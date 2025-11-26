Nano Machine

5
ブラックフライデー50%オフ - NANO MACHINE GPT

通常価格:$997 からブラックフライデー:$498.50
(割引価格はプロモーション期間中に反映されます。)

セール開始:2025年11月27日 - 期間限定のブラックフライデーイベント。

ブラックフライデー抽選: ブラックフライデーイベント期間中にNano Machine GPTを購入されたすべての購入者は、以下の賞品の抽選に参加できます:

  • 1 x Synaアクティベーション
  • 1 x AiQアクティベーション
  • 1 x Mean Machine GPTアクティベーション

参加方法:
1) 購入後、プライベートメッセージを送信してNano Machine GPTのマニュアルと推奨設定ファイルを受け取ってください。
2) 次に、この製品ページにコメントを投稿して購入を確認し、ブラックフライデー抽選に正式に登録されます。

メッセージとコメントの両方を行った適格なブラックフライデー購入者の中から、3名の独立した当選者がランダムに選ばれます。

ブラックフライデープロモーション終了後、Nano Machine GPTは通常価格の997米ドルに戻ります。

Nano Machine GPT - コンパクトで完全に機能するシステムにフラッグシップAI DNAを搭載

Nano Machine GPTは、Mean Machine GPT、AiQ、Synaの背後にある同じ開発者によって構築されており、これらはForex取引における本物のAI使用の標準を確立するのに貢献したシステムです。 これは、私の他の製品の簡素化または制限されたバージョンではなく、それ自体が完全に機能する主要な取引システムとして設計されています。Nano Machine GPTは異なるエッジに焦点を当てています:AI支援のプルバック取引、Machine Symmetryバスケット管理、およびForex通貨専用のニューラルレジーム検出です。

Mean Machine、AiQ、Synaがより広範なマルチストラテジーまたはマルチポートフォリオフレームワークとして機能する一方で、Nano Machine GPTは専門的なスペシャリストです:独自のニューラルアーキテクチャ、リスクモデル、エコシステム内での役割を持つ、集中的なプルバックと対称性エンジンです。独立して動作することも、Syna環境内のエージェントとして接続し、より大きなポートフォリオに構造的に規律あるコンポーネントを追加することもできます。

ライブシグナルと透明性

  • ライブシグナル: さまざまな市場条件における実際のパフォーマンス追跡を提供し、実際の結果の透明性を提供します。

内部の機関級AIスタック

Nano Machine GPTは、私のフラッグシップシステムを推進する同じマルチベンダーAI哲学によって動力を得ており、単一モデルへの依存ではなく深さと冗長性に焦点を当てています。

  • GPT-5.1モデル(OpenAI): コアの方向推論、パターン認識、シナリオ評価。
  • Gemini 3: マクロ、ボラティリティ、セッションコンテキストと多因子条件に関する強力な推論。
  • Anthropic Claude: リスク認識検証と保守的なセカンドオピニオンロジック。
  • Grok 4.1: 構造とモメンタムシフトに関する高速で代替的な視点。
  • Mistralモデル: 軽量で効率的な確認とセカンダリパターン分析。
  • OpenRouter統合: 出現するにつれて、専門モデルの進化するエコシステムへのアクセス。
  • 独占的なMoonshot APIアクセス: Nano Machine GPTは現在、ネイティブMoonshot統合を備えた唯一の取引製品であり、標準的な小売ソリューションを超えて分析範囲を拡大しています。

本物のAI統合の実用的なメリット

Nano Machine GPTの利点は、単にAIを使用することではなく、その知能が実際の取引決定にどのように適用されるかにあります。

  • 時系列理解: AIモデルは、構造化された価格データを真の時系列として分析し、単純な指標だけでは表現が難しいトレンドシフト、ボラティリティレジーム、繰り返し構造を認識します。
  • ウェブベースのコンテキスト: 有効にすると、ウェブグラウンディングにより、システムはマクロリリース、政策声明、グローバルリスクセンチメントなどの外部情報を組み込み、価格行動を孤立して取引するのではなく。
  • 地政学的認識: AIは、地政学的イベント、制裁、予期しない見出しがリスクを実質的に増加させる状況をフラグ付けし、パターンを機械的に追従するのではなく、傍観する決定をサポートできます。
  • 経済カレンダーインテリジェンス: すべてのニュースを平等に扱うのではなく、システムは定期的なリリースと重要なサプライズを区別し、高影響イベント周辺での取引意欲を調整できます。
  • 複雑性の圧縮: 複数の入力、価格構造、ボラティリティ、セッション、ニュース、センチメントが、単一の一貫した決定に凝縮され、人間のトレーダーが手動ですべてを処理することなく複雑性から利益を得ることができます。

