やご意見がありましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。喜んでサポートいたします！
システム要件
-
Windows 10 以降
-
Windows Server 2016 以降（WebView2 の完全サポートを推奨）。Windows Server 2012 R2 でもアプリを実行できますが、ユーザーインターフェイスが正しく表示されない場合があります
-
Microsoft Edge WebView2 Runtime（最新バージョンが必要）
"One Of the Best Programs I have bought in Years" It's amazing to think it's still in beta. Everything mostly works well and I am satisfied with the purchase. I strongly recommend it, this will be the cream of the crop for sure.Thanks Lukas keep up the good coding.