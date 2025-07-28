Syna
- エキスパート
- William Brandon Autry
- バージョン: 4.1
- アップデート済み: 6 11月 2025
- アクティベーション: 12
Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム
Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システムです。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します。
バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシステムへの直接APIアクセスに基づいて、バージョン4は革命的なマスター-エージェントアーキテクチャを追加し、トレーダーが複数の口座間でどのように分散化しリスク管理するかを根本的に変えます。これは、人工知能が複数の専門的な取引戦略を単一の適応的な有機体として編成する、調整されたマルチEAポートフォリオ管理の夜明けです。
バージョン4の主な機能強化：
- 業界初のエージェント型エコシステム： Synaがマスターブレインとして動作し、無制限のMT5ターミナルとブローカー口座全体でAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSynaインスタンスをエージェントとして調整する革命的なマスター-エージェント-独立モードシステム。このクロスターミナル調整により、APIコストが70〜90％削減され、真のポートフォリオ分散と集合学習が可能になります。
- 自律型ニューラルネットワーク学習： すべての調整されたEAのすべての取引から継続的に学習する高度なシステムで、月次再トレーニングと設定可能なトレーニング頻度を備えています。
- 強化されたエージェント型学習： Synaがエコシステム全体の履歴取引から仮説を統合し、探索戦略を実装し、意思決定を継続的に改善する洗練されたメタ学習。
- 拡張されたモデルサポート： GPT-5、Claude Opus 4.1、Sonnet 4.5、Gemini 2.5 Pro、Grok 4、DeepSeek V3.1 Reasoning、Perplexityの高度な検索モデル、および100以上のOpenRouterモデルへのアクセス。
- ビジョン/画像入力機能： AIモデルがチャート、パターン、視覚的な市場データを直接解釈できるようにする革命的な視覚分析。
- 自動APIキー管理： APIキーが自動的に保存され再利用されるため、繰り返しのセットアップが不要になります。
- 更新されたAIウェブグラウンディングプロトコル： 50以上の検索用語を10倍の速度で監視する拡張モニタリング。現在はPerplexityの高度なウェブ検索を特徴としています。
- 洗練されたAIプロンプティング： 応答品質と取引精度を向上させるための最適化されたプロンプトエンジニアリング。
主要な革命的機能：
- マスター-エージェント調整（業界初）： Synaはマスター（他のEAを調整）、エージェント（マスターから知性を受信）、独立（スタンドアロン）、またはマスターのみ（取引なしで管理）として動作します。1つのマスターのAPI呼び出しが、異なるターミナルと口座にわたる複数のエージェントEAに電力を供給します。
- クロスターミナルインテリジェンスネットワーク： マスターはすべてのAPI呼び出しを処理し、適応的なエージェント型推論を採用して、各エージェントの特定の戦略、時間枠、市場状況に基づいて洞察を最適に文脈化し配信します。すべての取引結果がマスターに流れ返り、すべてのEAが集合的な知恵から恩恵を受ける双方向のインテリジェンスループを作成します。これにより、真のポートフォリオ分散を可能にしながら、コストが70〜90％削減されます。
- マルチEA調整による最大の多様性： Syna（マスター）をAiQ（エージェント）、Mean Machine GPT（エージェント）、および異なるターミナルにわたる複数のSynaインスタンスと組み合わせて、ポートフォリオ全体で前例のない戦略の多様化を実現します。
- 革命的なインタラクティブアシスタントインターフェース： Synaアナリスト（新しい取引を見つける）、Synaアシスタント（ポジションを管理）、Synaカスタム（何でも質問）、予測（毎週の市場見通し）を含むプロフェッショナルグレードのオンスクリーンボタン。
