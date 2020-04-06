Missy Fab MT5 — 自動売買システム

Missy Fab MT5 は、マーケット分析アルゴリズムとリスク管理戦略に基づいた MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザーです。完全自動で稼働し、トレーダーの介入は最小限で済みます。

注意！購入後すぐにご連絡ください。設定手順をお渡しします！

Missy Fab MT5 を選ぶ理由

市場分析アルゴリズム： 内蔵モデルによる24時間自動取引。

内蔵モデルによる24時間自動取引。 柔軟性： ボラティリティや市場環境の変化に適応。

ボラティリティや市場環境の変化に適応。 最新の注文執行タイプ： IOC、FOK、Return、BOC に対応。

IOC、FOK、Return、BOC に対応。 リスク管理： 適応型ストップロスと動的な資金保護戦略。

適応型ストップロスと動的な資金保護戦略。 迅速なスタート： すべてのパラメータは事前に最適化済み。

動作原理

Missy Fab MT5 は内蔵アルゴリズムで市場を分析し、設定条件に従って取引を開始します。資金管理メカニズムにより、取引リスクを制御します。

利用開始に必要な条件

通貨ペア： AUDCAD

AUDCAD 推奨稼働： AUDCAD

AUDCAD その他の通貨ペア： 自動的に有効化

自動的に有効化 口座タイプ： Raw Spread

Raw Spread レバレッジ： 1:500

1:500 最低入金額： $1000 以上（アルゴリズムの正常動作に推奨）

$1000 以上（アルゴリズムの正常動作に推奨） タイムフレーム： M15

M15 VPS： 安定稼働のため推奨

安定稼働のため推奨 推奨ブローカー： IC Markets Global

免責事項： 金融市場での取引にはリスクが伴います。損失しても生活に影響しない資金のみをご利用ください。著者は損失に対して責任を負いません。すべての例やテスト結果はデモ目的であり、将来の成果を保証するものではありません。

すべての製品は MQL5 公式サイトでのみ入手可能です：販売者プロフィール。