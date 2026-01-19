Prizmal Logic

リアルタイム取引シグナル
取引活動の公開リアルタイム監視：
https://www.mql5.com/ja/signals/2353471

公式情報
出品者プロフィール
公式チャンネル

ユーザーマニュアル
セットアップ手順および使用ガイド：
ユーザーマニュアルを開く


本エキスパートアドバイザーは、ルールに基づいた取引戦略に基づいて設計されています。
この戦略は、常に市場に参加するのではなく、特定の市場条件を識別することに重点を置いています。

システムは価格の動き、ボラティリティの特性、時間的要因を分析します。
これらの要素は、現在の市場環境が取引に適しているかどうかを判断するために使用されます。

複数の事前定義された条件が同時に満たされた場合にのみ取引が実行されます。
条件が満たされない場合、エキスパートアドバイザーは非アクティブな状態を維持します。

その結果、取引頻度は一定ではありません。
取引がまったく行われない期間が発生することがあります。
これには、ポジションが一切開かれない日も含まれます。

一方で、市場環境が適している場合には、比較的短時間で複数の取引が行われることもあります。
この挙動は意図的なものであり、戦略の内部構造を反映しています。

取引が行われない期間は、市場条件がフィルタリングされていることを示します。
取引が活発になる場合は、市場が戦略の運用モデルに適合していることを示します。

リスク管理は取引ロジックに直接組み込まれています。
各取引には事前に定義された保護パラメータが設定されています。
ポジションの蓄積や過度なリスクに依存する手法は使用されません。

本エキスパートアドバイザーは、自動取引における安定性が継続的な取引ではなく、条件の厳格な選別によって得られることを理解しているユーザー向けに設計されています。
取引が少ない期間における忍耐と、取引頻度の変動を受け入れる姿勢が、正しい運用には不可欠です。


主な特徴

  • マーチンゲール、グリッド、ナンピンなどの高リスクな取引手法は採用していません
  • 同時に最大 1 のポジションを持つことが可能です
  • すべての取引は事前に定義されたストップロス（損切り）で保護されています
  • デフォルト設定で簡単に運用できるように設計されています
  • 急激な価格変動や窓開け（ギャップ）など、異常な価格挙動の期間中のリスクを軽減するために、時間およびニュースフィルターを組み込んでいます
  • 取引が有利な方向に動いた際に利益を保護するブレイクイーブン機能をサポートしています
  • 市場の動きに合わせて利益を確保するトレーリングストップ機能をサポートしています
  • 完全自動化されたエキスパートアドバイザー (EA)

推奨事項    
通貨ペア: XAUUSD
時間足: M15
最低証拠金: 500 USD
レバレッジ: 1:30 以上  
取引モード: Hedging / Netting  
口座タイプ: Standard, ECN, Raw, Cent, Micro  
口座通貨: USD, EUR, GBP, JPY, CAD 等 (すべての主要通貨およびその他のほとんどの通貨)  
シグナルリスク: 0.015  
     
リスクレベル 予想ドローダウン  
0.01 15%  
0.02 25%  
0.03 35%  

PrizmaL: トレーディングが芸術に変わる時
トレーディングロボットの開発は、交響曲を作曲したり小説を書いたりすることに似ています。
単に音符を散りばめるだけではいけません。調和（ハーモニー）が不可欠です。
これこそが、PrizmaLシリーズが作られる方法そのものです。

これは単なるインジケーターの寄せ集めではなく、全体論的な哲学です。
私は分析、テスト、改良に数ヶ月を費やし、細部に至るまでシステムの全体的な安定性に寄与する製品をお届けします。

私のアプローチは理論上のものではなく、実戦で証明されたものです。
このシリーズの基礎は、伝説的なMQL5 Automated Trading Championship 2008で銀メダルを獲得し、わずか3ヶ月で1,500%以上の利益を生み出した戦略によって築かれました。
今日、私はその勝利の原則を活用し進化させ、市場とあなたの資金の両方に敬意を払って構築されたツールを提供します。


価格と配布
現在のリリース価格: $799

このエキスパートアドバイザーは段階的な価格設定モデルを採用しています。
配布が進むにつれて、価格は徐々に調整されます。

制御された配布モデルが適用されます。
配布数は意図的に制限されており、市場における戦略の過度な集中による潜在的な影響を減らし、安定した執行条件を維持します。

このエキスパートアドバイザーの最終目標価格は $2499 です


警告

  • このエキスパートアドバイザーはMQL5のウェブサイトを通じてのみ独占的に配布されています。
  • 私を代表すると主張したり、公式のMQL5プラットフォーム外でこのEAを提供したりする第三者は許可されていません。そのような連絡先はブロックし、スパムとして報告してください。
  • MQL5ウェブサイト以外のソースから購入された場合、不正なバージョンや改変されたバージョンが含まれる可能性があります。
  • これらのバージョンは意図したとおりに機能しない可能性があり、アップデートや公式サポートの対象外となります。