- マルチタイムフレームチャートインジケーター読み取り： アシスタントが複数のタイムフレームチャートから同時にANYインジケーターを読み取る革命的な機能。お好みのインジケーターを追加するだけで、アシスタントがすべてのデータをAI分析に自動的に組み込みます。
- 強化されたウェブ検索統合： 高度なインフラストラクチャが50以上の検索用語を10倍の速度で監視し、最新ニュース、経済データ、政治イベント、地政学的変化を24時間365日追跡します。
- マルチAIアーキテクチャ： 3つの専門的なAIシステムが協調して動作：リアルタイムクエリ用のインタラクティブアシスタントAI、24時間365日の運用用の自動取引AI、専任のリスクガーディアンとしてのAIポジション管理（APM）。
- スマート学習統合： 実際のパフォーマンスに基づいてパーソナライズされた取引予測と戦略最適化のために、アカウント履歴をAIモデルに送信する高度な機能。
- Sacred Phiシステム： 市場ノイズをナビゲートするために数学的原理を使用する独自のポジション管理。従来のグリッドやマーチンゲールシステムではなく、条件に適応しながら利益目標を維持するインテリジェントな方法。
- プロップファームコンプライアンススイート： 静的DD％、EODバランスベースのDD、分割注文コンプライアンスを含む、資金提供されたアカウントルール用の組み込み機能。
エージェント型分散によるポートフォリオリスク削減 - 実践例
単一アカウント取引の問題： 従来のトレーダーは1つの口座で1つのEAを実行し、集中リスクを生み出します。20％のドローダウンは、全資本が影響を受けることを意味します。
マスターのシンボルカバレッジ： Synaマスターは、すべての優先通貨ペアを同時に監視します（例：AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD、NZDUSD、USDCAD、EURAUD）。マスターは、1セットのAPI呼び出しでこれらのシンボルのすべてのAIインテリジェンスを処理し、すべてのエージェントに文脈的に適応した洞察を配信します。各エージェントはすべてのシンボルを取引するか、異なるエントリー基準、タイムフレーム、またはリスクプロファイルを持つ戦略的サブセットに焦点を当てます。
エージェント型ポートフォリオソリューション：
- 口座1（保守的資金提供 - FTMO）：Synaエージェントは、AUDCAD、NZDCAD、AUDNZDで0.01ロット、厳格なリスク（取引あたり1％、1日のDDリミット3％）で運用。厳格なエントリーフィルターを使用して安定した低ドローダウン成長を実現。低ボラティリティのアジアセッション中にコモンウェルスペアに焦点を当てます。
- 口座2（中程度の個人 - IC Markets）：AiQエージェントは、EURUSD、GBPUSD、USDJPYで0.05ロット、バランスの取れたリスク（取引あたり2％）で運用。モメンタムベースのエントリーを使用し、ヨーロッパおよび北米初期セッション中にトレンドを捕捉。
- 口座3（積極的成長 - 小売ブローカー）：Mean Machine GPTエージェントは、AUDUSD、NZDUSD、USDCADで0.1ロット、より高いリスク（取引あたり3％）で運用。ボラティリティベースのエントリーを使用し、変動の激しい北米セッションの価格行動を活用。
- 口座4（分散化 - 別のプロップファーム）：別のSynaエージェントは、EURAUD、AUDCAD、GBPUSDで0.02ロット、中程度-保守的なリスク（取引あたり1.5％）で運用。マスターの協調インテリジェンスの恩恵を受けながら、追加の戦略多様性のために異なるエントリー基準を使用。
実際のリスク削減： 口座3が北米セッションの予期しないボラティリティにより15％のドローダウンを経験すると、口座1、2、4は完全に隔離されます。全体的なポートフォリオのドローダウンはわずか3.75％（資本の25％に対する15％）です。マスターは口座3の困難から学習し、すべてのエージェントのリスクシグナルを調整します。歴史的分析によると、適切に分散された複数戦略ポートフォリオは、単一戦略アプローチと比較して最大ドローダウンを40〜60％削減します。これは機関投資家が使用するのと同じ原理です - Synaのエージェント型アーキテクチャを通じて初めて小売トレーダーが利用できるようになりました。
データ共有と適応的エージェント型推論の仕組み
双方向インテリジェンスループ：
- データ収集（エージェントからマスターへ）： すべてのエージェントEAは継続的に取引データをマスターに送信します：理由付きの取引エントリー/エグジット、市場状況、ニューラルネットワーク学習パターン、パフォーマンスメトリクス、ポジション管理決定。