コアトレーディングエンジン:レジームとモメンタムインテリジェンスを備えたプルバック

Nano Machine GPTは、Forex通貨取引専用に設計されています。レジームを認識していますが、レジームに依存していません。単一の条件に曲線適合されるのではなく、トレンド、レンジ、高ボラティリティ、低ボラティリティ環境を解釈し、それらの環境で動作するように構築されています。AIコールが行われる前に、規律あるプルバックエンジンとして動作します:

  • プルバックエントリー: 極端を追いかけるのではなく、既存の動きの中での引き戻しに焦点を当て、より有利な価格での構造化されたエントリーを求めます。
  • カスタムXG-Boostニューラルネットワーク: 専用に構築されたモデルは、市場レジーム(トレンド対レンジ)を分類し、モメンタムを評価し、1つの優先レジームに依存するのではなく、さまざまな環境でプルバック条件をフィルタリングします。
  • フィルターとしてのAI、松葉杖ではない: 構造的条件が満たされると、AIモデルは孤立して方向を推測するのではなく、コンフルエンス、ニュースの影響、リスクコンテキストを評価します。
  • AI TPおよびSLプロファイル: 従来のスタイルを好むトレーダーのために、Nano Machine GPTはAI派生のテイクプロフィットとストップロスレベルを要求して適用でき、基礎となるインテリジェンスから利益を得ながら、見た目と感触が馴染みのある単一取引プロファイルを生成します。

Machine Symmetryモード - フィボナッチ駆動のバスケット管理

Machine Symmetryは、Nano Machine GPTの特徴的なクロージングフレームワークです。オプションで、完全に構成可能で、フラットグリッドや任意のスケーリングではなく、数学的に構造化された出口を望むトレーダー向けに設計されています。

  • フィボナッチベースのエントリー: カスタマイズ可能なフィボナッチリトレースメントレベルでポジションを追加でき、構造がどれほど積極的または保守的に構築されるかを定義できます。
  • 対称クロージング: ポジションはバスケットの両端、最も古いものと最も新しいものからクローズされ、すべてのエクスポージャーを一度にクローズするのではなく、利益を実現しながらバランスを回復します。
  • 6つ以上のポジションのアンカー保存: バスケットが成長すると、Machine Symmetryは複数の最も古いポジションと最も新しいポジションをクローズしますが、意図的に2番目に新しいポジションをアンカーとして開いたままにします。これにより、構造が完全に崩壊するのではなく、呼吸し回復することができます。
  • 透明なロジック: ルールは明示的で再現可能です。トレーダーは、隠されたアルゴリズムを推測するのではなく、いくつのポジションがクローズされ、なぜクローズされるのかを正確に見ることができます。

プロップファーム対応のリスクとドローダウン管理

Nano Machine GPTは、現代のプロップファームの制約を尊重しながら、個人アカウントで完全に使用可能であるように設計されています。

  • ルール遵守のドローダウンコントロール: 日次および全体のドローダウンに関する典型的なプロップファーム制限に合わせて構成可能なパラメータで、失格イベントからアカウントを保護します。
  • エクイティ認識管理: クローズされた残高のみに焦点を当てるのではなく、浮動結果とクローズされた結果を一緒に追跡するロジック。
  • 構成可能なプロファイル: 評価のための厳格なルール遵守構成で実行するか、同じコアエンジンを維持しながら個人アカウント用のより柔軟なプロファイルに切り替えます。