免責事項
金融市場での取引にはリスクが伴います。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。
エキスパートアドバイザーは「現状有姿」で提供され、ユーザーは適切なリスク管理を行う責任があります。

作者のその他のプロダクト
Loophole
Vladimir Lekhovitser
5 (1)
エキスパート
ライブ信号 こちらでさらに詳しい情報をご覧ください:   https://www.mql5.com/ja/users/prizmal/seller 最新のニュース、アップデート、進展をチェックするには、公式の  PrizmaL チャンネル を購読してください！ このトレーディングロボットはNZDCAD通貨ペア向けに特化されており、RSIとCCIを主要指標として使用する平均化戦略に基づいて動作します。 各取引は、リスク管理と収益性を向上させるために、動的なテイクプロフィットとストップロスのレベルで管理されます。 この戦略は、IC Marketsサーバーのスタンダードアカウントタイプで、2020年から2025年までの6年間の履歴データを使用して最適化されました。 推奨: 通貨ペア: NZDCAD 最低入金額: 300 米ドル アカウント: ヘッジング 時間枠: どれでも（EAはアドバイザーコード内で指定された時間枠を使用） アカウントタイプ: スタンダード（手数料なし）、ロウ（可能だが最適ではない） 最良の結果を得るためには、ブローカー: IC Markets, IC
Monic
Vladimir Lekhovitser
3.25 (12)
エキスパート
ライブ信号 こちらでさらに詳しい情報をご覧ください:   https://www.mql5.com/ja/users/prizmal/seller この戦略は、主にストキャスティクスオシレーターとボリンジャーバンドに依存した平均化トレーディング手法を使用しています。 各取引に一貫して動的な利益確定および損切りレベルを実装しています。 2010年から2024年までの14年間のデータを使用して、IC Marketsサーバーでスタンダードアカウントタイプで最適化が行われました。 推奨: 通貨ペア: AUDCAD 最低入金額: 500米ドル アカウント: ヘッジング 時間枠: どれでも（EAはアドバイザーコード内で指定された時間枠を使用） アカウントタイプ: スタンダード（手数料なし）、ロウ（可能だが最適ではない） 最良の結果を得るためには、ブローカー: IC Markets, IC Tradingをお勧めします。 質問はいつでもこちらへ: https ://www .mql5 .com /ja /users /prizmal 最新ニュースや更新情報を受け取るために友達追加もお
FXChronos
Vladimir Lekhovitser
5 (2)
エキスパート
ライブ信号 こちらでさらに詳しい情報をご覧ください:   https://www.mql5.com/ja/users/prizmal/seller このトレーディングロボットは、CHF/JPY通貨ペアの取引を卓越した効率性と信頼性で行うように専門的に設計されています。 高度なリスク管理手法を使用して、資本を保護しながら利益を最大化します。 事前設定されたストップロスとテイクプロフィットのパラメーターは戦略の重要な要素であり、利益を確保し、潜在的な損失を制限します。 多くのシステムとは異なり、このボットはリスクの高いマーチンゲールやグリッド戦略を回避し、計画的で規律ある取引アプローチに焦点を当てています。 高度なアルゴリズムと詳細な市場分析を利用して、一貫して安定したパフォーマンスを提供します。 CHF/JPY市場に特化した自動化ソリューションを求めるトレーダーに最適です。 推奨事項: 通貨ペア:   CHFJPY 時間枠: H1 最低預金額: $500 USD アカウントタイプ: ヘッジング 質問はいつでもこちらへ:   https ://www .mql5 .com /j
Prodigy FX
Vladimir Lekhovitser
エキスパート
ライブ信号 最新のニュース、アップデート、進展をチェックするには、公式の  PrizmaL チャンネル を購読してください！ このエキスパートアドバイザーは CADCHF 通貨ペア向けに設計され、主要インジケーターとしてボリンジャーバンドを用いた平均化手法を採用しています。 各ポジションにはリスク管理とパフォーマンス向上のための適応型テイクプロフィットおよびストップロスパラメータが組み込まれています。 この戦略は IC Markets のスタンダード口座で、2020〜2025 年の6年間の過去データを使用して最適化されています。 推奨: 通貨ペア: CADCHF 最低入金額: 200  米ドル アカウント: ヘッジング 時間枠: どれでも（EAはアドバイザーコード内で指定された時間枠を使用） アカウントタイプ: スタンダード（手数料なし）、ロウ（可能だが最適ではない） 最良の結果を得るためには、ブローカー: IC Markets, IC Tradingをお勧めします。 質問はいつでもこちらへ:   https ://www .mql5 .com /ja /users
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信