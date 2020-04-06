Missy Fab MT5
- エキスパート
- Natalyia Nikitina
- バージョン: 1.4
- アップデート済み: 20 9月 2025
- アクティベーション: 10
Missy Fab MT5 — 自動売買システム
Missy Fab MT5 は、マーケット分析アルゴリズムとリスク管理戦略に基づいた MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザーです。完全自動で稼働し、トレーダーの介入は最小限で済みます。
注意！購入後すぐにご連絡ください。設定手順をお渡しします！
Missy Fab MT5 を選ぶ理由
- 市場分析アルゴリズム： 内蔵モデルによる24時間自動取引。
- 柔軟性： ボラティリティや市場環境の変化に適応。
- 最新の注文執行タイプ： IOC、FOK、Return、BOC に対応。
- リスク管理： 適応型ストップロスと動的な資金保護戦略。
- 迅速なスタート： すべてのパラメータは事前に最適化済み。
動作原理
Missy Fab MT5 は内蔵アルゴリズムで市場を分析し、設定条件に従って取引を開始します。資金管理メカニズムにより、取引リスクを制御します。
利用開始に必要な条件
- 通貨ペア： AUDCAD
- 推奨稼働： AUDCAD
- その他の通貨ペア： 自動的に有効化
- 口座タイプ： Raw Spread
- レバレッジ： 1:500
- 最低入金額： $1000 以上（アルゴリズムの正常動作に推奨）
- タイムフレーム： M15
- VPS： 安定稼働のため推奨
- 推奨ブローカー： IC Markets Global
免責事項： 金融市場での取引にはリスクが伴います。損失しても生活に影響しない資金のみをご利用ください。著者は損失に対して責任を負いません。すべての例やテスト結果はデモ目的であり、将来の成果を保証するものではありません。
すべての製品は MQL5 公式サイトでのみ入手可能です：販売者プロフィール。
サポート:
インストールや設定に関する質問は、MQL5 のプライベートメッセージまたはメールでご連絡ください：📧 mila88899sup99@yandex.ru