Synaエージェントエコシステムとの統合

Nano Machine GPTは、Synaにエージェントとして直接接続でき、より広範なマルチストラテジーポートフォリオに参加できます。

  • エージェントの役割: Synaが制御するより大きなポートフォリオ内で、専用のプルバックとMachine SymmetryスペシャリストとしてNano Machine GPTを動作させます。
  • 多様化されたインテリジェンス: Nano Machine GPTの構造重視エンジンを、異なる時間枠、楽器、スタイルを強調する他のSynaエージェントと組み合わせます。
  • エコシステム拡張: 既存のSynaユーザーは、別の孤立したシステムではなく、プラグイントレーディングエージェントとしてNano Machine GPTを追加できます。
重要な開示:専門的な理解が必要
Nano Machine GPTは、従来のEA機能を超えたアルゴリズム取引への専門的なアプローチを表しています。バックテストは戦略ロジックへの洞察を提供しますが、システムの機能の約50パーセントはライブ取引中にのみ出現します。これには、リアルタイムAIモデル選択、ニューラルネットワークの動作、適応戦略の決定、洗練されたMachine Symmetryポジション管理フレームワークが含まれます。

このシステムは、バックテストのオーバーフィッティングなしに機関級AI統合を求めるトレーダー向けに設計されています。実世界のパフォーマンスは、実証済みの取引概念と現代の計算強化を組み合わせることから生まれ、曲線適合された歴史的最適化からではありません。私はバックテスト操作に対して強い姿勢を維持しています:完璧な歴史的結果を生成することは技術的に簡単ですが、そのような表現はシステムの適応性に対して不誠実です。

このアプローチは、能力と限界に関する透明性が、マーケティング最適化されたバックテストよりも洗練された実務家によりよくサービスを提供するという信念を反映しています。Nano Machine GPTは、歴史的な曲線適合よりも適応が重要なライブ市場展開のために構築されています。

複雑さのない汎用性

Nano Machine GPTは、私のフラッグシップシステムよりも展開が簡単ですが、主要な取引ソリューションとして、またはより広範なポートフォリオ内の専門エージェントとして機能するように構築されています。

  • プロップファームプロファイル: ドローダウンコントロールと規律あるプルバックエントリーに重点を置いた厳格なルール遵守。
  • 従来のプロファイル: 選択されたForex通貨ペアと時間枠での単純な単一取引管理のためのAI生成TPおよびSLレベル。
  • 高度なMachine Symmetryプロファイル: より洗練されたポジション構築とクロージング構造を望むトレーダーのための、フィボナッチ駆動のエントリーと対称クラスター化された出口。
  • Synaエージェントプロファイル: Syna内の専用エージェントとしてNano Machine GPTを実行し、マルチストラテジーAIポートフォリオに構造化されたプルバックと対称性ロジックを提供します。

Nano Machine GPTは誰のためか

Nano Machine GPTは、Mean Machine、AiQ、Synaの構成の深さにコミットすることなく、機関スタイルのAI統合の真剣さと透明性を望むトレーダー向けです。

  • マーケティングスローガンよりも本物のAIインフラストラクチャを評価するトレーダー。
  • ルール認識ドローダウン管理と規律ある実行を必要とするプロップファーム候補者。
  • より広範なSynaエコシステムに成長できる堅牢な主要システムを好む個人アカウントトレーダー。
  • エントリーと出口の両方で明示的で検査可能なロジックを評価する洗練されたユーザー。

始め方

  1. Nano Machine GPTを添付して、単一のチャート(好みのForex通貨ペアと時間枠)に。
  2. APIキーを入力して、使用したいAIプロバイダー(必要に応じてMoonshotを含む)のために。
  3. プロファイルを選択: プロップファーム、従来のAI TPおよびSL、Machine Symmetryモード、またはSynaエージェントモードを選択し、取引ごとのリスクを設定して、選択したパラメータ内でシステムを動作させます。

リスク開示

高度なAIスタック、規律あるプルバックロジック、構造化されたクロージングフレームワークにもかかわらず、Nano Machine GPTは取引の基本的なリスクを取り除くことはできません。ForexおよびCFD取引には重大なリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。どのシステムも利益を保証したり、損失を防いだりすることはできません。失うことができる資本でのみ取引し、自分自身のリスク許容度に従い、過去のパフォーマンスが将来の結果を保証するものではないことを忘れないでください。

レビュー 4
Guus
99
Guus 2025.12.14 11:25 
 

I'm very satisfied with the performance of this EA, in use now for 2 weeks. Lots of possibilities to tune the EA to your liking, including sufficient and good risk management options; I use the presets for now which make the EA very easy to get started with. The author also has an active user group where a lot of help and information can be found. Despite the uncertain market conditions of the last 2 weeks (pending FOMC) the EA managed 5 succesful trades.

