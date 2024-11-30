Bitcoin Scalping MT5

なぜビットコインが今日重要なのか

ビットコインは単なるデジタル通貨以上の存在となり、金融革命を引き起こしました。暗号通貨の先駆者として、ビットコインは世界で最も取引され、認知されている暗号資産です。その価格変動性と成長する採用により、ビットコインはトレーダーにとって巨大な機会を提供します。しかし、このような機会にはリスクも伴います。そこで、ビットコインスキャルピングMT4/MT5は、より賢く取引する手助けをします。


ビットコインスキャルピングMT4/MT5の主な特徴

1. 高度な取引戦略

- 前日の価格アクションとモメンタムを活用して、高確率のエントリーを決定します。

- 1日1回の取引のみを実行し、規律正しく集中したアプローチを確保します。

- セッションごとに最大3回の取引を開くことができ、設定をカスタマイズして1、2、または3回の取引を選択できます。


2. リスク管理の核心

- マーチンゲールやグリッドのようなリスクの高い戦略は使用せず、資本の安全を確保します。

- すべての取引には固定のストップロス（SL）があり、実行中に変更されることはありません。これにより一貫したリスク管理が提供されます。

- 利益を最大化し、利益を確保するために、オプションでトレーリングストップまたはブレークイーブン設定が含まれています。


3. 徹底的なバックテスト

ビットコインスキャルピングEAは、2018年から現在までの歴史的データを使用して厳格にバックテストされており、ビットコインの初期から現在に至る進化をカバーしています。これらのテストは、EAの市場条件に対する堅牢性を示しています。


推奨設定

- ペア：BTC/USD

- 時間足：任意（最適な結果を得るためにはH1推奨）

- 最低入金額：任意の金額（最適なパフォーマンスのために$1,000推奨）

- ブローカー：IC Marketsまたはスプレッドが2000ポイント未満の任意のブローカー。


なぜビットコインスキャルピングMT4/MT5を選ぶべきか？

- 一貫性：1日最大1回の取引で、このEAはオーバートレードを避け、質を量よりも重視します。

- 安全性：固定のSLにより、常にアカウントを保護します。

- 柔軟性：カスタマイズ可能な取引設定で、リスク許容度に応じてEAを調整できます。

- 信頼性：実世界のデータでの数年間のバックテストで証明されています。


リスクの理解

ビットコインスキャルピングMT4/MT5はリスクを最小限に抑えるよう設計されていますが、以下の点に留意することが重要です：

1. 市場のボラティリティ：暗号通貨市場は非常にボラティリティが高いため、予期しない損失が発生する可能性があります。

2. 利益保証なし：他の取引システムと同様に、EAは損失期間に遭遇することがあります。

3. ブローカー条件：スプレッド、スリッページ、実行速度によってパフォーマンスは異なる場合があります。


最終的な考察

ビットコインスキャルピングMT4/MT5は、ビットコインのボラティリティを活用し、安全で規律のある、実績のあるアプローチで取引したいトレーダーにとって理想的なソリューションです。暗号通貨初心者でも経験豊富なトレーダーでも、このEAは資本を守りながら成功に導くツールを提供します。


今すぐビットコインスキャルピングMT4/MT5を手に入れて、暗号市場を最大限に活用しましょう！

レビュー 6
Michel GAGNEUX
88
Michel GAGNEUX 2025.10.02 13:43 
 

The results speak for themselves, I have been using this EA since the end of February 2025 on a $10K account, winnings of $21K. The performance is Incredible! Nothing to complain about this EA, it's the best I know. It is of exceptional quality. The support is excellent and very responsive. Thank you to the designer for this work.

Marko Mutschler
33
Marko Mutschler 2025.02.05 06:54 
 

I have been trading the bot live for some time now and have been achieving good results with it. The backtests seem to be confirmed in live trading. Thanks for the great work. I really appreciate it!

Quentin123441
25
Quentin123441 2025.01.08 13:43 
 

Incredible! Nothing to say about this robot. It is of outstanding quality, it's the kind of robot I’ve been looking for over the past few months. The support is amazing with great responsiveness. Thank you for this work

Michel GAGNEUX
88
Michel GAGNEUX 2025.10.02 13:43 
 

The results speak for themselves, I have been using this EA since the end of February 2025 on a $10K account, winnings of $21K. The performance is Incredible! Nothing to complain about this EA, it's the best I know. It is of exceptional quality. The support is excellent and very responsive. Thank you to the designer for this work.

Marko Mutschler
33
Marko Mutschler 2025.02.05 06:54 
 

I have been trading the bot live for some time now and have been achieving good results with it. The backtests seem to be confirmed in live trading. Thanks for the great work. I really appreciate it!

Nice Trader
2756
Aller Uja 2025.01.20 05:39 
 

This EA, which operates on a mass-hysteria instrument, is my first BTCUSD EA, and so far, I’m satisfied with it. The strategy fits this instrument well, and the trades are profitable. Hopefully, this EA and its strategy will have a more sustainable and promising future. I also own other products from this developer, and I haven’t been able to give all of them such a positive review based on my personal experiences. The current usage period could be a bit longer, but I reserve the right to update this review later if I notice changes in the EA’s reliability.

Quentin123441
25
Quentin123441 2025.01.08 13:43 
 

Incredible! Nothing to say about this robot. It is of outstanding quality, it's the kind of robot I’ve been looking for over the past few months. The support is amazing with great responsiveness. Thank you for this work

krtpdms
96
krtpdms 2024.12.20 08:52 
 

I purchased it a week ago. I’ve made a profit in all 4 positions. The seller's feedback is also quick. I believe it could be a really powerful bot if there are continuous updates.! i love this bot thx !

Joshua Cohen
414
Joshua Cohen 2024.12.04 02:46 
 

Los and his team have one again created a remarkable and trustworthy EA! I don't know how he does it, but they understand what they want to do, their approach, and they accomplish it! This really says a lot, especially since this EA is for BTC. Thanks!