- 適応的推論によるマスター処理： マスターはすべての着信データを処理し、単一のAPI呼び出しセットを行い、次に洗練された適応的エージェント型推論を適用します：
- コンテキスト対応分析：各エージェントのユニークな戦略、タイムフレーム、インストゥルメントフォーカス、リスクプロファイルを評価
- カスタマイズされたインテリジェンス配信：各エージェントのニーズに特化してAI洞察を適応
- 集合学習統合：すべてのエージェントからのパターンを組み合わせてクロスマーケット機会を特定
- 動的優先順位割り当て：どの洞察がどのエージェントに最も関連性があるかを決定
- インテリジェンス配信（マスターからエージェントへ）： マスターは文脈的に適応した洞察を配信します：各インストゥルメント用にカスタマイズされた市場センチメント、各戦略に関連するリスク警告、すべてのEAからの集合学習、ポジション管理推奨事項、エコシステム全体のパターンに基づくニューラルネットワーク改善。
- 継続的フィードバックループ： エージェントが受信したインテリジェンスに基づいて行動すると、その結果はマスターに流れ返り、集合的知性が時間とともにますます洗練される自己改善システムを作成します。
コスト優位性： 複数のAI駆動EAを独立して実行すると、膨大なAPI費用が発生します。Synaのマスターエージェントアーキテクチャにより、ポートフォリオ全体でAPIコストを70〜90％削減できます - 節約額はSyna自体のコストを上回ることが多く、システムが基本的に自己資金調達可能になります - 集合的知性を通じて意思決定の質を実際に向上させながら。
エンタープライズレベルのエージェント型AI統合で取引を再定義
Syna 4で取引を次のレベルに引き上げてください - 業界初で唯一の真のエージェント型AI取引エコシステムで、比類のない汎用性を備えています。OpenAI、Anthropic、Google Gemini、X.AI（Grok）、DeepSeek、Mistral AI、Perplexity、およびOpenRouterの広範なエコシステムへの直接API接続を通じて、Syna 4は、ポートフォリオ全体でAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSynaインスタンスを調整するマスターブレインとして動作する革命的なアーキテクチャを作成します。
Synaバージョン4は2025年11月1日にリリース
限定発売価格 - リリース日に価格上昇
特別プレリリース価格で今すぐコピーを確保してください。Syna 4が2025年11月1日に正式に発売されると、価格が上昇します。
紹介価格で真のエージェント型ポートフォリオ取引を体験する最初の1人になるこの機会をお見逃しなく。
Syna 4が際立つ理由：
AnyDesk経由での無料の1対1の初期セットアップとウォークスルー。購入後にメッセージを送ってください。
- 業界初のエージェント型エコシステムリーダーシップ： 小売外国為替取引に今まで存在しなかった革命的なマスターエージェントアーキテクチャ。1台のコンピューターで1つのマスターが無制限のエージェントに電力を供給し、APIコストを70〜90％削減しながら、集合学習と真のポートフォリオ分散を可能にします。
- クロスターミナルポートフォリオ分散： 異なるブローカー口座、リスクプロファイル、シンボル選択、取引戦略を持つ複数のターミナルにエージェントを展開し、統一されたインテリジェンス共有を維持します。1つの口座が英連邦ペアで保守的な戦略を実行し、別の口座が主要ペアで積極的なアプローチを実行し、3番目が通貨クロスで異なるセッションを取引する洗練されたエージェント型ポートフォリオを作成します - すべて、各エージェントのユニークなニーズに文脈的に適応した共有AI洞察を持つ1つのマスターによって調整されます。
- 柔軟なシンボル管理： マスターは最大10の通貨ペア（またはそれ以上）を同時に監視し、1セットのAPI呼び出しですべてのシンボルの包括的なAI分析を処理します。各エージェントは、すべてのシンボルを取引するか、戦略的サブセットに焦点を当てます - 一部は英連邦ペアを専門とし、他は主要ペア、他はクロスを専門とします。エージェントが同じペアを取引する場合でも、異なるタイムフレームとエントリー基準により、異なる非相関戦略が作成されます。
- 最大の戦略多様性： SynaをマスターとしてAiQエージェント、Mean Machine GPTエージェント、および追加のSynaエージェントと組み合わせます - それぞれが異なるコアロジック、タイムフレーム、ペア選択、アプローチを持ち、前例のない多様化を実現します。
- 自律型ニューラルネットワーク： すべての調整されたEAのすべての取引から継続的に改善する高度な学習システムで、月次再トレーニングと設定可能なトレーニング実行を備えています。