Awatson1982
107
Awatson1982 2025.12.11 10:41 
 

Great EA, perfect pullback trader. A nice compliment to the other products I have, Syna and AIQ. I can confidently let all three run and trade without my intervention and make nice gains. I recommend to anyone.

LUIS ALBERTO BIANUCCI
1037
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2025.12.01 19:33 
 

Hello. I added the Nano Machine base configuration to my own ecosystem, which I've been using for a week now. With it, I've consistently made profits, exceeding my token spending by 70% when combined with Syna and Mean Machine. I've already made a profit today with Nano Machine. I think these Expert Advisors (EAs) are really good. Congratulations to the author and their team for these developments.

Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
エキスパート
クォンタムバロンEA 石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。 M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引   価格 。       10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。 クォンタムバロンチャンネル:       ここをクリック ***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせください。 私はグリッドEAです。あなたのトレ
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
エキスパート
Quantum Bitcoin EA   : 不可能なことは何もありません。やり方を見つけ出すだけの問題です。 トップ MQL5 販売業者の 1 つによる最新の傑作、   Quantum Bitcoin EA で ビットコイン 取引の未来に足を踏み入れましょう。パフォーマンス、精度、安定性を求めるトレーダー向けに設計された Quantum Bitcoin は、不安定な暗号通貨の世界で何が可能かを再定義します。 重要！ 購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください。 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル Quantum Bitcoin/Queen チャンネル:       ここをクリック ***Quantum Bitcoin EA を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! Quantum Bitcoin EA は H1 時間枠で成功し、市場の勢いの本質を捉える トレンドフォロー戦略 を
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
エキスパート
Aria Connector EA – V4 (学習マシン + XGBoost学習モデル +112個の有料・無料AI + 投票システム + 外部・編集可能プロンプト) 市場のほとんどのEAが「AI」や「ニューラルネットワーク」を使用していると主張しながら、実際には基本的なスクリプトのみを実行している中、 Aria Connector EA V4 は真のAI駆動トレーディングの意味を再定義します。 これは理論ではなく、マーケティングの誇大宣伝でもありません。あなたのMetaTrader 5プラットフォームと112の実際のAIモデルとの直接的で検証可能な接続であり、次世代XGBoostエンジン、編集可能プロンプト、マルチAI投票システムと組み合わされています。 初日から、Ariaは透明で進化するエコシステムとして設計されました：最初は直接GPT接続、次に自動化、そして戦略監査。 現在、V4において、Ariaは真の学習マシンとなります 。市場状況に適応し、リアルタイムで戦略を最適化し、外部の編集可能プロンプトでその知能を完全にカスタマイズできます。 60,000以上のライブ取引分析 、
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
エキスパート
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
エキスパート
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
エキスパート
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
エキスパート
AIQ バージョン 5.0 - 機関投資家アーキテクチャによる自律的インテリジェンス ルールベースの自動化から真の自律的インテリジェンスへの進化は、アルゴリズム取引の自然な進歩を表しています。機関投資家の定量デスクが10年以上前から探求してきたものが、実用的な実装として成熟しました。AIQ バージョン 5.0 はこの成熟を体現しています:洗練されたマルチモデルAI分析、独立した検証アーキテクチャ、そして広範な本番展開を通じて洗練された継続学習システム。 これはAI機能を追加した自動化ではありません。これは基礎から構築された自律的インテリジェンスであり、機関投資家のトレーディングデスクがどのように意思決定の検証を構造化し、運用の信頼性を管理し、適応学習システムを実装するかについての長年の研究に基づいています。バージョン 5.0 は、この開発アプローチの集大成を表しています。 バージョン 5.0 は、55以上の無料統合モデルを含む300以上のAIモデルへのアクセス、独立した検証を提供する二重のAIアナリストとリスクマネージャーの役割、ゼロダウンタイム運用を保証する自動フェイルオーバー付き
