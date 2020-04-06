Princess of Milana MT5
- エキスパート
- Natalyia Nikitina
- バージョン: 1.7
- アップデート済み: 20 9月 2025
- アクティベーション: 10
Princess of Milana MT5 — 自動売買システム
Princess of Milana MT5 は、マーケット分析アルゴリズムとリスク管理戦略に基づいた MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザーです。完全自動で稼働し、トレーダーの介入は最小限です。
注意！購入後すぐにご連絡ください。設定手順をお送りします！
なぜ Princess of Milana MT5 を選ぶのか？
- 分析アルゴリズム： 組み込みモデルによる24時間自動取引。
- 柔軟性： ボラティリティや市場環境の変化に適応。
- 最新の注文実行タイプ： IOC、FOK、Return、BOC に対応。
- リスク管理： 適応型ストップロスと動的な資金保護戦略。
- 迅速なスタート： すべてのパラメータは事前に最適化済み。
動作原理
Princess of Milana MT5 は、組み込みアルゴリズムで市場を分析し、設定条件に従って取引を開始します。資金管理メカニズムにより、取引リスクを制御します。
開始に必要な条件
- 通貨ペア： AUDCAD
- 推奨稼働： AUDCAD
- その他の通貨ペア： 自動的に有効化
- 口座タイプ： ECN
- レバレッジ： 1:500
- 最低入金額： $1000 以上（アルゴリズムの正常稼働に推奨）
- タイムフレーム： M15
- VPS： 安定稼働のため推奨
- 推奨ブローカー： RoboForex
免責事項： 金融市場での取引にはリスクが伴います。損失しても生活に影響しない資金のみを使用してください。著者は損失について責任を負いません。すべての例やテスト結果はデモ目的であり、将来の成果を保証するものではありません。
すべての製品は MQL5 公式サイトでのみ入手可能です：販売者プロフィール
サポート:
インストールや設定に関する質問は、MQL5 のプライベートメッセージまたはメールでご連絡ください：📧 mila88899sup99@yandex.ru