Solaris Imperium MT5

Solaris Imperium MT5 — 自動売買システム

Solaris Imperium MT5 は MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザーで、市場分析アルゴリズムとリスク管理に基づいています。完全自動で動作し、トレーダーの介入は最小限です。

注意！購入後すぐにご連絡ください。設定手順をお送りします！

Solaris Imperium MT5 を選ぶ理由

  • 分析アルゴリズム： 内蔵された市場分析モデルに基づく自動売買。
  • 適応性： ボラティリティや市場トレンドの変化に効果的に対応。
  • 注文執行タイプ： IOC、FOK、Return、BOC に対応。
  • リスク管理： 適応型ストップロスと動的な資金保護戦略。
  • クイックスタート： すべてのパラメータは事前に最適化済み。

動作原理

Solaris Imperium MT5 は内蔵アルゴリズムで市場を分析し、設定条件に従って取引を開始します。資金管理メカニズムによりリスクを制御し、戦略の安定性を高めます。

開始に必要な条件

  • 通貨ペア： NZDCAD, AUDCAD
  • 推奨ペア： NZDCAD
  • その他の通貨ペア： 自動的に有効化
  • 口座タイプ： Raw Spread Account
  • レバレッジ： 1:500
  • 最低入金額： $1000 以上（アルゴリズムの正常動作に推奨）
  • タイムフレーム： M15
  • VPS： 安定稼働のため推奨
  • 推奨ブローカー： IC Markets Global
免責事項： 金融市場での取引にはリスクが伴います。損失が財務状況に影響しない資金のみをご利用ください。著者は損失について責任を負いません。すべての例やテスト結果はデモ目的であり、将来の成果を保証するものではありません。

すべての製品は MQL5 公式サイトでのみ入手可能です：販売者プロフィール

サポート:

インストールや設定に関するご質問は、MQL5 のプライベートメッセージまたはメールでご連絡ください：📧 mila88899sup99@yandex.ru

Goldpapi
Gun Gun Gunawan
エキスパート
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily is a premium Expert Advisor engineered specifically for XAUUSD (Gold) trading with a robust trend-following architecture, adaptive risk-management mechanisms, and an exceptionally precise Daily-based Trailing Stop system . Designed with institutional-grade logic, dynamic stop-level protection, and intelligent margin-checking, this EA ensures maximum compatibility and stability across all major brokers. This EA is crafted for traders who seek consistent long-ter
TSageHuz Gold
Nguyen Trung Khiem
エキスパート
Important Note: “This EA is designed for Gold as our testing focused primarily on Gold. You may use it on other forex symbols, but you will need to find suitable settings for them. It may not work effectively on indices or other commodities.” No Expert Advisor (EA) can guarantee consistent long-term profits. However, "tSageHuz v10 - Scalper Trading EA for Gold" has been rigorously backtested from January 1, 2024, to October 31, 2024, showing consistent profitability. Starting with a $100 balance
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
エキスパート
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Attention! This EA is only for "hedging" account
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
エキスパート
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
エキスパート
VR Black Box トレーディング ロボットは、人気があり実績のあるトレンドフォロー戦略に基づいています。数年間にわたって、定期的なアップデートと新しいアイデアの導入を通じて、ライブ取引口座で改善されてきました。このおかげで、VR Black Box は初心者と経験豊富なトレーダーの両方を感動させる強力でユニークな取引ロボットになりました。ロボットをよく知り、その有効性を評価するには、ロボットをデモアカウントにインストールし、数日または数週間結果を観察するだけで十分です。 セットファイル、製品のデモ版、説明書、特典が入手可能 [ブログ] のバージョン [MetaTrader 4] 何が得られますか 開発者からのファイルの設定 無料のプログラムと手順のアップデート。 無料の技術サポート。 20 製品アクティベーション。 動作モードと戦略 ランダムポジションオープンモード（表と裏） 代替位置開放モード 買いまたは売りポジションを同時にオープンするモード 取引モードのみ購入 売りのみ取引モード 負けたトレーダーの取引を撤退するためのモード 推奨事項: シンボル 外国為替、仮想通貨、金
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
エキスパート
NeoPips Engine EA – 究極のトレーディング革命が到来！ 「トレーディングの真の力は、他者が見逃すものを見抜くことにあります。NeoPips Engineは市場を追うのではなく、市場を掌握します。」 NeoPips Engine EAについて：あなたのインテリジェントなトレーディングの味方 NeoPips Engine EAは、ありきたりなトレーディングロボットではありません。精度、適応性、そして長期的なパフォーマンスを求めるトレーダーのために開発された、AIに最適化された多次元のエキスパートアドバイザーです。 時代遅れの厳格なルールを持つボットとは異なり、NeoPips Engineは生きた戦略です。リアルタイムで市場を思考し、学習し、適応します。 これは単なる自動化ではなく、進化の過程です。 次世代のインテリジェンス：あなたを自由にするコア機能 AIによる意思決定 動的パターン認識 予測トレンド分析 ライブデータに基づくスマートなエントリー/エグジットロジック マルチエンジン戦略コア – 4つのモード。目標はただ
GoldSupreme
Sihan Shabani
エキスパート
GoldSupreme is a sophisticated Expert Advisor designed for the gold market (XAUUSD). Using a combination of advanced technical indicators and rigorous selection criteria, GoldSupreme aims to identify only the best trading opportunities in gold, optimizing profit potential while minimizing risk. Key Features: Selection of the Best Trades: GoldSupreme employs a set of technical indicators, including exponential moving averages (EMA), stochastic oscillators, and Bollinger Bands, to pinpoint the be
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
エキスパート
GridMasterFx   is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx   Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market con
NightTrader
Ugur Oezcan
5 (1)
エキスパート
No grid! No martingale! No manual configuration or adjustment needed! Every trade is protected by stop loss. You can find metatrader4 version here: https://www.mql5.com/de/market/product/18571# This Expert Advisor only trades for a short time frame at night, during the ending of the New York session. It uses low volatility moments in EURUSD and enters trades based on indicators. It then manages those trades with dynamic stop losses and take profits also based on indicators. A safety mode further
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
エキスパート
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
BB King
Khima Gorania
エキスパート
BB King EA for MT5 BB King Expert Advisor uses a simple reversal strategy using Bollinger Bands and trend detection. It is designed to be easily used by newbies with very few parameters. Please try the demo and leave feedback.You will need to optimize it for the pair you wish to trade. Minimum deposit: $100 per lot size of 0.01 per currency pair. Risk Management There is NO Stop Loss or Take Profit set for each order placed. Stop Loss and Take Profit are controlled by the Input Variables. Stop
GU Martingale
Quang Dang Tong
エキスパート
Description - GUMartingale is a trading bot designed for the GBPUSD currency pair, employing a Martingale algorithm. It operates based on entry conditions determined by MA, Stochastic, MACD indicators, and the Nadaraya Watson Envelope. - Unlike other bots using similar algorithms, GUMartingale is meticulously calculated and optimized with a focus on ensuring both safety and stable profit performance. It excludes volatility by economic calendars,  avoiding trading on days with major events that