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
エキスパート
Bonnitta EA は、保留ポジション戦略 (PPS) と非常に高度な秘密取引アルゴリズムに基づいています。 Bonnitta EA の戦略は、秘密のカスタム指標、トレンドライン、サポートおよびレジスタンス レベル (価格アクション)、および上記の最も重要な秘密の取引アルゴリズムを組み合わせたものです。 3 か月以上のリアルマネーテストなしで EA を購入しないでください。ボニッタ EA をリアルマネーでテストするのに 100 週間以上 (2 年以上) かかりました。結果は以下のリンクで確認してください。 BONNITTA EA は愛とエンパワーメントから作られています。 少数の購入者のみを対象とした価格設定と著作権侵害アルゴリズムの実装です。 Bonnitta EA は、22 年間で 99.9% の品質を持つ本物のティックを使用してテストされ、実際の市場状況に近いスリッページとコミッションでストレス テストに合格しました。 Expert Advisor には、完全な統計制御による統計収集およびスリッページ制御のアルゴリズムが含まれています。 この情報はブローカーのトリックか
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
エキスパート
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
エキスパート
Mean Machine GPT バージョン 11.0 - 日本語 Mean Machine GPT バージョン 11.0 - 機関投資家インテリジェンスと専門トレーディングの融合 アルゴリズムトレーディングにおける真のAI統合の先駆者として、私たちは複数の市場サイクル、経済体制、技術進化を通じてこのアプローチを洗練してきました。適応的機械学習が定量的トレーディングの自然な進歩を表すという私たちの確信として始まったものが、業界の方向性となりました。バージョン 11.0 は、これまでで最も洗練された実装を示します。 これはマーケティング用語としてのAIではありません。これは、変化する市場状況を通じて何年もの本番展開で洗練された、専門的なトレーディング戦略に機関投資家の厳格さで適用された計算インテリジェンスです。バージョン 11.0 をサポートするインフラストラクチャは、適応的ポジション管理、マルチモデルコンセンサスシステム、ニューラルネットワーク重み最適化における継続的な研究開発の集大成を表しています。 バージョン 11.0 は、55 以上の無料統合モデルを含む 300 以上の AI モ
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
エキスパート
ICMarkets ライブシグナル： こちらをクリック KT Gold Nexus EAで成功するために必要なこと 忍耐。規律。時間。 KT Gold Nexus EAは、プロのトレーダーやプライベートファンドマネージャーが実際に採用している、現実的なトレーディング手法を基に構築されています。短期的な派手さや一時的な利益ではなく、長期にわたる安定性と一貫性を重視した設計となっています。 本EAは長期運用を前提として設計されています。その本来のポテンシャルを体感するためには、最低でも1年間の継続運用を推奨します。プロのトレーディングと同様に、損失が発生する週や、場合によっては数か月間のドローダウン期間が生じることもありますが、これは正常なプロセスです。重要なのは、より長い期間における累積パフォーマンスです。 多くのグリッド型やマーチンゲール型システムは、初期段階では急速な利益を示しますが、最終的に口座破綻へと至るケースがほとんどです。本EAはそのようなリスクを回避し、安定的かつコントロールされた成長を目的として開発されています。 イントロダクション KT Gold Nexus EAは、
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
エキスパート
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
エキスパート
NEXUS – 市場とともに進化する定量アダプティブ・グリッドシステム NEXUS は、リアルタイムでルールの組み合わせを生成し、それらを アウト・オブ・サンプル（out-of-sample）検証 でフィルタし、有効な市場環境で統計的優位性が検出されたときだけエントリーする 100％自動 売買システムです。 クイックスペック システムタイプ： OOS（アウト・オブ・サンプル）検証付きアダプティブ・グリッド。ニュース・ボラティリティ・セッション/曜日・オプションの出来高バリューエリアなどの環境フィルタを搭載。 対応銘柄： 主要通貨ペアおよびクロス通貨ペア（EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, EURJPY, AUDCHF, GBPCAD, AUDUSD）に加え、セットに応じて XAUUSD に対応。 リスクプロファイル： Conservative（保守）、Classic（標準）、Aggressive（攻撃）的の3種類を同梱。 時間足： 各セットをロードした際に 自動で設定 されます（チャートの時間足を手動で変更する必要はありません）。 セット検証： すべてのセッ
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
エキスパート
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) XAUUSD のための精密トレーディング Live Signal Avalut X1 は、MetaTrader 5 上で XAUUSD（ゴールド）の自動売買を行うプロフェッショナル向けエキスパートアドバイザーです。1 つの EA に 4 つの相補的な戦略を統合し、さまざまな相場局面に対応します。MT5 用に自己完結しており、外部 DLL やサードパーティーインストーラーは不要です。 主な機能 1 つの EA に 4 戦略: 連携する戦略でトレンド、レンジ、ボラティリティ局面に対応。 特化したリスク管理: すべての取引でハード・ストップロスとテイクプロフィットを設定；ダイナミック X トレーリングストップ。 高度なフィルター手法: 最適なエントリーのための高度な EZ フィルター。 自動タイムゾーン処理: 戦略は GMT+3 を前提に開発、ブローカーのオフセットを自動検出・調整。 豊富なパラメータ: 設定用の入力が充実；外部の set ファイルなしで既定値をそのまま利用可能。 EA パネ
