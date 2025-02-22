Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe

Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe は、Smart Money Concepts（SMC）に基づいて開発された リアルタイム市場分析ツール です。
本システムは、トレーダーがマーケットストラクチャーを体系的に分析し、市場全体の方向性をより明確に把握できるよう設計されています。

システムは複数の時間軸にわたり、反転ポイント（Reversal Points）・主要ゾーン（Key Zones）・マーケットストラクチャー を自動的に解析します。さらに、POI（Point of Interest）・ノーリペイントシグナル・Auto Fibonacci Levels を表示し、プルバックや反転ポイントを高精度で検出します。

リアルタイムシグナルとアラートにより、価格が主要ゾーンに到達したときや、ゾーン内で反転シグナルが発生した際に、重要な機会を逃すことはありません。

また、本システムは インジケーター  シグナルシステム の両方の機能を兼ね備えた 2-in-1ツール であり、ゾーン分析とリアルタイムエントリーシグナルを一体化しています。
さらに、あらゆるトレードスタイルに合わせて 完全にカスタマイズ可能 です。

🎁 無料！FABLE Pro Suite – スマートマネートレーダーのためのオールインワントレーディングツールキット

このインジケーターを購入すると、FABLE Pro Suite を完全無料で入手できます！

すべてのスマートマネーコンセプト（SMC）トレーダーに必須のツール
SMC FABLEサポーター専用に設計
より正確な分析と効率的な意思決定をサポート
購入後すぐにダウンロード可能 – 待ち時間なし！

The FABLE Pro Suite Toolset : https://drive.google.com/drive/folders/1SemBU_bN1N3vmLLmY3Y1ePqG6bKW0pRB

The FABLE Pro Suite Guide https://docs.google.com/document/d/1k2PEWw5BRsSmsuxQl4oj3TWAEuClz2V6MuiccCe50ic

📍User Manual, Feature Settings, FAQ, Demo Download Guide, Screenshots, Installation & Update Guide : https://docs.google.com/document/d/1bnFeV7t4N0zSAZUOcEBQmOvWdZ_2VzJWuccNZMt5ZXo

システムの重要なポイント

市場構造を明確かつ体系的に読み取る
本システムは Market Structure（BOS、CHoCH、mBOS、mCHoCH）を自動で検出し、Internal と External の構造を明確に区別します。これにより、市場の真の方向性を混乱なく把握することができます。

他者より早くキーズーンを特定する
Point Of Interest（POIs）、Order Blocks（OB）、Supply & Demand Zones（SD）、Fair Value Gaps（FVG）、Volumized Order Blocks（VOB）が自動生成され、価格反転の可能性が高いエリアを強調表示します。

重要な市場情報をすべて一つの画面に集約
Liquidity、Equal High/Low、PDH/PDL、PWH/PWL、Premium & Discount Zones、Auto Fibonacci Levels、そしてグローバルセッション情報など、重要ツールを統合し、市場の動きを包括的かつ体系的に表示します。

すべてのエントリーに自信を持てる
リアルタイムの反転シグナルと、価格がキーズーンへ到達した瞬間の即時アラートにより、適切なタイミングで適切なトレード機会を捉えることが可能です。

透明性のある戦略設計と検証可能なバックテスト
すべてのゾーンは過去データ上にも明確に表示されるため、精密なバックテストが可能で、一貫性のある再現可能なトレード戦略を構築できます。

あらゆるトレードスタイルに柔軟に対応 — あなた独自のアプローチにも最適
すべてのシグナル、ツール、チャート要素は、あなたのトレード手法に合わせて自由にカスタマイズでき、さらに The FABLE Pro Suite ともスムーズに統合されます。

100% リアルタイム運用｜ノーリペイント
全データはリアルタイムで更新され、市場の動きを正確に反映した分析が常に可能です。

さらに、リスク・パー・トレード計算機はロットサイズを自動で計算します！もう手動で計算する必要はありません。ストップロスとリスクのパーセンテージを設定するだけで、システムが残りを自動的に処理します。BUY STOP、BUY LIMIT、SELL STOP、SELL LIMIT のどれかを指定する必要はありません。***

*** このインジケーターは柔軟性と高い性能を兼ね備えています。金（Gold）、主要およびマイナー通貨ペア、その他の資産でも使用でき、市場分析を支援し、自信を持って取引判断を行えるようサポートします。 ***

SMC | スマートマネーコンセプト（SMC）| スマートマネー | SMCシグナル | Entry In The Zone | ゾーン | SMCリバーサルシグナルツール | SMCFABLE | SMC MT5 | MT5向けスマートマネーコンセプト | MT5用SMCインジケーター | シグナル | SMCシグナルインジケーター | SMCシグナルインジケーターMT5 | マーケット構造 | ICT | マーケット構造分析 | BOS CHoCH | オーダーブロック | 自動BOS CHoCH検出器 | mBOS mCHoCH | オーダーブロック（OB） | サプライ＆デマンド（SD） | フェアバリューギャップ（FVG） | 流動性 | プレミアム・ディスカウント | 注目ポイント（POI） | POI | 自動フィボナッチレベル | オートフィブレベル | フレッシュゾーン識別 | SMCマルチタイムフレーム | マルチタイムフレーム分析 | 取引セッションアナライザー | 取引セッションインサイト（東京、ロンドン、ニューヨーク） | サポート＆レジスタンス | イコールハイ・イコールロー | PDH/PDL/PWH/PWL | ロックスケール機能 | リアルタイムアラート | カスタマイズ可能なダッシュボード | FABLE | SMC FABLE

SMC FABLE製品にご興味とご支持をいただき、誠にありがとうございます。
ご質問やサポートが必要な場合は、お気軽にプライベートメッセージでご連絡ください。***

レビュー 6
cesiek
582
cesiek 2025.11.23 12:57 
 

So far, my trading results using Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe look promising, with good risk management. The developer's support is excellent.

lida19801
353
lida19801 2025.10.09 06:10 
 

Good utility and more ever support from author is top notch.

Gledistony Felix De Araujo
236
Gledistony Felix De Araujo 2025.09.23 22:09 
 

Great indicator, I recommend it!