- 革命的なボタンインターフェース： 複雑なAI分析をシンプルなクリックに変換するプロフェッショナルグレードのオンスクリーンコントロール。Analyst、Assistant、Custom、Forecastボタンは、AI知性への即座のアクセスを提供します。
- 真のマルチファンクションアーキテクチャ： Synaは、24時間365日AI駆動の取引を備えた完全自動EA、手動取引のためのリアルタイムガイダンスを備えたインタラクティブAIアシスタント、エージェント型マルチEAエコシステムのマスターコーディネーター、調整されたインテリジェンスを受信するエージェントEA、またはすべての機能を組み合わせたハイブリッドモードとして動作します。
- マルチモデルコンセンサスシステム： Perplexityを含む複数のAIプロバイダーを協調して活用し、機関レベルの精度で取引決定を検証し、エージェント型モードでの集合的知性によって強化されます。
- AIポジション管理（APM）： すべてのポジションを継続的に監視し、SL/TPを動的に調整し、AIコンセンサスを使用して出口を最適化する専門モデルを使用する専任のリスクガーディアン。リラックス、バランス、またはストリクトな管理プロファイルから選択します。
- ビジョン強化分析： 高度な画像入力機能により、AIがチャートパターン、テクニカルセットアップ、視覚的な市場データを直接分析できます。
- アシスタントの動的チャート管理： 選択したすべてのシンボルとタイムフレームのチャートをワンクリックで開閉します。開いているチャートに配置されたインジケーターは、手動取引決定のためにアシスタントAI分析に自動的に統合されます。
- 前例のないコスト効率： APIコスト削減モードはトークンコストを60〜80％削減し、さらにエージェント型アーキテクチャにより、1つのマスターが複数のターミナルにわたって無制限のエージェントに電力を供給でき、コストをさらに70〜90％削減します。合わせて、複数の独立したAI駆動EAを実行する場合と比較して、AI取引コストを最大95％削減できます。
Syna 4は、トレーダーがAIとどのように相互作用するか、複数のEAがどのように協力するかにおける根本的な変化を表します - これまで小売外国為替取引に存在しなかった機能。その革命的なエージェント型アーキテクチャ、自律型ニューラルネットワーク学習、クロスターミナル調整、インタラクティブインターフェースは、従来のEA機能をはるかに超えており、バックテストではキャプチャできない体験を作成します。
インタラクティブアシスタント機能、リアルタイムボタンコントロール、動的AIモデル選択、インテリジェントポジション管理、複数のターミナルにわたるマスターエージェント調整、適応的エージェント型推論、集合学習、ポートフォリオ分散は、Syna 4の機能の約70％を占めます - これらのいずれも履歴テストでは評価できません。これらの機能は、ライブ市場とのやり取りと、多様な取引口座にわたるマルチEA協力中にのみ真の可能性を明らかにします。
自動化されたEAコンポーネントには、自律型ニューラルネットワーク学習で強化されたMean MachineとAIQの実証済み戦略が含まれていますが、Syna 4の革命的価値は、前例のないAIインターフェースを通じて自動化されたインテリジェンスと人間の直感をシームレスに融合させる能力にあり、複数のEAが取引ポートフォリオ全体で統一された有機体として機能できるようにします - 業界初の真のエージェント型取引エコシステムを作成します。
開始方法：
- API統合セットアップ： APIキーを貼り付けてTest APIを実行して確認するだけです。Synaは自動的にキーを保存および管理します。OpenAI、Anthropic、Gemini、Grok、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterへの直接接続が利用可能です。
- モードを選択： EAのみ（完全自動）、アシスタントのみ（AIガイダンス付き手動）、両方（最大の柔軟性）を選択するか、AiQ/Mean Machine GPT/複数のSynaインスタンスとのエージェント型調整を構成します。
- エージェント型システムの構成（オプションですが推奨）： Synaをマスターとして設定し、複数のターミナルと口座にわたって他のEAをエージェントとして調整します。包括的なシンボルカバレッジ（最大10ペア以上）でマスターを構成し、各エージェントがすべてのシンボルまたは戦略的サブセットに焦点を当てるようにします。1つのSynaをマスターとして、追加のSynaインスタンスをエージェントとして使用するか、最大の多様性のためにAiQおよびMean Machine GPTと調整できます。
