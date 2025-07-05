Custom Alerts AIO MT5

5

Custom Alerts AIO：マルチマーケット監視を一括で実現 — 設定不要ですぐに使えるインテリジェントツール

概要
Custom Alerts AIO は、追加のインジケーター設定が不要で、インストール後すぐに利用できる高機能マーケットスキャナーです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power を内部にすべて統合し、主要なすべての資産クラス（為替、金属、指数、暗号資産）を一括監視できます。MetaTrader の仕様により、株式は個別のシンボルとして追加可能ですが、一般的には利用頻度は低めです。

1. なぜ Custom Alerts AIO を選ぶべきか

追加ライセンス不要
• 必要なすべての Stein Investments インジケーターが内蔵されており、すぐに使用可能です。
• チャートに表示されるグラフィックは省略されており、アラート生成に特化した構成です。

市場を広範囲にカバー
• 為替、金属、暗号資産、株価指数に対応（株式は手動追加可能）。
• シンボル名を入力する必要はなく、プロパティで資産クラスを選択するだけで設定完了です。

高速かつプロフェッショナル
• テンプレートや複雑な初期設定は一切不要です。
• VPS やバックグラウンドでの常時監視に最適です。

2. 使い方

インストールと起動
• MetaTrader 上で Custom Alerts AIO を任意のチャートに追加するだけです。
• 全コンポーネントが自動的に読み込まれ、すぐにアラートが稼働します。
• ボリュームデータのリアルタイム取得には、FX Volume FAQのセクション2 に記載されている無料の SI Connect のインストールが必要です。

監視対象の選択
• 通貨、金、指数、暗号資産を選択するだけで、対象市場を定義できます。
• 株式はオプションとして、設定内の文字列入力フィールドから追加可能です。

アラート条件の設定
• ボリュームの急変、通貨強弱の閾値、価格の急変動などを条件にアラートを設定可能です。
• すべての判定ロジックはツール内に含まれており、外部インジケーターは不要です。

3. こんな方におすすめ

複数市場を同時に監視したいトレーダー
• 1つのチャート上で複数の市場を監視可能。もうチャートを切り替える必要はありません。

AI やアルゴリズム戦略を活用したい方
• カスタムアラートの生成エンジンは、AIモデルやデータ駆動型戦略との統合にも最適です。

VPSや移動中でも監視を続けたい方
• 軽量設計により、常時稼働環境にも最適です。

4. 特徴まとめ

• 追加インジケーターの購入は不要

• 為替、金、暗号資産、指数に標準対応

• 株式は任意で追加可能

• チャート描画なしで高速処理

• 設定不要で即時利用可能

• すべてのルールは Custom Alerts FAQ にて詳細解説

ビジュアルやテンプレートによるカスタマイズが必要ですか？
その場合は、従来型の Custom Alerts バージョンもご用意しています：

5. サポートとリソース

FAQ: すべてのアラート設定と活用方法を、スクリーンショット付きで解説しています。
Custom Alerts FAQ

コミュニティ: 専用トレーダーグループで戦略共有やサポートを受けられます。

サポート: インストールや設定についてのご質問にも対応いたします。

Custom Alerts AIO を導入して、マーケット監視を次のレベルへ
複数市場をリアルタイムで一括監視 — あなたの戦略に完全対応する環境を、今すぐ構築しましょう。

よろしくお願いいたします。
Daniel & Alain