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
エキスパート
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
エキスパート
Raja Trading PRO - The Smart BEP Recovery Grid Product Description  Are you tired of ordinary Grid EAs that get stuck in drawdown for days, chasing unrealistic profit targets? Raja Trading PRO takes the original concept to a much higher level, offering professional-grade features that are far superior to the standard version. This EA is designed with a completely different philosophy: Fast Recovery. This is not a passive EA. It is an aggressive grid system paired with the smartest exit strategy
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
エキスパート
Hi, I'm an algo trader from Germany and I'm offering my own EA here, which I use daily for my trading and which I've been continuously developing for several years. It is important to understand that this EA is a very complex tool that can be used to trade different strategies. Different entry and exit signals can be combined with different filters. There is also an extensive stop loss and take profit management system. I use the Master EA daily for my own trading. I test and develop new strat
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.38 (13)
エキスパート
EA Golden Blitz   – 安全で効果的な金取引ソリューション  \ ローンチプロモーション  現在の価格で残りわずか1本  次回価格：$999.99 最終価格：$1999.99 MT4バージョン   こんにちは。私はEA Gold Blitz   、Diamond Forex Groupファミリーの2番目のEAで、金（XAU/USD）取引専用に設計されています。優れた機能と安全性を重視した設計で、トレーダーの皆様に持続可能で効果的な金取引体験を提供します。   EA Gold Blitz   の特徴   - 動的ストップロス（SL）：EAは、最近のローソク足の価格範囲に基づいてストップロスを設定します。これにより、SLが市場の状況に柔軟に対応し、変動する市場でも効果的に口座を保護します。   - 多様な取引戦略：EAには3つの取引戦略が搭載され、それぞれ最大3つのポジションを同時に開くことができます。合計で最大9つの取引が可能です。   - 柔軟なトレーリングストップ：トレーリングストップによる利益確保機能が含まれています。この機能は、個々の好みに応じてカスタ
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
エキスパート
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Omni Gold MT5
Sugianto
エキスパート
Omni Gold is a trading system designed to deliver precision and consistency by combining trend analysis with pending orders. This innovative approach ensures accuracy in trade execution while adhering to a disciplined risk management framework. Signal |  Setfile | Prop firm Setfile   Launch promo! 10 spots available at current price! Final price 30,000$ Note: Price increase to limit the number of users in the same broker. Get your copies right now! Key Highlights: Risk-Averse Strategy:  The
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
エキスパート
ジャッカルエキスパートアドバイザー – トレーディング戦略 4ヶ月間の実稼働 購入後、全製品が永久無料で利用可能  設定ファイルをダウン ロード 金1分足 | ECN口座：全ブローカー対応 ジャッカルEAは、多層かつインテリジェントなブレイクアウト戦略に基づいており、高度なリスク管理と利益管理を組み合わせて市場のダイナミクスに適応します。 1. ブレイクアウトトラップ戦略 市場条件が確認されると、EAは同時に反対方向に2つのペンディング注文を出します： Buy Stop ：現在の価格の上に Sell Stop ：現在の価格の下に 強い方向性の動きが発生した際に、予測せず即座に市場に参入します。 2. スマートトレード管理 初期ストップロス（SL）： リスクを制限するために固定のストップロスを設定します。 トレーリングストップ： 利益が出た際にストップロスが価格に追従し、利益を確保します。 リスクフリーモード： 取引が定義された利益閾値に達すると、ストップロスをエントリーポイントの少し上に移動し、最悪の場合でも純利益で終了します。 3. リカバリー＆利益保護システム スマートクロ