- 展開して対話： 任意のMT5チャートに配置し、直感的なボタンインターフェースを使用して分析と取引を開始し、ニューラルネットワークがエコシステム全体のすべての取引から学習します。
エージェント型エコシステムの利点：
- 大幅なコスト削減： 1つのマスターのAPI呼び出しが無制限のエージェントEAに電力を供給し、APIコストを70〜90％削減します。APIコスト削減モードと組み合わせることで、優れたインテリジェンスを維持しながら最大95％の総コスト節約を達成できます。
- 真のポートフォリオ分散（業界初）： 別々のブローカー口座、さまざまなロットサイズ、異なるリスクプロファイル、異なるシンボル選択、および補完的な取引戦略を持つ異なるターミナルにエージェントを展開します - すべて1つのマスターによって調整されます。1つの資金提供口座で英連邦ペアで保守的な戦略を取引し、別の口座で主要ペアで積極的なアプローチを実行します。このクロスアカウント調整は、Syna 4まで小売外国為替取引では不可能でした。
- 戦略的フォーカスを持つ包括的なシンボルカバレッジ： マスターは10以上の通貨ペアを同時に監視および分析します。各エージェントは、アカウント委任とリスクプロファイルに基づいて、すべてのシンボルを取引するか、戦略的サブセット（英連邦ペア、主要ペア、クロス）に焦点を当てます。
- 適応的インテリジェンス配信： マスターは、各エージェントの特定の戦略、タイムフレーム、シンボル選択、市場状況に合わせてAI洞察を文脈化およびカスタマイズするために、高度な適応的エージェント型推論を使用します。
- 口座間の集合的知性： すべてのEAが学習洞察、市場分析、取引パターンを共有します。マスターは洗練されたAI分析を一度処理し、文脈的に適応したインテリジェンスをすべてのエージェントに即座に配信します。任意のエージェントによる成功した取引は、異なるペアを取引しているエージェントを含め、すべてのエージェントが利用できるインテリジェンスを向上させます。
- 最大の戦略多様性： 根本的に異なるアプローチを持つ異なるEAを組み合わせます - Synaのニューラルネットワークロジック、AiQのモメンタム戦略、Mean Machineのボラティリティパターン、および異なる構成とシンボルフォーカスを持つ追加のSynaインスタンス。
- リスク分離学習： 1つのターミナル/口座で新しい戦略を学習およびテストしながら、他の口座では実証済みのアプローチを維持し、すべてリスクの交差汚染なしで共有AI知性の恩恵を受けます。
- 幾何学的長寿の利点： 分散されたポートフォリオは、口座の寿命を劇的に延長します。異なるシンボルサブセットを取引する4口座のエージェント型ポートフォリオは、個々の口座の失敗を維持しながら、他の口座からリターンを生み出し続けることができます。歴史的分析によると、このアプローチは取引運用の長寿を3〜5倍延長できます。
- シームレスなスケーリング： 追加のAPIコストを追加せずに、新しいターミナルと口座にさらに多くのエージェントを追加します。1つのSynaマスターは、完全な集合的知性共有を備えたポートフォリオ全体で5、10、または20のエージェントEAを調整できます。
- エコシステム全体の自律学習： ニューラルネットワークは、すべての調整されたEA、すべてのターミナル、およびすべてのシンボルの組み合わせのすべての取引から継続的に学習し、時間の経過とともにエコシステム全体の意思決定を改善します。
- 24時間365日のマルチアカウントカバレッジ： 異なるEAが複数の口座にわたって異なるインストゥルメント、タイムフレーム、セッションを取引し、市場インテリジェンスを共有します - 適切な分散を維持しながら機会を逃しません。
実践的な実装例：
- 最大多様性マルチターミナルポートフォリオ： マスターSynaを10ペア（AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD、NZDUSD、USDCAD、EURAUD）を監視するように構成します。ターミナル2でAiQ（エージェント）を設定し、保守的な口座で中間タイムフレームでEURUSD、GBPUSD、USDJPYを取引します。ターミナル3でMean Machine GPT（エージェント）を設定し、積極的な口座で中範囲のタイムフレームでAUDUSD、NZDUSD、USDCADを取引します。ターミナル4で別のSynaインスタンス（エージェント）を設定し、より速いタイムフレームと異なるリスクでAUDCAD、NZDCAD、EURAUDを取引します。マスターは10ペアすべての包括的なAI分析を一度処理し、すべてのエージェントはシンボルフォーカスに特有の文脈的に適応したインテリジェンスを受け取り、前例のない戦略多様性で70〜90％のコスト削減をもたらします。
