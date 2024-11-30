ボーナス - 生涯Bitcoin Scalping購入で、無料EA EURUSDアルゴ取引（2アカウント）をプレゼント => 詳細についてはプライベートでお問い合わせください！

ビットコインは単なるデジタル通貨以上の存在となり、金融革命を引き起こしました。暗号通貨の先駆者として、ビットコインは世界で最も取引され、認知されている暗号資産です。その価格変動性と成長する採用により、ビットコインはトレーダーにとって巨大な機会を提供します。しかし、このような機会にはリスクも伴います。そこで、ビットコインスキャルピングMT4/MT5は、より賢く取引する手助けをします。





ビットコインスキャルピングMT4/MT5の主な特徴

1. 高度な取引戦略

- 前日の価格アクションとモメンタムを活用して、高確率のエントリーを決定します。

- 1日1回の取引のみを実行し、規律正しく集中したアプローチを確保します。

- セッションごとに最大3回の取引を開くことができ、設定をカスタマイズして1、2、または3回の取引を選択できます。





2. リスク管理の核心

- マーチンゲールやグリッドのようなリスクの高い戦略は使用せず、資本の安全を確保します。

- すべての取引には固定のストップロス（SL）があり、実行中に変更されることはありません。これにより一貫したリスク管理が提供されます。

- 利益を最大化し、利益を確保するために、オプションでトレーリングストップまたはブレークイーブン設定が含まれています。





3. 徹底的なバックテスト

ビットコインスキャルピングEAは、2018年から現在までの歴史的データを使用して厳格にバックテストされており、ビットコインの初期から現在に至る進化をカバーしています。これらのテストは、EAの市場条件に対する堅牢性を示しています。