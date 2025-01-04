Telegram to MT5 Coppy
- ユーティリティ
- Sergey Batudayev
- バージョン: 1.52
- アップデート済み: 27 11月 2025
- アクティベーション: 5
TelegramからMT5へ：究極のシグナルコピーソリューション
Telegram to MT5 を使えば、取引がシンプルになります。DLL を必要とせず、Telegram のチャンネルやチャットから MetaTrader 5 プラットフォームに取引シグナルを直接コピーできる最新ツールです。この強力なソリューションは、正確なシグナル実行、豊富なカスタマイズオプション、時間の節約、そして効率性の向上を実現します。
主な特徴
直接的なTelegram API統合
- 電話番号とセキュアコードで認証します。
- ユーザーフレンドリーな EXE ブリッジを通じてチャット ID を簡単に管理できます。
- 複数のチャネル/チャットを追加、削除、更新して、同時に信号をコピーします。
高度なフィルターによる信号解析
- 例外的な単語 (例: 「レポート」、「結果」) を含む不要な信号をスキップします。
- 柔軟な SL および TP 形式 (価格、ピップ、ポイント) をサポートします。
- 価格ではなくポイントを指定するシグナルのエントリ ポイントを自動的に計算します。
注文のカスタマイズと柔軟性
- 注文サイズを複数のモードで設定します: 固定ロット、動的ロット (% リスク)、またはシンボル固有のロット。
- シグナルデータまたはカスタムパラメータを使用して SL/TP を調整します。
- シームレスな実行のために、スリッページ制限、保留注文の有効期限、再試行パラメータを設定します。
包括的なシンボル管理
- 特定のシンボルを除外するか、ブローカー固有のシンボルにマップします。
- シグナルとブローカー シンボル間のシンボル マッピングをカスタマイズします (例: GOLD=XAUUSD)。
-
- 毎日、毎週、毎月の損失限度をパーセンテージまたは通貨で設定します。
- 損失制限に達すると自動的にコピーを停止します。
- 損益分岐点と動的トレーリング ストップを有効にして利益を最適化します。
-
- 取引時間と許可日を管理します。
- 1 日あたりの取引または損失の最大数を制限します。
-
- 安全な Telegram ログインとチャット/チャンネル管理のためのユーザーフレンドリーな EXE インターフェイス。
- ユーティリティを別のチャートに展開して、複数のチャネルから同時に信号をコピーします。
柔軟なコマンド認識
- シグナル テキストに基づいて注文をクローズ、変更、または削除するためのコマンドを認識します。
- 「すべてのポジションをクローズする」、「SL を損益分岐点に移動する」などのフレーズをサポートします。
このユーティリティは誰向けですか?
このツールは、戦略やシグナル配信の自動化を目指すトレーダーに最適です。直感的なインターフェース、幅広いカスタマイズ性、そして信頼性の高いシグナル処理機能を備えたTelegram to MT5は、欠かせないアシスタントです。MT5 よりも Telegram を選択する理由
- DLL は必要なく、最大限のセキュリティと互換性が保証されます。
- 取引スタイルやリスク許容度に合わせて設定を完全にカスタマイズできます。
- 複雑な信号や通常とは異なる形式であっても、信頼性の高い処理を実現します。
今すぐ始めましょう
TelegramからMT5に移行して、取引アプローチに革命を起こしましょう。あらゆる取引で効率性、正確性、そして信頼性を実現しましょう。シグナルをコピーしない主な理由:
- 管理者としてプログラムを実行していません。正しく操作するには、exeファイル（Telegramへのブリッジ）を管理者として実行してください。
- あなたの国で Telegram がブロックされている場合は、EXE ブリッジ ファイルが Telegram に接続できるように、PC 全体で VPN を使用する必要があります。1 つの解決策は、Telegram がブロックされていない VPN にコピー機を配置することです。
- 自動取引が有効になっていません。端末設定で自動取引を有効にする必要があります。
The developer is very attentive and kind. I purchased EA six months ago and experienced problems when I switched servers. However, the developer immediately responded and provided a solution. I can now use it without any problems. I'm very happy with this EA, thank you.