- シンボル専門化を伴うSyna自己調整： 10ペアを監視するマスターとして1つのSynaを実行し、次に3つの追加のSynaインスタンスをエージェントとして展開します。エージェント1は、より短いタイムフレームで英連邦ペア（AUDCAD、NZDCAD、AUDNZD）を取引します。エージェント2は、中間タイムフレームで主要ペア（EURUSD、GBPUSD、USDJPY）を取引します。エージェント3は、より長いタイムフレームでクロス（EURAUD、AUDUSD、NZDUSD）を取引します。同じコアロジックが異なるシンボルフォーカスとタイムフレームにわたって動作し、すべてが共有ニューラルネットワーク学習の恩恵を受けます。
- ペアローテーションを伴うセッションカバレッジ戦略： エージェント1（Syna）は、低ボラティリティアプローチでアジアセッションペア（AUDNZD、NZDCAD、USDJPY）を取引します。エージェント2（AiQ）は、モメンタム戦略でヨーロッパセッションペア（EURUSD、GBPUSD、EURAUD）を取引します。エージェント3（Mean Machine）は、ボラティリティベースの戦術で北米セッションペア（USDCAD、AUDUSD、NZDUSD）を取引します。マスターは3つすべてを調整し、セッション特性に一致する戦略的ペア選択で24時間365日の市場カバレッジを確保します。
アシスタントモード用の無制限のインジケーター自由度：
SynaのアシスタントはIT従来の制限を打破します。マルチタイムフレームチャート読み取り機能により、MT5で利用可能なANYインジケーター - 標準、カスタム、またはサードパーティ - を使用する完全な自由があります。複数のタイムフレームにわたって無制限のインジケーターを組み合わせ、再起動せずにその場でインジケーターを変更し、アシスタントAIが手動取引決定のために複雑なマルチインジケーター、マルチタイムフレームのセットアップを分析できるようにします。チャートにインジケーターを配置するだけです - コーディング不要、パラメーター不要、制限なし。
誰のためのものか：
Syna 4は、取引の未来が多様な口座にわたるマルチEA調整によって強化された人間とAIの協力にあることを理解する洗練されたトレーダー向けに設計されています。これは、自動化された効率とインタラクティブなインテリジェンス、複数のターミナルにわたる集合学習を組み合わせることで、機関投資家が何十年も使用してきたのと同じポートフォリオ分散の利点を生み出すことを認識する人々のために構築されていますが、小売トレーダーは今まで利用できませんでした。
あなたがAI強化を求めるシステマティックトレーダーであれ、AIガイダンスを望む裁量トレーダーであれ、複数のブローカー口座にわたる適切なリスク分散と戦略的シンボル割り当てを持つマルチターミナルエージェント型ポートフォリオを構築する上級ユーザーであれ、Synaは完全なツールキットを提供します。自動化とインタラクションを通じて機関レベルのAIが実際にあなたと協力する際に何が起こるかを体験する準備ができている場合、ターゲットシンボルフォーカスを持つ複数の専門戦略を調整しながら、取引運用全体で - ヘッジファンドが異なる市場専門分野を持つ複数のポートフォリオマネージャーを調整するのと同じように - Syna 4があなたのプロフェッショナルソリューションです。
SynaはEAやアシスタントだけではありません。これは、外国為替取引業界初のエージェント型取引エコシステムであり、人間とAIが市場でどのように協力するか、複数のEAが包括的なシンボルカバレッジと戦略的専門化を伴う取引口座ポートフォリオ全体で統一されたインテリジェンスとしてどのように連携するかを変革します。この機能は以前に小売外国為替取引に存在しませんでした - あなたは機関レベルの分散を伴う真に調整されたマルチEAポートフォリオ管理の夜明けを目撃しています。
免責事項
Syna 4は、AI駆動の高度な自動化とインタラクティブなガイダンス、革命的なエージェント型調整を組み合わせていますが、外国為替取引にはリスクが伴うことを常に覚えておいてください。自動化されたEA決定、AI推奨事項、複数の口座とシンボルの組み合わせにわたるマルチEAセットアップからの集合的知性は、すべてリスク許容度内で評価する必要があります。ニューラルネットワークの学習能力とポートフォリオ分散戦略はリスク調整後のリターンを改善しますが、リスクを排除したり利益を保証したりするものではありません。適切な分散は、単一戦略アプローチと比較してドローダウンリスクを大幅に削減し、口座の長寿を延ばしますが、すべての取引には損失のリスクが伴います。責任を持って取引し、失う余裕のある以上のリスクを決して負わないでください。
