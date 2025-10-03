Growth Killer

5

長年の実績ある手動取引と開発を経て、私の高度な戦略がついにエキスパートアドバイザー（EA）として利用可能になりました！

Growth Killer EA をご紹介します。これは、ポートフォリオ構築、複数通貨ペアの分散取引、そして高度な資金管理のために設計されたプロフェッショナル向けの取引システムです。柔軟性を重視して構築されており、トレーダーはこのEA一つで 完全な取引ポートフォリオを構築することが可能 です。

SINGLE SHOT オプション + グリッド + スマートリカバリー + 部分決済 + 高度なリスク管理. 完全カスタマイズ可能。

リリース記念割引 – 10件ごとの販売で +50 USD 値上げ！
重要！購入後、設定方法と推奨プリセットを受け取るために、必ず私にプライベートメッセージを送ってください。

主な特徴：

  • マルチモード取引： シングルショットモード（グリッドなし）で稼働、または高度なグリッドシステムを有効化し、スマートリカバリーと部分決済を組み合わせ可能。
  • グリッドの柔軟性： 成行注文または指値注文を選択し、グリッド幅、最大レベル、ロット倍率、エントリー条件を定義可能。
  • 部分決済エンジン： 口座残高%、pips、またはグリッド全体の利益に基づいて取引を分割決済。ドローダウンを軽減し、段階的に利益を確保。
  • スマートリカバリーシステム： トレーリングストップで得た一部の利益をバッファに蓄積し、将来の損失取引を補填。独自の適応型セーフティネット。
  • 包括的リスク管理： 取引ごとのリスク%、最大ドローダウン停止、ロット上限（絶対値または倍率）。
  • 動的ロットサイズ： Auto Lot 機能が口座残高の成長に合わせて自動調整、ブローカーのロット制限も遵守。
  • トレーリングストップオプション： 開始ポイント、ステップ、距離を完全に設定可能、利益保護を最適化。
  • トレンドフィルター： 移動平均フィルター（SMA/EMA、任意の期間と時間枠）を使用して、取引方向を市場トレンドに制限。
  • 時間フィルター： 指定した取引セッション（サーバー時間）のみに制限。
  • ポートフォリオ対応： 複数の通貨ペア・時間足で独立したマジックナンバーとコメントを使用して稼働可能。

設定と推奨事項

  • 最低残高：300 USD（グリッド使用時はより高額推奨）。
  • 推奨ブローカー：RAWスプレッドと高速執行を提供するブローカー（IC Markets、IC Trading 等）。
  • 推奨時間足：M15/H1で最適、他の通貨ペアや時間足でも柔軟に対応。
  • プロップファーム向け：1取引あたりリスク最大2%、厳格なドローダウン管理を推奨。

主要パラメータ概要

  • エントリー設定： 確認モード（ローソク足終値 vs 即時）、取引間のクールダウン。
  • 取引設定： ロットサイズ（固定/基準）、ストップロス＆テイクプロフィット、マジックナンバー、取引コメント。
  • Auto Lot： 残高に基づくスケーリング、最小・最大制限あり。
  • グリッド設定： 有効/無効、ステップ、最大レベル、ロット倍率、新バーでのエントリー、グリッドタイプ、指値注文数。
  • グリッド決済： グローバルTP、グローバルSL、利益ベースの決済。
  • 部分決済： 決済割合、トリガーモード（残高% / pips）、最低利益 % または pips。
  • リスク管理： 資金管理モード、取引リスク%、最大ロット設定、最大ドローダウン保護。
  • トレーリングストップ： 開始、ステップ、距離。
  • スマートリカバリー： 有効/無効、バッファ%、発動の最小DD% 。
  • トレンドフィルター： MA方式、期間、時間足。
  • 時間フィルター： 取引セッションの開始/終了時間。

利用方法とサポート

Growth Killer EA は プラグ＆プレイの簡単操作プロフェッショナルなカスタマイズ の両方に対応。チャートに追加してプリセットを読み込むだけでも使え、戦略に応じて細部を調整可能です。主要通貨ペア用のプリセット、完全サポート、継続的なアップデートを提供します。バックテストと最適化により、市場に合わせたEA調整を強く推奨します。

私は今後も継続的にEAコレクションをサポート・更新していきます。

リスク警告：
取引にはリスクが伴います。過去の実績は将来の利益を保証するものではありません。損失が発生する可能性があります。必ず余裕資金で取引してください。

レビュー 12
Mercier Guillaume Patrick
536
Mercier Guillaume Patrick 2025.12.03 12:49 
 

Good EA for the moment. I think it's good combo with Pivot Killer. Waiting in long term, but it's not a crazy EA like place 10 orders when launched. The entry are very clean.

Ron
625
Ron 2025.11.13 17:13 
 

Like it. Does what it suppose to do 😉

LuisGustavo_BR
413
LuisGustavo_BR 2025.11.09 20:15 
 

The developer is fantastic; always very attentive and responsive. He always inspired a lot of confidence in me. Growth Killer seems quite robust and has proven to be very versatile in backtesting. I've been running backtests for several days and should start testing it on a real account today.

