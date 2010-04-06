Beskar Sovereign EA MT5
- エキスパート
- Natalyia Nikitina
- バージョン: 1.2
- アップデート済み: 20 9月 2025
- アクティベーション: 10
Beskar Sovereign EA MT5 — 自動売買システム
Beskar Sovereign EA MT5 は MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザーで、高度な市場分析アルゴリズムとリスク管理戦略に基づいています。完全自動で動作し、トレーダーの介入は最小限です。
注意！購入後すぐにご連絡ください。設定手順をお送りします！
Beskar Sovereign EA MT5 を選ぶ理由
- 市場分析アルゴリズム： 内蔵モデルに基づく自動売買。
- 適応性： ボラティリティやトレンド変化のある市場環境でも効率的に稼働。
- 注文執行タイプ： IOC、FOK、Return、BOC に対応。
- リスク管理： 適応型ストップロスと動的な資金保護戦略。
- クイックスタート： すべてのパラメータは事前に最適化済み。
動作原理
Beskar Sovereign EA MT5 は内蔵アルゴリズムで市場を分析し、設定された条件に従って取引を行います。資金管理メカニズムによりリスクを制御し、戦略の安定性を高めます。
開始に必要な条件
- 通貨ペア： NZDCAD, AUDCAD
- 推奨ペア： NZDCAD
- その他の通貨ペア： 自動的に有効化
- 口座タイプ： ECN
- レバレッジ： 1:500
- 最低入金額： $1000 以上（アルゴリズムの正常動作に推奨）
- タイムフレーム： M15
- VPS： 安定稼働のため推奨
- 推奨ブローカー： RoboForex
免責事項： 金融市場での取引にはリスクが伴います。損失しても生活に影響しない資金のみをご利用ください。著者は損失について責任を負いません。すべての例やテスト結果はデモ目的であり、将来の成果を保証するものではありません。
すべての製品は MQL5 公式サイトでのみ入手可能です：販売者プロフィール。
サポート:
インストールや設定に関する質問は、MQL5 のプライベートメッセージまたはメールでご連絡ください：📧 mila88899sup99@yandex.ru